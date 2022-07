LIVE Tour: Etappe voor de (sterke) sprinters begint met een minuut applaus

clock 10:01 10 uur 01. Minuut applaus. De Tour staat straks stil bij de tragische gebeurtenissen van zondagavond in Kopenhagen. Er zal een minuut applaus weerklinken en de Deense renners zullen postvatten op de eerste rij. . Minuut applaus De Tour staat straks stil bij de tragische gebeurtenissen van zondagavond in Kopenhagen. Er zal een minuut applaus weerklinken en de Deense renners zullen postvatten op de eerste rij.

clock 09:57 09 uur 57. We finishen vandaag in Calais. De laatste visite van de Tour aan Calais dateert van 2001. Toen vertrok ginds de rit naar Antwerpen, waar Marc Wauters won en het geel pakte. Wauters zit vandaag in de volgwagen van Lotto-Soudal, de ploeg van Philippe Gilbert. Die won in mei dan weer de Vierdaagse van Duinkerke, waar we om 13.15 u van start gaan. En zo komt alles in de Tour samen. . We finishen vandaag in Calais. De laatste visite van de Tour aan Calais dateert van 2001. Toen vertrok ginds de rit naar Antwerpen, waar Marc Wauters won en het geel pakte. Wauters zit vandaag in de volgwagen van Lotto-Soudal, de ploeg van Philippe Gilbert. Die won in mei dan weer de Vierdaagse van Duinkerke, waar we om 13.15 u van start gaan. En zo komt alles in de Tour samen.

clock 09:56 09 uur 56. Retro: Marc Wauters won in 2001 de rit tussen Calais en Antwerpen. Retro: Marc Wauters won in 2001 de rit tussen Calais en Antwerpen

clock 09:54 Ook taart voor Kristoff. Naast Philippe Gilbert (40) viert ook Alexander Kristoff (35) zijn verjaardag. Kristoff is vandaag zeker niet kansloos, al kwam hij er in de voorbije sprints niet aan te pas en moet hij rekenen op een lange en harde finale. Als jarige winnen in de Tour, het gebeurt zelden. Enkel Erik Zabel is er al in geslaagd. Op 7 juli 1995 boekte Zabel zijn eerste ritzege in de Tour op zijn 25e verjaardag. . 09 uur 54. birthday Ook taart voor Kristoff Naast Philippe Gilbert (40) viert ook Alexander Kristoff (35) zijn verjaardag. Kristoff is vandaag zeker niet kansloos, al kwam hij er in de voorbije sprints niet aan te pas en moet hij rekenen op een lange en harde finale. Als jarige winnen in de Tour, het gebeurt zelden. Enkel Erik Zabel is er al in geslaagd. Op 7 juli 1995 boekte Zabel zijn eerste ritzege in de Tour op zijn 25e verjaardag.

clock 09:54 Het peloton telt vandaag een veertiger: Philippe Gilbert is jarig. . 09 uur 54. Het peloton telt vandaag een veertiger: Philippe Gilbert is jarig.

clock 08:53 08 uur 53. Waaiers, bollen en groene punten. De ritzege is uiteraard de lekkerste dagschotel, maar er zijn nog bijgerechten die aangenaam zullen smaken. Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn. Magnus Cort is bergkoning met 6 op 6 punten die verdiend konden worden. In deze rit bedraagt de totale buit 6 eenheden. En Wout van Aert kan weer een flinke groeispurt nemen in zijn groene gevecht. De tussensprint ligt na 63 kilometer, maar vooral aan de finish kan Van Aert zijn slag slaan als achtervolgers zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op hun adem getrapt hebben. . Waaiers, bollen en groene punten De ritzege is uiteraard de lekkerste dagschotel, maar er zijn nog bijgerechten die aangenaam zullen smaken. Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn. Magnus Cort is bergkoning met 6 op 6 punten die verdiend konden worden. In deze rit bedraagt de totale buit 6 eenheden. En Wout van Aert kan weer een flinke groeispurt nemen in zijn groene gevecht. De tussensprint ligt na 63 kilometer, maar vooral aan de finish kan Van Aert zijn slag slaan als achtervolgers zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op hun adem getrapt hebben.

clock 08:53 08 uur 53. We starten en finishen op zeeniveau, maar de sprinters zullen zich toch zorgen maken over de glooiende wegen tussen Duinkerke en Calais. . Tourbaas Christian Prudhomme. We starten en finishen op zeeniveau, maar de sprinters zullen zich toch zorgen maken over de glooiende wegen tussen Duinkerke en Calais. Tourbaas Christian Prudhomme

clock 08:53 08 uur 53.