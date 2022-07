Wout van Aert showt zijn gele trui op laatste Tour-dag in Denemarken: massaspurt verwacht

FOTO Deens volksfeest in Tour: "Het publiek is de winnaar van de dag"

clock 08:57

08 uur 57. Live op Sporza. De derde rit in de Tour is op deze pagina al van ver voor de start te volgen. De start is om 13.15 uur, beelden zijn er vanaf 13.40 uur: op de livestream hierboven of op Eén. De commentatoren zijn Renaat Schotte en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys. .