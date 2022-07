Wat een weelde! Imposante Jasper Philipsen sluit Tour af met 6e Belgische zege

Wout van Aert heeft met Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) een Belgische opvolger gekregen op de Champs-Elysées. Philipsen sprintte op de kasseitjes met overmacht naar zijn 2e ritzege in deze Tour, de 6e Belgische zege in totaal. Groene trui Van Aert sprintte niet mee, hij kwam met ploegmaat-eindwinnaar Jonas Vingegaard triomferend over de finish.