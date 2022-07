LIVESTREAM: Paradetocht op Champs-Elysées sluit Tour af, wie heeft snelste sprint?

clock 17:02 17 uur 02. Er heerst een gezellig sfeertje. De mensen zijn allemaal buitengekomen om de Tourhelden uit te zwaaien. In het stadscentrum van Parijs zal het vermoedelijk nog wat drukker zijn. We zitten nu in Garches, een buitenstadje van de hoofdstad. . Er heerst een gezellig sfeertje. De mensen zijn allemaal buitengekomen om de Tourhelden uit te zwaaien. In het stadscentrum van Parijs zal het vermoedelijk nog wat drukker zijn. We zitten nu in Garches, een buitenstadje van de hoofdstad.

clock 16:59 16 uur 59. Deens onderonsje. Mads Pedersen schuift op om een gesprekje te voeren met zijn landgenoot Jonas Vingegaard. Ook Pedersen zal blij zijn met zijn Tour, hij won etappe 13. . Deens onderonsje Mads Pedersen schuift op om een gesprekje te voeren met zijn landgenoot Jonas Vingegaard. Ook Pedersen zal blij zijn met zijn Tour, hij won etappe 13.

clock 16:56 16 uur 56. Geen enkel land heeft zo vaak gewonnen op de Champs-Elysées als België. Dat belooft voor straks. Met Van Aert en Philipsen hebben we twee grote kanshebbers. Het zou al de zesde ritzege voor ons land zijn in deze Tour. . Geen enkel land heeft zo vaak gewonnen op de Champs-Elysées als België. Dat belooft voor straks. Met Van Aert en Philipsen hebben we twee grote kanshebbers. Het zou al de zesde ritzege voor ons land zijn in deze Tour.

clock 16:55 16 uur 55.

clock 16:51 16 uur 51. Nu kan de paradetocht echt beginnen. Een praatje slaan hier, een kerkje spotten daar. Op echt spektakel wordt het nog even wachten. . Nu kan de paradetocht echt beginnen. Een praatje slaan hier, een kerkje spotten daar. Op echt spektakel wordt het nog even wachten.

clock 16:48 16 uur 48. Genoeg gespeeld. Het olijke trio Van Aert, Vingegaard en Pogacar gaat in de remmen en laat het peloton terugkeren. . Genoeg gespeeld. Het olijke trio Van Aert, Vingegaard en Pogacar gaat in de remmen en laat het peloton terugkeren.

clock 16:47 16 uur 47. Dit grapje typeert deze Tour. José De Cauwer. Dit grapje typeert deze Tour. José De Cauwer

clock 16:46 16 uur 46. Vlag naar beneden, daar gaat Van Aert! Vlag naar beneden, daar gaat Van Aert!

clock 16:45 16 uur 45. Van Aert demarreert aan kilometerpaal 0. Van Aert amuseert zich met Pogacar en Vingegaard. Bij kilometerpaal 0 schiet de groene trui ervandoor. De gele en witte trui volgen. Het gaat uiteraard om een geintje. . Van Aert demarreert aan kilometerpaal 0 Van Aert amuseert zich met Pogacar en Vingegaard. Bij kilometerpaal 0 schiet de groene trui ervandoor. De gele en witte trui volgen. Het gaat uiteraard om een geintje.

clock 16:45 16 uur 45. Guillaume Boivin is de derde opgever vandaag. De Canadees voelde zich te ziek om van start te gaan. . Guillaume Boivin is de derde opgever vandaag. De Canadees voelde zich te ziek om van start te gaan.



clock 16:44 16 uur 44.

clock 16:40 Sagan vertraagt de boel. De geneutraliseerde zone gaat tergend traag voorbij. En aangezien Sagan op zijn gemakje van fiets wisselt, lijkt de start nog wat uitgesteld te worden. Iedereen moet namelijk in het peloton zitten voor de officiële start gegeven kan worden. . 16 uur 40. mechanical breakdown Sagan vertraagt de boel De geneutraliseerde zone gaat tergend traag voorbij. En aangezien Sagan op zijn gemakje van fiets wisselt, lijkt de start nog wat uitgesteld te worden. Iedereen moet namelijk in het peloton zitten voor de officiële start gegeven kan worden.

clock 16:35 16 uur 35. Vingegaard en Pogacar kunnen het goed met elkaar vinden. Ze slaan een praatje vooraan in het peloton. De Tourbaas filmt het tafereel met zijn smartphone. Het mag allemaal wat informeler in deze etappe. . Vingegaard en Pogacar kunnen het goed met elkaar vinden. Ze slaan een praatje vooraan in het peloton. De Tourbaas filmt het tafereel met zijn smartphone. Het mag allemaal wat informeler in deze etappe.

clock 16:33 16 uur 33. Op de départ réel is het nog 4 kilometer wachten, maar eigenlijk duurt de geneutraliseerde zone veel langer vandaag. Volgens een ongeschreven wielerwet wordt er niet gedemarreerd voor ze de Champs-Elysées hebben bereikt. . Op de départ réel is het nog 4 kilometer wachten, maar eigenlijk duurt de geneutraliseerde zone veel langer vandaag. Volgens een ongeschreven wielerwet wordt er niet gedemarreerd voor ze de Champs-Elysées hebben bereikt.

clock 16:32 16 uur 32. Officieuze start. Speciale start voor deze rit. De renners zijn zojuist indoor vertrokken, in het gloednieuwe Paris La Défense Arena. Dit stadion zal ook dienst doen voor de Olympische Spelen van 2024. . Officieuze start Speciale start voor deze rit. De renners zijn zojuist indoor vertrokken, in het gloednieuwe Paris La Défense Arena. Dit stadion zal ook dienst doen voor de Olympische Spelen van 2024.

clock 16:29 16 uur 29. De truien zijn verdeeld. Vingegaard wint de gele trui en de bollen. Van Aert pakt groen. Pogacar is de beste jongere. Het is gewoon kwestie van veilig over de meet te komen en dan staan deze drie tenoren straks op het eindpodium te blinken. . De truien zijn verdeeld. Vingegaard wint de gele trui en de bollen. Van Aert pakt groen. Pogacar is de beste jongere. Het is gewoon kwestie van veilig over de meet te komen en dan staan deze drie tenoren straks op het eindpodium te blinken.

clock 16:25 16 uur 25. Beelden op Eén en in de livestream. U hoeft niets te missen van het slotakkoord. Beelden zijn vanaf nu te zien op Eén of in de livestream. . Beelden op Eén en in de livestream U hoeft niets te missen van het slotakkoord. Beelden zijn vanaf nu te zien op Eén of in de livestream.

clock 16:23 16 uur 23. Tour Gorka Izagirre stapt alsnog uit de Tour... om maandag koers in thuisstad te rijden

clock 16:16 Ook Gorka Izagirre gaat niet finishen in Parijs. . 16 uur 16. Ook Gorka Izagirre gaat niet finishen in Parijs.

clock 16:10 16 uur 10. Parcours. De slotetappe is 115 kilometer lang. Starten doen we in Paris La Défense Arena, op 8 kilometer van het stadscentrum. De renners maken eerst nog een ommetje van zo'n 65 kilometer alvorens de lokale rondes aan te vatten. Pas vanaf daar kunnen we echt koers verwachten. De aankomst ligt traditiegetrouw op de boulevard van de Champs-Elysées. Bij valavond gaat dit ongetwijfeld prachtige beelden opleveren. . Parcours De slotetappe is 115 kilometer lang. Starten doen we in Paris La Défense Arena, op 8 kilometer van het stadscentrum. De renners maken eerst nog een ommetje van zo'n 65 kilometer alvorens de lokale rondes aan te vatten. Pas vanaf daar kunnen we echt koers verwachten. De aankomst ligt traditiegetrouw op de boulevard van de Champs-Elysées. Bij valavond gaat dit ongetwijfeld prachtige beelden opleveren.

clock 16:09 Mooi om te zien hoe de mannen van Team DSM hun vrouwelijke ploegmaat Lorena Wiebes naar de overwinning schreeuwen. . 16 uur 09. Mooi om te zien hoe de mannen van Team DSM hun vrouwelijke ploegmaat Lorena Wiebes naar de overwinning schreeuwen.

clock 16:03 16 uur 03. Favorieten. Het koersscenario is straks niet zo moeilijk te voorspellen. Een massasprint is al jaar en dag onvermijdelijk op de Champs-Elysées. En dan kunnen we dromen van een nieuwe Belgische etappezege. Zet groene trui Van Aert nog een vierde streepje op zijn telraam? Of kan Jasper Philipsen zijn topvorm verzilveren met een tweede etappezege? Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan zijn hun voornaamste concurrenten. . Favorieten Het koersscenario is straks niet zo moeilijk te voorspellen. Een massasprint is al jaar en dag onvermijdelijk op de Champs-Elysées. En dan kunnen we dromen van een nieuwe Belgische etappezege. Zet groene trui Van Aert nog een vierde streepje op zijn telraam? Of kan Jasper Philipsen zijn topvorm verzilveren met een tweede etappezege? Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan zijn hun voornaamste concurrenten.

clock 12:42 12 uur 42. Tour Wat een pech! Ploegmaats Michael Woods en Guillaume Boivin halen Parijs niet

clock 11:34 11 uur 34.

clock 11:34 11 uur 34.

clock 11:29 11 uur 29. Live op alle Sporza-kanalen. De rit gaat laat van start, om 16.45 uur en arriveert rond 19.30 uur. U kunt de rit hier met tekstupdates volgen én met onze stream vanaf 16.20 uur. Op tv kan u erbij zijn op Eén vanaf 16.20 uur, om 17.55 uur gaan we naar Canvas. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur. . Live op alle Sporza-kanalen De rit gaat laat van start, om 16.45 uur en arriveert rond 19.30 uur. U kunt de rit hier met tekstupdates volgen én met onze stream vanaf 16.20 uur.



Op tv kan u erbij zijn op Eén vanaf 16.20 uur, om 17.55 uur gaan we naar Canvas. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur.