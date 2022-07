Tijdrit start om 13.05 u met Caleb Ewan, Ganna (14.05 u) en Van Aert (16.16 u) zijn favorieten

De Tour 2022 is toe aan het slotweekend. Met nog een forse tijdrit van ruim 40 kilometer richting Rocamadour moeten de renners nog een laatste keer vol aan de bak. Boekt Wout van Aert een 3e zege? Volg alle ontwikkelingen op deze pagina. Rit 20 begint om 13.05 uur, live beelden zijn er vanaf 14.20 uur op Eén en in onze stream. Radio 1 is er vanaf 13 uur.