LIVESTREAM: Wereldkampioen Ganna met voorlopige toptijd, kan Van Aert sneller in lange Tour-tijdrit?

clock 15:29 15 uur 29. Tratnik derde. Tratnik finisht als derde voorlopig. Hij is nog wat meer tijd op Ganna verloren en klokt uiteindelijk iets meer dan een minuut trager.

clock 15:26 15 uur 26. Andere tussentijden om naar uit te kijken de komende minuten: Benjamin Thomas, Max Schachmann, Pollit en Boasson Hagen.

clock 15:24 15 uur 24. Castroviejo is zopas vertrokken. De Spanjaard stond lange tijd te boek als een specialist in dit werk, maar de laatste jaren liet hij geen grote resultaten meer optekenen in tijdritten.

clock 15:22 Jonathan Vaughters licht de mechanische problemen van Bissegger toe. 15 uur 22. Jonathan Vaughters licht de mechanische problemen van Bissegger toe.

clock 15:19 Nieuwe toptijd eerste tussenpunt. Verrassing bij het eerste tussenpunt. Fred Wright is een kleine seconde sneller dan Ganna na 10 kilometer. Straf van de Brit. 15 uur 19.

clock 15:17 15 uur 17. Boogerd: "Van Aert is de man van deze Tour". Boogerd: "Van Aert is de man van deze Tour"

clock 15:15 15 uur 15. Tratnik gaat Ganna niet onttronen. Hij klokt de derde tussentijd op het laatste tussenpunt, maar dat is al op 41 seconden van de wereldkampioen.

clock 15:12 15 uur 12. Bissegger komt helemaal gedesillusioneerd over de meet. Een tijdrit om snel te vergeten voor de Zwitserse specialist. Hij eindigt op meer dan 4 minuten van Ganna.

clock 15:10 15 uur 10. Invloed van de wind. De wind waait voorlopig niet zo strak, maar is wel vooral in het nadeel. Volgens de weersvoorspelling zou het straks een klein beetje steviger gaan waaien. Dat zou dus in het nadeel zijn van de latere starters.

clock 15:08 15 uur 08. Frison: "Het parcours is lastiger dan het profiel". Frison: "Het parcours is lastiger dan het profiel"

clock 15:07 15 uur 07. Tratnik blijft ook bij het tweede tussenpunt in de buurt van de twee Italianen. Hij is er 18 seconden trager dan Ganna.

clock 15:07 15 uur 07. Ik vrees dat de tijd van Ganna wel eens de winnende tijd kan zijn. Serge Pauwels. Ik vrees dat de tijd van Ganna wel eens de winnende tijd kan zijn. Serge Pauwels

clock 15:05 We werken niet bij de toeristische dienst van Rocamadour, maar wat een mooi stadje... 15 uur 05. We werken niet bij de toeristische dienst van Rocamadour, maar wat een mooi stadje...

clock 15:03 15 uur 03. Er zijn maar een tiental bochten waar je als renner uit de beugel moet om ze te nemen. Het is niet zo technisch als beweerd wordt. Serge Pauwels. Er zijn maar een tiental bochten waar je als renner uit de beugel moet om ze te nemen. Het is niet zo technisch als beweerd wordt. Serge Pauwels

clock 15:01 15 uur 01. Le Gac deelt drinkbus met pechvogel Bisseger. Le Gac deelt drinkbus met pechvogel Bisseger

clock 15:00 15 uur . Bissegger kan de ritzege vergeten. Hij is intussen terug ingehaald door Mohoric en lijkt de moed te laten zakken. Gelukkig is er een sympathieke Le Gac die hem een drinkbus aanreikt. . Bissegger kan de ritzege vergeten. Hij is intussen terug ingehaald door Mohoric en lijkt de moed te laten zakken. Gelukkig is er een sympathieke Le Gac die hem een drinkbus aanreikt.

clock 14:57 14 uur 57. De eerstvolgende interessante pion lijkt Jan Tratnik te worden. De Sloveen is bij het eerste tussenpunt maar 6 seconden trager dan Ganna. Hij knalt ook meteen voorbij Laporte, die lijkt zich te sparen voor morgen.

clock 14:55 14 uur 55. Cattaneo tweede bij de streep. Cattaneo strandt op 43 seconden. In het laatste segment heeft hij dus nog 16 seconden moeten toegeven aan Ganna.

clock 14:54 50 km/uur. Bjerg verlaat de hotseat. Geen schande, want Ganna reed liefst 50 km/uur gemiddeld. 14 uur 54.

clock 14:52 14 uur 52. Wereldkampioen Ganna zet de beste tijd neer. Wereldkampioen Ganna zet de beste tijd neer

clock 14:51 14 uur 51. Ganna als eerste onder de 50 minuten. Ganna klokt en verpulvert de tijd van Bjerg. Zijn eindtijd is 48'49". Een sterke finish van de Italiaan.

clock 14:50 14 uur 50. Ganna heeft het technische gedeelte achter de rug. Aan de manier waarop hij de bochten daar aansneed kon je merken dat hij het parcours goed verkend had. De wereldkampioen is nu begonnen aan het slotklimmetje.

clock 14:48 14 uur 48. Bissegger is ondanks zijn fietswissel toch niet slecht bezig. Hij heeft duidelijk terug zijn ritme gevonden en haalt Mohoric in.

clock 14:43 Tussenpunt 3. Ganna bouwt zijn voorsprong verder uit ten opzichte van de voorlopige concurrenten. Cattaneo verliest geleidelijk aan meer tijd. Het verschil tussen de twee Italianen is 27 seconden. Het laatste gedeelte van deze tijdrit is wel het zwaarste, met nog twee korte klimmetjes op het parcours. 14 uur 43.

clock 14:42 14 uur 42. Vermeersch: "Ik wou er nog een goede tijdrit uitsleuren". Vermeersch: "Ik wou er nog een goede tijdrit uitsleuren"

clock 14:41 14 uur 41. Ik ben tevreden met mijn tijdrit. Op de laatste klim kon ik nog een beetje versnellen. Ik hoop op een plaats in de top 20 of 30. Florian Vermeersch. Ik ben tevreden met mijn tijdrit. Op de laatste klim kon ik nog een beetje versnellen. Ik hoop op een plaats in de top 20 of 30. Florian Vermeersch

clock 14:37 14 uur 37. Christophe Laporte staat klaar om eraan te beginnen. De ritwinnaar van gisteren is normaal een degelijke tijdrijder en zal uiteraard op een wolk rondrijden, maar vermoedelijk is deze tijdrit toch iets te lang voor hem om een echte rol van betekenis te spelen.

clock 14:36 14 uur 36. Goede tijdrit Vermeersch. Florian Vermeersch heeft er een mooie tijdrit van gemaakt. Hij plaatst zich op een voorlopige derde plek aan de finish.

clock 14:35 14 uur 35. We zijn getuige van een onderonsje tussen wereldkampioenen wanneer Ganna voorbij Pedersen snelt. De Deen van Trek-Segafredp kan normaal een behoorlijk stukje tijdrijden, maar kampt sinds gisteren met maagklachten.

clock 14:34 14 uur 34. Hele lange tijdritten liggen mij sowieso minder goed en vandaag had ik helemaal de benen niet. Yves Lampaert. Hele lange tijdritten liggen mij sowieso minder goed en vandaag had ik helemaal de benen niet. Yves Lampaert

clock 14:30 14 uur 30. Bij tussenpunt 2 na 22 kilometer is Ganna de snelste. Cattaneo volgt op 13 seconden.

clock 14:30 14 uur 30. Problemen voor Bissegger. Problemen voor Bissegger

clock 14:28 Weer pech voor Bissegger. Bissegger is een outsider voor de ritzege vandaag, maar de Zwitser kent net als in de openingstijdrit pech. Hij moet al na enkele kilometers van fiets wisselen. 14 uur 28.

clock 14:27 14 uur 27. Ganna rekent zijn landgenoot Bagioli in. De wereldkampioen is virtueel een halve minuut sneller onderweg dan Bjerg.

clock 14:22 14 uur 22. Ganna is niet de enige Italiaan die snel onderweg is, ook Cattaneo doet het goed. Zorgt een van beiden straks voor een eerste Italiaanse ritzege in deze Tour?

clock 14:20 14 uur 20. Uitzending op Eén. Vanaf nu kan u deze tijdrit ook met beelden volgen. Kijk mee op Eén of via de livestream hierboven.

clock 14:18 Ganna sneller dan Bjerg bij tussenpunt 1. Ganna is alvast goed gestart. Hij is 14 seconden sneller dan Bjerg bij het eerste tussenpunt. Van Moer is intussen over de streep gekomen. Hij gaat voor de tweede keer in zijn carrière Parijs halen. 14 uur 18.

clock 14:13 14 uur 13. Bodnar is voorlopig de voornaamste bedreiger van Bjerg. Bij het laatste tussenpunt moet de ervaren Pool maar 17 seconden toegeven.

clock 14:10 14 uur 10. Bjerg met eerste richttijd. Voila, Mikkel Bjerg is aan de finish. Hij zorgt voor een eerste richttijd met 50'22". De Deense specialist leek toch een klein beetje stil te vallen naar het einde toe. Benieuwd hoe lang zijn toptijd blijft staan.

clock 14:07 14 uur 07. Het klimmetje naar Rocamadour ziet er toch pittig uit. Bjerg moet nog 600 meter tot de finish.

clock 14:06 Wereldkampioen Ganna doet een gooi naar de dagzege. 14 uur 06. Wereldkampioen Ganna doet een gooi naar de dagzege

clock 14:05 14 uur 05. Start Ganna. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is van start gegaan. De Italiaan heeft zich volop kunnen sparen voor deze rit, maar had na zijn verkenning weinig vertrouwen in een goede afloop. "Wout gaat makkelijk winnen", sprak hij tegen de collega's van Eurosport.

clock 14:03 14 uur 03. Ewan is de eerste die een eindtijd klokt. Zijn tijd bedraagt 56'49". Bjerg gaat daar zo meteen meerdere minuten van afpitsen.

clock 14:00 14 uur . Het is niet de dag van Yves Lampaert. Hij is doorgekomen aan het tweede tussenpunt op 1'48" van Bjerg.

clock 13:56 Bjerg aan het derde tussenpunt. Mikkel Bjerg is aan het derde tussenpunt en is zeker niet aan het stilvallen. De Deen heeft een voorsprong van meer dan 2 minuten op Juul-Jensen. De grote kanonnen moeten natuurlijk nog komen. 13 uur 56.

clock 13:55 Gelden de normale wielerwetten voor Wout van Aert? 13 uur 55. Gelden de normale wielerwetten voor Wout van Aert?

clock 13:54 13 uur 54. Ook Bodnar en Vermeersch zijn bezig aan hun tijdrit. Zij kunnen op papier ook een stukje hardrijden, maar voor een echte kanshebber op de ritzege wachten we nog 10 minuten. Dan is Ganna aan de beurt.

clock 13:45 13 uur 45. Bjerg bewijst ook aan het tweede tussenpunt dat hij snel onderweg is. Kan de ploegmaat van Pogacar dit tempo nog twintig kilometer volhouden?

clock 13:42 13 uur 42. Lampaert 22 seconden trager bij eerste tussenpunt. Ook Lampaert is gepasseerd aan het 10 kilometer-punt. Hij heeft nog veel werk voor de boeg, want Bjerg was 22 seconden aan dat punt.

clock 13:40 13 uur 40. Bjerg heeft zijn ploegmaat Hirschi al ingehaald. Na nog geen 20 kilometer rijdt de Deen dus meer dan anderhalve minuut sneller dan Hirschi. Bjerg is duidelijk gemotiveerd om er iets van te maken.

clock 13:36 13 uur 36. "Lampi, Lampi, Lampi!", roepen enkele supporters in koor. De Belgische fans zijn weer op post langs het parcours.

clock 13:35 13 uur 35. Terwijl Peter Sagan begint aan zijn opdracht, passeert Bjerg aan het eerste tussenpunt. Hij veegt meteen de tijd van Frison van de tabellen. De Deen doet nu al 37 seconden beter.

clock 13:29 13 uur 29. De farmer's son . De winnaar van de eerste tijdrit in deze Tour ziet er scherp uit. Yves Lampaert wil nog een laatste keer uitpakken. Kan de "farmer's son" uit West-Vlaanderen zijn kunstje nog eens herhalen?

clock 13:27 13 uur 27. Langste tijdrit sinds 2014. Voor een Tour-tijdrit die langer is dan die van vandaag moeten we terug naar 2014. Toen was pantzerwagen Tony Martin de snelste na 54 kilometer.

clock 13:24 13 uur 24. Bjerg is intussen van start gegaan. Zijn eerste tussentijd verwachten we binnen een kleine 10 minuten.

clock 13:20 13 uur 20. Prachtige finishplaats. Rocamadour is een prachtige finishplaats. De stad in het Centraal Massief is een populair bedevaartsoord, maar trekt ook veel niet-gelovige toeristen. De kleine idyllische stad is gebouwd op een rotswand. Ideaal plaatje voor op een ansichtkaart.

clock 13:19 Voor Ganna is het duidelijk: "Ik denk dat Wout makkelijk zal winnen.". 13 uur 19. Voor Ganna is het duidelijk: "Ik denk dat Wout makkelijk zal winnen."

clock 13:14 13 uur 14. In het eerste half uur zien we vooral veel sprinters aan het werk. De eerste tijdritspecialisten die aan bod komen zijn Mikkel Bjerg (13.20 uur) en Yves Lampaert (13.29 uur).

clock 13:10 13 uur 10. De dorpen van start en finish, Lacapelle-Marival en Rocamadour, zijn allebei Tour-maagden. Nooit eerder waren ze start -of aankomstplaats voor een etappe in de Ronde van Frankrijk.

clock 13:09 13 uur 09. Met Frederik Frison is zopas de eerste Belg van start gegaan. Als hij gemotiveerd is, kan Frison misschien een eerste richttijdje neerzetten.

