LIVESTREAM: Van Aert lijkt onderweg naar nieuwe ritzege, stelt Vingegaard zijn eindzege veilig?

clock 17:01 17 uur 01. Mollema houdt stand als tweede. Mollema is voorlopig tweede aan de finish. Knalprestatie van de Nederlander. Nog een kilometer voor Wout van Aert. Hij maakt nog steeds goed vaart.

clock 16:59 16 uur 59. Ook Jonas Vingegaard is vertrokken. Hoeveel stress moet deze man voelen? De gele man zal niet te veel risico's willen nemen, maar mag het toch ook niet te voorzichtig aanpakken. Een moeilijk evenwicht.

clock 16:57 16 uur 57. Zorgt Pogacar voor mirakel? Witte trui Tadej Pogacar is eraan begonnen. Hij gaat alles uit de kast halen om Vingegaard zenuwachtig te maken. Kan de Sloveen zorgen voor een mirakel? Twee jaar geleden gaf er ook niemand hem een kans om Roglic nog te kloppen in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles...

clock 16:56 16 uur 56. Top 3. De eerste man van het podium rolt van het startpodium. Geraint Thomas heeft nog weinig te winnen of te verliezen in deze tijdrit. Zijn derde plaats lijkt veilig.

clock 16:54 16 uur 54. Ganna heeft een sterk laatste gedeelte gereden, dus het vel van de beer gaan we zeker nog niet verkopen. Hopelijk heeft Van Aert nog wat reserve overgehouden voor de laatste twee klimmetjes.

clock 16:52 Status quo bij laatste tussenpunt. De progressie is gestopt. Van Aert houdt stand op het derde tussenpunt, maar kan niet verder uitlopen. Zijn voorsprong stabiliseert op 23 seconden. 16 uur 52. time difference

clock 16:50 16 uur 50. Pluimgewichten. Met Meintjes zijn we toe aan een reeksje pluimgewichten. Na hem starten Quintana en Gaudu. Vlasov is hun dichtste belager en kan, mits een goede tijdrit, misschien nog meedingen naar een top 5-positie.

clock 16:50 16 uur 50. Benoot: "Vooral blij dat ik er vanaf ben".

clock 16:49 Van Aert is bezig aan een "opwindende" prestatie. 16 uur 49.

clock 16:47 16 uur 47. Van Aert is toe aan zijn eerste mikpunt. Nick Schultz is het slachtoffer van dienst.

clock 16:46 16 uur 46. Romain Bardet, de nummer 8 van het klassement, is eraan begonnen. In principe is hij een van de betere tijdrijders in de top 10, maar plaatsen winnen wordt moeilijk.

clock 16:45 16 uur 45. Ook Vingegaard maakt zich stilaan klaar voor de tijdrit. In principe stelt hij straks zonder problemen zijn eindzege veilig, maar je weet natuurlijk maar nooit wat er nog gebeurt.

clock 16:41 Van Aert loopt verder uit. Van Aert blijft in polepositie aan het tweede tussenpunt. Hij breidt zijn voorsprong zelfs gestaag uit naar 24 seconden. Ganna voelt de bui al hangen. 16 uur 41. time point

clock 16:40 16 uur 40. Küng zesde. Küng stelt teleur. Hij komt aan als voorlopige zesde. Een top 10 in het dagklassement lijkt het hoogst haalbare.

clock 16:37 16 uur 37. Mollema verspeelt 12 seconden tegenover Ganna aan tweede tussenpunt. Hij klokt de tweede tijd met 4 seconden achterstand.

clock 16:35 16 uur 35. Jury corrigeert: niet McNulty, wel zijn reservefiets is gevallen. De jury moet zichzelf corrigeren. McNulty is niet gevallen. Het zou gaan om zijn fiets die van de volgauto is gedonderd. Vreemde vergissing van de Franse organisatoren.

clock 16:34 16 uur 34. Mollema verliest geleidelijk tijd op Ganna. De Italiaanse wereldkampioen is natuurlijk een meester in het indelen. De buit is zeker nog niet binnen voor onze groene man.

clock 16:33 McNulty tegen het asfalt. Er wordt een val gemeld van McNulty. De Amerikaan had nochtans gehoopt op een goede tijdrit, maar kan nu fluiten naar een topprestatie. 16 uur 33. fall