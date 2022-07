LIVE: Ellenlange Tour-tijdrit biedt laatste kans op klassementsverschuivingen, Van Aert is topfavoriet

Fase per fase

Bjerg aan het derde tussenpunt. Mikkel Bjerg is aan het derde tussenpunt en is zeker niet aan het stilvallen. De Deen heeft een voorsprong van meer dan 2 minuten op Juul-Jensen. De grote kanonnen moeten natuurlijk nog komen.

Gelden de normale wielerwetten voor Wout van Aert?

Ook Bodnar en Vermeersch zijn bezig aan hun tijdrit. Zij kunnen op papier ook een stukje hardrijden, maar voor een echte kanshebber op de ritzege wachten we nog 10 minuten. Dan is Ganna aan de beurt.

clock 13:51 13 uur 51.

Bjerg bewijst ook aan het tweede tussenpunt dat hij snel onderweg is. Kan de ploegmaat van Pogacar dit tempo nog twintig kilometer volhouden?

Lampaert 22 seconden trager bij eerste tussenpunt. Ook Lampaert is gepasseerd aan het 10 kilometer-punt. Hij heeft nog veel werk voor de boeg, want Bjerg was 22 seconden aan dat punt.

Bjerg heeft zijn ploegmaat Hirschi al ingehaald. Na nog geen 20 kilometer rijdt de Deen dus meer dan anderhalve minuut sneller dan Hirschi. Bjerg is duidelijk gemotiveerd om er iets van te maken.

"Lampi, Lampi, Lampi!", roepen enkele supporters in koor. De Belgische fans zijn weer op post langs het parcours.

Terwijl Peter Sagan begint aan zijn opdracht, passeert Bjerg aan het eerste tussenpunt. Hij veegt meteen de tijd van Frison van de tabellen. De Deen doet nu al 37 seconden beter.

clock 13:32 13 uur 32.

De farmer's son. De winnaar van de eerste tijdrit in deze Tour ziet er scherp uit. Yves Lampaert wil nog een laatste keer uitpakken. Kan de "farmer's son" uit West-Vlaanderen zijn kunstje nog eens herhalen?

clock 13:28 13 uur 28.

Langste tijdrit sinds 2014. Voor een Tour-tijdrit die langer is dan die van vandaag moeten we terug naar 2014. Toen was pantzerwagen Tony Martin de snelste na 54 kilometer.

Bjerg is intussen van start gegaan. Zijn eerste tussentijd verwachten we binnen een kleine 10 minuten.

Prachtige finishplaats. Rocamadour is een prachtige finishplaats. De stad in het Centraal Massief is een populair bedevaartsoord, maar trekt ook veel niet-gelovige toeristen. De kleine idyllische stad is gebouwd op een rotswand. Ideaal plaatje voor op een ansichtkaart.

Voor Ganna is het duidelijk: "Ik denk dat Wout makkelijk zal winnen."

In het eerste half uur zien we vooral veel sprinters aan het werk. De eerste tijdritspecialisten die aan bod komen zijn Mikkel Bjerg (13.20 uur) en Yves Lampaert (13.29 uur).

De dorpen van start en finish, Lacapelle-Marival en Rocamadour, zijn allebei Tour-maagden. Nooit eerder waren ze start -of aankomstplaats voor een etappe in de Ronde van Frankrijk.