Ellenlange Tour-tijdrit biedt laatste kans op klassementsverschuivingen, Van Aert is topfavoriet

Van Aert vs. Ganna in de tijdrit? "Wout is topfavoriet, maar Ganna kon zich sparen"

clock 08:46

08 uur 46. Parcours. De 40,7 kilometers zijn heel de tijd glooiend, maar lopen eigenlijk bergaf. Startplaats Lacapelle-Marival ligt op 389 meter hoogte, finish Rocamadour op 258 meter. Vorig jaar won Wout van Aert de tijdrit, in 2020 realiseerde Tadej Pogacar de onwaarschijnlijke ommekeer op La Planche des Belles Filles. Maar het karakter van deze tijdrit is anders dan die ondernemingen in 2021 en 2020. De afstand - liefst 40,7 kilometer - is lekker ouderwets en de route is ook behoorlijk technisch. Het venijn zit bovendien in de staart met twee korte klimmetjes. De Tour-zege is - behoudens pech/ongeluk - in de handen van Vingegaard, maar voor de dagzege wordt het nog spannend. .