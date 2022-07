LIVESTREAM: Vier renners rijden meteen weg in windetappe door Denemarken

clock 14:03 14 uur 03. De twee Scandinaviërs voorin gaan sneller dan hun Franse achtervolgers. . De twee Scandinaviërs voorin gaan sneller dan hun Franse achtervolgers.

clock 14:01 2'45". Het gevecht om de bollen heeft het verschil de hoogte ingejaagd. Het peloton doet het bergop rustig aan. . 14 uur 01. time difference 2'45" Het gevecht om de bollen heeft het verschil de hoogte ingejaagd. Het peloton doet het bergop rustig aan.

clock 14:01 14 uur 01. Cort Nielsen pakt het eerste bergpuntje van deze Tour. Cort Nielsen pakt het eerste bergpuntje van deze Tour

clock 14:00 14 uur .

clock 13:59 13 uur 59. De tandem van B&B Hotels is eraan voor de moeite. Barthe en Rolland moeten vol achtervolgen op Cort en Bystrøm. . De tandem van B&B Hotels is eraan voor de moeite. Barthe en Rolland moeten vol achtervolgen op Cort en Bystrøm.

clock 13:58 Asnæs Indelukke. Barthe opent fors voor zijn ploegmaat Rolland, maar het is Bystrøm die hard aangaat. Cort wipt er zonder veel moeite over. Nog op één heuveltje als eerste bovenkomen en de bollen zijn binnen. . 13 uur 58. hill Asnæs Indelukke Barthe opent fors voor zijn ploegmaat Rolland, maar het is Bystrøm die hard aangaat. Cort wipt er zonder veel moeite over. Nog op één heuveltje als eerste bovenkomen en de bollen zijn binnen.

clock 13:55 13 uur 55. Lampaert schittert in het geel, tweede rit is voer voor sprinters. Lampaert schittert in het geel, tweede rit is voer voor sprinters

clock 13:53 13 uur 53. We zitten in de bergzone van deze etappe, al mag je dat met een flinke korrel zout nemen. Het hoogste punt van de rit ligt op 83 meter boven zeeniveau. . We zitten in de bergzone van deze etappe, al mag je dat met een flinke korrel zout nemen. Het hoogste punt van de rit ligt op 83 meter boven zeeniveau.

clock 13:52 13 uur 52. Ik denk niet dat Cort zich zal laten verrassen door Rolland. José De Cauwer. Ik denk niet dat Cort zich zal laten verrassen door Rolland. José De Cauwer

clock 13:51 13 uur 51. Cort vindt een hele brok van zijn carrière terug op dit parcours. Op Asnæs Indelukke, de eerste helling van de dag, won hij ooit een rit in de Ronde van Denemarken en in aankomstplaats Nyborg werd hij Deens kampioen bij de junioren. . Cort vindt een hele brok van zijn carrière terug op dit parcours. Op Asnæs Indelukke, de eerste helling van de dag, won hij ooit een rit in de Ronde van Denemarken en in aankomstplaats Nyborg werd hij Deens kampioen bij de junioren.

clock 13:45 13 uur 45. Zo'n eerste etappe in lijn brengt altijd zenuwachtigheid. De lange, rechte brug in de finale biedt wel meer overzicht dan je op wegen in verstedelijkt gebied hebt, dus dat vermindert de kans op valpartijen toch al gevoelig. . Zo'n eerste etappe in lijn brengt altijd zenuwachtigheid. De lange, rechte brug in de finale biedt wel meer overzicht dan je op wegen in verstedelijkt gebied hebt, dus dat vermindert de kans op valpartijen toch al gevoelig.

clock 13:40 13 uur 40. Van Aert: "Heb het gevoel dat het nu echt begint". Van Aert: "Heb het gevoel dat het nu echt begint"

clock 13:39 13 uur 39. De vlucht van de dag.

clock 13:38 13 uur 38. Cort, Bystrøm, Barthe en Rolland hebben op geen enkel moment meer dan twee minuten gekregen. Er moet en zal gespurt worden in Nyborg. . Cort, Bystrøm, Barthe en Rolland hebben op geen enkel moment meer dan twee minuten gekregen. Er moet en zal gespurt worden in Nyborg.

clock 13:29 13 uur 29. Jakobsen: "Nu al een bijzondere Tour". Jakobsen: "Nu al een bijzondere Tour"

clock 13:27 13 uur 27. De helft van de kopgroep heeft al een Tourrit gewonnen. Rolland won in 2011 op Alpe d'Huez en een jaar later op La Toussuire. Cort was in 2018 de snelste in Carcassonne. Alpe d'Huez en Carcassonne zijn ook in deze editie opgenomen als aankomstplaats. . De helft van de kopgroep heeft al een Tourrit gewonnen. Rolland won in 2011 op Alpe d'Huez en een jaar later op La Toussuire. Cort was in 2018 de snelste in Carcassonne. Alpe d'Huez en Carcassonne zijn ook in deze editie opgenomen als aankomstplaats.

clock 13:20 13 uur 20. Ewan: "Een heel andere lead-out, maar ze weten waar ze mee bezig zijn". Ewan: "Een heel andere lead-out, maar ze weten waar ze mee bezig zijn"

clock 13:18 13 uur 18. In het land van Pedersen. Mads Pedersen rijdt door Holbæk, de gemeente waar hij geboren is. Deze rit winnen zou een droom zijn voor de wereldkampioen van 2019. . In het land van Pedersen Mads Pedersen rijdt door Holbæk, de gemeente waar hij geboren is. Deze rit winnen zou een droom zijn voor de wereldkampioen van 2019.

clock 13:12 13 uur 12. Philipsen: "Tegenwind speelt in het nadeel van waaiers". Philipsen: "Tegenwind speelt in het nadeel van waaiers"

clock 13:07 13 uur 07. Overal Denen. Magnus Cort rijdt voorop, en in het peloton knappen zijn landgenoten het werk op. Mikkel Honoré voor Quick-Step - Alpha Vinyl, Andreas Kron voor Lotto-Soudal en Chris Juul Jensen voor BikeExchange-Jayco. . Overal Denen Magnus Cort rijdt voorop, en in het peloton knappen zijn landgenoten het werk op. Mikkel Honoré voor Quick-Step - Alpha Vinyl, Andreas Kron voor Lotto-Soudal en Chris Juul Jensen voor BikeExchange-Jayco.

clock 13:03 13 uur 03. Groenewegen: "Gaat heel hectisch worden". Groenewegen: "Gaat heel hectisch worden"

clock 13:00 13 uur . De vier vluchters worden strak aan de leiband gehouden. Meer voorsprong nemen zit er niet in. . De vier vluchters worden strak aan de leiband gehouden. Meer voorsprong nemen zit er niet in.

clock 12:56 12 uur 56. Sagan: "Misschien gebeurt er wel niets". Sagan: "Misschien gebeurt er wel niets"

clock 12:52 12 uur 52. Wout gaat voor groen, Pierre Rolland voor de bollen. In de voorbije Dauphiné kon de Fransman al niet stilzitten. Hij won er de bergprijs door in liefst vijf etappes ten aanval te trekken. Vandaag zijn er drie bergpunten te verdienen, maar wie het kleine niet eert... . Wout gaat voor groen, Pierre Rolland voor de bollen. In de voorbije Dauphiné kon de Fransman al niet stilzitten. Hij won er de bergprijs door in liefst vijf etappes ten aanval te trekken. Vandaag zijn er drie bergpunten te verdienen, maar wie het kleine niet eert...

clock 12:51 12 uur 51. Tour Plusjes en minnetjes: dit zijn de groene concurrenten van Wout van Aert

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:45 1'15". Na een dikke vijf kilometer hebben de vier al meer dan een minuut voorsprong. Dat verschil zal nog wel groeien, want dit is een vlucht die het peloton redelijk eenvoudig onder controle kan houden. . 12 uur 45. time difference 1'15" Na een dikke vijf kilometer hebben de vier al meer dan een minuut voorsprong. Dat verschil zal nog wel groeien, want dit is een vlucht die het peloton redelijk eenvoudig onder controle kan houden.

clock 12:43 12 uur 43. Magnus Cort (EF Education) krijgt het gezelschap van Sven Erik Bystrøm (Inetrmarché-Wanty-Gobert) en Cyril Barthe en Pierre Rolland (B&B Hotels) . Magnus Cort (EF Education) krijgt het gezelschap van Sven Erik Bystrøm (Inetrmarché-Wanty-Gobert) en Cyril Barthe en Pierre Rolland (B&B Hotels)

clock 12:41 12 uur 41.

clock 12:40 12 uur 40. Magnus Cort Nielsen is in zijn Denemarken de eerste aanvaller van deze Tour. Er is nog volk op komst. . Magnus Cort Nielsen is in zijn Denemarken de eerste aanvaller van deze Tour. Er is nog volk op komst.

clock 12:40 12 uur 40.

clock 12:39 12 uur 39 match begonnen start time Start! Ze zijn vertrokken! De rit naar Nyborg is de eerste kans voor de sprinters, maar de wind zou op de Grote Beltbrug én eerder onderweg voor waaiers kunnen zorgen.

clock 12:38 Opnieuw vertraging. Er hapert iets aan de fiets van Adam Yates. . 12 uur 38. mechanical breakdown Opnieuw vertraging Er hapert iets aan de fiets van Adam Yates.

clock 12:34 Lek voor Wellens. Door een lekke band bij Tim Wellens moet de start eventjes wachten. . 12 uur 34. flat tyre Lek voor Wellens Door een lekke band bij Tim Wellens moet de start eventjes wachten.

clock 12:24 12 uur 24.

clock 12:21 12 uur 21. Kleine stop voor de kathedraal van Roskilde. Een kinderkoor zingt de Marseillaise. . Kleine stop voor de kathedraal van Roskilde. Een kinderkoor zingt de Marseillaise.

clock 12:15 12 uur 15. Officieuze start. Gele trui Lampaert, groene trui Van Aert en witte trui Pogacar vertrekken vanaf de eerste rij voor het défilé doorheen Roskilde. Het peloton fietst onder een staalblauwe hemel met schapenwolkjes. . Officieuze start Gele trui Lampaert, groene trui Van Aert en witte trui Pogacar vertrekken vanaf de eerste rij voor het défilé doorheen Roskilde. Het peloton fietst onder een staalblauwe hemel met schapenwolkjes.

clock 12:09 12 uur 09.

clock 12:06 12 uur 06. De eerste vlakke rit van de laatste vijf Tours werd telkens door een andere spurter gewonnen: 2015: André Greipel 2016: Mark Cavendish 2017: Marcel Kittel 2018: Fernando Gaviria 2019: Mike Teunissen 2020: Caleb Ewan 2021: Tim Merlier . De eerste vlakke rit van de laatste vijf Tours werd telkens door een andere spurter gewonnen: 2015: André Greipel

2016: Mark Cavendish

2017: Marcel Kittel

2018: Fernando Gaviria

2019: Mike Teunissen

2020: Caleb Ewan

2021: Tim Merlier

clock 11:56 Nog 20 minuutjes tot de officieuze start in Roskilde. De echte start is gepland om 12u35. 11 uur 56. Nog 20 minuutjes tot de officieuze start in Roskilde. De echte start is gepland om 12u35.

clock 11:52 11 uur 52. De eerste rit in lijn in de Tour is altijd delicaat. Alle sprinters willen winnen. Caleb Ewan is op zijn hoede. De eerste rit in lijn in de Tour is altijd delicaat. Alle sprinters willen winnen. Caleb Ewan is op zijn hoede.

clock 11:48 11 uur 48. De kans dat we straks gaan sprinten in Nyborg is vrij groot. Als het zover komt, zijn dit de voornaamste kanshebbers op de ritzege: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Quick-Step - Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Alberto Dainese (DSM), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Peter Sagan (TotalEnergies) en Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). . De kans dat we straks gaan sprinten in Nyborg is vrij groot. Als het zover komt, zijn dit de voornaamste kanshebbers op de ritzege: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Quick-Step - Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Alberto Dainese (DSM), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Peter Sagan (TotalEnergies) en Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert).

clock 11:37 11 uur 37. Ik ga mijn best doen, maar ken de wegen niet. Zo vaak kom ik niet meer in Denemarken. Jakob Fuglsang heeft in deze etappe weinig te zoeken. Ik ga mijn best doen, maar ken de wegen niet. Zo vaak kom ik niet meer in Denemarken. Jakob Fuglsang heeft in deze etappe weinig te zoeken.

clock 11:36 11 uur 36.

clock 11:28 11 uur 28. Droog in Denemarken. Gisteren was het nat in Kopenhagen, vandaag houden we het wellicht droog. We hopen wel op wat wind uit de juiste richting, want dat kan het spektakel alleen ten goede komen. . Droog in Denemarken Gisteren was het nat in Kopenhagen, vandaag houden we het wellicht droog. We hopen wel op wat wind uit de juiste richting, want dat kan het spektakel alleen ten goede komen.

clock 11:17 Het parcours van de etappe: bijna helemaal vlak, veelal langs de kust en natuurlijk die beruchte brug. 11 uur 17. Het parcours van de etappe: bijna helemaal vlak, veelal langs de kust en natuurlijk die beruchte brug.

clock 11:14 11 uur 14. Vanavond eindigt de vijftigste editie van het Roskilde Festival, met optredens van onder anderen The Strokes, Haim en Idles. Dé headliner in de startplaats van vandaag is echter het Tourpeloton. Op dit moment worden alle ploegen één voor één op het podium geroepen. . Vanavond eindigt de vijftigste editie van het Roskilde Festival, met optredens van onder anderen The Strokes, Haim en Idles. Dé headliner in de startplaats van vandaag is echter het Tourpeloton. Op dit moment worden alle ploegen één voor één op het podium geroepen.

clock 10:44 10 uur 44. Geen toeschouwers op brug. Volgens de laatste voorspellingen blaast de wind op de Grote Beltbrug in het nadeel, maar kan de zijwind het peloton langs de kustlijn in een eerdere fase wél helemaal uit elkaar ranselen. Mogelijk trekken we dus al met een gedecimeerde groep naar de boog van de laatste 20 kilometer. Door het ontbreken van een fietspad is een verkenning van de Grote Beltbrug niet mogelijk en op de trekpleister zal enkel het geluid van de (tegen)wind de renners begeleiden, toeschouwers zijn er niet toegelaten. Na de hectische passage is het nog ruim 2 kilometer tot de finish in Nyborg, waar de schade zal worden opgemeten. . Geen toeschouwers op brug Volgens de laatste voorspellingen blaast de wind op de Grote Beltbrug in het nadeel, maar kan de zijwind het peloton langs de kustlijn in een eerdere fase wél helemaal uit elkaar ranselen.



Mogelijk trekken we dus al met een gedecimeerde groep naar de boog van de laatste 20 kilometer.



Door het ontbreken van een fietspad is een verkenning van de Grote Beltbrug niet mogelijk en op de trekpleister zal enkel het geluid van de (tegen)wind de renners begeleiden, toeschouwers zijn er niet toegelaten.



Na de hectische passage is het nog ruim 2 kilometer tot de finish in Nyborg, waar de schade zal worden opgemeten.

clock 10:11 10 uur 11. Ik relativeer de kans op waaiers op dit ogenblik. Ten eerste: als ik uit mijn hotelraam kijk, bewegen de toppen van de bomen amper, al waait het aan zee natuurlijk altijd. Ten tweede: Mads Pedersen passeert vandaag op 200 meter van zijn deur. En die zegt dat in 95 procent van de gevallen de wind in Denemarken vanuit het westen waait. Dat betekent tegenwind op die brug. Radiocommentator Christophe Vandegoor. Ik relativeer de kans op waaiers op dit ogenblik. Ten eerste: als ik uit mijn hotelraam kijk, bewegen de toppen van de bomen amper, al waait het aan zee natuurlijk altijd. Ten tweede: Mads Pedersen passeert vandaag op 200 meter van zijn deur. En die zegt dat in 95 procent van de gevallen de wind in Denemarken vanuit het westen waait. Dat betekent tegenwind op die brug. Radiocommentator Christophe Vandegoor

clock 10:10 10 uur 10. Het waaiergevaar schuilt misschien nog wel meer in het parcours op de noordkant van het eiland Seeland. Daar fietst men constant langs de kust, het water en dus wind, op smalle wegen. Misschien is daar het gevaar groter dan op de brug. Radiocommentator Christophe Vandegoor. Het waaiergevaar schuilt misschien nog wel meer in het parcours op de noordkant van het eiland Seeland. Daar fietst men constant langs de kust, het water en dus wind, op smalle wegen. Misschien is daar het gevaar groter dan op de brug. Radiocommentator Christophe Vandegoor

clock 09:01 09 uur 01.