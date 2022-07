LIVESTREAM: Geen waaiers op Grote Beltbrug, wel valpartij met gele trui Lampaert

We zetten voet aan de grond op het eilandje Sprogø, ongeveer halverwege de brug. Geraint Thomas is rustig aan het keuvelen. Het moeilijkste stuk is dan blijkbaar achter de rug.

Terugkeren zal in principe wel lukken, maar het is een extra inspanning.

Ook meester-loods Mørkøv is opgehouden door de valpartij. Dat is toch een streep door de rekening van Quikc-Step - Alpha Vinyl en Jakobsen.

We rijden de brug op! De renners zwermen breed uit over het wegdek. Breekt het peloton in stukken, of wordt het niet meer dan een afmattende finale?

Rigoberto Uran staat in de graskant. Aan de overkant van de weg zit een renner van DSM in elkaar gedoken. Er is ook een breukje ontstaan in het peloton.

Misschien is er wel koersgoesting en krijgen we wél spektakel.

De mecanicien van Bora-Hansgrohe draait overuren. Na Politt heeft ook Aleksandr Vlasov te kampen met pech. De Rus is vrij snel terug in het pak.

De voorsprong van Bystrøm snuffelde even aan de minuut, maar is inmiddels weer gezakt. In de verte zien we de Grote Beltbrug al opdoemen.

Bystrøm houdt er de vaart in. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert is kansloos op iets meer dan 50 kilometer van Nyborg en het peloton is tevreden met deze gang van zaken.

Op de brede baan heeft het peloton de twee vluchters in het vizier. Die plooien zich dubbel, tegen beter weten in.

Cort en Bystrøm hebben nog een halve minuut. De vraag is of het peloton nu doortrekt, of de kopgroep weer wat meer ruimte gunt. Het is nog meer dan 70 kilometer tot aan de streep.

Achter de vluchters is het een gewriemel van jewelste. Ewan is de gelukkige die 15 punten opraapt, Van Aert en Sagan stranden in het wiel van de Australiër.

In de aanloop naar de tussensprint blijft de achterstand van het peloton krimpen. Ondertussen moet Politt even van zijn fiets voor een korte herstelling.

FOTO Deens volksfeest in Tour: "Het publiek is de winnaar van de dag"

Op meer opwinding is het nog 35 kilometer wachten, want dan wordt er gesprint voor groene punten. Cort en Bystrøm zijn buiten schot, maar Barthe en Rolland niet helemaal. Als de Fransen gegrepen worden, staan er 15 punten op het spel. Als ze koppig blijven volhouden, kunnen de rappe jongens in het peloton er 11 pakken.

Ik kan me voorstellen dat dit een plan was bij EF Education.

Bystrøm heeft het ondertussen begrepen. Ook het derde en laatste punt van de dag is voor bergkoning Cort, die zijn armen breed lachend in de lucht steekt.

Het verschil bereikt voor de eerste keer drie minuten. Cort en Bystrøm werken aardig samen, maar een Tourpeloton is niet zo gemakkelijk te verrassen. Zeker niet in een eerste etappe voor sprinters.

Barthe opent fors voor zijn ploegmaat Rolland, maar het is Bystrøm die hard aangaat. Cort wipt er zonder veel moeite over. Nog op één heuveltje als eerste bovenkomen en de bollen zijn binnen.

13 uur 55. Lampaert schittert in het geel, tweede rit is voer voor sprinters.

We zitten in de bergzone van deze etappe, al mag je dat met een flinke korrel zout nemen. Het hoogste punt van de rit ligt op 83 meter boven zeeniveau.

Cort vindt een hele brok van zijn carrière terug op dit parcours. Op Asnæs Indelukke, de eerste helling van de dag, won hij ooit een rit in de Ronde van Denemarken en in aankomstplaats Nyborg werd hij Deens kampioen bij de junioren.

Zo'n eerste etappe in lijn brengt altijd zenuwachtigheid. De lange, rechte brug in de finale biedt wel meer overzicht dan je op wegen in verstedelijkt gebied hebt, dus dat vermindert de kans op valpartijen toch al gevoelig.

13 uur 27. De helft van de kopgroep heeft al een Tourrit gewonnen. Rolland won in 2011 op Alpe d'Huez en een jaar later op La Toussuire. Cort was in 2018 de snelste in Carcassonne. Alpe d'Huez en Carcassonne zijn ook in deze editie opgenomen als aankomstplaats. .