LIVESTREAM: Ewan tankt vertrouwen, eenzame vluchter Bystrøm vecht tegen de bierkaai

Er zijn heel wat Tour-ritten waarin je de Tour niet kan winnen, maar wel kan verliezen. Vandaag is er zo eentje. Er wordt al weken getoeterd over deze 2e rit, met de Grote Beltbrug van 18 kilometer op het einde, waar de wind een grote rol kan spelen. Maar ook op de smalle wegen langs de kust is er - afhankelijk van de wind - mogelijk waaiergevaar.