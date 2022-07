LIVESTREAM: Zenuwachtig peloton houdt vluchters in het vizier, straks sprinten in Cahors?

clock 14:43 43". De vier leiders krijgen weer wat meer speelruimte van het peloton. Cyril Barthe (B&B) deed ondertussen een poging om voorin aan te sluiten, maar waaide vanzelf terug. . 14 uur 43. time difference 43" De vier leiders krijgen weer wat meer speelruimte van het peloton. Cyril Barthe (B&B) deed ondertussen een poging om voorin aan te sluiten, maar waaide vanzelf terug.

clock 14:40 14 uur 40. Dylan (Groenewegen) is nooit in de problemen gekomen in de bergen. Nu krijgen de sprinters nog 2 beloningen voor het afzien van de voorbije dagen. Mathew Hayman (BikeExchange). Dylan (Groenewegen) is nooit in de problemen gekomen in de bergen. Nu krijgen de sprinters nog 2 beloningen voor het afzien van de voorbije dagen. Mathew Hayman (BikeExchange)

clock 14:38 Chris Froome zit thuis met een coronabesmetting:. 14 uur 38. Chris Froome zit thuis met een coronabesmetting:

clock 14:37 Lekke band. Jonas Rutsch staat langs de kant met een lekke band. Hij wordt vlotjes geholpen door de mecanicien van EF. . 14 uur 37. flat tyre Lekke band Jonas Rutsch staat langs de kant met een lekke band. Hij wordt vlotjes geholpen door de mecanicien van EF.

clock 14:35 14 uur 35. Trek voor Stuyven? Wie straks zeker niet zal sprinten is Mads Pedersen. De ex-wereldkampioen en ritwinnaar in deze Tour sukkelt met zijn maag. Trekken ze bij Trek-Segafredo dan de kaart van Jasper Stuyven? . Trek voor Stuyven? Wie straks zeker niet zal sprinten is Mads Pedersen. De ex-wereldkampioen en ritwinnaar in deze Tour sukkelt met zijn maag.

clock 14:33 14 uur 33. Ik heb in mijn Powerpoint gezet dat dit een typische Parijs-Nice-etappe is, met veel wind en open vlaktes. Waaiervorming dus. Er zijn 3 cruciale punten waar het peloton sowieso zal breken, telkens dichter bij de aankomst. Tom Steels (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik heb in mijn Powerpoint gezet dat dit een typische Parijs-Nice-etappe is, met veel wind en open vlaktes. Waaiervorming dus. Er zijn 3 cruciale punten waar het peloton sowieso zal breken, telkens dichter bij de aankomst. Tom Steels (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 14:32 14 uur 32. Nog met 4. Mohoric, Van der Hoorn en Simmons zijn tot bij Honoré gekomen, Politt heeft zich laten inlopen. Het peloton blijft jagen. . Nog met 4 Mohoric, Van der Hoorn en Simmons zijn tot bij Honoré gekomen, Politt heeft zich laten inlopen. Het peloton blijft jagen.

clock 14:31 14 uur 31. Honoré wil absoluut in de kopgroep blijven, de Deen zet opnieuw aan. Het plan bij Quick Step-Alpha Vinyl blijft hetzelfde: meegaan in de vlucht. . Honoré wil absoluut in de kopgroep blijven, de Deen zet opnieuw aan. Het plan bij Quick Step-Alpha Vinyl blijft hetzelfde: meegaan in de vlucht.

clock 14:28 14 uur 28. Jasper (Philipsen) lijkt een van de friste sprinters na de bergen. Hij is ook relaxed nu hij al zijn ritje heeft gewonnen. Bart Leysen (ploegleider Alpecin-Deceuninck). Jasper (Philipsen) lijkt een van de friste sprinters na de bergen. Hij is ook relaxed nu hij al zijn ritje heeft gewonnen. Bart Leysen (ploegleider Alpecin-Deceuninck)

clock 14:27 14 uur 27. Vreemd, vreemd, vreemd. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Vreemd, vreemd, vreemd. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 14:26 14 uur 26. Peloton komt terug. De vijf staan op het punt om opnieuw gegrepen te worden. Politt, Mohoric en co. voelen dat ze eraan zijn voor de moeite. . Peloton komt terug De vijf staan op het punt om opnieuw gegrepen te worden. Politt, Mohoric en co. voelen dat ze eraan zijn voor de moeite.

clock 14:22 14 uur 22. Livestream loopt! De uitzending op één en in onze livestream is begonnen. José De Cauwer en Renaat Schotten gidsen u tot in Cahors. . Livestream loopt! De uitzending op één en in onze livestream is begonnen. José De Cauwer en Renaat Schotten gidsen u tot in Cahors.

clock 14:20 38". De nervositeit in het peloton groeit toch wat. De groep ziet de vijf leiders rijden. . 14 uur 20. time difference 38" De nervositeit in het peloton groeit toch wat. De groep ziet de vijf leiders rijden.

clock 14:18 Gemiddelde snelheid. Twee dagen voor Parijs gaat het opnieuw erg snel in deze record-Tour. Het gemiddelde in het eerste wedstrijduur is maar liefs 51,8 km/u. . 14 uur 18. average speed Gemiddelde snelheid Twee dagen voor Parijs gaat het opnieuw erg snel in deze record-Tour. Het gemiddelde in het eerste wedstrijduur is maar liefs 51,8 km/u.

clock 14:11 De aanloop naar aankomstplaats Cahors wordt sowieso chaotisch, hopelijk blijft iedereen op zijn fiets. 14 uur 11. De aanloop naar aankomstplaats Cahors wordt sowieso chaotisch, hopelijk blijft iedereen op zijn fiets.

clock 14:08 Gilbert op kop, 1'18". Met nog 140km op de teller hebben de sprintersploegen in het peloton alles onder controle. Philippe Gilbert doet in zijn laatste Tour nog eens zijn duit in het zakje voor ploegmaat Caleb Ewan. . 14 uur 08. time difference Gilbert op kop, 1'18" Met nog 140km op de teller hebben de sprintersploegen in het peloton alles onder controle. Philippe Gilbert doet in zijn laatste Tour nog eens zijn duit in het zakje voor ploegmaat Caleb Ewan.

clock 14:01 Philipsen 'gooit' zijn wiel nog net voor Van Aert. 14 uur 01. Philipsen 'gooit' zijn wiel nog net voor Van Aert

clock 14:00 Van Aert 7e in Auch. Simmons snelt Politt voorbij in Auch om de tussensprint te "winnen". Het is vooral goed voor de kassa van Trek-Segafredo, want in het groene klassement is alles al beslist. Op 1'30" komt Philipsen als 6e voorbij zonder te sprinten, voor Van Aert. . 14 uur . sprint point Van Aert 7e in Auch Simmons snelt Politt voorbij in Auch om de tussensprint te "winnen". Het is vooral goed voor de kassa van Trek-Segafredo, want in het groene klassement is alles al beslist.

clock 13:52 13 uur 52. Ook in het peloton zijn ze er opnieuw aan begonnen, exact 1'20" na de vluchters. . Ook in het peloton zijn ze er opnieuw aan begonnen, exact 1'20" na de vluchters.

clock 13:50 13 uur 50. Herstart! Simmons, Politt, Van der Hoorn, Honoré en Mohoric lanceren zichzelf opnieuw. We kunnen opnieuw beginnen! . Herstart! Simmons, Politt, Van der Hoorn, Honoré en Mohoric lanceren zichzelf opnieuw. We kunnen opnieuw beginnen!

clock 13:50 En ook het peloton zet en masse voet aan grond. 13 uur 50. En ook het peloton zet en masse voet aan grond

clock 13:49 De vluchters moeten wachten. 13 uur 49. De vluchters moeten wachten

clock 13:48 13 uur 48. Weer protest! Tour-baas Christian Prudhomme stapt uit de wagen van de koersdirectie en licht de 5 leiders in: verderop is blijkbaar een protestactie aan de gang. Het peloton komt ondertussen aansluiten. . Weer protest! Tour-baas Christian Prudhomme stapt uit de wagen van de koersdirectie en licht de 5 leiders in: verderop is blijkbaar een protestactie aan de gang.

clock 13:46 13 uur 46. Wedstrijd ligt stil. Plots wordt de 19e etappe even stilgelegd. Het is nog niet duidelijk waarom. . Wedstrijd ligt stil Plots wordt de 19e etappe even stilgelegd. Het is nog niet duidelijk waarom.

clock 13:42 De Belgische kanshebbers in een onderonsje. 13 uur 42. De Belgische kanshebbers in een onderonsje

clock 13:40 13 uur 40. Simmons komt bij Cort. Quinn Simmons is voor de 5e keer mee in de ontsnapping van de dag. Daarmee evenaart de jongste snaak in deze Tour Magnus Cort, de Deense Tour-held van de eerste week. . Simmons komt bij Cort Quinn Simmons is voor de 5e keer mee in de ontsnapping van de dag. Daarmee evenaart de jongste snaak in deze Tour Magnus Cort, de Deense Tour-held van de eerste week.

clock 13:32 1"03". Simmons, Politt, Mohoric, Van der Hoorn en Honoré draaien goed rond. Het peloton volgt al op meer dan een minuut. . 13 uur 32. time difference 1"03" Simmons, Politt, Mohoric, Van der Hoorn en Honoré draaien goed rond. Het peloton volgt al op meer dan een minuut.

clock 13:22 13 uur 22. Mikkel Honoré werkt voorin goed mee. Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: de andere sprintersploegen het zo moeilijk mogelijk maken om de vlucht opnieuw in te rekenen. . Mikkel Honoré werkt voorin goed mee. Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: de andere sprintersploegen het zo moeilijk mogelijk maken om de vlucht opnieuw in te rekenen.

clock 13:21 13 uur 21. In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck, BikeExchange en Lotto-Soudal elk een mannetje op kop. We herkennen Guillaume Van Keirsbulck, Christopher Juul Jensen en Frederik Frison. . In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck, BikeExchange en Lotto-Soudal elk een mannetje op kop. We herkennen Guillaume Van Keirsbulck, Christopher Juul Jensen en Frederik Frison.

clock 13:19 13 uur 19. Nog 139 renners. Na de opgave van Mas is het peloton nog 139 renners sterk. Het is al van 2006 (134) en 2007 (138) geleden dat we nog onder de 140 gingen in Parijs. . Nog 139 renners Na de opgave van Mas is het peloton nog 139 renners sterk. Het is al van 2006 (134) en 2007 (138) geleden dat we nog onder de 140 gingen in Parijs.

clock 13:15 13 uur 15. Sterke kopgroep. Ook Milaan-Sanremo-winnaar Mohoric is eindelijk eens uit zijn kot gekomen. Politt is de 5e renner voorin. . Sterke kopgroep Ook Milaan-Sanremo-winnaar Mohoric is eindelijk eens uit zijn kot gekomen. Politt is de 5e renner voorin.

clock 13:14 13 uur 14. Honoré, Simmons en Van der Hoorn zijn dan toch een beetje gaan versnellen. . Honoré, Simmons en Van der Hoorn zijn dan toch een beetje gaan versnellen.

clock 13:12 13 uur 12. Na drie vermoeiende dagen in de Pyreneeën trekt voorlopig niemand ten aanval. . Na drie vermoeiende dagen in de Pyreneeën trekt voorlopig niemand ten aanval.

clock 13:12 Voorlopig blijft het rustig (aan 60 km/u). 13 uur 12. Voorlopig blijft het rustig (aan 60 km/u)

clock 13:10 13 uur 10 match begonnen start time Off they go! Christian Prudhomme heeft de rit nu echt op gang gevlagd. Wout van Aert zit al in derde positie in het spoor van iemand van Alpecin-Deceuninck en Quick Step-Alpha Vinyl.

clock 13:08 13 uur 08. Van Aert op recordjacht. Wout van Aert heeft voorlopig 451 punten in het groene klassement. Het record van Peter Sagan, die in 2018 won met 477 punten, kan vandaag het zijne worden. . Van Aert op recordjacht Wout van Aert heeft voorlopig 451 punten in het groene klassement. Het record van Peter Sagan, die in 2018 won met 477 punten, kan vandaag het zijne worden.

clock 13:05 13 uur 05. Officieuze start! Met de vier dragers van de truien op kop is de 19e etappe van de Tour op gang gevlagd in Castelnau-Magnoac. Gele trui Vingegaard is ook leider in het bergklassement, maar de onfortuinlijke Simon Geschke rijdt toch nog rond in de bollen. De Duitser staat er maar een beetje troosteloos bij. . Officieuze start! Met de vier dragers van de truien op kop is de 19e etappe van de Tour op gang gevlagd in Castelnau-Magnoac.

clock 13:02 13 uur 02. Ik was behoorlijk moe vanochtend, ik zal zien wat er vandaag nog in de benen zit. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik was behoorlijk moe vanochtend, ik zal zien wat er vandaag nog in de benen zit. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:52 12 uur 52. Vierde massasprint? Als het vandaag tot een echte sprint komt in Cahors, dan is dat nog maar de vierde massasprint in deze Tour. Het is al van 2015 geleden dat er zo weinig werd gesprint in de Ronde van Frankrijk: toen 5x. Dat kan in deze editie ook nog. . Vierde massasprint? Als het vandaag tot een echte sprint komt in Cahors, dan is dat nog maar de vierde massasprint in deze Tour.

clock 12:37 12 uur 37. Tour Enric Mas, 11e in de algemene stand, moet opgeven vanwege positieve coronatest

clock 12:34 12 uur 34. Vandaag wordt een onvoorspelbare dag. Maar we willen op het einde sowieso sprinten met mij. Dylan Groenewegen (BikeExchange). Vandaag wordt een onvoorspelbare dag. Maar we willen op het einde sowieso sprinten met mij. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

clock 12:34 Exit Mas. Gisteren nog in de aanval, vandaag naar huis. Enric Mas (Movistar) is besmet met het coronavirus en moet opgeven na een positieve test. . 12 uur 34. give up Exit Mas Gisteren nog in de aanval, vandaag naar huis. Enric Mas (Movistar) is besmet met het coronavirus en moet opgeven na een positieve test.

clock 12:18 12 uur 18. Wat zit er nog in mijn tank na drie dagen Pyreneeën? Dat is voor mij ook een grote vraag. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Wat zit er nog in mijn tank na drie dagen Pyreneeën? Dat is voor mij ook een grote vraag. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:15 12 uur 15. Voor deze rit zijn we over de bergen gegaan. Parijs is ook al in zicht. Ik ben niet tot het uiterste moeten gaan en dat kan in mijn voordeel spelen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Voor deze rit zijn we over de bergen gegaan. Parijs is ook al in zicht. Ik ben niet tot het uiterste moeten gaan en dat kan in mijn voordeel spelen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:13 12 uur 13. Ik ben vlotter over de Pyreneeën geraakt dan over de Alpen. Ik voel me goed en had minder problemen dan de andere sprinters. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de komende sprintkansen. Vandaag ligt de hellende aankomststrook me ook. Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Ik ben vlotter over de Pyreneeën geraakt dan over de Alpen. Ik voel me goed en had minder problemen dan de andere sprinters. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de komende sprintkansen. Vandaag ligt de hellende aankomststrook me ook. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

clock 12:11 Waaiers? De wind zou vandaag wel eens een hoofdrol kunnen spelen richting Cahors. Hij komt de hele dag van de zijkant en dat zou wel eens tot een waaierspektakel kunnen leiden. . 12 uur 11. fans Waaiers? De wind zou vandaag wel eens een hoofdrol kunnen spelen richting Cahors. Hij komt de hele dag van de zijkant en dat zou wel eens tot een waaierspektakel kunnen leiden.

clock 12:09 12 uur 09. Gisteren was ik toch even in paniek, maar ik kwam uiteindelijk toch in de Quick Step-groep terecht. Vandaag zal het ook weer heel snel zijn, met die wind op de kant. Waaiers kunnen zeker. Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck). Gisteren was ik toch even in paniek, maar ik kwam uiteindelijk toch in de Quick Step-groep terecht. Vandaag zal het ook weer heel snel zijn, met die wind op de kant. Waaiers kunnen zeker. Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:04 12 uur 04. Gisteren hebben we Jakobsen vrij vlot tot op de finish gekregen. Er zal vandaag veel aangevallen worden, het wordt niet simpel om te controleren. Toch gaan we mee proberen te gaan in de ontsnapping ook. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Gisteren hebben we Jakobsen vrij vlot tot op de finish gekregen. Er zal vandaag veel aangevallen worden, het wordt niet simpel om te controleren. Toch gaan we mee proberen te gaan in de ontsnapping ook. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 11:52 Er zal over onderstaande onderwerp nog veel inkt vloeien de komende dagen:. 11 uur 52. Er zal over onderstaande onderwerp nog veel inkt vloeien de komende dagen:

clock 11:48 11 uur 48. 1994: Durand wint in de tricolere. Cahors was in het verleden nog maar één keer aankomstplaats in de Tour. In 1994 won de Franse kampioen Jacky Durand er in zijn driekleur, na een vlucht van meer dan 150 kilometer. Krijgen we vandaag ook zo'n scenario of controleren de sprintersploegen de boel? . 1994: Durand wint in de tricolere Cahors was in het verleden nog maar één keer aankomstplaats in de Tour. In 1994 won de Franse kampioen Jacky Durand er in zijn driekleur, na een vlucht van meer dan 150 kilometer.

clock 11:24 Snel, sneller, snelst! 11 uur 24. Snel, sneller, snelst! Ze zullen vroeg in Parijs zijn. Met voorlopig 41,8 km/u gemiddeld zal deze Tour naar alle waarschijnlijkheid het snelheidsrecord uit 2005 (41,654 km/u) verbeteren.

clock 10:15 Hoe groen wordt Wouts groen? 10 uur 15. Hoe groen wordt Wouts groen? In deze Tour zijn maximum 1.050 groene punten te verdienen voor een individuele renner. Van Aert zit momenteel aan 451. Het record in recente jaren, 477 punten van Sagan in 2018, zal wel sneuvelen, al was de telling toen licht aangepast. Maar waar zal de teller stoppen?

clock 08:56 08 uur 56. Twee bulten onderweg, licht hellende finish. De twee puisten die vandaag overwonnen moeten worden, liggen kort na elkaar in de laatste 50 kilometer. De Côte de Lauzere heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2 % en 2 kilometer lang. De Côte de Saint-Daunès is met 1,6 kilometer een tikkeltje korter, de hellingsgraad (6,3%) is vergelijkbaar. Niet onbelangrijk voor de sprinters: de laatste rechte lijn in aankomstplaats Cahors is licht oplopend. . Twee bulten onderweg, licht hellende finish De twee puisten die vandaag overwonnen moeten worden, liggen kort na elkaar in de laatste 50 kilometer.



