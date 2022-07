LIVE: Sprinten in Cahors? Of krijgen we toch nog waaiers in de 19e Tour-rit?

clock 13:22 13 uur 22. Mikkel Honoré werkt voorin goed mee. Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: de andere sprintersploegen het zo moeilijk mogelijk maken om de vlucht opnieuw in te rekenen. . Mikkel Honoré werkt voorin goed mee. Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl is duidelijk: de andere sprintersploegen het zo moeilijk mogelijk maken om de vlucht opnieuw in te rekenen.

clock 13:21 13 uur 21. In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck, BikeExchange en Lotto-Soudal elk een mannetje op kop. We herkennen Guillaume Van Keirsbulck, Christopher Juul Jensen en Frederik Frison.

clock 13:19 13 uur 19. Nog 139 renners. Na de opgave van Mas is het peloton nog 139 renners sterk. Het is al van 2006 (134) en 2007 (138) geleden dat we nog onder de 140 gingen in Parijs.

clock 13:15 13 uur 15. Sterke kopgroep. Ook Milaan-Sanremo-winnaar Mohoric is eindelijk eens uit zijn kot gekomen. Politt is de 5e renner voorin.

clock 13:14 13 uur 14. Honoré, Simmons en Van der Hoorn zijn dan toch een beetje gaan versnellen.

clock 13:12 13 uur 12. Na drie vermoeiende dagen in de Pyreneeën trekt voorlopig niemand ten aanval.

clock 13:12 Voorlopig blijft het rustig (aan 60 km/u). 13 uur 12. Voorlopig blijft het rustig (aan 60 km/u)

clock 13:10 13 uur 10 match begonnen start time Off they go! Christian Prudhomme heeft de rit nu echt op gang gevlagd. Wout van Aert zit al in derde positie in het spoor van iemand van Alepecin-Deceuninck en Quick Step-Alpha Vinyl.

clock 13:08 13 uur 08. Van Aert op recordjacht. Wout van Aert heeft voorlopig 451 punten in het groene klassement. Het record van Peter Sagan, die in 2018 won met 477 punten, kan vandaag het zijne worden.

clock 13:05 13 uur 05. Officieuze start! Met de vier dragers van de truien op kop is de 19e etappe van de Tour op gang gevlagd in Castelnau-Magnoac. Gele trui Vingegaard is ook leider in het bergklassement, maar de onfortuinlijke Simon Geschke rijdt toch nog rond in de bollen. De Duitser staat er maar een beetje troosteloos bij.

Gele trui Vingegaard is ook leider in het bergklassement, maar de onfortuinlijke Simon Geschke rijdt toch nog rond in de bollen. De Duitser staat er maar een beetje troosteloos bij.

clock 13:02 13 uur 02. Ik was behoorlijk moe vanochtend, ik zal zien wat er vandaag nog in de benen zit. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik was behoorlijk moe vanochtend, ik zal zien wat er vandaag nog in de benen zit. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:52 12 uur 52. Vierde massasprint? Als het vandaag tot een echte sprint komt in Cahors, dan is dat nog maar de vierde massasprint in deze Tour. Het is al van 2015 geleden dat er zo weinig werd gesprint in de Ronde van Frankrijk: toen 5x. Dat kan in deze editie ook nog.

Het is al van 2015 geleden dat er zo weinig werd gesprint in de Ronde van Frankrijk: toen 5x. Dat kan in deze editie ook nog.

clock 12:37 12 uur 37. Tour Enric Mas, 11e in de algemene stand, moet opgeven vanwege positieve coronatest

clock 12:34 12 uur 34. Vandaag wordt een onvoorspelbare dag. Maar we willen op het einde sowieso sprinten met mij. Dylan Groenewegen (BikeExchange). Vandaag wordt een onvoorspelbare dag. Maar we willen op het einde sowieso sprinten met mij. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

clock 12:34 12 uur 34. Exit Mas. Gisteren nog in de aanval, vandaag naar huis. Enric Mas (Movistar) is besmet met het coronavirus en moet opgeven na een positieve test.