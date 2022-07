De snelle jongens krijgen vandaag nog eens een kans in de Tour

clock 08:56

08 uur 56. Twee bulten onderweg, licht hellende finish. De twee puisten die vandaag overwonnen moeten worden, liggen kort na elkaar in de laatste 50 kilometer. De Côte de Lauzere heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2 % en 2 kilometer lang. De Côte de Saint-Daunès is met 1,6 kilometer een tikkeltje korter, de hellingsgraad (6,3%) is vergelijkbaar. Niet onbelangrijk voor de sprinters: de laatste rechte lijn in aankomstplaats Cahors is licht oplopend. .