LIVESTREAM: Pogacar raakt niet af van Vingegaard, gaat Van Aert voor de bollentrui?

clock 17:06 17 uur 06. Vingegaard is op 10km van Tour-winst. José De Cauwer. Vingegaard is op 10km van Tour-winst. José De Cauwer

clock 17:06 17 uur 06. Op een heel steile strook gaat het voorin toch opvallend trager dan in de groep met Vingegaard en Pogacar. Wanneer versnelt de Sloveen nog een keer? . Op een heel steile strook gaat het voorin toch opvallend trager dan in de groep met Vingegaard en Pogacar. Wanneer versnelt de Sloveen nog een keer?

clock 17:04 17 uur 04.

clock 17:03 17 uur 03. Benoot heeft het laatste uit zijn lichaam geperst en nu is het aan Kuss. Op 12km van het einde is het verschil met de kopgroep nog 1'57". Wil Vingegaard de rit winnen? En wat doet Pogacar? . Benoot heeft het laatste uit zijn lichaam geperst en nu is het aan Kuss. Op 12km van het einde is het verschil met de kopgroep nog 1'57". Wil Vingegaard de rit winnen? En wat doet Pogacar?

clock 17:02 17 uur 02. Pinot dartelt herboren omhoog op Hautacam. Martinez en Van Aert volgen in het spoor van de Fransman. . Pinot dartelt herboren omhoog op Hautacam. Martinez en Van Aert volgen in het spoor van de Fransman.

clock 17:00 Stevige schaafwonde voor Pogacar. 17 uur . Stevige schaafwonde voor Pogacar

clock 17:00 17 uur .

clock 16:59 16 uur 59. Van Aert in de voetsporen van Merckx? Wat als Van Aert na het groen ook de bollen pakt in Parijs? Dan is hij de eerste die daarin slaagt sinds Eddy Merckx in 1969, de Kannibaal won dat jaar wel ook zijn eerste Tour. . Van Aert in de voetsporen van Merckx? Wat als Van Aert na het groen ook de bollen pakt in Parijs? Dan is hij de eerste die daarin slaagt sinds Eddy Merckx in 1969, de Kannibaal won dat jaar wel ook zijn eerste Tour.

clock 16:58 16 uur 58. Het leiderstrio is goed en wel bezig aan de laatste echte klim van de Tour van 2022. Zit de winnaar voorin? . Het leiderstrio is goed en wel bezig aan de laatste echte klim van de Tour van 2022. Zit de winnaar voorin?

clock 16:56 16 uur 56.

clock 16:55 2'22". Kuss, Benoot, Thomas, Meintjes en Houle komen terug tot bij Vingegaard en Pogacar. Het verschil met de drie leiders is 2'22" aan de voet van Hautacam. . 16 uur 55. time difference 2'22" Kuss, Benoot, Thomas, Meintjes en Houle komen terug tot bij Vingegaard en Pogacar. Het verschil met de drie leiders is 2'22" aan de voet van Hautacam.

clock 16:54 16 uur 54. Als Van Aert wint en Pinot is tweede, dan zijn de bollen voor de Fransman. Een troostprijs, want onze zuiderburen wonnen tot dusver nog geen enkele rit in de Tour. . Als Van Aert wint en Pinot is tweede, dan zijn de bollen voor de Fransman. Een troostprijs, want onze zuiderburen wonnen tot dusver nog geen enkele rit in de Tour.

clock 16:53 16 uur 53.

clock 16:52 16 uur 52. Pogacar tegen de volgauto: "I just want to win the stage". Pogacar tegen de volgauto: "I just want to win the stage"

clock 16:51 16 uur 51. De stand in het bergklassement:. 1. Simon Geschke - 64 2. Giulio Ciccone - 61 3. Jonas Vingegaard - 52 4. Thibaut Pinot - 52 5. Wout van Aert - 47 6. Tadej Pogacar - 46 . De stand in het bergklassement: 1. Simon Geschke - 64 2. Giulio Ciccone - 61 3. Jonas Vingegaard - 52 4. Thibaut Pinot - 52 5. Wout van Aert - 47 6. Tadej Pogacar - 46

clock 16:49 Nog 20km, 2'04". Pinot is voorin opnieuw bij Martinez en Van Aert gekomen. Nog 6km tot de voet van Hautacam. . 16 uur 49. time difference Nog 20km, 2'04" Pinot is voorin opnieuw bij Martinez en Van Aert gekomen. Nog 6km tot de voet van Hautacam.

clock 16:48 16 uur 48. Pogacar overlegt met zijn ploegleider en tankt ook nog een keer bij. Zijn de batterijen stilaan opgeladen voor de Hautacam, de laatste klim van de Tour? . Pogacar overlegt met zijn ploegleider en tankt ook nog een keer bij. Zijn de batterijen stilaan opgeladen voor de Hautacam, de laatste klim van de Tour?

clock 16:47 Pogacar vraagt de volgwagen. Pogacar vraagt de hulp van zijn ploegwagen. Is er wat aan de hand met zijn fiets? . 16 uur 47. following car Pogacar vraagt de volgwagen Pogacar vraagt de hulp van zijn ploegwagen. Is er wat aan de hand met zijn fiets?

clock 16:45 16 uur 45. De veer zou kunnen gebroken zijn bij Pogacar. José De Cauwer. De veer zou kunnen gebroken zijn bij Pogacar. José De Cauwer

clock 16:45 Sportief gebaar van Vingegaard! 16 uur 45. Sportief gebaar van Vingegaard!

clock 16:44 16 uur 44. Pogacar overlegt met de volgwagen en dat doet Vingegaard ook. Begraven de twee even de strijdbijl? . Pogacar overlegt met de volgwagen en dat doet Vingegaard ook. Begraven de twee even de strijdbijl?

clock 16:43 16 uur 43. Dit is geen afdaling om een seconde van weg te kijken. Renaat Schotte. Dit is geen afdaling om een seconde van weg te kijken. Renaat Schotte