LIVESTREAM: De Belgen trekken ten aanval op de nationale feestdag

clock 14:19 14 uur 19. Tour des Femmes. Zondag gaat de allereerste Tour voor vrouwen van start. Ruben Van Gucht en Ine Beyen blikken vooruit in onderstaand artikel. . Tour des Femmes Zondag gaat de allereerste Tour voor vrouwen van start. Ruben Van Gucht en Ine Beyen blikken vooruit in onderstaand artikel.

clock 14:18 14 uur 18. Het is een ongunstige dag om weg te rijden. José De Cauwer. Het is een ongunstige dag om weg te rijden. José De Cauwer

clock 14:17 14 uur 17. Van Moer schudt van "neen". Van Moer is de volgende landgenoot die vertrekt. Hij kijkt meteen achterom, want niemand glipt mee in zijn wiel. . Van Moer schudt van "neen" Van Moer is de volgende landgenoot die vertrekt. Hij kijkt meteen achterom, want niemand glipt mee in zijn wiel.

clock 14:16 14 uur 16. De 6 zijn opnieuw gegrepen, het signaal voor Van Aert om weer door te trekken met onder meer Vermeersch en Teuns. . De 6 zijn opnieuw gegrepen, het signaal voor Van Aert om weer door te trekken met onder meer Vermeersch en Teuns.

clock 14:16 14 uur 16. Dit is één van de snelste starten in deze Tour. Het doet pijn bij iedereen. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Dit is één van de snelste starten in deze Tour. Het doet pijn bij iedereen. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 14:14 14 uur 14. In het wiel van Geschke gaan dertig renners mee naar voren. Het peloton laat niet echt begaan. . In het wiel van Geschke gaan dertig renners mee naar voren. Het peloton laat niet echt begaan.

clock 14:12 14 uur 12. De mannen van Cofidis brengen Geschke terug tot op 10 seconden. Het is nu aan de Duitser zelf om de laatste kloof te dichten. . De mannen van Cofidis brengen Geschke terug tot op 10 seconden. Het is nu aan de Duitser zelf om de laatste kloof te dichten.

clock 14:11 14 uur 11. Izagirre, Périchon en Pérez rijden hun longen uit hun lijf om Geschke dichterbij te brengen voor de voet van de Col d'Aubisque. . Izagirre, Périchon en Pérez rijden hun longen uit hun lijf om Geschke dichterbij te brengen voor de voet van de Col d'Aubisque.

clock 14:09 27". De 6 leiders rijden bijna een halve minuut weg. Achteraan staan Van Keirsbulck en Bjerg op het punt weer aan te sluiten. . 14 uur 09. time difference 27" De 6 leiders rijden bijna een halve minuut weg. Achteraan staan Van Keirsbulck en Bjerg op het punt weer aan te sluiten.

clock 14:08 14 uur 08. In het peloton neemt Cofidis over voor Simon Geschke. De Duitser wil op de Aubisque en de Spandelles nog wat punten pakken, want op Hautacam is het wellicht aan de grote jongens en dan bestaat de kans dat hij zijn truitje nog kwijt raakt. . In het peloton neemt Cofidis over voor Simon Geschke. De Duitser wil op de Aubisque en de Spandelles nog wat punten pakken, want op Hautacam is het wellicht aan de grote jongens en dan bestaat de kans dat hij zijn truitje nog kwijt raakt.

clock 14:03 14 uur 03. Van Keirsbulck, Bjerg en Zeits krijgen het gat met de staart van het peloton niet gedicht. De mannen van Jumbo-Visma houden tempo hoog voorin, ze willen de Deen van UAE niet zomaar laten terugkomen. Ondertussen hebben de 6 leiders 16 seconden voorsprong. . Van Keirsbulck, Bjerg en Zeits krijgen het gat met de staart van het peloton niet gedicht. De mannen van Jumbo-Visma houden tempo hoog voorin, ze willen de Deen van UAE niet zomaar laten terugkomen.

Ondertussen hebben de 6 leiders 16 seconden voorsprong.

clock 14:01 De Col de Spandelles is de tweede klim van de dag:. 14 uur 01. De Col de Spandelles is de tweede klim van de dag:

clock 13:59 13 uur 59. Laporte, Leknessund, Bissegger, Vermeersch en Matthews komen aansluiten bij Dewulf. De Belgen zijn gemotiveerd vandaag! . Laporte, Leknessund, Bissegger, Vermeersch en Matthews komen aansluiten bij Dewulf. De Belgen zijn gemotiveerd vandaag!

clock 13:57 13 uur 57. Dewulf gaat er in zijn eentje vandoor. Achteraan schudt Bjerg van "neen" in het wiel van Van Keirsbulck. Vandaag lijkt hij weinig te zullen kunnen betekenen voor zijn kopman. . Dewulf gaat er in zijn eentje vandoor.

Achteraan schudt Bjerg van "neen" in het wiel van Van Keirsbulck. Vandaag lijkt hij weinig te zullen kunnen betekenen voor zijn kopman.

clock 13:56 13 uur 56. Het is weer zo'n etappe waarin we met een vliegende vaart vertrokken zijn. Dat is het verhaal van de Tour sinds we in Frankrijk zijn. Renaat Schotte. Het is weer zo'n etappe waarin we met een vliegende vaart vertrokken zijn. Dat is het verhaal van de Tour sinds we in Frankrijk zijn. Renaat Schotte

clock 13:55 13 uur 55. 6 aanvallers. Op de nationale feestdag is met Dewulf een tweede Belg voorin komen postvatten. Ook Schachmann, Neilands, Honoré en Latour gaan mee met de twee Belgen. . 6 aanvallers Op de nationale feestdag is met Dewulf een tweede Belg voorin komen postvatten. Ook Schachmann, Neilands, Honoré en Latour gaan mee met de twee Belgen.

clock 13:54 13 uur 54. Mikkel Bjerg is een opvallende aanwezige achterin. De Deen begon gisteren ook achteraan aan de etappe, maar pakte dan nog geweldig uit voor Pogacar bergop. . Mikkel Bjerg is een opvallende aanwezige achterin. De Deen begon gisteren ook achteraan aan de etappe, maar pakte dan nog geweldig uit voor Pogacar bergop.

clock 13:53 13 uur 53. De Duitser en de Belg raken niet bij Van Aert, die nog steeds in zijn eentje voor iedereen uit rijdt. . De Duitser en de Belg raken niet bij Van Aert, die nog steeds in zijn eentje voor iedereen uit rijdt.

clock 13:51 13 uur 51. Politt en Teuns gaan op zoek naar Van Aert. . Politt en Teuns gaan op zoek naar Van Aert.

clock 13:48 13 uur 48. Vlagje naar beneden, en Wout is vertrokken. Vlagje naar beneden, en Wout is vertrokken

clock 13:46 13 uur 46. Achteraan is Guillaume Van Keirsbulck de eerste renner in de problemen. Op die manier wordt het een lange dag voor de Belg van Alpecin-Deceuninck. . Achteraan is Guillaume Van Keirsbulck de eerste renner in de problemen. Op die manier wordt het een lange dag voor de Belg van Alpecin-Deceuninck.

clock 13:42 13 uur 42. Van Aert gaat te snel voor Powless, de groene trui staat er alleen voor. . Van Aert gaat te snel voor Powless, de groene trui staat er alleen voor.

clock 13:42 13 uur 42. De jongens van Cofidis willen Powless niet zomaar laten gaan, hij vormt nog een bedreiging voor Geschke. . De jongens van Cofidis willen Powless niet zomaar laten gaan, hij vormt nog een bedreiging voor Geschke.

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:40 Ook geen Froome. Chris Froome is niet van start gegaan in de 18e etappe. De viervoudige Tour-winnaar zette nog zijn krabbel op het startblad, maar daarna werd pas duidelijk dat ook hij een positieve coronatest had afgelegd. . 13 uur 40. give up Ook geen Froome Chris Froome is niet van start gegaan in de 18e etappe. De viervoudige Tour-winnaar zette nog zijn krabbel op het startblad, maar daarna werd pas duidelijk dat ook hij een positieve coronatest had afgelegd.

clock 13:39 13 uur 39. Neilson Powless (EF) glipt mee met Van Aert, hij hoopt nog een zaakje te doen in het bergklassement. . Neilson Powless (EF) glipt mee met Van Aert, hij hoopt nog een zaakje te doen in het bergklassement.

clock 13:38 13 uur 38. Meteen Van Aert! Wout van Aert is de eerste die ten aanval trekt in zijn groene trui. De tussensprint ligt vandaag in Laruns, nog voor de klim van de Col d'Aubisque. . Meteen Van Aert! Wout van Aert is de eerste die ten aanval trekt in zijn groene trui. De tussensprint ligt vandaag in Laruns, nog voor de klim van de Col d'Aubisque.

clock 13:37 13 uur 37 match begonnen start time Off they go! De zesde rit met een aankomst bergop is nu echt begonnen! Houdt Jonas Vingegaard stand richting Hautacam?

clock 13:35 13 uur 35. Livestream loopt! De uitzending op één en in onze livestream is begonnen. José De Cauwer en Renaat Schotte gidsen u door de koninginnenrit van de Pyreneeën. . Livestream loopt! De uitzending op één en in onze livestream is begonnen. José De Cauwer en Renaat Schotte gidsen u door de koninginnenrit van de Pyreneeën.

clock 13:31 Chrstophe Vandegoor zit te popelen in Hautacam:. 13 uur 31. Chrstophe Vandegoor zit te popelen in Hautacam:

clock 13:31 13 uur 31. Officieuze start! De renners zijn vertrokken voor een paradetocht van dik drie kilometer richting de officiële start! . Officieuze start! De renners zijn vertrokken voor een paradetocht van dik drie kilometer richting de officiële start!

clock 13:28 13 uur 28. We zijn er klaar voor! De ploegen zijn voorgesteld in startplaats Lourdes, de truitjesdragers begeven zich naar de eerste startrij. De 18e Tour-etappe kan bijna beginnen! . We zijn er klaar voor! De ploegen zijn voorgesteld in startplaats Lourdes, de truitjesdragers begeven zich naar de eerste startrij. De 18e Tour-etappe kan bijna beginnen!

clock 13:28 13 uur 28. Tour gaat voor de laatste keer de bergen in. Tour gaat voor de laatste keer de bergen in

clock 13:24 13 uur 24. Ik had gisteren misschien wel op meer gehoopt. Ik ga vandaag zo snel mogelijk naar de finish rijden en dan zien we wel. Tadej Pogacar (UAE). Ik had gisteren misschien wel op meer gehoopt. Ik ga vandaag zo snel mogelijk naar de finish rijden en dan zien we wel. Tadej Pogacar (UAE)

clock 13:23 13 uur 23. Het wordt opnieuw een heel zware dag, ik verwacht veel aanvallen van UAE. Pogacar zal veel proberen, we zullen klaar moeten zijn. Jonas Vingegaard. Het wordt opnieuw een heel zware dag, ik verwacht veel aanvallen van UAE. Pogacar zal veel proberen, we zullen klaar moeten zijn. Jonas Vingegaard

clock 13:13 13 uur 13. Ik verwacht vandaag opnieuw vuurwerk vanaf de start. Geraint Thomas (Ineos). Ik verwacht vandaag opnieuw vuurwerk vanaf de start. Geraint Thomas (Ineos)

clock 13:08 13 uur 08. Ik ben moe en betaalde gisteren de prijs voor een vroege aanval. Dat was een "rookie mistake". Tom Pidcock (Ineos). Ik ben moe en betaalde gisteren de prijs voor een vroege aanval. Dat was een "rookie mistake". Tom Pidcock (Ineos)

clock 12:59 12 uur 59. Vandaag wordt het om ter langst aanklampen. Ik verwacht een felle strijd. Louis Meintjes (Intermarché), is voorlopig 7e. Vandaag wordt het om ter langst aanklampen. Ik verwacht een felle strijd. Louis Meintjes (Intermarché), is voorlopig 7e

clock 12:55 Startplaats Lourdes: tijd voor een mirakel vandaag? 12 uur 55. Startplaats Lourdes: tijd voor een mirakel vandaag?

clock 12:49 Lampaert heeft een boodschap voor alle Belgen:. 12 uur 49. Lampaert heeft een boodschap voor alle Belgen:

clock 12:46 12 uur 46. Teuns: "Strijd bovenaan is jammer voor renners als ik". Dylan Teuns won al eens een rit op de Vlaamse feestdag in de Tour, lukt dat ook op de nationale? "Ik heb twee dagen veel gegeven, het is afwachten wat er nog in de tank zit." "Er is nog veel strijd voor het klassement en dat is jammer voor renners als ik." Teuns nam afscheid van corona, maakt hij zich zorgen? "Het hangt overal, ik maak me geen zorgen, maar hoop wel dat we gezond blijven." . Teuns: "Strijd bovenaan is jammer voor renners als ik" Dylan Teuns won al eens een rit op de Vlaamse feestdag in de Tour, lukt dat ook op de nationale? "Ik heb twee dagen veel gegeven, het is afwachten wat er nog in de tank zit."

"Er is nog veel strijd voor het klassement en dat is jammer voor renners als ik."

Teuns nam afscheid van corona, maakt hij zich zorgen? "Het hangt overal, ik maak me geen zorgen, maar hoop wel dat we gezond blijven."

clock 12:35 12 uur 35. Elke ochtend hoop ik dat ik goed genoeg ben om te volgen, maar ik ben al een paar keer teleurgesteld. We gaan er nog eens vol tegenaan vandaag. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Elke ochtend hoop ik dat ik goed genoeg ben om te volgen, maar ik ben al een paar keer teleurgesteld. We gaan er nog eens vol tegenaan vandaag. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:32 12 uur 32. Het gaat beter en beter met Caleb Ewan. Ik verwacht vandaag zonder problemen te overleven. . Frederik Frison (Lotto-Soudal). Het gaat beter en beter met Caleb Ewan. Ik verwacht vandaag zonder problemen te overleven. Frederik Frison (Lotto-Soudal)

clock 12:31 12 uur 31. Iedereen is moe en zit op zijn tandvlees. Het was een grote ontlading dat Jakobsen gisteren de finish haalde. Ik hoop dat hij hersteld is. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Iedereen is moe en zit op zijn tandvlees. Het was een grote ontlading dat Jakobsen gisteren de finish haalde. Ik hoop dat hij hersteld is. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 12:19 12 uur 19.

clock 12:16 Ook Caruso test positief. Ook Damiano Caruso verschijnt niet aan de start van de 18e Tour-etappe. De Italiaan van Bahrein, vorig jaar 2e in de Giro, legde een positieve coronatest af en gaat niet meer van start richting Hautacam. . 12 uur 16. give up Ook Caruso test positief Ook Damiano Caruso verschijnt niet aan de start van de 18e Tour-etappe. De Italiaan van Bahrein, vorig jaar 2e in de Giro, legde een positieve coronatest af en gaat niet meer van start richting Hautacam.

clock 12:15 12 uur 15.

clock 12:01 12 uur 01. Vingegaard in de voetsporen van Nibali? Hautacam is voor de 6e keer aankomstplaats in de Tour de France. In 2014 werd de klim voor het laatst beklommen, toen was Vincenzo Nibali er oppermachtig in de 18e rit. De Haai van Messina zette er de andere favorieten op meer dan een minuut en won uiteindelijk de Tour met bijna 8 minuten voorsprong op de Fransen Jean-Christophe Péraud en Thibaut Pinot. . Vingegaard in de voetsporen van Nibali? Hautacam is voor de 6e keer aankomstplaats in de Tour de France. In 2014 werd de klim voor het laatst beklommen, toen was Vincenzo Nibali er oppermachtig in de 18e rit.

De Haai van Messina zette er de andere favorieten op meer dan een minuut en won uiteindelijk de Tour met bijna 8 minuten voorsprong op de Fransen Jean-Christophe Péraud en Thibaut Pinot.

clock 11:58 11 uur 58. 2014: Nibali pakt zijn vierde ritzege op weg naar eindwinst. 2014: Nibali pakt zijn vierde ritzege op weg naar eindwinst

clock 11:56 11 uur 56. Geschke nog eens mee? Voor Simon Geschke wordt het vandaag een belangrijke dag. De leider in het bergklassement heeft nog 12 punten voorsprong op Jonas Vingegaard en 18 op Tadej Pogacar. Er liggen onderweg 50 punten te rapen richting de top van Hautacam. Wie trekt aan het langste eind: de Duitser van Cofidis of toch een van de favorieten? . Geschke nog eens mee? Voor Simon Geschke wordt het vandaag een belangrijke dag. De leider in het bergklassement heeft nog 12 punten voorsprong op Jonas Vingegaard en 18 op Tadej Pogacar.

Er liggen onderweg 50 punten te rapen richting de top van Hautacam. Wie trekt aan het langste eind: de Duitser van Cofidis of toch een van de favorieten?

clock 11:54 11 uur 54. Simon Geschke staat voor zijn dag van de waarheid. Onderweg liggen 50 punten te rapen.

clock 11:52 11 uur 52. O Dierbaar België. 21/7 is de nationale feestdag van België. De Belgen wonnen tot dusver 4 ritten in deze Tour de France met Yves Lampaert, Wout van Aert (2x) en Jasper Philipsen. Komt er vandaag een 5e bij? Dylan Teuns komt spontaan in ons op, maar dan zal alles wel moeten meezitten... . O Dierbaar België 21/7 is de nationale feestdag van België. De Belgen wonnen tot dusver 4 ritten in deze Tour de France met Yves Lampaert, Wout van Aert (2x) en Jasper Philipsen.

Komt er vandaag een 5e bij? Dylan Teuns komt spontaan in ons op, maar dan zal alles wel moeten meezitten...

clock 11:42 Welke Belg mogen we vandaag voorin verwachten? 11 uur 42. Welke Belg mogen we vandaag voorin verwachten?

clock 11:23 11 uur 23. Geen Erviti meer. De Tour wordt nog steeds geplaagd door coronabesmettingen. Imanol Erviti is de volgende in het rijtje. De 38-jarige Spanjaard heeft positief getest op het virus en komt vandaag niet meer aan de start. Erviti stond in de tussenstand 80e, op 2u57'18" van geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij was een belangrijke knecht van kopman Enric Mas, de 10e in de tussenstand. De Spanjaard is de eerste renner van Movistar die moet opgeven in deze Tour. Imanol Erviti was bezig aan zijn 13e Tour. Slechts een keer eerder haalde hij Parijs niet. Hij is de 13e renner in deze Tour die moet opgeven door een positieve coronatest. . Geen Erviti meer De Tour wordt nog steeds geplaagd door coronabesmettingen. Imanol Erviti is de volgende in het rijtje. De 38-jarige Spanjaard heeft positief getest op het virus en komt vandaag niet meer aan de start.



Erviti stond in de tussenstand 80e, op 2u57'18" van geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij was een belangrijke knecht van kopman Enric Mas, de 10e in de tussenstand. De Spanjaard is de eerste renner van Movistar die moet opgeven in deze Tour.



Imanol Erviti was bezig aan zijn 13e Tour. Slechts een keer eerder haalde hij Parijs niet. Hij is de 13e renner in deze Tour die moet opgeven door een positieve coronatest.

clock 11:23 11 uur 23.

clock 10:19 10 uur 19.