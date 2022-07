LIVESTREAM: 24 leiders met Van Aert en Teuns op weg naar nieuwe col

clock 15:52 15 uur 52. Mas op achterstand. In de afdaling van de Aubisque heeft Mas de kopgroep moeten laten rijden. Niet onlogisch dat hij niet vlot naar beneden rijdt, de Spanjaard kwam dit seizoen al ten val bergaf in de Tirreno, de Ronde van het Baskenland en in de Dauphiné. . Mas op achterstand In de afdaling van de Aubisque heeft Mas de kopgroep moeten laten rijden. Niet onlogisch dat hij niet vlot naar beneden rijdt, de Spanjaard kwam dit seizoen al ten val bergaf in de Tirreno, de Ronde van het Baskenland en in de Dauphiné.

clock 15:49 3'35" op de Soulor. Op de Col du Soulor, een stukje bergop in de afdaling van de Aubisque zet Mollema zich weer op kop. Het verschil met de gele groep: 3'35". . 15 uur 49. time difference 3'35" op de Soulor Op de Col du Soulor, een stukje bergop in de afdaling van de Aubisque zet Mollema zich weer op kop. Het verschil met de gele groep: 3'35".

clock 15:43 15 uur 43. Ciccone komt als eerste boven op de Aubisque. Ciccone komt als eerste boven op de Aubisque

clock 15:43 15 uur 43. Op naar de Spandelles. De Col de Spandelles, de volgende hindernis van de dag, zat nog nooit in de Tour omdat de afdaling te gevaarlijk was. Die is ondertussen heraangelegd. . Op naar de Spandelles De Col de Spandelles, de volgende hindernis van de dag, zat nog nooit in de Tour omdat de afdaling te gevaarlijk was. Die is ondertussen heraangelegd.

clock 15:42 Pogacar plaats geen versnelling op de Aubisque. 15 uur 42. Pogacar plaats geen versnelling op de Aubisque

clock 15:42 15 uur 42.

clock 15:40 15 uur 40. Situatie op de top:. - 24 leiders: Mas, Lutsenko, Madouas, Jungels, Konrad, Pinot, Teuns, Mollema, Schultz, Houle, Leknessund, Uran, Verona, Martinez, Van Aert, Woods, Izagirre, Benoot, Schachmann, Ciccone, Kron en Riaboesjenko: nog 65km - Meintjes en Dombrowski: +53" - Groep met Vingegaard en Pogacar: + 3'14" . Situatie op de top: - 24 leiders: Mas, Lutsenko, Madouas, Jungels, Konrad, Pinot, Teuns, Mollema, Schultz, Houle, Leknessund, Uran, Verona, Martinez, Van Aert, Woods, Izagirre, Benoot, Schachmann, Ciccone, Kron en Riaboesjenko: nog 65km - Meintjes en Dombrowski: +53" - Groep met Vingegaard en Pogacar: + 3'14"

clock 15:38 Col d'Aubisque (buiten cat.). Ciccone pakt 20 kostbare punten voor het bergklassement op de top van de Aubisque. Hij heeft nu nog 4 punten nodig om over Geschke te springen in het klassement. . 15 uur 38. mountain Col d'Aubisque (buiten cat.) Ciccone pakt 20 kostbare punten voor het bergklassement op de top van de Aubisque. Hij heeft nu nog 4 punten nodig om over Geschke te springen in het klassement.

clock 15:36 15 uur 36.

clock 15:35 15 uur 35. Sterke Van Aert. Wout van Aert trekt nog een keer stevig door op kop van de eerste groep. Ciccone wijkt geen millimeter af van het wiel van de groene trui. Ook Enric Mas, de tiende in de stand, volgt. De Spanjaard is voorin de best geplaatste op meer dan 16 minuten van leider Vingegaard. . Sterke Van Aert Wout van Aert trekt nog een keer stevig door op kop van de eerste groep. Ciccone wijkt geen millimeter af van het wiel van de groene trui.

Ook Enric Mas, de tiende in de stand, volgt. De Spanjaard is voorin de best geplaatste op meer dan 16 minuten van leider Vingegaard.

clock 15:35 15 uur 35.

clock 15:29 15 uur 29. In beetje in de marge rijdt Lutsenko net als gisteren een geweldige etappe. Hij is er als enige in geslaagd om van het peloton naar de kopgroep te rijden op de Aubisque. . In beetje in de marge rijdt Lutsenko net als gisteren een geweldige etappe. Hij is er als enige in geslaagd om van het peloton naar de kopgroep te rijden op de Aubisque.

clock 15:28 15 uur 28. De Aubisque is eindeloos lang, maar het ziet er niet naar uit dat Pogacar hier iets gaat proberen. . De Aubisque is eindeloos lang, maar het ziet er niet naar uit dat Pogacar hier iets gaat proberen.

clock 15:25 15 uur 25. Geschke heeft ook de gele groep moeten laten rijden. De Duitser geeft een gelaten indruk op 5km van de top. . Geschke heeft ook de gele groep moeten laten rijden. De Duitser geeft een gelaten indruk op 5km van de top.

clock 15:24 15 uur 24. Teuns geeft een heel goede indruk voorin. Renaat Schotte. Teuns geeft een heel goede indruk voorin. Renaat Schotte

clock 15:21 15 uur 21.

clock 15:19 15 uur 19. Ondertussen hangt Meintjes tussen de kopgroep en het peloton. De Zuid-Afrikaanse nummer 7 in de stand rijdt een minuutje weg van de andere klassementsmannen. . Ondertussen hangt Meintjes tussen de kopgroep en het peloton. De Zuid-Afrikaanse nummer 7 in de stand rijdt een minuutje weg van de andere klassementsmannen.

clock 15:18 Mag Geschke zijn droom opgeven? 15 uur 18. Mag Geschke zijn droom opgeven?

clock 15:17 15 uur 17. Het is nog maar eens een slagveld, maar de wedstrijd valt in een bepaalde plooi. Renaat Schotte. Het is nog maar eens een slagveld, maar de wedstrijd valt in een bepaalde plooi. Renaat Schotte

clock 15:16 15 uur 16. Mooie namen voorin. Een nieuw-gevormde kopgroep is op 7km van de top van de Aubisque. Zijn zeker mee: Van Aert, Benoot, Jungels, Konrad, Verona, Teuns, Madouas, Pinot, Lutsenko, Ciccone, Leknessund, Woods, Houle, Schultz, Mas en Uran. . Mooie namen voorin Een nieuw-gevormde kopgroep is op 7km van de top van de Aubisque. Zijn zeker mee: Van Aert, Benoot, Jungels, Konrad, Verona, Teuns, Madouas, Pinot, Lutsenko, Ciccone, Leknessund, Woods, Houle, Schultz, Mas en Uran.

clock 15:13 15 uur 13. Geschke waait terug naar de groep-Vingegaard. Het ziet er goed uit voor Ciccone. . Geschke waait terug naar de groep-Vingegaard. Het ziet er goed uit voor Ciccone.

clock 15:10 15 uur 10. Op 1'02" van de leiders is het "peloton" niet groot meer. Geel en wit hebben elk nog één ploegmakker. . Op 1'02" van de leiders is het "peloton" niet groot meer. Geel en wit hebben elk nog één ploegmakker.

clock 15:09 15 uur 09. Spannende bollenstrijd. Ciccone volgt in het bollenklassement op 23 punten van leider Geschke. Er zijn vandaag 50 punten te verdienen: 20 op de Aubisque, 10 op de Spandelles en 20 op Hautacam. . Spannende bollenstrijd Ciccone volgt in het bollenklassement op 23 punten van leider Geschke. Er zijn vandaag 50 punten te verdienen: 20 op de Aubisque, 10 op de Spandelles en 20 op Hautacam.

clock 15:08 Jakobsen krijgt ook vandaag hulp van de ploegmaats. 15 uur 08. Jakobsen krijgt ook vandaag hulp van de ploegmaats

clock 15:08 15 uur 08. Quick Step "au grand complet" bij Jakobsen. Jakobsen krijgt het achteraan moeilijker. Zijn 5 overgebleven ploegmaats blijven allemaal bij de Nederlandse sprinter. . Quick Step "au grand complet" bij Jakobsen Jakobsen krijgt het achteraan moeilijker. Zijn 5 overgebleven ploegmaats blijven allemaal bij de Nederlandse sprinter.

clock 15:07 15 uur 07. Geschke raapt de ene na de andere geloste van de kopgroep, maar veel dichter komt de Duitser niet bij Ciccone. Integendeel: het verschil is 41". . Geschke raapt de ene na de andere geloste van de kopgroep, maar veel dichter komt de Duitser niet bij Ciccone. Integendeel: het verschil is 41".

clock 15:05 Krijgen we al vuurwerk op de eerste klim? 15 uur 05. Krijgen we al vuurwerk op de eerste klim?

clock 15:04 15 uur 04. Als hij bij zijn ploegmaats kan blijven, dan zal Jakobsen Parijs halen. José De Cauwer. Als hij bij zijn ploegmaats kan blijven, dan zal Jakobsen Parijs halen. José De Cauwer

clock 15:03 15 uur 03.

clock 15:03 15 uur 03. Voor Meintjes, de zevende in het klassement, gaat het niet snel genoeg in het peloton. . Voor Meintjes, de zevende in het klassement, gaat het niet snel genoeg in het peloton.

clock 15:02 15 uur 02. Sprinters lossen. Jakobsen en Groenewegen lossen samen bergop. Halen de twee Nederlanders de tijdslimiet? Het ziet er voorlopig goed uit. . Sprinters lossen Jakobsen en Groenewegen lossen samen bergop. Halen de twee Nederlanders de tijdslimiet? Het ziet er voorlopig goed uit.

clock 15:01 15 uur 01. De situatie op 11km van de top van de Aubisque:. - groep met Van Aert, Teuns, Jungels, Benoot, Ciccone, Schachmann, Uran, Bettiol, Kron, Martinez: nog 78km - groep met Geschke: +18" - peloton met Pogacar en Vingegaard: 1'13" - Van Keirsbulck/Bjerg/Zeits: +7'00" . De situatie op 11km van de top van de Aubisque: - groep met Van Aert, Teuns, Jungels, Benoot, Ciccone, Schachmann, Uran, Bettiol, Kron, Martinez: nog 78km - groep met Geschke: +18" - peloton met Pogacar en Vingegaard: 1'13" - Van Keirsbulck/Bjerg/Zeits: +7'00"