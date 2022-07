Rit 18: laatste kans voor Pogacar om Vingegaard bergop te lossen, Erviti en Caruso testen positief

clock 12:49 Lampaert heeft een boodschap voor alle Belgen:. 12 uur 49. Lampaert heeft een boodschap voor alle Belgen:

Teuns: "Strijd bovenaan is jammer voor renners als ik". Dylan Teuns won al eens een rit op de Vlaamse feestdag in de Tour, lukt dat ook op de nationale? "Ik heb twee dagen veel gegeven, het is afwachten wat er nog in de tank zit." "Er is nog veel strijd voor het klassement en dat is jammer voor renners als ik." Teuns nam afscheid van corona, maakt hij zich zorgen? "Het hangt overal, ik maak me geen zorgen, maar hoop wel dat we gezond blijven."

"Er is nog veel strijd voor het klassement en dat is jammer voor renners als ik."

Teuns nam afscheid van corona, maakt hij zich zorgen? "Het hangt overal, ik maak me geen zorgen, maar hoop wel dat we gezond blijven."

Elke ochtend hoop ik dat ik goed genoeg ben om te volgen, maar ik ben al een paar keer teleurgesteld. We gaan er nog eens vol tegenaan vandaag. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl).

Het gaat beter en beter met Caleb Ewan. Ik verwacht vandaag zonder problemen te overleven. Frederik Frison (Lotto-Soudal).

Iedereen is moe en zit op zijn tandvlees. Het was een grote ontlading dat Jakobsen gisteren de finish haalde. Ik hoop dat hij hersteld is. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl).

Ook Caruso test positief. Ook Damiano Caruso verschijnt niet aan de start van de 18e Tour-etappe. De Italiaan van Bahrein, vorig jaar 2e in de Giro, legde een positieve coronatest af en gaat niet meer van start richting Hautacam.

Vingegaard in de voetsporen van Nibali? Hautacam is voor de 6e keer aankomstplaats in de Tour de France. In 2014 werd de klim voor het laatst beklommen, toen was Vincenzo Nibali er oppermachtig in de 18e rit. De Haai van Messina zette er de andere favorieten op meer dan een minuut en won uiteindelijk de Tour met bijna 8 minuten voorsprong op de Fransen Jean-Christophe Péraud en Thibaut Pinot.

De Haai van Messina zette er de andere favorieten op meer dan een minuut en won uiteindelijk de Tour met bijna 8 minuten voorsprong op de Fransen Jean-Christophe Péraud en Thibaut Pinot.

2014: Nibali pakt zijn vierde ritzege op weg naar eindwinst.

Geschke nog eens mee? Voor Simon Geschke wordt het vandaag een belangrijke dag. De leider in het bergklassement heeft nog 12 punten voorsprong op Jonas Vingegaard en 18 op Tadej Pogacar. Er liggen onderweg 50 punten te rapen richting de top van Hautacam. Wie trekt aan het langste eind: de Duitser van Cofidis of toch een van de favorieten?

Er liggen onderweg 50 punten te rapen richting de top van Hautacam. Wie trekt aan het langste eind: de Duitser van Cofidis of toch een van de favorieten?

Simon Geschke staat voor zijn dag van de waarheid. Onderweg liggen 50 punten te rapen.

O Dierbaar België. 21/7 is de nationale feestdag van België. De Belgen wonnen tot dusver 4 ritten in deze Tour de France met Yves Lampaert, Wout van Aert (2x) en Jasper Philipsen. Komt er vandaag een 5e bij? Dylan Teuns komt spontaan in ons op, maar dan zal alles wel moeten meezitten...

Komt er vandaag een 5e bij? Dylan Teuns komt spontaan in ons op, maar dan zal alles wel moeten meezitten...

Welke Belg mogen we vandaag voorin verwachten?

Geen Erviti meer. De Tour wordt nog steeds geplaagd door coronabesmettingen. Imanol Erviti is de volgende in het rijtje. De 38-jarige Spanjaard heeft positief getest op het virus en komt vandaag niet meer aan de start. Erviti stond in de tussenstand 80e, op 2u57'18" van geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij was een belangrijke knecht van kopman Enric Mas, de 10e in de tussenstand. De Spanjaard is de eerste renner van Movistar die moet opgeven in deze Tour. Imanol Erviti was bezig aan zijn 13e Tour. Slechts een keer eerder haalde hij Parijs niet. Hij is de 13e renner in deze Tour die moet opgeven door een positieve coronatest.



Erviti stond in de tussenstand 80e, op 2u57'18" van geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij was een belangrijke knecht van kopman Enric Mas, de 10e in de tussenstand. De Spanjaard is de eerste renner van Movistar die moet opgeven in deze Tour.



Imanol Erviti was bezig aan zijn 13e Tour. Slechts een keer eerder haalde hij Parijs niet. Hij is de 13e renner in deze Tour die moet opgeven door een positieve coronatest.

