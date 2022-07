Tour serveert vandaag 4 pittige cols, met aankomst bergop in Peyragudes

Het is opnieuw aan de klimmers vandaag in de Tour, met een korte, maar explosieve rit van Saint-Gaudens naar skioord Peyragudes. In de tocht van bijna 130 kilometer moeten de renners 3 cols van 1e categorie en eentje van 2e categorie overwinnen. Volg de etappe hier op de voet vanaf 13.25 uur.