LIVESTREAM: Van Aert is zeker van groen, valt Pogacar opnieuw aan in rit met 4 cols?

clock 14:32 14 uur 32. De bus wordt achteraan gevormd. De jongens van Quick Step-Alpha Vinyl groeperen zich rond sprinter Jakobsen, ook Sagan laat lopen. . De bus wordt achteraan gevormd. De jongens van Quick Step-Alpha Vinyl groeperen zich rond sprinter Jakobsen, ook Sagan laat lopen.

clock 14:30 14 uur 30.

clock 14:30 14 uur 30. Simmons rijdt een betere Tour dan Stuyven en Pedersen samen. Ongelooflijk hoe goed hij nog is in de derde week. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Simmons rijdt een betere Tour dan Stuyven en Pedersen samen. Ongelooflijk hoe goed hij nog is in de derde week. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 14:29 14 uur 29. Doull solo. Voorin heeft Doull Boivin ter plaatste geladen. We hebben nog 1 eenzame leider. . Doull solo Voorin heeft Doull Boivin ter plaatste geladen. We hebben nog 1 eenzame leider.

clock 14:28 14 uur 28. Lang duurt de inspanning van Froome niet, de baardloze Simmons neemt over. . Lang duurt de inspanning van Froome niet, de baardloze Simmons neemt over.

clock 14:28 14 uur 28. Froome gaat op zoek naar zijn ploegmaat Boivin. De viervoudige Tour-winnaar groeit duidelijk in de Tour. . Froome gaat op zoek naar zijn ploegmaat Boivin. De viervoudige Tour-winnaar groeit duidelijk in de Tour.

clock 14:26 14 uur 26. Col d'Aspin. De grote blokken vatten post voorin het peloton. Het verschil met Doull en Boivin is 30 seconden. De twee zijn ondertussen aan de Aspin begonnen. De klim van eerste categorie is 12 kilometer lang aan 6,5%. . Col d'Aspin De grote blokken vatten post voorin het peloton. Het verschil met Doull en Boivin is 30 seconden. De twee zijn ondertussen aan de Aspin begonnen.

De klim van eerste categorie is 12 kilometer lang aan 6,5%.

clock 14:24 "Crazy!". 50,7 km/u is het gemiddelde na het eerste wedstrijduur. "Crazy", vat José De Cauwer het correct samen. . 14 uur 24. average speed "Crazy!" 50,7 km/u is het gemiddelde na het eerste wedstrijduur. "Crazy", vat José De Cauwer het correct samen.

clock 14:22 14 uur 22. Binnen drie kilometer beginnen we aan de Col d'Aspin. De poort zal achteraan ongetwijfeld openstaan na de helse openingsfase van de rit. . Binnen drie kilometer beginnen we aan de Col d'Aspin. De poort zal achteraan ongetwijfeld openstaan na de helse openingsfase van de rit.

clock 14:19 14 uur 19.

clock 14:19 14 uur 19. 2 leiders. Er lijkt dan toch een ontsnapping in de maak vandaag: Doull (EF) en Boivin (Israel) rijden 20 seconden weg van de rest. . 2 leiders Er lijkt dan toch een ontsnapping in de maak vandaag: Doull (EF) en Boivin (Israel) rijden 20 seconden weg van de rest.

clock 14:17 14 uur 17. Net zagen we Felline nog hoestend achteraan. Net zagen we Felline nog hoestend achteraan

clock 14:16 Opgave Fabio Felline. De 34e opgave in deze Tour is een feit. Fabio Fellini (Astana) heeft een heel slechte dag en geeft er de brui aan. . 14 uur 16. give up Opgave Fabio Felline De 34e opgave in deze Tour is een feit. Fabio Fellini (Astana) heeft een heel slechte dag en geeft er de brui aan.

clock 14:15 14 uur 15. Kleine correctie: het verschil tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen is nu 220 punten in het puntenklassement. Na de tussensprint zijn er nog 220 punten te verdienen in deze Tour, het kan dus nog altijd voor Philipsen, al lijkt de kans onbestaande dat het groen nog naar de renner van Alpecin-Deceuninck gaat. . Kleine correctie: het verschil tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen is nu 220 punten in het puntenklassement.

Na de tussensprint zijn er nog 220 punten te verdienen in deze Tour, het kan dus nog altijd voor Philipsen, al lijkt de kans onbestaande dat het groen nog naar de renner van Alpecin-Deceuninck gaat.

clock 14:12 14 uur 12. Sommigen zijn al wat te lang van huis... Sommigen zijn al wat te lang van huis...

clock 14:11 14 uur 11. Nog 90km. De pikorde in het peloton is nog altijd niet bepaald. Bettiol en een renner van Astana hebben het ondertussen voorin aan de stok met mekaar. . Nog 90km De pikorde in het peloton is nog altijd niet bepaald. Bettiol en een renner van Astana hebben het ondertussen voorin aan de stok met mekaar.

clock 14:07 14 uur 07. Tour Wout van Aert verzekert zich met 2e plaats in tussensprint van eindwinst voor het groen

clock 14:04 Van Aert volgt Boonen op. Na de sprint trekt Van Aert richting volgwagen om een probleem met zijn radio op te lossen. Het is van 2007 geleden dat een Belg nog eens de groene trui won, toen was dat Tom Boonen. . 14 uur 04. following car Van Aert volgt Boonen op Na de sprint trekt Van Aert richting volgwagen om een probleem met zijn radio op te lossen. Het is van 2007 geleden dat een Belg nog eens de groene trui won, toen was dat Tom Boonen.

clock 14:03 14 uur 03. Nu begint een ander verhaal. Welke klimmers rijden weg? Renaat Schotte. Nu begint een ander verhaal. Welke klimmers rijden weg? Renaat Schotte

clock 14:01 14 uur 01. Groener dan groen. Groener dan groen

clock 14:00 Van Aert is zeker van groen! Zonder veel inspanningen wordt Van Aert tweede in de tussensprint na Philipsen. Hij is meteen ook zeker van de groene trui in Parijs. . 14 uur . sprint point Van Aert is zeker van groen! Zonder veel inspanningen wordt Van Aert tweede in de tussensprint na Philipsen. Hij is meteen ook zeker van de groene trui in Parijs.

clock 13:59 13 uur 59. Alpecin-Deceuninck dicht het gaatje met Van Aert en co. Philipsen wil meedoen aan de tussensprint om tweede te worden. Daar hangt een prijskaartje van 10.000 euro aan vast. . Alpecin-Deceuninck dicht het gaatje met Van Aert en co. Philipsen wil meedoen aan de tussensprint om tweede te worden. Daar hangt een prijskaartje van 10.000 euro aan vast.

clock 13:59 13 uur 59. Als een roofdier knalt Van Aert naar zijn prooi. Als een roofdier knalt Van Aert naar zijn prooi

clock 13:58 13 uur 58. Van Aert is daar! Van Baarle en Swift worden ingerekend door een groepje met Van Aert. We zijn onderweg naar de tussensprint en daar kan de groene trui definitief zeker zijn van eindwinst in het puntenklassement. . Van Aert is daar! Van Baarle en Swift worden ingerekend door een groepje met Van Aert. We zijn onderweg naar de tussensprint en daar kan de groene trui definitief zeker zijn van eindwinst in het puntenklassement.

clock 13:56 13 uur 56. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) gaat op zoek naar Van Baarle en Swift, maar krijgt het gaatje niet gedicht. De rit lijkt voorlopig meer op Parijs-Roubaix dan op een bergrit in de Tour. . Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) gaat op zoek naar Van Baarle en Swift, maar krijgt het gaatje niet gedicht. De rit lijkt voorlopig meer op Parijs-Roubaix dan op een bergrit in de Tour.

clock 13:54 13 uur 54. Renners staan voor zware Pyreneeënrit met aankomst bergop. Renners staan voor zware Pyreneeënrit met aankomst bergop

clock 13:53 De renners zijn onderweg naar de Col d'Aspin, de eerste hindernis van de dag:. 13 uur 53. De renners zijn onderweg naar de Col d'Aspin, de eerste hindernis van de dag:

clock 13:52 13 uur 52. Achteraan hangt Geniets (FDJ) aan het staartje. Hij is al een paar keer bij de dokter geweest. Hangt een nieuwe opgave in de lucht? . Achteraan hangt Geniets (FDJ) aan het staartje. Hij is al een paar keer bij de dokter geweest. Hangt een nieuwe opgave in de lucht?

clock 13:49 13 uur 49. Het is "amper" 25 graden, iedereen krijgt eindelijk een beetje adem. Carl Berteele in Sporza Tour. Het is "amper" 25 graden, iedereen krijgt eindelijk een beetje adem. Carl Berteele in Sporza Tour

clock 13:48 13 uur 48. Winnaar Parijs-Roubaix in de aanval. Dylan van Baarle (Ineos) en Connor Swift (Arkéa) hebben 20 seconden op het peloton. Niet meteen de verwachte namen voor een bergrit van dit kaliber. . Winnaar Parijs-Roubaix in de aanval Dylan van Baarle (Ineos) en Connor Swift (Arkéa) hebben 20 seconden op het peloton. Niet meteen de verwachte namen voor een bergrit van dit kaliber.

clock 13:45 13 uur 45. Livestream loopt! De 17e rit is vanaf nu live te volgen op één en in de livestream op deze pagina. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u met veel plezier richting Peyragudes. . Livestream loopt! De 17e rit is vanaf nu live te volgen op één en in de livestream op deze pagina. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u met veel plezier richting Peyragudes.

clock 13:43 13 uur 43.

clock 13:42 13 uur 42. Na 18 kilometer is de vlucht van de dag nog niet vertrokken. We zien Tom Pidcock (Ineos) met zijn gele helm wel aandachtig voorin in een klein groepje, maar ook dat feestje gaat niet door. . Na 18 kilometer is de vlucht van de dag nog niet vertrokken. We zien Tom Pidcock (Ineos) met zijn gele helm wel aandachtig voorin in een klein groepje, maar ook dat feestje gaat niet door.

clock 13:42 13 uur 42. Eigenlijk heeft Pogacar maar 1 ploegmaat meer: McNulty. Hirschi en Bjerg hebben we nog niet gezien in deze Tour. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Eigenlijk heeft Pogacar maar 1 ploegmaat meer: McNulty. Hirschi en Bjerg hebben we nog niet gezien in deze Tour. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 13:39 13 uur 39. Opvallend beeld in een rit met 4 cols: Dylan Groenewegen (BikeExchange) probeert in zijn eentje weg te rijden. . Opvallend beeld in een rit met 4 cols: Dylan Groenewegen (BikeExchange) probeert in zijn eentje weg te rijden.

clock 13:37 13 uur 37. Bauke Mollema (Trek) steekt zijn neus aan het venster, maar ook hij raakt niet weg. . Bauke Mollema (Trek) steekt zijn neus aan het venster, maar ook hij raakt niet weg.

clock 13:34 13 uur 34.

clock 13:31 13 uur 31. Voorlopig slaagt niemand erin weg te glippen. Voorin het peloton glijdt Pogacar goed mee, Vingegaard volgt wat verderop met in zijn wiel Van Aert. . Voorlopig slaagt niemand erin weg te glippen. Voorin het peloton glijdt Pogacar goed mee, Vingegaard volgt wat verderop met in zijn wiel Van Aert.

clock 13:25 13 uur 25. Neilson Powless (EF) is één van de belagers van Simon Geschke (Cofidis) in het bergklassement. De Amerikaan probeert weg te springen, maar dat lukt voorlopig niet. . Neilson Powless (EF) is één van de belagers van Simon Geschke (Cofidis) in het bergklassement. De Amerikaan probeert weg te springen, maar dat lukt voorlopig niet.

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:22 13 uur 22. Tour Ploeg van Pogacar wordt nog meer uitgedund: Majka start niet meer door dijblessure

clock 13:22 13 uur 22 match begonnen start time Start De officiële start van de 17e rit is gegeven. Krijgen we spektakel richting de top van het skioord Peyragudes in een korte rit van 130km?

clock 13:17 13 uur 17.

clock 13:15 13 uur 15. Officieuze start! De ritwinnaar van gisteren staat samen met de vier truidragers klaar voor de officieuze start in Saint-Gaudens. De 17e rit kan bijn beginnen. . Officieuze start! De ritwinnaar van gisteren staat samen met de vier truidragers klaar voor de officieuze start in Saint-Gaudens. De 17e rit kan bijn beginnen.

clock 13:14 Het wordt een belangrijke dag voor de bollenman. 13 uur 14. Het wordt een belangrijke dag voor de bollenman

clock 13:13 13 uur 13. Jammer dat Majka er niet meer bij is. Hij kon echt nog een verschil maken voor Pogacar. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Jammer dat Majka er niet meer bij is. Hij kon echt nog een verschil maken voor Pogacar. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

clock 13:12 UAE nog met vieren. Tadej Pogacar moet het zonder Rafal Majka doen. De Poolse rechterhand van de dubbelvoudige Tour-winnaar heeft gisteren een spierscheur opgelopen toen hij bergop door zijn ketting trapte en kan niet meer voort. UAE is nu nog miet vier in deze Tour: Pogacar, Bjerg, McNulty en Hirschi. . 13 uur 12. give up UAE nog met vieren Tadej Pogacar moet het zonder Rafal Majka doen. De Poolse rechterhand van de dubbelvoudige Tour-winnaar heeft gisteren een spierscheur opgelopen toen hij bergop door zijn ketting trapte en kan niet meer voort.

UAE is nu nog miet vier in deze Tour: Pogacar, Bjerg, McNulty en Hirschi.

clock 13:08 13 uur 08. Ik ga er opnieuw alles aan doen om om Vingegaard op achterstand te krijgen. Majka heeft met een spierscheur moeten opgeven, maar we blijven vechten. Tadej Pogacar (UAE). Ik ga er opnieuw alles aan doen om om Vingegaard op achterstand te krijgen. Majka heeft met een spierscheur moeten opgeven, maar we blijven vechten. Tadej Pogacar (UAE)

clock 13:02 13 uur 02. Het wordt opnieuw een heel zware dag. We hopen dat Vingegaard en Pogacar allebei ontploffen, maar dat lijkt niet te gebeuren. Geraint Thomas (Ineos). Het wordt opnieuw een heel zware dag. We hopen dat Vingegaard en Pogacar allebei ontploffen, maar dat lijkt niet te gebeuren. Geraint Thomas (Ineos)

clock 12:50 12 uur 50. Gisteren was er niemand mee van ons in de vlucht, maar het grote doel is nu met Meintjes in de top 10 eindigen. Kobe Goossens (Intermarché). Gisteren was er niemand mee van ons in de vlucht, maar het grote doel is nu met Meintjes in de top 10 eindigen. Kobe Goossens (Intermarché)

clock 12:49 12 uur 49. Tour Tim Wellens moet de Tour verlaten na positieve coronatest

clock 12:42 Tim Wellens heeft corona. De Tour van Tim Wellens zit erop. De renner van Lotto-Soudal testte vanochtend positief op corona "na het vertonen van milde symptomen". Gisteren was Wellens nog mee in de aanval in de 16e etappe. . 12 uur 42. give up Tim Wellens heeft corona De Tour van Tim Wellens zit erop. De renner van Lotto-Soudal testte vanochtend positief op corona "na het vertonen van milde symptomen".

Gisteren was Wellens nog mee in de aanval in de 16e etappe.

clock 12:26 12 uur 26. Het was gisteren echt vechten tegen de warmte. Vandaag is kort en zwaar, maar ik wil absoluut weer mee gaan. Dylan Teuns (Bahrein), gisteren 7e. Het was gisteren echt vechten tegen de warmte. Vandaag is kort en zwaar, maar ik wil absoluut weer mee gaan. Dylan Teuns (Bahrein), gisteren 7e

clock 12:23 12 uur 23. Het was leuk om gisteren even vanaf de eerste rij het spektakel tussen Pogacar en Vingegaard te kunnen volgen na mijn vlucht. Vandaag hoop ik opnieuw mee te gaan in de ontsnapping. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) was gisteren mee in de aanval. Het was leuk om gisteren even vanaf de eerste rij het spektakel tussen Pogacar en Vingegaard te kunnen volgen na mijn vlucht. Vandaag hoop ik opnieuw mee te gaan in de ontsnapping. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) was gisteren mee in de aanval

clock 11:44 11 uur 44.

clock 11:36 11 uur 36. Wie volgt Romain Bardet op? In 2017 kwam de Tour de France voor het laatst aan op Peyragudes. Toen won de Fransman Romain Bardet de rit. Misschien kan Bardet vandaag opnieuw een gooi doen naar etappewinst, want gisteren zakte de kopman van DSM er in het klassement toch wat door. . Wie volgt Romain Bardet op? In 2017 kwam de Tour de France voor het laatst aan op Peyragudes. Toen won de Fransman Romain Bardet de rit.

Misschien kan Bardet vandaag opnieuw een gooi doen naar etappewinst, want gisteren zakte de kopman van DSM er in het klassement toch wat door.

clock 11:35 11 uur 35. 2017: Bardet wint, Aru snelt naar geel. 2017: Bardet wint, Aru snelt naar geel

clock 11:11 Zelfs pech kon gisteren het plan niet verstoren. 11 uur 11. Zelfs pech kon gisteren het plan niet verstoren Wat we gisteren niet in de uitzending zagen: in de laatste kilometers bergop kreeg Wout van Aert nog mechanische problemen. Desondanks paste het tactische plannetje van Jumbo-Visma perfect.

clock 10:47 10 uur 47.