LIVESTREAM: Nog 2 cols op het menu, wanneer kiest Pogacar zijn moment?

clock 16:10 16 uur 10. De top drie is bijna boven. Het zal op de slotklim moeten gebeuren voor Pogacar, al wacht nu wel een technische afdaling. . De top drie is bijna boven. Het zal op de slotklim moeten gebeuren voor Pogacar, al wacht nu wel een technische afdaling.

clock 16:09 Jimmy McNulty uit The Wire, misschien wel de beste serie ooit, zou trots zijn op zijn landgenoot. 16 uur 09. Jimmy McNulty uit The Wire, misschien wel de beste serie ooit, zou trots zijn op zijn landgenoot.

clock 16:07 16 uur 07. Dat Vingegaard en Pogacar de twee besten zijn, dat staat als een paal boven water. José De Cauwer. Dat Vingegaard en Pogacar de twee besten zijn, dat staat als een paal boven water. José De Cauwer

clock 16:07 16 uur 07. Probeert Pogacar nog iets op deze beklimming of gaat hij straks in de afdaling? De witte trui zit alleszins in de beste positie voorlopig... . Probeert Pogacar nog iets op deze beklimming of gaat hij straks in de afdaling? De witte trui zit alleszins in de beste positie voorlopig...

clock 16:05 16 uur 05. McNulty vliegt voorbij Leknessund. Pogacar en Vingegaard gaan onder hun tweetjes uitmaken wie de tweede etappe in de Pyreneeën zal winnen. . McNulty vliegt voorbij Leknessund. Pogacar en Vingegaard gaan onder hun tweetjes uitmaken wie de tweede etappe in de Pyreneeën zal winnen.

clock 16:04 16 uur 04. Geraint Thomas kan het tempo van McNulty niet volgen. De Amerikaan rijdt iedereen helemaal choco op de Val Louron-Azet. Het is nog altijd 3km tot aan de top. . Geraint Thomas kan het tempo van McNulty niet volgen. De Amerikaan rijdt iedereen helemaal choco op de Val Louron-Azet.

Het is nog altijd 3km tot aan de top.

clock 16:03 16 uur 03. Wat een slagveld! Renaat Schotte. Wat een slagveld! Renaat Schotte

clock 16:03 16 uur 03. Leknessund rijdt nog 15 seconden voor het groepje met Pogacar, Vingegaard en Thomas. . Leknessund rijdt nog 15 seconden voor het groepje met Pogacar, Vingegaard en Thomas.

clock 16:02 16 uur 02. Vingegaard alleen. Vingegaard ziet Kuss afhaken, zonder een meter kopwerk. De gele trui zit geïsoleerd. . Vingegaard alleen Vingegaard ziet Kuss afhaken, zonder een meter kopwerk. De gele trui zit geïsoleerd.

clock 16:01 McNulty legt iedereen op de pijnbank. 16 uur 01. McNulty legt iedereen op de pijnbank

clock 15:59 15 uur 59. Het is wachten op de aanval van de man in het wit: Tadej Pogacar. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Het is wachten op de aanval van de man in het wit: Tadej Pogacar. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 15:57 15 uur 57. Eén voor een raast McNulty de overgebleven lieden van de kopgroep voorbij. Leknessund heeft nog 40 seconden. . Eén voor een raast McNulty de overgebleven lieden van de kopgroep voorbij. Leknessund heeft nog 40 seconden.

clock 15:55 15 uur 55. Ook voor Quintana ligt het tempo van McNulty veel te hoog. Enkel Thomas is nog mee met Vingegaard en Pogacar. . Ook voor Quintana ligt het tempo van McNulty veel te hoog. Enkel Thomas is nog mee met Vingegaard en Pogacar.

clock 15:55 15 uur 55. Nog 1 leider. Kuss, Vingegaard, Thomas en Quintana zijn de enige die de tandem van UAE nog kunnen volgen. Ondertussen is in de kopgroep ook alles ontploft. We hebben nu één leider: de jonge Noor Andreas Leknessund. Pinot en Lutsenko kwam zichzelf pijnlijk tegen op de derde klim van de dag. . Nog 1 leider Kuss, Vingegaard, Thomas en Quintana zijn de enige die de tandem van UAE nog kunnen volgen.

Ondertussen is in de kopgroep ook alles ontploft. We hebben nu één leider: de jonge Noor Andreas Leknessund. Pinot en Lutsenko kwam zichzelf pijnlijk tegen op de derde klim van de dag.

clock 15:52 15 uur 52. We evolueren naar een duel man tegen man. Renaat Schotte. We evolueren naar een duel man tegen man. Renaat Schotte

clock 15:52 15 uur 52. Het werk van Bjerg zit erop, hij wordt voorin afgelost door McNulty, die er nog heel fris uitziet. UAE rijdt voorlopig de perfecte wedstrijd. . Het werk van Bjerg zit erop, hij wordt voorin afgelost door McNulty, die er nog heel fris uitziet. UAE rijdt voorlopig de perfecte wedstrijd.

clock 15:51 15 uur 51. Van Aert haakt af. De groep met Bardet en Jungels komt niet echt dichter bij Lutsenko en Pinot. Het verschil is nog altijd 36". Het "peloton", waar Van Aert afhaakt, volgt op 1'00" . Van Aert haakt af De groep met Bardet en Jungels komt niet echt dichter bij Lutsenko en Pinot. Het verschil is nog altijd 36".

Het "peloton", waar Van Aert afhaakt, volgt op 1'00"

clock 15:51 De groene trui zijn shift zit erop. 15 uur 51. De groene trui zijn shift zit erop

Kijk naar Vive le Vélo om 21.20 uur.

clock 15:46 15 uur 46. Ik denk dat Pogacar wat gaat proberen. José De Cauwer. Ik denk dat Pogacar wat gaat proberen. José De Cauwer

clock 15:46 15 uur 46. Pogacar is wat van plan op de Val Louron-Azet, hij zet Bjerg en McNulty op kop. . Pogacar is wat van plan op de Val Louron-Azet, hij zet Bjerg en McNulty op kop.

clock 15:45 15 uur 45. Yates keert terug. In de groep van de favorieten keert Yates terug vlak voor de derde klim van de dag. Uitstel van executie voor de Brit van Ineos? . Yates keert terug In de groep van de favorieten keert Yates terug vlak voor de derde klim van de dag. Uitstel van executie voor de Brit van Ineos?

clock 15:44 15 uur 44. Opnieuw bergop! De koplopers zijn aan de Col ce Val Louron-Azet begonnen. De klim van eerste categorie is net geen 11km lang aan gemiddeld 6,8%. Het steilste stuk ligt na 6km klimmen. . Opnieuw bergop! De koplopers zijn aan de Col ce Val Louron-Azet begonnen. De klim van eerste categorie is net geen 11km lang aan gemiddeld 6,8%. Het steilste stuk ligt na 6km klimmen.

clock 15:42 15 uur 42. Na het mechanische probleem op de Hourquette d'Ancizan is Geschke nog altijd niet bij de achtervolgende groep geraakt omdat Simmons zich daar leegrijdt voor Ciccone, ondertussen de dichtste belager van de Duitser in het bollenklassement. Mühlberger en Teuns laten zich ondertussen weer inlopen. . Na het mechanische probleem op de Hourquette d'Ancizan is Geschke nog altijd niet bij de achtervolgende groep geraakt omdat Simmons zich daar leegrijdt voor Ciccone, ondertussen de dichtste belager van de Duitser in het bollenklassement.

Mühlberger en Teuns laten zich ondertussen weer inlopen.

clock 15:41 15 uur 41. Mühlberger en Teuns gaan in een stukje vallei voor de Col de Val Louron-Azet (cat. 1) op zoek naar Lutsenko en Pinot. De Belg en de Oostenrijker komen op 20 seconden. . Mühlberger en Teuns gaan in een stukje vallei voor de Col de Val Louron-Azet (cat. 1) op zoek naar Lutsenko en Pinot. De Belg en de Oostenrijker komen op 20 seconden.

clock 15:37 15 uur 37. Van de 36 resterende kilometers gaan er nog 19 bergop. Dat is iets meer dan de helft. . Van de 36 resterende kilometers gaan er nog 19 bergop. Dat is iets meer dan de helft.

clock 15:35 Opletten in de afdaling! 15 uur 35. Opletten in de afdaling!

clock 15:33 15 uur 33. Pinot geeft niet de meest zekere indruk in de afdaling. De Fransman schat een bocht verkeerd in en moet even met zijn voet uit zijn klikpedaal. . Pinot geeft niet de meest zekere indruk in de afdaling. De Fransman schat een bocht verkeerd in en moet even met zijn voet uit zijn klikpedaal.

clock 15:32 15 uur 32. De situatie in de afdaling van de tweede klim:. - Pinot en Lutsenko: nog 40km - groep met Bardet, Teuns, Jungels, Van Baarle, Simmons: +42" - groep met Vingegaard en Pogacar: +1'24" - groep met A. Yates: +2'57" . De situatie in de afdaling van de tweede klim: - Pinot en Lutsenko: nog 40km - groep met Bardet, Teuns, Jungels, Van Baarle, Simmons: +42" - groep met Vingegaard en Pogacar: +1'24" - groep met A. Yates: +2'57"

clock 15:28 15 uur 28. Yates heeft vandaag een slechte dag en lijkt weg te zakken in het klassement. Hij volgt al op anderhalve minuut van de andere klassementsmannen. . Yates heeft vandaag een slechte dag en lijkt weg te zakken in het klassement. Hij volgt al op anderhalve minuut van de andere klassementsmannen.

clock 15:26 Hourquette d'Ancizan (cat. 2). Pinot komt ook op de tweede klim van de dag als eerste boven. Vlak voor de top sukkelt Geschke met zijn fiets, waardoor hij nu geen punten pakt. De groep met de gele trui is vlakbij. . 15 uur 26. mountain Hourquette d'Ancizan (cat. 2) Pinot komt ook op de tweede klim van de dag als eerste boven. Vlak voor de top sukkelt Geschke met zijn fiets, waardoor hij nu geen punten pakt.

De groep met de gele trui is vlakbij.

clock 15:21 15 uur 21. Bjerg blijft beuken op kop, met Van Aert, Vingegaard en Kuss in zijn wiel. De Deen rijdt een fenomenale klim van Hourquette d'Ancizan. . Bjerg blijft beuken op kop, met Van Aert, Vingegaard en Kuss in zijn wiel. De Deen rijdt een fenomenale klim van Hourquette d'Ancizan.

clock 15:18 45". Voorin rijden Lutsenko en Pinot nog altijd aan de leiding. Geschke en co. volgen op 45". . 15 uur 18. time difference 45" Voorin rijden Lutsenko en Pinot nog altijd aan de leiding. Geschke en co. volgen op 45".

clock 15:17 15 uur 17. Ook Pidcock, de tiende in de stand, hoort het kraken in alle voegen. Veel volk hangt er niet meer aan in de favorietengroep. . Ook Pidcock, de tiende in de stand, hoort het kraken in alle voegen. Veel volk hangt er niet meer aan in de favorietengroep.

clock 15:17 15 uur 17. Benoot kan het tempo van Bjerg niet meer volgen en zet zich op kant. De Deen is hier een ferm nummer aan het neerzetten voor Pogacar. . Benoot kan het tempo van Bjerg niet meer volgen en zet zich op kant. De Deen is hier een ferm nummer aan het neerzetten voor Pogacar.

clock 15:15 15 uur 15. Krijgt Yates het al moeilijk? Krijgt Yates het al moeilijk?

clock 15:14 15 uur 14. Adam Yates, de 6e in de stand, roept zijn volgwagen dichterbij. Gaat het te snel voor de Brit van Ineos? . Adam Yates, de 6e in de stand, roept zijn volgwagen dichterbij. Gaat het te snel voor de Brit van Ineos?

clock 15:13 15 uur 13. De mannen van de Emiraten leggen al hun kaarten op tafel ondanks dat ze maar met 4 zijn. Dat vind ik heel mooi. José De Cauwer. De mannen van de Emiraten leggen al hun kaarten op tafel ondanks dat ze maar met 4 zijn. Dat vind ik heel mooi. José De Cauwer

clock 15:09 15 uur 09. Verandering van kleur voorin het peloton: de teruggekeerde Bjerg haalt nog een keer alles uit de kast voor zijn kopman Pogacar. Voert de Sloveen nu al iets in zijn schild? . Verandering van kleur voorin het peloton: de teruggekeerde Bjerg haalt nog een keer alles uit de kast voor zijn kopman Pogacar. Voert de Sloveen nu al iets in zijn schild?

clock 15:08 15 uur 08. 2 leiders, 19 achtervolgers. Bardet, Jungels en Castroviejo zijn bij het groepje met Geschke, Teuns en Van Baarle gekomen. Op de Hourquette d'Ancizan rijden nu 19 achtervolgers achter Pinot en Lutsenko. . 2 leiders, 19 achtervolgers Bardet, Jungels en Castroviejo zijn bij het groepje met Geschke, Teuns en Van Baarle gekomen.

Op de Hourquette d'Ancizan rijden nu 19 achtervolgers achter Pinot en Lutsenko.

clock 15:04 15 uur 04. De Jumbo-Visma-brigade heeft in de afdaling van de Aspin nog het gezelschap gekregen van Nathan Van Hooydonck, die een heel sterke Tour rijdt. Enkel Christophe Laporte is er dus niet bij. . De Jumbo-Visma-brigade heeft in de afdaling van de Aspin nog het gezelschap gekregen van Nathan Van Hooydonck, die een heel sterke Tour rijdt. Enkel Christophe Laporte is er dus niet bij.

clock 15:01 Pinot en Lutsenko gingen snel omhoog op de Aspin:. 15 uur 01. Pinot en Lutsenko gingen snel omhoog op de Aspin:

clock 14:59 14 uur 59. Op naar de tweede klim. Het dak van de Aspin ligt op een kleine 1.500m boven de zeespiegel, van daar dalen we tot goed 400m om van daar vrijwel meteen aan de Hourquette d'Ancizan te beginnen. . Op naar de tweede klim Het dak van de Aspin ligt op een kleine 1.500m boven de zeespiegel, van daar dalen we tot goed 400m om van daar vrijwel meteen aan de Hourquette d'Ancizan te beginnen.

clock 14:57 Col d'Aspin (cat. 1). Geschke is niet meer tot bij de twee leiders geraakt en moet dus vrede nemen met 6 kostbare punten. De Duitser heeft nu 64 punten in het klassement. . 14 uur 57. mountain Col d'Aspin (cat. 1) Geschke is niet meer tot bij de twee leiders geraakt en moet dus vrede nemen met 6 kostbare punten.

De Duitser heeft nu 64 punten in het klassement.

clock 14:54 14 uur 54. Op een kilometer van de top haalt Périchon alles uit de kast voor Geschke. Boven liggen tien punten te wachten op de Duitser, maar dan moeten ze wel nog tot bij Lutsenko en Pinot geraken. . Op een kilometer van de top haalt Périchon alles uit de kast voor Geschke. Boven liggen tien punten te wachten op de Duitser, maar dan moeten ze wel nog tot bij Lutsenko en Pinot geraken.

clock 14:52 14 uur 52. In het peloton bereidt Tusveld een aanval voor van ploegmaat Bardet. De Fransman was in 2017 de laatste winnaar op Peyragudes, de slotklim vandaag. . In het peloton bereidt Tusveld een aanval voor van ploegmaat Bardet. De Fransman was in 2017 de laatste winnaar op Peyragudes, de slotklim vandaag.

clock 14:50 14 uur 50. De samenstelling van de achtervolgers:. - Ineos: Van Baarle en Martinez - Bora: Konrad - Movistar: Mühlberger en Verona - Cofidis: Geschke en Périchon - Bahrein: Teuns - DSM: Hamilton en Leknessund - Intermarché: Zimmerman - EF: Uran - Trek: Simmons en Ciccone - BikeExchange: Juul-Jensen . De samenstelling van de achtervolgers: - Ineos: Van Baarle en Martinez - Bora: Konrad - Movistar: Mühlberger en Verona - Cofidis: Geschke en Périchon - Bahrein: Teuns - DSM: Hamilton en Leknessund - Intermarché: Zimmerman - EF: Uran - Trek: Simmons en Ciccone - BikeExchange: Juul-Jensen

clock 14:48 14 uur 48. De voorsprong van Lutsenko en Pinot wordt niet groter op het groepje met de bolletjestrui, die vandaag een uitstekende zaak kan doen. Het peloton met Vingegaard en Pogacar volgt op 57 seconden. . De voorsprong van Lutsenko en Pinot wordt niet groter op het groepje met de bolletjestrui, die vandaag een uitstekende zaak kan doen.

Het peloton met Vingegaard en Pogacar volgt op 57 seconden.

clock 14:43 14 uur 43. 13 renners met onder meer Geschke, Simmons en Teuns hangen tussen het leidersduo en het peloton, waar Benoot controleert. . 13 renners met onder meer Geschke, Simmons en Teuns hangen tussen het leidersduo en het peloton, waar Benoot controleert.

clock 14:40 14 uur 40. Het is opgeklaard aan de aankomst. Christophe Vandegoor. Het is opgeklaard aan de aankomst. Christophe Vandegoor

clock 14:40 14 uur 40. Pogacar heeft met McNulty nog maar één ploegmakker bij zich in het peloton. Wat een verschil met Vingegaard, die voor zich uit nog Kuss, Van Aert en Benoot ziet. . Pogacar heeft met McNulty nog maar één ploegmakker bij zich in het peloton. Wat een verschil met Vingegaard, die voor zich uit nog Kuss, Van Aert en Benoot ziet.

clock 14:38 14 uur 38. Lutsenko heeft voorin het gezelschap gekregen van de wild wiegende Pinot. Nog 6km tot de top van de Aspin. . Lutsenko heeft voorin het gezelschap gekregen van de wild wiegende Pinot. Nog 6km tot de top van de Aspin.

clock 14:34 14 uur 34. Lutsenko neemt over. Doull wordt bij de lurven gevat door Lutsenko, de 12e in de stand. De Kazak werd vorig jaar nog 7e en wilde nu graag beter doen. Dat lijkt niet te zullen lukken. . Lutsenko neemt over Doull wordt bij de lurven gevat door Lutsenko, de 12e in de stand. De Kazak werd vorig jaar nog 7e en wilde nu graag beter doen. Dat lijkt niet te zullen lukken.

clock 14:32 14 uur 32. De bus wordt achteraan gevormd. De jongens van Quick Step-Alpha Vinyl groeperen zich rond sprinter Jakobsen, ook Sagan laat lopen. . De bus wordt achteraan gevormd. De jongens van Quick Step-Alpha Vinyl groeperen zich rond sprinter Jakobsen, ook Sagan laat lopen.

clock 14:30 14 uur 30. Simmons rijdt een betere Tour dan Stuyven en Pedersen samen. Ongelooflijk hoe goed hij nog is in de derde week. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Simmons rijdt een betere Tour dan Stuyven en Pedersen samen. Ongelooflijk hoe goed hij nog is in de derde week. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 14:29 14 uur 29. Doull solo. Voorin heeft Doull Boivin ter plaatste geladen. We hebben nog 1 eenzame leider. . Doull solo Voorin heeft Doull Boivin ter plaatste geladen. We hebben nog 1 eenzame leider.

clock 14:28 14 uur 28. Lang duurt de inspanning van Froome niet, de baardloze Simmons neemt over. . Lang duurt de inspanning van Froome niet, de baardloze Simmons neemt over.

clock 14:28 14 uur 28. Froome gaat op zoek naar zijn ploegmaat Boivin. De viervoudige Tour-winnaar groeit duidelijk in de Tour. . Froome gaat op zoek naar zijn ploegmaat Boivin. De viervoudige Tour-winnaar groeit duidelijk in de Tour.

clock 14:26 14 uur 26. Col d'Aspin. De grote blokken vatten post voorin het peloton. Het verschil met Doull en Boivin is 30 seconden. De twee zijn ondertussen aan de Aspin begonnen. De klim van eerste categorie is 12 kilometer lang aan 6,5%. . Col d'Aspin De grote blokken vatten post voorin het peloton. Het verschil met Doull en Boivin is 30 seconden. De twee zijn ondertussen aan de Aspin begonnen.

De klim van eerste categorie is 12 kilometer lang aan 6,5%.

clock 14:24 "Crazy!". 50,7 km/u is het gemiddelde na het eerste wedstrijduur. "Crazy", vat José De Cauwer het correct samen. . 14 uur 24. average speed "Crazy!" 50,7 km/u is het gemiddelde na het eerste wedstrijduur. "Crazy", vat José De Cauwer het correct samen.

clock 14:22 14 uur 22. Binnen drie kilometer beginnen we aan de Col d'Aspin. De poort zal achteraan ongetwijfeld openstaan na de helse openingsfase van de rit. . Binnen drie kilometer beginnen we aan de Col d'Aspin. De poort zal achteraan ongetwijfeld openstaan na de helse openingsfase van de rit.

clock 14:19 14 uur 19. 2 leiders. Er lijkt dan toch een ontsnapping in de maak vandaag: Doull (EF) en Boivin (Israel) rijden 20 seconden weg van de rest. . 2 leiders Er lijkt dan toch een ontsnapping in de maak vandaag: Doull (EF) en Boivin (Israel) rijden 20 seconden weg van de rest.

clock 14:16 Opgave Fabio Felline. De 33e opgave in deze Tour is een feit. Fabio Fellini (Astana) heeft een heel slechte dag en geeft er de brui aan. . 14 uur 16. give up Opgave Fabio Felline De 33e opgave in deze Tour is een feit. Fabio Fellini (Astana) heeft een heel slechte dag en geeft er de brui aan.

clock 14:15 14 uur 15. Kleine correctie: het verschil tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen is nu 220 punten in het puntenklassement. Na de tussensprint zijn er nog 220 punten te verdienen in deze Tour, het kan dus nog altijd voor Philipsen, al lijkt de kans onbestaande dat het groen nog naar de renner van Alpecin-Deceuninck gaat. . Kleine correctie: het verschil tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen is nu 220 punten in het puntenklassement.

Na de tussensprint zijn er nog 220 punten te verdienen in deze Tour, het kan dus nog altijd voor Philipsen, al lijkt de kans onbestaande dat het groen nog naar de renner van Alpecin-Deceuninck gaat.

clock 14:12 14 uur 12. Sommigen zijn al wat te lang van huis... Sommigen zijn al wat te lang van huis...

clock 14:11 14 uur 11. Nog 90km. De pikorde in het peloton is nog altijd niet bepaald. Bettiol en een renner van Astana hebben het ondertussen voorin aan de stok met mekaar. . Nog 90km De pikorde in het peloton is nog altijd niet bepaald. Bettiol en een renner van Astana hebben het ondertussen voorin aan de stok met mekaar.