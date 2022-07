LIVESTREAM: Van Aert glipt mee in grote vlucht, ook Vlasov, Teuns, Wellens en Gilbert van de partij

clock 14:06 Oponthoud voor Ewan. Caleb Ewan zet even voet aan grond bij de volgwagen van Lotto-Soudal. Zijn zadel wordt opnieuw afgesteld met de punt wat meer naar beneden. . 14 uur 06. mechanical breakdown Oponthoud voor Ewan Caleb Ewan zet even voet aan grond bij de volgwagen van Lotto-Soudal. Zijn zadel wordt opnieuw afgesteld met de punt wat meer naar beneden.

clock 14:04 14 uur 04. Het Extreme Weather Protocol is niet meer van toepassing. Carl Berteele op de motor in Frankrijk. Het Extreme Weather Protocol is niet meer van toepassing. Carl Berteele op de motor in Frankrijk

clock 13:58 13 uur 58. 29 leiders. Ook Gougeard heeft het nu begrepen en laat zich inlopen. We hebben opnieuw 29 leiders. . 29 leiders Ook Gougeard heeft het nu begrepen en laat zich inlopen. We hebben opnieuw 29 leiders.

clock 13:52 Gougeard nog altijd solo. OP 130km van Foix ligt de situatie muurvast: - Gougeard leidt in zijn eentje - Groep Van Aert, Vlasov, Wellens, Teuns, Gilbert, Geschke op 42" - Peloton met Vingegaard en Pogacar op 6'11 . 13 uur 52. time difference Gougeard nog altijd solo OP 130km van Foix ligt de situatie muurvast:

- Gougeard leidt in zijn eentje - Groep Van Aert, Vlasov, Wellens, Teuns, Gilbert, Geschke op 42" - Peloton met Vingegaard en Pogacar op 6'11

clock 13:50 13 uur 50. We trekken nu richting Lavelanet, waar vandaag de tussensprint ligt. Wout van Aert kan dus nog wat verder uitlopen in het puntenklassement. . We trekken nu richting Lavelanet, waar vandaag de tussensprint ligt. Wout van Aert kan dus nog wat verder uitlopen in het puntenklassement.

clock 13:47 13 uur 47. Het kan straks misschien wel een koppeltijdrit worden in de laatste strook richting Foix, met McNulty-Pogacar aan de ene kant en Van Aert-Vingegaard aan de andere kant. Serge Pauwels in Sporza Tour. Het kan straks misschien wel een koppeltijdrit worden in de laatste strook richting Foix, met McNulty-Pogacar aan de ene kant en Van Aert-Vingegaard aan de andere kant. Serge Pauwels in Sporza Tour

clock 13:42 13 uur 42. Achteraan krijgen de sprinters het moeilijk. Onder meer Mads Pedersen en Caleb Ewan hangen aan het staartje op de Espinas. . Achteraan krijgen de sprinters het moeilijk. Onder meer Mads Pedersen en Caleb Ewan hangen aan het staartje op de Espinas.

clock 13:39 13 uur 39. Simmons en Matthews, die lang tussen de kopgroep en het peloton hingen, worden nu pas gegrepen. Dit is dus een chasse patate. . Simmons en Matthews, die lang tussen de kopgroep en het peloton hingen, worden nu pas gegrepen. Dit is dus een chasse patate.

clock 13:39 Col de l'Espinas (cat. 3). Simon Geschke pakt opnieuw geen punten op de tweede klim van de dag. Gougeard komt als eerste boven, Bissegger als tweede op 42 seconden. . 13 uur 39. mountain Col de l'Espinas (cat. 3) Simon Geschke pakt opnieuw geen punten op de tweede klim van de dag. Gougeard komt als eerste boven, Bissegger als tweede op 42 seconden.

clock 13:34 13 uur 34. Moet Ineos dit nu vastpakken en op het vlakke aanvallen? Ik vind dit een gevaarlijke situatie voor Jumbo-Visma met nu alleen nog Benoot, Kuss en Laporte bij de leider in het peloton. Christophe Vandegoor in Sporza Tour. Moet Ineos dit nu vastpakken en op het vlakke aanvallen? Ik vind dit een gevaarlijke situatie voor Jumbo-Visma met nu alleen nog Benoot, Kuss en Laporte bij de leider in het peloton. Christophe Vandegoor in Sporza Tour

clock 13:32 13 uur 32. In de achtervolgende groep op Gougeard ziet Martinez af in laatste positie. De Colombiaan van Ineos is niet bezig aan zijn beste Ronde van Frankrijk. . In de achtervolgende groep op Gougeard ziet Martinez af in laatste positie. De Colombiaan van Ineos is niet bezig aan zijn beste Ronde van Frankrijk.

clock 13:32 Van Aert verstopt zich voorlopig wat. 13 uur 32. Van Aert verstopt zich voorlopig wat

clock 13:29 13 uur 29. Tadej Pogacar neemt zijn plaats in het peloton opnieuw in na een sanitaire stop. De jonge Sloveen had vooraf aangekondigd te zullen aanvallen vandaag. Wanneer begint hij eraan? . Tadej Pogacar neemt zijn plaats in het peloton opnieuw in na een sanitaire stop. De jonge Sloveen had vooraf aangekondigd te zullen aanvallen vandaag. Wanneer begint hij eraan?

clock 13:26 13 uur 26. We hebben geen sprinter en klassementsman meer. Ik ga vandaag nog eens proberen. Dylan Teuns zit mee in de kopgroep. We hebben geen sprinter en klassementsman meer. Ik ga vandaag nog eens proberen. Dylan Teuns zit mee in de kopgroep

clock 13:23 13 uur 23. Het gaat weer omhoog. We zijn ondertussen aan de tweede klim van de dag begonnen. Op de top van de Col de l'Espinas (cat. 3) liggen voor Geschke twee bergpunten te wachten, als EF hem niet opnieuw dwarsboomt. . Het gaat weer omhoog We zijn ondertussen aan de tweede klim van de dag begonnen. Op de top van de Col de l'Espinas (cat. 3) liggen voor Geschke twee bergpunten te wachten, als EF hem niet opnieuw dwarsboomt.

clock 13:20 13 uur 20. Ook Burgaudeau laat lopen. De ploegleider van Total Energies is tot bij Mathieu Burgaudeau gekomen om hem tot de orde te roepen. "Het is nog veel te vroeg", horen we hem zeggen. Alexis Gougeard is nu nog de enige leider. . Ook Burgaudeau laat lopen De ploegleider van Total Energies is tot bij Mathieu Burgaudeau gekomen om hem tot de orde te roepen. "Het is nog veel te vroeg", horen we hem zeggen.

Alexis Gougeard is nu nog de enige leider.

clock 13:16 13 uur 16. Nog 2 leiders. Jorgenson ziet het nutteloze van zijn inspanning in en zet zich helemaal voorin recht. Burgaudeau en Gougeard blijven nog een 50-tal seconden voor de achtervolgers rondrijden. . Nog 2 leiders Jorgenson ziet het nutteloze van zijn inspanning in en zet zich helemaal voorin recht. Burgaudeau en Gougeard blijven nog een 50-tal seconden voor de achtervolgers rondrijden.

clock 13:15 13 uur 15. Vlasov is mee. Aleksandr Vlasov is voorin de best geplaatste van alle vluchters. De Rus van Bora volgt in het klassement op 10'32" van leider Jonas Vingegaard. . Vlasov is mee Aleksandr Vlasov is voorin de best geplaatste van alle vluchters. De Rus van Bora volgt in het klassement op 10'32" van leider Jonas Vingegaard.

clock 13:13 13 uur 13. Dit is mijn laatste kans om voor een ritzege te gaan in deze Tour. Tim Wellens voor de start. Dit is mijn laatste kans om voor een ritzege te gaan in deze Tour. Tim Wellens voor de start

clock 13:10 13 uur 10. Situatie:. De drie leiders rijden meer dan een minuut weg van de groep-Van Aert. Op 2'50" volgen Simmons en Matthews, het peloton rijdt rond op 5'20". . Situatie: De drie leiders rijden meer dan een minuut weg van de groep-Van Aert.

Op 2'50" volgen Simmons en Matthews, het peloton rijdt rond op 5'20".

clock 13:07 13 uur 07. Voor Jorgenson, Burgaudeau en Gougeard gaat het nog niet snel genoeg in de kopgroep. De drie trekken er alleen van door. . Voor Jorgenson, Burgaudeau en Gougeard gaat het nog niet snel genoeg in de kopgroep. De drie trekken er alleen van door.

clock 13:05 13 uur 05. 5 Belgen mee. Twee renners zaten verscholen in de kopgroep en zijn nu pas geïdentificeerd. Het gaat om Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Valentin Madouas (FDJ). Met Van Aert, Wellens, Van Hooydonck, Gilbert en Teuns zijn vijf Belgen mee. . 5 Belgen mee Twee renners zaten verscholen in de kopgroep en zijn nu pas geïdentificeerd. Het gaat om Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Valentin Madouas (FDJ).

Met Van Aert, Wellens, Van Hooydonck, Gilbert en Teuns zijn vijf Belgen mee.

clock 13:03 4'16". Het peloton met de gele trui is nog bezig aan de klim van 1,6km. Op kop herkennen we Christophe Laporte en Tiesj Benoot. . 13 uur 03. time difference 4'16" Het peloton met de gele trui is nog bezig aan de klim van 1,6km. Op kop herkennen we Christophe Laporte en Tiesj Benoot.

clock 13:02 Côte de Saint-Hilaire (cat. 4). Simon Geschke doet er alles aan om op de eerste klim van de dag het enige punt te pakken, maar het is Stefan Bissegger die daar een stokje voor steekt. De Zwitser snelt in de slotmeters van de Côte de Saint-Hilaire voorbij de bolletjestrui om zo ploegmaat Powless, derde in het bergklassement, een handje toe te steken. . 13 uur 02. mountain Côte de Saint-Hilaire (cat. 4) Simon Geschke doet er alles aan om op de eerste klim van de dag het enige punt te pakken, maar het is Stefan Bissegger die daar een stokje voor steekt.

De Zwitser snelt in de slotmeters van de Côte de Saint-Hilaire voorbij de bolletjestrui om zo ploegmaat Powless, derde in het bergklassement, een handje toe te steken.

clock 13:00 13 uur . 27 leiders. De vlucht met Van Aert bestaat uit 27 renners. Een overzicht: - UAE: Brandon McNulty - Jumbo-Visma: Wout van Aert - Ineos: Daniel Felipe Martinez - Bora: Aleskandr Vlasov, Felix Grossschartner - Quick Step-Alpha Vinyl: Mikkel Honoré - Movistar: Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson - Cofidis: Simon Geschke - Bahrein: Damiano Caruso, Dylan Teuns - FDJ: Oliver Le Gac, Michael Storer - DSM: Nils Eekhoff - Astana: Simone Velasco - EF: Stefan Bissegger, Neilson Powless - Arkéa: Maxime Bouet, Lukasz Owsian - Lotto-Soudal: Tim Wellens, Philippe Gilbert - Trek: Tony Gallopin - Total Energies: Mathieu Burgaudeau - Israel: Hugo Houle, Michael Woods - B&B: Cyril Barthe, Alexis Gougeard . 27 leiders De vlucht met Van Aert bestaat uit 27 renners. Een overzicht: - UAE: Brandon McNulty - Jumbo-Visma: Wout van Aert - Ineos: Daniel Felipe Martinez - Bora: Aleskandr Vlasov, Felix Grossschartner - Quick Step-Alpha Vinyl: Mikkel Honoré - Movistar: Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson - Cofidis: Simon Geschke - Bahrein: Damiano Caruso, Dylan Teuns - FDJ: Oliver Le Gac, Michael Storer - DSM: Nils Eekhoff - Astana: Simone Velasco - EF: Stefan Bissegger, Neilson Powless - Arkéa: Maxime Bouet, Lukasz Owsian - Lotto-Soudal: Tim Wellens, Philippe Gilbert - Trek: Tony Gallopin - Total Energies: Mathieu Burgaudeau - Israel: Hugo Houle, Michael Woods - B&B: Cyril Barthe, Alexis Gougeard

clock 12:52 12 uur 52. Matthews in de tegenaanval. BikeExchange heeft voorin niemand mee en daar wil Michael Matthews verandering in brengen. De ritwinnaar van Mende gaat in zijn eentje op zoek naar de ruime kopgroep. De Australiër volgt op 30 seconden, het peloton heeft al een achterstand van 2'10". . Matthews in de tegenaanval BikeExchange heeft voorin niemand mee en daar wil Michael Matthews verandering in brengen. De ritwinnaar van Mende gaat in zijn eentje op zoek naar de ruime kopgroep. De Australiër volgt op 30 seconden, het peloton heeft al een achterstand van 2'10".