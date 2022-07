LIVESTREAM: Kopgroep spat uiteen op de Port de Lers, is Ineos iets van plan?

clock 16:00 16 uur . Hij blijft het proberen. Net na de top van de Port de Lers gaat Pogacar er een derde keer vandoor. Vingegaard is opnieuw goed mee met de Sloveen. . Hij blijft het proberen Net na de top van de Port de Lers gaat Pogacar er een derde keer vandoor. Vingegaard is opnieuw goed mee met de Sloveen.

clock 15:57 15 uur 57. De groep is plots erg uitgedund. Voor onder meer Bardet, de vierde in de stand, en Lutsenko gaat het te snel. . De groep is plots erg uitgedund. Voor onder meer Bardet, de vierde in de stand, en Lutsenko gaat het te snel.

clock 15:57 15 uur 57. Tweede prik van Pogacar. Hij had het beloofd en hij houdt ook woord: na een minuut van windstilte probeert Pogacar het een tweede keer, opnieuw plakt Vingegaard aan het wiel. . Tweede prik van Pogacar Hij had het beloofd en hij houdt ook woord: na een minuut van windstilte probeert Pogacar het een tweede keer, opnieuw plakt Vingegaard aan het wiel.

clock 15:56 15 uur 56. Daar gaat Pogacar! Op meer dan 50km van het einde versnelt Pogacar. Vingegaard is even verrast, maar komt daarna vlotjes aansluiten bij de tweevoudige Tour-winnaar. . Daar gaat Pogacar! Op meer dan 50km van het einde versnelt Pogacar. Vingegaard is even verrast, maar komt daarna vlotjes aansluiten bij de tweevoudige Tour-winnaar.

clock 15:54 15 uur 54.

clock 15:53 15 uur 53. De coup van Movistar levert wel wat op. Mas rijdt een minuutje weg van Vingegaard en co. Met Jorgenson, helemaal voorin, en Izagirre, wat verderop, heeft hij voorin ook nog 2 ploegmaats die hem kunnen helpen. . De coup van Movistar levert wel wat op. Mas rijdt een minuutje weg van Vingegaard en co. Met Jorgenson, helemaal voorin, en Izagirre, wat verderop, heeft hij voorin ook nog 2 ploegmaats die hem kunnen helpen.

clock 15:52 Port de Lers (cat. 1). Geschke pakt de volle buit op de Port de Lers, de eerste col in de Pyreneeën in deze Tour. 10 punten erbij dus voor de Duitser. . 15 uur 52. mountain Port de Lers (cat. 1) Geschke pakt de volle buit op de Port de Lers, de eerste col in de Pyreneeën in deze Tour. 10 punten erbij dus voor de Duitser.

clock 15:51 15 uur 51. Ook Dylan Teuns is bezig aan een uitstekende klim. Hij volgt op amper 10 seconden van de 7 leiders. . Ook Dylan Teuns is bezig aan een uitstekende klim. Hij volgt op amper 10 seconden van de 7 leiders.

clock 15:48 15 uur 48. 7 leiders. We gaan naar een kopgroep met 7: Caruso, Woods en Storer krijgen op anderhalve kilometer van de top van de Port de Lers het gezelschap van Van Aert, Geschke, Jorgenson en McNulty. . 7 leiders We gaan naar een kopgroep met 7: Caruso, Woods en Storer krijgen op anderhalve kilometer van de top van de Port de Lers het gezelschap van Van Aert, Geschke, Jorgenson en McNulty.

clock 15:46 15 uur 46. Hola! De Spanjaarden trekken ten aanval. Hola! De Spanjaarden trekken ten aanval

clock 15:45 15 uur 45. Plots trekken twee Movistar-mannen met hun kopman Enric Mas in hun wiel stevig door in het peloton, het nekschot voor Benoot. Vingegaard heeft nu enkel nog Kuss. . Plots trekken twee Movistar-mannen met hun kopman Enric Mas in hun wiel stevig door in het peloton, het nekschot voor Benoot. Vingegaard heeft nu enkel nog Kuss.

clock 15:45 15 uur 45. Vlasov moet Van Aert en co. laten gaan. De Rus beleeft een Tour om snel te vergeten. . Vlasov moet Van Aert en co. laten gaan. De Rus beleeft een Tour om snel te vergeten.

clock 15:44 15 uur 44. In het peloton bepaalt Benoot nog altijd het tempo op de Port de Lers. Een straffe prestatie van de Gentenaar. . In het peloton bepaalt Benoot nog altijd het tempo op de Port de Lers. Een straffe prestatie van de Gentenaar.

clock 15:42 15 uur 42. Van Aert begint nu toch aan een achtervolging op Caruso, Woods en Storer. Kunnen nog mee met de groene trui: Jorgenson, Geschke, McNulty en Vlasov. . Van Aert begint nu toch aan een achtervolging op Caruso, Woods en Storer. Kunnen nog mee met de groene trui: Jorgenson, Geschke, McNulty en Vlasov.

clock 15:39 15 uur 39. Van Aert is wat passief op dit moment, dat is de logica zelve. Renaat Schotte. Van Aert is wat passief op dit moment, dat is de logica zelve. Renaat Schotte

clock 15:38 15 uur 38.

clock 15:37 15 uur 37. De groep met Van Aert en Teuns, de enige overgebleven Belgen, volgt al op meer dan een minuut van Caruso en co. . De groep met Van Aert en Teuns, de enige overgebleven Belgen, volgt al op meer dan een minuut van Caruso en co.

clock 15:36 15 uur 36. Storer en Woods komen aansluiten bij Caruso. We hebben nu drie leiders. . Storer en Woods komen aansluiten bij Caruso. We hebben nu drie leiders.

clock 15:34 15 uur 34. Als een Siamese tweeling gaan Geschke en Powless op zoek naar Caruso. Tussenin hangen ook nog Woods en Storer. Nog 6km klimmen. . Als een Siamese tweeling gaan Geschke en Powless op zoek naar Caruso. Tussenin hangen ook nog Woods en Storer. Nog 6km klimmen.

clock 15:33 15 uur 33. In het peloton laat Laporte lopen. Leider Vingegaard heeft enkel nog Benoot en Kuss bij zich. . In het peloton laat Laporte lopen. Leider Vingegaard heeft enkel nog Benoot en Kuss bij zich.

clock 15:31 15 uur 31. Caruso heeft 20 seconden voorsprong op Woods, die alleen achtervolgt. Daarachter is vooral Wellens heel actief. . Caruso heeft 20 seconden voorsprong op Woods, die alleen achtervolgt. Daarachter is vooral Wellens heel actief.

clock 15:29 15 uur 29. Het kaf is hier voorin al van het koren. Carl Berteele op de motor. Het kaf is hier voorin al van het koren. Carl Berteele op de motor

clock 15:27 15 uur 27.

clock 15:26 15 uur 26. In het peloton is de sprintvoobereiding richting de voet van de Port de Lers begonnen. Ineos neemt over van Jumbo-Visma, ook de mannen van Nairo Quintana schuiven op naar voren. . In het peloton is de sprintvoobereiding richting de voet van de Port de Lers begonnen. Ineos neemt over van Jumbo-Visma, ook de mannen van Nairo Quintana schuiven op naar voren.

clock 15:24 15 uur 24. Voor Caruso gaat het voorin dan weer niet snel genoeg. De nummer 2 van de Giro van vorig jaar begint aan een lange solotocht. . Voor Caruso gaat het voorin dan weer niet snel genoeg. De nummer 2 van de Giro van vorig jaar begint aan een lange solotocht.

clock 15:23 15 uur 23. De kopgroep spat volledig uiteen. Voor onder meer Gilbert, Van Hooydonck, Grossschartner, Eekhoff, Owsian, Barthe en Bissegger gaat het al veel te snel. . De kopgroep spat volledig uiteen. Voor onder meer Gilbert, Van Hooydonck, Grossschartner, Eekhoff, Owsian, Barthe en Bissegger gaat het al veel te snel.

clock 15:21 15 uur 21. Port de Lers. De 29 zijn aan de Port de Lers begonnen. Nog eens de statistieken: 11,4km klimmen aan 7%. Het steilste stuk ligt in de tweede kilometer met 10,3%. Caruso en Le Gac trekken meteen met hun tweeën door. . Port de Lers De 29 zijn aan de Port de Lers begonnen. Nog eens de statistieken: 11,4km klimmen aan 7%. Het steilste stuk ligt in de tweede kilometer met 10,3%.

Caruso en Le Gac trekken meteen met hun tweeën door.

clock 15:20 15 uur 20.

clock 15:19 8'15", Vlasov virtueel tweede. Door het beukwerk van Bissegger en co. is de voorsprong van de 29 leiders 8'15". Vlasov is zowaar virtueel tweede in de stand nu. . 15 uur 19. time difference 8'15", Vlasov virtueel tweede Door het beukwerk van Bissegger en co. is de voorsprong van de 29 leiders 8'15". Vlasov is zowaar virtueel tweede in de stand nu.

clock 15:17 15 uur 17. De combinatie Port de Lers en Mur de Péguère is heel lastig. Je positie op de Lers is bepalend voor de Péguère. Serge Pauwels. De combinatie Port de Lers en Mur de Péguère is heel lastig. Je positie op de Lers is bepalend voor de Péguère. Serge Pauwels

clock 15:16 De Britse fans zijn ook subtiel aanwezig. 15 uur 16. De Britse fans zijn ook subtiel aanwezig

clock 15:12 15 uur 12. Bissegger legt zich nog een keertje plat in de kopgroep. De Zwitser wil zijn ploegmaat Powless met zoveel mogelijk voorsprong aan de Port de Lers doen beginnen. In het bergklassement heeft Powless 9 punten minder dan leider Geschke (37-46). . Bissegger legt zich nog een keertje plat in de kopgroep. De Zwitser wil zijn ploegmaat Powless met zoveel mogelijk voorsprong aan de Port de Lers doen beginnen.

In het bergklassement heeft Powless 9 punten minder dan leider Geschke (37-46).

clock 15:04 15 uur 04. Volgt Gorka broer Ion op? Gorka Izagirre is vandaag misschien wel één van de kanshebbers op de zege. De renner van Movistar kan de eerste Spanjaard worden die een rit wint in een grote ronde sinds zijn jongere broer Ion dat 110 etappes geleden deed in de Ronde van Spanje van 2020. Sindsdien staat de Spaanse teller droog in de drie grote rondes. . Volgt Gorka broer Ion op? Gorka Izagirre is vandaag misschien wel één van de kanshebbers op de zege.

De renner van Movistar kan de eerste Spanjaard worden die een rit wint in een grote ronde sinds zijn jongere broer Ion dat 110 etappes geleden deed in de Ronde van Spanje van 2020.

Sindsdien staat de Spaanse teller droog in de drie grote rondes.

clock 14:55 14 uur 55. Soler verliest snel heel veel tijd. Ik vrees voor een herhaling van het scenario-Mørkøv. Renaat Schotte op één. Soler verliest snel heel veel tijd. Ik vrees voor een herhaling van het scenario-Mørkøv. Renaat Schotte op één

clock 14:53 14 uur 53. Ex-Tour-winnaar Alberto Contador bestudeert van dichtbij hoe het gaat met zijn landgenoot Marc Soler. Niet goed! Hij volgt al op drie minuten van de rest van het peloton. . Ex-Tour-winnaar Alberto Contador bestudeert van dichtbij hoe het gaat met zijn landgenoot Marc Soler. Niet goed! Hij volgt al op drie minuten van de rest van het peloton.

clock 14:50 14 uur 50. We rijden op dit moment op 10km van aankomstplaats Foix. De renners maken nu nog een ommetje in de Pyreneeën, waar nog twee zware klimmen op het menu staan. . We rijden op dit moment op 10km van aankomstplaats Foix. De renners maken nu nog een ommetje in de Pyreneeën, waar nog twee zware klimmen op het menu staan.

clock 14:49 14 uur 49. Ik ga vandaag uiteraard aanvallen. Tadej Pogacar (UAE). Ik ga vandaag uiteraard aanvallen. Tadej Pogacar (UAE)

clock 14:48 14 uur 48.

clock 14:47 De Port de Lers is de volgende hindernis van de dag:. 14 uur 47. De Port de Lers is de volgende hindernis van de dag:

clock 14:45 7'26". De 29 leiders rijden nog altijd verder weg van het peloton. Op dit moment duikt Aleksandr Vlasov zelfs de top 5 van het algemene klassement in. . 14 uur 45. time difference 7'26" De 29 leiders rijden nog altijd verder weg van het peloton. Op dit moment duikt Aleksandr Vlasov zelfs de top 5 van het algemene klassement in.

clock 14:45 Vraagt Pogacar nog wat tips aan een viervoudige Tourwinnaar? 14 uur 45. Vraagt Pogacar nog wat tips aan een viervoudige Tourwinnaar?

clock 14:44 42,4 km/u. Na drie uur koers is de gemiddelde snelheid bijna 43 kilometer per uur. . 14 uur 44. average speed 42,4 km/u Na drie uur koers is de gemiddelde snelheid bijna 43 kilometer per uur.

clock 14:41 14 uur 41.

clock 14:40 14 uur 40. De Franse televisie meldt dat Soler maagproblemen heeft en al zitten overgeven heeft op zijn fiets. Is hij het slachtoffer van de hitte van de voorbije dagen? . De Franse televisie meldt dat Soler maagproblemen heeft en al zitten overgeven heeft op zijn fiets. Is hij het slachtoffer van de hitte van de voorbije dagen?

clock 14:38 14 uur 38. Soler slaat een babbeltje met de verantwoordelijke van de medische Tour-dienst. Is de Spanjaard ziek opgestaan? . Soler slaat een babbeltje met de verantwoordelijke van de medische Tour-dienst. Is de Spanjaard ziek opgestaan?

clock 14:34 14 uur 34. Ploegmaat van Pogacar in de problemen. Voor Marc Soler gaat het plots te snel in het peloton. De Spanjaard van UAE moet laten lopen. Haalt hij de finish in Foix? . Ploegmaat van Pogacar in de problemen Voor Marc Soler gaat het plots te snel in het peloton. De Spanjaard van UAE moet laten lopen. Haalt hij de finish in Foix?

clock 14:33 14 uur 33. Na de tussensprint trekken we met de 29 koplopers richting de Port de Lers, de eerste van twee steile beklimmingen van eerste categorie. De klim is 11,4km lang aan gemiddeld 7%. . Na de tussensprint trekken we met de 29 koplopers richting de Port de Lers, de eerste van twee steile beklimmingen van eerste categorie. De klim is 11,4km lang aan gemiddeld 7%.

clock 14:31 14 uur 31. Tour BEKIJK: Nils Eekhoff "durft" en snoept Wout van Aert zowaar de tussensprint af

clock 14:29 14 uur 29. Van Aert bijna zeker van groen. Wout van Aert heeft nu 395 punten in het puntenklassement, dat zijn er 213 meer dan eerste achtervolger Tadej Pogacar. Een waanzinnig verschil. . Van Aert bijna zeker van groen Wout van Aert heeft nu 395 punten in het puntenklassement, dat zijn er 213 meer dan eerste achtervolger Tadej Pogacar. Een waanzinnig verschil.

clock 14:24 14 uur 24. Dit is niet slim van Eekhoff. Deze rekening zal ooit wel eens vereffend worden, al zal Van Aert hier nu ook niet wakker van liggen. José De Cauwer op één. Dit is niet slim van Eekhoff. Deze rekening zal ooit wel eens vereffend worden, al zal Van Aert hier nu ook niet wakker van liggen. José De Cauwer op één

clock 14:22 Eekhoff snoept Van Aert drie punten af. Wout van Aert is verrassend niet de winnaar van de tussensprint. Nils Eekhoff gaat op 100m van de finishlijn over de groene trui. Die doet er nog eens alles aan om toch nog over de Nederlander van DSM te springen, maar dat lukt net niet. Hij moet vrede nemen met "slechts" 17 punten. Een vreemd manoeuvre toch van Eekhhoff. . 14 uur 22. sprint point Eekhoff snoept Van Aert drie punten af Wout van Aert is verrassend niet de winnaar van de tussensprint. Nils Eekhoff gaat op 100m van de finishlijn over de groene trui. Die doet er nog eens alles aan om toch nog over de Nederlander van DSM te springen, maar dat lukt net niet. Hij moet vrede nemen met "slechts" 17 punten.

Een vreemd manoeuvre toch van Eekhhoff.

clock 14:19 14 uur 19.