LIVESTREAM: Groep met Van Aert en Teuns dendert richting twee steile klimmen, zit winnaar voorin?

Na een verkwikkende rustdag in Carcassonne trekt het peloton de laatste Tourweek in. Er staat meteen een potentiële overgangsetappe op het programma richting Foix, maar met 2 stevige beklimmingen van 1e categorie in de finale zijn mogelijk ook enkele klassementsmannen geïnteresseerd. Kijk vanaf 13.40 u naar de koers op Eén.