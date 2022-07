LIVE: Van Aert glipt mee in grote vlucht, ook Vlasov, Teuns, Wellens en Gilbert van de partij

Fase per fase

Fase per fase

clock 13:16 13 uur 16. Nog 2 leiders. Jorgenson ziet het nutteloze van zijn inspanning in en zet zich helemaal voorin recht. Burgaudeau en Gougeard blijven nog een 50-tal seconden voor de achtervolgers rondrijden.

clock 13:15 13 uur 15. Vlasov is mee. Aleksandr Vlasov is voorin de best geplaatste van alle vluchters. De Rus van Bora volgt in het klassement op 10'32" van leider Jonas Vingegaard.

clock 13:13 13 uur 13. Dit is mijn laatste kans om voor een ritzege te gaan in deze Tour. Tim Wellens voor de start.

clock 13:10 13 uur 10. Sitautie:. De drie leiders rijden meer dan een minuut weg van de groep-Van Aert. Op 2'50" volgen Simmons en Matthews, het peloton rijdt rond op 5'20".

Op 2'50" volgen Simmons en Matthews, het peloton rijdt rond op 5'20".

clock 13:07 13 uur 07. Voor Jorgenson, Burgaudeau en Gougeard gaat het nog niet snel genoeg in de kopgroep. De drie trekken er alleen van door.

clock 13:05 13 uur 05. 5 Belgen mee. Twee renners zaten verscholen in de kopgroep en zijn nu pas geïdentificeerd. Het gaat om Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Valentin Madouas (FDJ). Met Van Aert, Wellens, Van Hooydonck, Gilbert en Teuns zijn vijf Belgen mee.

Met Van Aert, Wellens, Van Hooydonck, Gilbert en Teuns zijn vijf Belgen mee.

clock 13:03 4'16". Het peloton met de gele trui is nog bezig aan de klim van 1,6km. Op kop herkennen we Christophe Laporte en Tiesj Benoot.

clock 13:02 Côte de Saint-Hilaire (cat. 4). Simon Geschke doet er alles aan om op de eerste klim van de dag het enige punt te pakken, maar het is Stefan Bisseger die daar een stokje voor steekt. De Zwitser snelt in de slotmeters van de Côte de Saint-Hilaire voorbij de bolletjestrui om zo ploegmaat Powless, derde in het bergklassement, een handje toe te steken.

De Zwitser snelt in de slotmeters van de Côte de Saint-Hilaire voorbij de bolletjestrui om zo ploegmaat Powless, derde in het bergklassement, een handje toe te steken.

clock 13:00 13 uur . 27 leiders. De vlucht met Van Aert bestaat uit 27 renners. Een overzicht: - UAE: Brandon McNulty - Jumbo-Visma: Wout van Aert - Ineos: Daniel Felipe Martinez - Bora: Aleskandr Vlasov, Felix Grossschartner - Quick Step-Alpha Vinyl: Mikkel Honoré - Movistar: Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson - Cofidis: Simon Geschke - Bahrein: Damiano Caruso, Dylan Teuns - FDJ: Oliver Le Gac, Michael Storer - DSM: Nils Eekhoff - Astana: Simone Velasco - EF: Stefan Bisseger, Neilson Powless - Arkéa: Maxime Bouet, Lukasz Owsian - Lotto-Soudal: Tim Wellens, Philippe Gilbert - Trek: Tony Gallopin - Total Energies: Mathieu Burgaudeau - Israel: Hugo Houle, Michael Woods - B&B: Cyril Barthe, Alexis Gougeard

clock 12:52 12 uur 52. Matthews in de tegenaanval. BikeExchange heeft voorin niemand mee en daar wil Michael Matthews verandering in brengen. De ritwinnaar van Mende gaat in zijn eentje op zoek naar de ruime kopgroep. De Australiër volgt op 30 seconden, het peloton heeft al een achterstand van 2'10".

clock 12:51 12 uur 51. Veel mooie namen zijn weg. De groep met Van Aert telt heel wat mooie namen. Zijn ook mee: Brandon McNulty (UEA), Daniel Felipe Martinez (Ineos), Aleksandr Vlasov (Bora), Simon Geschke (Cofidis), Damiano Caruso en Dylan Teuns (Bahrain), Neilson Powless (EF), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Mads Pedersen (Trek), Michael Woods (Israel) en Mikkel Honoré (Quick Step). Het peloton laat begaan, de vlucht van de dag is vertrokken.

Het peloton laat begaan, de vlucht van de dag is vertrokken.

clock 12:48 12 uur 48. Een groep van zo'n dertig renners heeft een kloofje op het peloton. We herkennen meteen de groene trui van Wout van Aert.

clock 12:45 12 uur 45. De "aanval" van Wellens was geen lang leven beschoren. Op het eerste stukje bergop draait Neilson Powless zijn gashendel open.

clock 12:44 Ook Walscheid heeft corona. Er is op de rustdag nog een derde coronaslachtoffer gevallen. Cofidis verliest met de Duitse sprinter Max Walscheid een derde pion in deze Tour. Er zijn nog 147 renners in koers.

Er zijn nog 147 renners in koers.

clock 12:43 Geen Max Walscheid meer:. 12 uur 43. Geen Max Walscheid meer: