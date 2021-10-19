    Rit 15: Rodez-Carcassonne

    Tour de France: Rit 15
    wegwedstrijd Wegwedstrijddistance 202.5 km
    location 13:15: Rodez - 17:51: Carcassonne
    startfinish
    0306090120150180202.5

        Tour de France
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        ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
        1individuele tijdritKopenhagen - Kopenhagen13,2 kmLampaertLampaert
        2wegwedstrijdRoskilde - Nyborg199,2 kmJakobsenvan Aert
        3wegwedstrijdVejle - Sønderborg182 kmGroenewegenvan Aert
        4wegwedstrijdDuinkerke - Calais171,5 kmvan Aertvan Aert
        5wegwedstrijdLille - Arenberg157 kmClarkevan Aert
        6wegwedstrijdBinche - Longwy219,9 kmPogacarPogacar
        7wegwedstrijdsemi bergetappeTomblaine - La Planche des Belles Filles176,3 kmPogacarPogacar
        8wegwedstrijdsemi bergetappeDole - Lausanne186,3 kmvan AertPogacar
        9wegwedstrijdsemi bergetappeAigle - Châtel192,9 kmJungelsPogacar
        10wegwedstrijdsemi bergetappeMorzine - Megève148,1 kmCortPogacar
        11wegwedstrijdbergetappeAlbertville - Col du Granon151,7 kmVingegaardVingegaard
        12wegwedstrijdbergetappeBriançon - Alpe d'Huez165,1 kmPidcockVingegaard
        13wegwedstrijdsemi bergetappeLe Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne192,6 kmPedersenVingegaard
        14wegwedstrijdsemi bergetappeSaint-Étienne - Mende192,5 kmMatthewsVingegaard
        15wegwedstrijdsemi bergetappeRodez - Carcassonne202,5 km
        16wegwedstrijdsemi bergetappeCarcassonne - Foix178,5 km
        17wegwedstrijdbergetappeSaint-Gaudens - Peyragudes129,7 km
        18wegwedstrijdbergetappeLourdes - Hautacam143,2 km
        19wegwedstrijdCastelnau-Magnoac - Cahors188,3 km
        20individuele tijdritLacapelle-Marival - Rocamadour40,7 km
        21wegwedstrijdParis La Défense Arena - Parijs115,6 km