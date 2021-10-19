Rit 15: Rodez-Carcassonne

Tour de France: Rit 15
Wegwedstrijd 202.5 km
13:15: Rodez - 17:51: Carcassonne
0306090120150180202.5
Tour de France
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|totaal
|winnaar
|leider
|1
|Kopenhagen - Kopenhagen
|13,2 km
|Lampaert
|Lampaert
|2
|Roskilde - Nyborg
|199,2 km
|Jakobsen
|van Aert
|3
|Vejle - Sønderborg
|182 km
|Groenewegen
|van Aert
|4
|Duinkerke - Calais
|171,5 km
|van Aert
|van Aert
|5
|Lille - Arenberg
|157 km
|Clarke
|van Aert
|6
|Binche - Longwy
|219,9 km
|Pogacar
|Pogacar
|7
|Tomblaine - La Planche des Belles Filles
|176,3 km
|Pogacar
|Pogacar
|8
|Dole - Lausanne
|186,3 km
|van Aert
|Pogacar
|9
|Aigle - Châtel
|192,9 km
|Jungels
|Pogacar
|10
|Morzine - Megève
|148,1 km
|Cort
|Pogacar
|11
|Albertville - Col du Granon
|151,7 km
|Vingegaard
|Vingegaard
|12
|Briançon - Alpe d'Huez
|165,1 km
|Pidcock
|Vingegaard
|13
|Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne
|192,6 km
|Pedersen
|Vingegaard
|14
|Saint-Étienne - Mende
|192,5 km
|Matthews
|Vingegaard
|15
|Rodez - Carcassonne
|202,5 km
|16
|Carcassonne - Foix
|178,5 km
|17
|Saint-Gaudens - Peyragudes
|129,7 km
|18
|Lourdes - Hautacam
|143,2 km
|19
|Castelnau-Magnoac - Cahors
|188,3 km
|20
|Lacapelle-Marival - Rocamadour
|40,7 km
|21
|Paris La Défense Arena - Parijs
|115,6 km