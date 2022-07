LIVESTREAM: Vluchters Politt en Honoré maken weinig kans in hete rit naar Carcassonne

clock 15:18 15 uur 18. Ik denk dat het wel eens de dag van Jasper Philipsen zou kunnen zijn. Serge Pauwels. Ik denk dat het wel eens de dag van Jasper Philipsen zou kunnen zijn. Serge Pauwels

clock 15:11 Mørkøv heeft al twintig minuten aan zijn been. 15 uur 11. Mørkøv heeft al twintig minuten aan zijn been.

clock 15:09 Ondertussen genieten de zonnebloemen. 15 uur 09. Ondertussen genieten de zonnebloemen

clock 15:05 15 uur 05. Politt en Honoré verliezen van hun pluimen. Ze hebben nog twee minuten over van hun voorsprong. Het is een onmogelijke opgave. . Politt en Honoré verliezen van hun pluimen. Ze hebben nog twee minuten over van hun voorsprong. Het is een onmogelijke opgave.

clock 15:03 15 uur 03. Gilbert: "Ewan heeft alles gegeven voor kansen als vandaag". Gilbert: "Ewan heeft alles gegeven voor kansen als vandaag"

clock 15:01 15 uur 01. Lotto-Soudal zien we niet in de voorste regionen. Het valt te betwijfelen of Ewan voldoende kan herstellen in deze hitte. . Lotto-Soudal zien we niet in de voorste regionen. Het valt te betwijfelen of Ewan voldoende kan herstellen in deze hitte.

clock 14:57 Probleempje voor Pedersen. Mads Pedersen krijgt een nieuw wiel en wordt door de ploegauto terug naar het peloton begeleid. . 14 uur 57. flat tyre Probleempje voor Pedersen Mads Pedersen krijgt een nieuw wiel en wordt door de ploegauto terug naar het peloton begeleid.

clock 14:51 Tournée minérale! 14 uur 51. Tournée minérale!

clock 14:50 14 uur 50. Toms Skujins propt zijn truitje vol met drinkbussen voor zijn ploegmaats bij Trek-Segafredo. Drinken is van levensbelang bij deze temperaturen, dat hoeven we u niet uit te leggen. . Toms Skujins propt zijn truitje vol met drinkbussen voor zijn ploegmaats bij Trek-Segafredo. Drinken is van levensbelang bij deze temperaturen, dat hoeven we u niet uit te leggen.

clock 14:47 Côte d'Ambialet. Politt pakt twee puntjes op de top. Nu volgen grofweg tachtig golvende kilometers tot de tussensprint, waarna we direct de tweede klim van de dag bestormen. . 14 uur 47. hill Côte d'Ambialet Politt pakt twee puntjes op de top. Nu volgen grofweg tachtig golvende kilometers tot de tussensprint, waarna we direct de tweede klim van de dag bestormen.

clock 14:42 14 uur 42. Politt en Honoré sluipen verder weg. . Politt en Honoré sluipen verder weg.

clock 14:41 14 uur 41. Peloton trekt naar Carcassonne onder loden hitte en zonder Primoz Roglic. Peloton trekt naar Carcassonne onder loden hitte en zonder Primoz Roglic

clock 14:39 14 uur 39. We zouden dat openingsuur eigenlijk moeten uitzenden, maar dan moeten we een uur langer werken. José De Cauwer. We zouden dat openingsuur eigenlijk moeten uitzenden, maar dan moeten we een uur langer werken. José De Cauwer

clock 14:38 14 uur 38. Jakobsen: "We gaan vol voor een sprint". Jakobsen: "We gaan vol voor een sprint"

clock 14:36 14 uur 36. Het gaat voortdurend op en af in deze rit, maar op papier zijn er maar twee klimmetjes. We gaan beginnen aan het eerste, de Côte d'Ambialet. . Het gaat voortdurend op en af in deze rit, maar op papier zijn er maar twee klimmetjes. We gaan beginnen aan het eerste, de Côte d'Ambialet.

clock 14:36 14 uur 36. Eerder in de etappe het omgekeerde beeld van gisteren, Pogacar moet achtervolgen op Vingegaard. Eerder in de etappe het omgekeerde beeld van gisteren, Pogacar moet achtervolgen op Vingegaard

clock 14:33 Pech voor Bagioli. Nog een probleem voor Quick Step, waar Andrea Bagioli een nieuwe fiets nodig heeft. . 14 uur 33. mechanical breakdown Pech voor Bagioli Nog een probleem voor Quick Step, waar Andrea Bagioli een nieuwe fiets nodig heeft.

clock 14:32 14 uur 32. Maar de groene trui had toch gehoopt op een groter gezelschap. Maar de groene trui had toch gehoopt op een groter gezelschap

clock 14:31 14 uur 31. Vroeg in de etappe kriebelde het nog bij Van Aert. Vroeg in de etappe kriebelde het nog bij Van Aert

clock 14:30 14 uur 30. Het wordt een eenzame lijdensweg voor Morkov. Het wordt een eenzame lijdensweg voor Morkov

clock 14:29 14 uur 29. Het gaat niet goed met Mørkøv. De Deen van Quick Step - Alpha Vinyl heeft al twaalf minuten achterstand op de kopgroep. . Het gaat niet goed met Mørkøv. De Deen van Quick Step - Alpha Vinyl heeft al twaalf minuten achterstand op de kopgroep.

clock 14:23 2'45". Politt en Honoré krijgen iets meer speelruimte zonder Van Aert aan hun zijde. . 14 uur 23. time difference 2'45" Politt en Honoré krijgen iets meer speelruimte zonder Van Aert aan hun zijde.

clock 14:20 14 uur 20. Philipsen: "Topfavoriet durf ik me niet te noemen". Philipsen: "Topfavoriet durf ik me niet te noemen"

clock 14:17 14 uur 17. De afgebroken aanval van Van Aert kan in het rijtje van soms vreemde beslissingen bij Jumbo-Visma, al is deze zeker te verdedigen. . De afgebroken aanval van Van Aert kan in het rijtje van soms vreemde beslissingen bij Jumbo-Visma, al is deze zeker te verdedigen.

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:13 14 uur 13.

clock 14:12 De groene trui zet zich rechtop. 14 uur 12. De groene trui zet zich rechtop

clock 14:11 14 uur 11. Van Aert laat zich uitzakken. Bij Jumbo-Visma zien ze het uitzichtloze van de vlucht in. Wout van Aert zet zich recht, dus moeten Politt en Honoré met z'n tweeën voort. . Van Aert laat zich uitzakken Bij Jumbo-Visma zien ze het uitzichtloze van de vlucht in. Wout van Aert zet zich recht, dus moeten Politt en Honoré met z'n tweeën voort.

clock 14:08 14 uur 08. Ook Trek-Segafredo is heel aanwezig in de voorwacht van het peloton. Mads Pedersen, eerder ritwinnaar in Saint-Etienne, spaarde zich gisteren. Enkel het kwartet van Lotto-Soudal kwam na hem binnen. . Ook Trek-Segafredo is heel aanwezig in de voorwacht van het peloton. Mads Pedersen, eerder ritwinnaar in Saint-Etienne, spaarde zich gisteren. Enkel het kwartet van Lotto-Soudal kwam na hem binnen.

clock 14:05 Zo bestreed het peloton zestig jaar geleden de hitte. . 14 uur 05. Zo bestreed het peloton zestig jaar geleden de hitte.

clock 14:03 14 uur 03. Twee minuten, daar zweeft de voorsprong van de kopgroep rond. . Twee minuten, daar zweeft de voorsprong van de kopgroep rond.

clock 14:01 14 uur 01. Van Aert: "Aanvallen is een optie". Van Aert: "Aanvallen is een optie"

clock 13:55 13 uur 55. Na dertig kilometer koers blijft de voorsprong van de drie vluchters beperkt. De ploegen van de sprinters nemen geen risico's met mannen van de lange adem Politt en Van Aert. . Na dertig kilometer koers blijft de voorsprong van de drie vluchters beperkt. De ploegen van de sprinters nemen geen risico's met mannen van de lange adem Politt en Van Aert.

clock 13:50 13 uur 50. Alpecin-Deceuninck (voor Jasper Philipsen) en BikeExchange-Jayco (voor Dylan Groenewegen) bevinden zich op de eerste rijen van het pak. . Alpecin-Deceuninck (voor Jasper Philipsen) en BikeExchange-Jayco (voor Dylan Groenewegen) bevinden zich op de eerste rijen van het pak.

clock 13:49 13 uur 49. Tour IJslolly's, nylonkousen en taartjes met munt: zo wapenen de renners in de Tour zich tegen de hitte

clock 13:47 1'35". De brokken van het peloton zijn aan elkaar gelijmd. Er zit nu wat meer lijn in. Vooraan werkt Honoré inmiddels mee met Van Aert en Politt. . 13 uur 47. time difference 1'35" De brokken van het peloton zijn aan elkaar gelijmd. Er zit nu wat meer lijn in. Vooraan werkt Honoré inmiddels mee met Van Aert en Politt.

clock 13:42 13 uur 42.

clock 13:41 13 uur 41. Opnieuw chaotisch begin. Verschillende trosjes renners rijden in verspreide slagorde over de weg. Van Aert en co hebben een dikke minuut, daarachter is het volop koers. . Opnieuw chaotisch begin Verschillende trosjes renners rijden in verspreide slagorde over de weg. Van Aert en co hebben een dikke minuut, daarachter is het volop koers.

clock 13:39 13 uur 39. Ondertussen wordt Michael Mørkøv, de loods van Jakobsen, zomaar uit het peloton gelost. . Ondertussen wordt Michael Mørkøv, de loods van Jakobsen, zomaar uit het peloton gelost.

clock 13:38 13 uur 38. Gougeard brengt wel een reeks nieuwe aanvallen op gang. Als er wat volk de oversteek kan maken, heeft de vlucht van Van Aert plots veel meer kans op slagen. . Gougeard brengt wel een reeks nieuwe aanvallen op gang. Als er wat volk de oversteek kan maken, heeft de vlucht van Van Aert plots veel meer kans op slagen.

clock 13:34 13 uur 34. Terwijl de achterstand oploopt, waagt Alexis Gougeard de sprong. Is dat niet wat laat? . Terwijl de achterstand oploopt, waagt Alexis Gougeard de sprong. Is dat niet wat laat?

clock 13:33 13 uur 33.

clock 13:32 13 uur 32. Het lijkt erop dat we met deze drie verder moeten, want in het peloton stokt het tempo. . Het lijkt erop dat we met deze drie verder moeten, want in het peloton stokt het tempo.

clock 13:31 35". Van Aert overlegt met Honoré. Die gaat natuurlijk niet vol meewerken, want deze rit is een kans voor zijn kopman bij Quick Step - Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen. . 13 uur 31. time difference 35" Van Aert overlegt met Honoré. Die gaat natuurlijk niet vol meewerken, want deze rit is een kans voor zijn kopman bij Quick Step - Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen.

clock 13:28 13 uur 28. Mikkel Honoré is de enige die Van Aert en Politt kan volgen. De drie krijgen echter niet zomaar een vrijgeleide. . Mikkel Honoré is de enige die Van Aert en Politt kan volgen. De drie krijgen echter niet zomaar een vrijgeleide.

clock 13:25 13 uur 25. Daar is Wout! Wout van Aert mengt zich in de debatten. Samen met Nils Politt en enkele anderen probeert hij weg te rijden. . Daar is Wout! Wout van Aert mengt zich in de debatten. Samen met Nils Politt en enkele anderen probeert hij weg te rijden.

clock 13:25 13 uur 25.

clock 13:23 13 uur 23. We krijgen het klassieke gevecht om in de vlucht van de dag te zitten. Tim Wellens toont zich, nadat hij gisteren Caleb Ewan mee naar de finish begeleidde. . We krijgen het klassieke gevecht om in de vlucht van de dag te zitten. Tim Wellens toont zich, nadat hij gisteren Caleb Ewan mee naar de finish begeleidde.

clock 13:20 13 uur 20 match begonnen start time Start! We zijn vertrokken voor een dagje puffen in de bakoven van Frankrijk. Wie beukt straks als eerste door de poorten van vestingstad Carcassonne?

clock 13:17 Even geduld! We starten nog niet, want Pierre-Luc Périchon is lek gereden. . 13 uur 17. flat tyre Even geduld! We starten nog niet, want Pierre-Luc Périchon is lek gereden.

clock 13:03 13 uur 03. Frankrijk is trouwens niet de enige grote natie die al lang wacht op een ritzege in de Tour. Italië (57 ritten sinds Nibali in 2019) en Spanje (84 ritten sinds Fraile in 2018) doen nog slechter. . Frankrijk is trouwens niet de enige grote natie die al lang wacht op een ritzege in de Tour. Italië (57 ritten sinds Nibali in 2019) en Spanje (84 ritten sinds Fraile in 2018) doen nog slechter.

clock 13:01 Waar zitten de Fransen? 13 uur 01. Waar zitten de Fransen?

clock 12:58 12 uur 58. Gisteren schommelde de temperatuur iets boven de 30°C, vandaag klimmen we richting de 40°C. Het wordt een bloedhete rit. . Gisteren schommelde de temperatuur iets boven de 30°C, vandaag klimmen we richting de 40°C. Het wordt een bloedhete rit.

clock 12:44 12 uur 44.

clock 12:41 12 uur 41. Truien zijn veilig. Geen enkele van de truiendragers hoeft zich echt zorgen te maken over deze betrekkelijk vlakke etappe. Vingegaard heeft voor het geel een geruststellende voorsprong op Pogacar, die op zijn beurt stevig in het wit zit. Van Aert heeft omzeggens geen tegenstand voor groen en bollenman Geschke kan vandaag mathematisch niet bijgehaald worden. . Truien zijn veilig Geen enkele van de truiendragers hoeft zich echt zorgen te maken over deze betrekkelijk vlakke etappe. Vingegaard heeft voor het geel een geruststellende voorsprong op Pogacar, die op zijn beurt stevig in het wit zit. Van Aert heeft omzeggens geen tegenstand voor groen en bollenman Geschke kan vandaag mathematisch niet bijgehaald worden.

clock 12:29 12 uur 29. Ik zou niet meteen zeggen dat ik de topfavoriet ben. Als het tot een sprint komt, hoop ik een gooi te doen naar de zege. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Ik zou niet meteen zeggen dat ik de topfavoriet ben. Als het tot een sprint komt, hoop ik een gooi te doen naar de zege. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:20 Zijn de Lage Landen straks opnieuw aan het feest? 12 uur 20. Zijn de Lage Landen straks opnieuw aan het feest?

clock 12:18 Nog 154 renners. Roglic, Cort en Clarke brengen het aantal opgaves in deze Tour op 22. . 12 uur 18. give up Nog 154 renners Roglic, Cort en Clarke brengen het aantal opgaves in deze Tour op 22.

clock 12:11 12 uur 11.

clock 12:09 12 uur 09. Magnus Cort zal zijn kunstje van 2018 dus niet kunnen overdoen. Toen won hij de rit naar Carcassonne. Vorig jaar was Mark Cavendish de snelste in de middeleeuwse vestingstad. Slechts één Belg was ooit aan het feest in een Tourrit met aankomst in Carcassonne: André Rosseel in 1951. Carcassonne neemt ook een bijzondere plek in in de geschiedenis van de Tour. In 1947 reed de Fransman Albert Bourlon er weg van bij de start. 253 kilometer verder won hij de etappe in Luchon na de langste solo ooit. . Magnus Cort zal zijn kunstje van 2018 dus niet kunnen overdoen. Toen won hij de rit naar Carcassonne. Vorig jaar was Mark Cavendish de snelste in de middeleeuwse vestingstad. Slechts één Belg was ooit aan het feest in een Tourrit met aankomst in Carcassonne: André Rosseel in 1951. Carcassonne neemt ook een bijzondere plek in in de geschiedenis van de Tour. In 1947 reed de Fransman Albert Bourlon er weg van bij de start. 253 kilometer verder won hij de etappe in Luchon na de langste solo ooit.

clock 12:05 12 uur 05. Tour Ritwinnaars Magnus Cort en Simon Clarke verdwijnen door corona uit de Tour

clock 12:03 12 uur 03. Tour Extra maatregelen tegen de hitte: tijdslimiet wordt opgetrokken, meer bevoorradingsopties

clock 10:32 10 uur 32. RETRO: Startplaats Rodez, waar Greg Van Avermaet in de Tour van 2015 een titanenduel won met Peter Sagan. RETRO: Startplaats Rodez, waar Greg Van Avermaet in de Tour van 2015 een titanenduel won met Peter Sagan

clock 10:27 Wind? Vandaag liggen slechts 2 hellingen van 3e categorie op het parcours, maar tussen Rodez en Carcassonne liggen heel wat meer bulten. De top van de laatste heuvel passeren we op 48 km van de witte lijn. Bovendien moet je in deze regio extra opletten voor de wind. Als die vanuit de flank blaast, is een waaieralarm niet uitgesloten. . 10 uur 27. wind Wind? Vandaag liggen slechts 2 hellingen van 3e categorie op het parcours, maar tussen Rodez en Carcassonne liggen heel wat meer bulten. De top van de laatste heuvel passeren we op 48 km van de witte lijn. Bovendien moet je in deze regio extra opletten voor de wind. Als die vanuit de flank blaast, is een waaieralarm niet uitgesloten.

clock 10:25 10 uur 25. Tour Primoz Roglic komt vandaag niet meer aan de start in de Tour

clock 10:25 10 uur 25. Tour Hittegolf in de Tour: het wegdek naar Carcassonne wordt besproeid met liters water