LIVE: Van Aert mengt zich in strijd voor vroege vlucht in hete rit naar Carcassonne

clock 13:34 13 uur 34. Terwijl de achterstand oploopt, waagt Alexis Gougeard de sprong. Is dat niet wat laat? . Terwijl de achterstand oploopt, waagt Alexis Gougeard de sprong. Is dat niet wat laat?

clock 13:33 13 uur 33.

clock 13:32 13 uur 32. Het lijkt erop dat we met deze drie verder moeten, want in het peloton stokt het tempo. . Het lijkt erop dat we met deze drie verder moeten, want in het peloton stokt het tempo.

clock 13:31 35". Van Aert overlegt met Honoré. Die gaat natuurlijk niet vol meewerken, want deze rit is een kans voor zijn kopman bij Quick Step - Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen. . 13 uur 31. time difference 35" Van Aert overlegt met Honoré. Die gaat natuurlijk niet vol meewerken, want deze rit is een kans voor zijn kopman bij Quick Step - Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen.

clock 13:28 13 uur 28. Mikkel Honoré is de enige die Van Aert en Politt kan volgen. De drie krijgen echter niet zomaar een vrijgeleide. . Mikkel Honoré is de enige die Van Aert en Politt kan volgen. De drie krijgen echter niet zomaar een vrijgeleide.

clock 13:25 13 uur 25. Daar is Wout! Wout van Aert mengt zich in de debatten. Samen met Nils Politt en enkele anderen probeert hij weg te rijden. . Daar is Wout! Wout van Aert mengt zich in de debatten. Samen met Nils Politt en enkele anderen probeert hij weg te rijden.

clock 13:25 13 uur 25.

clock 13:23 13 uur 23. We krijgen het klassieke gevecht om in de vlucht van de dag te zitten. Tim Wellens toont zich, nadat hij gisteren Caleb Ewan mee naar de finish begeleidde. . We krijgen het klassieke gevecht om in de vlucht van de dag te zitten. Tim Wellens toont zich, nadat hij gisteren Caleb Ewan mee naar de finish begeleidde.

clock 13:20 13 uur 20 match begonnen start time Start! We zijn vertrokken voor een dagje puffen in de bakoven van Frankrijk. Wie beukt straks als eerste door de poorten van vestingstad Carcassonne?

clock 13:17 Even geduld! We starten nog niet, want Pierre-Luc Périchon is lek gereden. . 13 uur 17. flat tyre Even geduld! We starten nog niet, want Pierre-Luc Périchon is lek gereden.

clock 13:03 13 uur 03. Frankrijk is trouwens niet de enige grote natie die al lang wacht op een ritzege in de Tour. Italië (57 ritten sinds Nibali in 2019) en Spanje (84 ritten sinds Fraile in 2018) doen nog slechter. . Frankrijk is trouwens niet de enige grote natie die al lang wacht op een ritzege in de Tour. Italië (57 ritten sinds Nibali in 2019) en Spanje (84 ritten sinds Fraile in 2018) doen nog slechter.

clock 13:01 Waar zitten de Fransen? 13 uur 01. Waar zitten de Fransen?

clock 12:58 12 uur 58. Gisteren schommelde de temperatuur iets boven de 30°C, vandaag klimmen we richting de 40°C. Het wordt een bloedhete rit. . Gisteren schommelde de temperatuur iets boven de 30°C, vandaag klimmen we richting de 40°C. Het wordt een bloedhete rit.

clock 12:44 12 uur 44.

clock 12:41 12 uur 41. Truien zijn veilig. Geen enkele van de truiendragers hoeft zich echt zorgen te maken over deze betrekkelijk vlakke etappe. Vingegaard heeft voor het geel een geruststellende voorsprong op Pogacar, die op zijn beurt stevig in het wit zit. Van Aert heeft omzeggens geen tegenstand voor groen en bollenman Geschke kan vandaag mathematisch niet bijgehaald worden. . Truien zijn veilig Geen enkele van de truiendragers hoeft zich echt zorgen te maken over deze betrekkelijk vlakke etappe. Vingegaard heeft voor het geel een geruststellende voorsprong op Pogacar, die op zijn beurt stevig in het wit zit. Van Aert heeft omzeggens geen tegenstand voor groen en bollenman Geschke kan vandaag mathematisch niet bijgehaald worden.

clock 12:29 12 uur 29. Ik zou niet meteen zeggen dat ik de topfavoriet ben. Als het tot een sprint komt, hoop ik een gooi te doen naar de zege. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Ik zou niet meteen zeggen dat ik de topfavoriet ben. Als het tot een sprint komt, hoop ik een gooi te doen naar de zege. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:20 Zijn de Lage Landen straks opnieuw aan het feest? 12 uur 20. Zijn de Lage Landen straks opnieuw aan het feest?

clock 12:18 Nog 154 renners. Roglic, Cort en Clarke brengen het aantal opgaves in deze Tour op 22. . 12 uur 18. give up Nog 154 renners Roglic, Cort en Clarke brengen het aantal opgaves in deze Tour op 22.