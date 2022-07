Bakken en braden richting Carcassonne: smelten de kansen op een sprint?

Bovendien moet je in deze regio extra opletten voor de wind. Als die vanuit de flank blaast, is een waaieralarm niet uitgesloten.

Wind? Vandaag liggen slechts 2 hellingen van 3e categorie op het parcours, maar tussen Rodez en Carcassonne liggen heel wat meer bulten. De top van de laatste heuvel passeren we op 48 km van de witte lijn. Bovendien moet je in deze regio extra opletten voor de wind. Als die vanuit de flank blaast, is een waaieralarm niet uitgesloten. . 10 uur 27.

10 uur 20. 15e etappe in de Tour. Het sluitstuk van de tweede week in de Tour de France is een etappe van 202,5 kilometer tussen Rodez en Carcassonne. Dit werd vooraf als een kans voor de sprinters bestempeld, maar het is zeker geen biljartvlak parcours. Bovendien maakt de hitte het werk nog moeilijker en na het gekwispel van de voorbije dagen snakken heel wat knechten (en kopmannen?) naar de rustdag van morgen. Hoe groot is de wil om het op een sprint te laten uitdraaien? Welke sterke aanvallers tekenen een ander scenario uit? Volg het hier vanaf 13.05 u. .