LIVESTREAM Tour: Ruime kopgroep valt uit elkaar, broedt Pogacar op een meesterplan?

Meintjes kan een gouden zaak doen in het klassement, maar de Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty hangt aan de elastiek.

De vierde beklimming hakt er stevig in. Van de uitgebreide kopgroep van 23 man blijft niet veel meer over.

De vier vooraan geraken niet helemaal weg. Het peloton doet het kalm aan, waardoor er tijd is voor grappen en grollen.

clock 16:17

16 uur 17. De ouwe Luis Leon Sanchez torst de hoop van een natie op zijn schouders. Spanje wacht al 109 etappes op een dagzege in een grote ronde. De laatste Spaanse ritwinst in de Tour dateert van 2018. Toen won Omar Fraile... in Mende. .