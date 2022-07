LIVESTREAM Tour: Ruime kopgroep gaat voor ritzege, broedt Pogacar op een meesterplan?

clock 14:52 14 uur 52. De achterstand van het peloton overschrijdt de tien minuten. Ewan en co houden in deze fase aardig stand. . De achterstand van het peloton overschrijdt de tien minuten. Ewan en co houden in deze fase aardig stand.

clock 14:49 43,4 km/h. Vooraan houden ze de vaart erin. We zitten zo'n tien minuten voor op het snelste schema, terwijl we vijf minuten te laat vertrokken zijn. Waanzinnig. . 14 uur 49. average speed 43,4 km/h Vooraan houden ze de vaart erin. We zitten zo'n tien minuten voor op het snelste schema, terwijl we vijf minuten te laat vertrokken zijn. Waanzinnig.

clock 14:46 14 uur 46. Het is een kopgroep waar we heel veel richting mee uit kunnen. Renaat Schotte. Het is een kopgroep waar we heel veel richting mee uit kunnen. Renaat Schotte

clock 14:44 Verkoeling kan je op allerlei manieren vinden. 14 uur 44. Verkoeling kan je op allerlei manieren vinden.

clock 14:37 14 uur 37. Op dit moment lijkt het erop dat Ewan, met de steun van zijn ploegmaats, deze rit kan overleven. . Op dit moment lijkt het erop dat Ewan, met de steun van zijn ploegmaats, deze rit kan overleven.

clock 14:34 14 uur 34. Van der Schueren: "Iedereen is vermoeid". Van der Schueren: "Iedereen is vermoeid"

clock 14:32 9'10". Het verschil blijft oplopen. . 14 uur 32. time difference 9'10" Het verschil blijft oplopen.

clock 14:25 14 uur 25. Sinds de ingreep van Fuglsang is de voorsprong van de kopgroep wat toegenomen. De verstandhouding heeft er niet onder geleden. . Sinds de ingreep van Fuglsang is de voorsprong van de kopgroep wat toegenomen. De verstandhouding heeft er niet onder geleden.

clock 14:20 14 uur 20.

clock 14:19 14 uur 19. Le Puy-en-Velay. De kopgroep nadert Le Puy, en daar heeft vooral Bauke Mollema leuke herinneringen aan. Dag op dag vijf jaar geleden won de Nederlander er zijn eerste Tourrit. . Le Puy-en-Velay De kopgroep nadert Le Puy, en daar heeft vooral Bauke Mollema leuke herinneringen aan. Dag op dag vijf jaar geleden won de Nederlander er zijn eerste Tourrit.

clock 14:16 14 uur 16. Wauters: "Proberen er het beste van te maken". Wauters: "Proberen er het beste van te maken"

clock 14:15 14 uur 15. Lotto-Soudal laat Ewan niet in de steek. De Australische spurtbom krijgt steun van Tim Wellens, Frederik Frison en Reinardt Janse van Rensburg. . Lotto-Soudal laat Ewan niet in de steek. De Australische spurtbom krijgt steun van Tim Wellens, Frederik Frison en Reinardt Janse van Rensburg.

clock 14:12 14 uur 12. We zijn in het middenrif van de etappe beland. Het is nu een hele tijd vlak, tot de weg in Le Puy-en-Velay weer gestaag gaat oplopen. . We zijn in het middenrif van de etappe beland. Het is nu een hele tijd vlak, tot de weg in Le Puy-en-Velay weer gestaag gaat oplopen.

clock 14:09 14 uur 09. Na al zijn aanvallen moest Pogacar ook even in het defensief. Na al zijn aanvallen moest Pogacar ook even in het defensief

clock 14:06 14 uur 06. Het is fenomenaal. Mooi om te zien! José De Cauwer. Het is fenomenaal. Mooi om te zien! José De Cauwer

clock 14:04 14 uur 04. Fuglsang wil af van de slepers in de vlucht. Hij probeert de kopgroep in stukken te breken. . Fuglsang wil af van de slepers in de vlucht. Hij probeert de kopgroep in stukken te breken.

clock 13:55 Dit staat straks op het menu. 13 uur 55. Dit staat straks op het menu.

clock 13:54 6'45" en 14'30". De winnaar zit meer dan waarschijnlijk vooraan. Vlak voor de bezemwagen gaat de lijdensweg van Ewan voort. . 13 uur 54. time difference 6'45" en 14'30" De winnaar zit meer dan waarschijnlijk vooraan. Vlak voor de bezemwagen gaat de lijdensweg van Ewan voort.

clock 13:47 Yssingeaux. Michael Matthews, de groene trui van 2017, neemt de tussensprint voor zijn rekening. Hij aast ook op een eerste zege in een Tourrit sinds die editie van vijf jaar geleden. . 13 uur 47. sprint point Yssingeaux Michael Matthews, de groene trui van 2017, neemt de tussensprint voor zijn rekening. Hij aast ook op een eerste zege in een Tourrit sinds die editie van vijf jaar geleden.

clock 13:46 13 uur 46. Mollema: "Ik voel me beter worden". Mollema: "Ik voel me beter worden"

clock 13:44 13 uur 44. Jumbo-Visma drukt het tempo in het peloton, zodat achtergebleven ploegmaats kunnen terugkeren. Ze herstellen een deel van de schade die Pogacar met zijn bommetje heeft aangericht. . Jumbo-Visma drukt het tempo in het peloton, zodat achtergebleven ploegmaats kunnen terugkeren. Ze herstellen een deel van de schade die Pogacar met zijn bommetje heeft aangericht.

clock 13:40 13 uur 40.

clock 13:38 2'45". Topoverleg tussen geel en groen. Vingegaard en Van Aert praten bij op de eerste rij van het peloton. Wanneer komt de volgende aanval van Pogacar? . 13 uur 38. time difference 2'45" Topoverleg tussen geel en groen. Vingegaard en Van Aert praten bij op de eerste rij van het peloton. Wanneer komt de volgende aanval van Pogacar?

clock 13:35 13 uur 35. Cort: "Elk team zal mee willen zijn". Cort: "Elk team zal mee willen zijn"

clock 13:33 13 uur 33. Nieuwe kopgroep. Alberto Bettiol (EF Edcuation), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech), Simon Geschke (Cofidis), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Lennard Kämna (Bora Hansgrohe), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Gregor Mühlberger (Movistar), Krists Neilands (Israel - Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Neilson Powless (EF Education), Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE), Rigoberto Uran (EF Education) en Michael Woods (Israel - Premier Tech). Deze mannen krijgen wel de vrijheid. . Nieuwe kopgroep Alberto Bettiol (EF Edcuation), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech), Simon Geschke (Cofidis), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Lennard Kämna (Bora Hansgrohe), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Gregor Mühlberger (Movistar), Krists Neilands (Israel - Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Neilson Powless (EF Education), Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE), Rigoberto Uran (EF Education) en Michael Woods (Israel - Premier Tech). Deze mannen krijgen wel de vrijheid.

clock 13:30 Côte de Châtaignier. Bonnamour wordt nog voor de top opgerold. Quinn Simmons kaapt de twee punten weg voor de neus van Geschke, die er eentje pakt. . 13 uur 30. hill Côte de Châtaignier Bonnamour wordt nog voor de top opgerold. Quinn Simmons kaapt de twee punten weg voor de neus van Geschke, die er eentje pakt.

clock 13:27 13 uur 27. Simon Geschke gaat in de tegenaanval. Hij wil uiteraard zijn bolletjestrui beschermen. . Simon Geschke gaat in de tegenaanval. Hij wil uiteraard zijn bolletjestrui beschermen.

clock 13:24 13 uur 24. Op de tweede helling van de dag maakt Franck Bonnamour een gaatje, maar hij is alleen. . Op de tweede helling van de dag maakt Franck Bonnamour een gaatje, maar hij is alleen.

clock 13:21 13 uur 21. Het wil voorlopig maar niet stilvallen. Hoeveel schade levert deze strijd op aan de streep in Mende? . Het wil voorlopig maar niet stilvallen. Hoeveel schade levert deze strijd op aan de streep in Mende?

clock 13:18 13 uur 18. Teuns: "Ken slotklim enkel van op tv". Teuns: "Ken slotklim enkel van op tv"

clock 13:17 1'55". De groep met Roglic verliest zachtjesaan tijd op het peloton, dat nog zo'n zestig renners telt. . 13 uur 17. time difference 1'55" De groep met Roglic verliest zachtjesaan tijd op het peloton, dat nog zo'n zestig renners telt.

clock 13:14 13 uur 14. Eerst Nick Schultz en daarna Jan Tratnik plaatsen een demarrage. . Eerst Nick Schultz en daarna Jan Tratnik plaatsen een demarrage.

clock 13:12 13 uur 12. Ewan in nood. Caleb Ewan heeft de virtuele rode lantaarn nu al stevig in handen, op meer dan zes minuten van het peloton. Met zijn gehavende lichaampje wordt het een helse opdracht om Mende binnen de tijdslimiet te halen. . Ewan in nood Caleb Ewan heeft de virtuele rode lantaarn nu al stevig in handen, op meer dan zes minuten van het peloton. Met zijn gehavende lichaampje wordt het een helse opdracht om Mende binnen de tijdslimiet te halen.

clock 13:11 13 uur 11. Een aanvalspoging van Dylan Teuns draagt niet ver. . Een aanvalspoging van Dylan Teuns draagt niet ver.

clock 13:09 13 uur 09. Tour BEKIJK: Tadej Pogacar neemt Jonas Vingegaard meteen onder vuur met dubbel salvo

clock 13:08 13 uur 08. Als het plan van Pogacar en UAE is om Vingegaard te isoleren, lukt dat voorlopig aardig. Jumbo-Visma is Roglic, Van Hooydonck, Kruijswijk en Benoot kwijt. Blijven over in steun van de gele trui: Van Aert, Kuss en Laporte. . Als het plan van Pogacar en UAE is om Vingegaard te isoleren, lukt dat voorlopig aardig. Jumbo-Visma is Roglic, Van Hooydonck, Kruijswijk en Benoot kwijt. Blijven over in steun van de gele trui: Van Aert, Kuss en Laporte.

clock 13:04 13 uur 04. Powless en Juul Jensen zijn bijgehaald. Een hele rist renners beproeven hun geluk en proberen een nieuwe ontsnapping op te zetten. . Powless en Juul Jensen zijn bijgehaald. Een hele rist renners beproeven hun geluk en proberen een nieuwe ontsnapping op te zetten.

clock 13:03 13 uur 03.

clock 13:01 13 uur 01. In verspreide slagorde rijden de renners over het parcours. Een deftig overzicht geven is onmogelijk op dit moment. De verschillen blijven ook beperkt in deze chaos. . In verspreide slagorde rijden de renners over het parcours. Een deftig overzicht geven is onmogelijk op dit moment. De verschillen blijven ook beperkt in deze chaos.

clock 12:57 Côte de Saint-Just-Malmont. Powless raapt punten op voor de bergprijs. De Amerikaan kan vandaag de bollentrui overnemen, maar het is natuurlijk nog vroeg dag. Ondertussen wordt Primoz Roglic bij de gelosten gesignaleerd. . 12 uur 57. hill Côte de Saint-Just-Malmont Powless raapt punten op voor de bergprijs. De Amerikaan kan vandaag de bollentrui overnemen, maar het is natuurlijk nog vroeg dag. Ondertussen wordt Primoz Roglic bij de gelosten gesignaleerd.

clock 12:55 10". Juul Jensen en Powless rijden nog een eindje voor een uitgerekt peloton uit. . 12 uur 55. time difference 10" Juul Jensen en Powless rijden nog een eindje voor een uitgerekt peloton uit.

clock 12:52 12 uur 52. De felle start maakt slachtoffers. Caleb Ewan hangt al op meer dan twee minuten. . De felle start maakt slachtoffers. Caleb Ewan hangt al op meer dan twee minuten.

clock 12:50 12 uur 50. Het is koers! Pogacar zorgt ervoor dat de kopgroep grotendeels gegrepen wordt, en dus moet Jumbo-Visma mee. . Het is koers! Pogacar zorgt ervoor dat de kopgroep grotendeels gegrepen wordt, en dus moet Jumbo-Visma mee.

clock 12:49 12 uur 49.

clock 12:48 12 uur 48. Pogacar versnelt! Op meer dan 180 kilometer van de streep krijgen we een aanval van Tadej Pogacar! Dan moet gele trui Vingegaard uit zijn pijp komen, met wat hulp van groene trui Van Aert. . Pogacar versnelt! Op meer dan 180 kilometer van de streep krijgen we een aanval van Tadej Pogacar! Dan moet gele trui Vingegaard uit zijn pijp komen, met wat hulp van groene trui Van Aert.