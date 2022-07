Rit 14 in de Tour de France: Mende nodigt aanvallers én klassementsmannen uit

clock 11:43 Dat het een heet weekend wordt! 11 uur 43. Dat het een heet weekend wordt!

clock 11:40 11 uur 40. Deze rit is doorgaans een open uitnodiging voor aanvallers. Het wordt dus waarschijnlijk een hevige strijd om in de juiste vlucht te zitten.

clock 11:29 11 uur 29. De truien. Geel (Jonas Vingegaard), groen (Wout van Aert) en wit (Tadej Pogacar) zijn vandaag veilig, of er zouden al enorme omwentelingen of ongelukken moeten gebeuren. De bollen van Simon Geschke, dat is een ander verhaal. Met vier bergjes van derde categorie en de Montée Jalabert van tweede categorie zijn er 13 punten te verdienen. In theorie zijn er vijf renners die de Duitser uit zijn trui kunnen rijden. Hij doet er in ieder geval goed aan om punten te sprokkelen.

clock 11:14 11 uur 14.

clock 11:09 11 uur 09. Belgen zijn in Mende nog niet aan het feest geweest. Jasper Stuyven moest in 2018 tevreden zijn met een derde plaats, net als Axel Merckx in 2005. Die kwam toen een halve minuut na Marcos Serrano binnen. Jurgen Van den Broeck arriveerde in 2010 in het spoor van kleppers als Joaquim Rodriguez, Alberto Contador en Aleksandr Vinokoerov als vierde in Mende.

clock 10:47 10 uur 47. Tour Jury trakteerde Alpecin-Deceuninck en Caleb Ewan gisteren nog op enkele boetes

clock 10:27 10 uur 27. RETRO: Omar Fraile is de laatste winnaar in Mende in 2018 (en dus niet Jasper Stuyven).

clock 10:25 10 uur 25. Koers op twee fronten? Een Tour-etappe naar Mende heeft meestal een geijkt scenario: een sterke groep vluchters kiest het ruime sop en vecht voor de ritzege, maar ook de klassementsmannen kunnen geen verstoppertje spelen. Op de nijdige Montée Jalabert moet iedereen zijn schuilplaats verlaten. Probeert Tadej Pogacar zijn achterstand op Jonas Vingegaard te verkleinen?

clock 10:24 10 uur 24. Ik heb de beklimming naar Mende nog nooit op de fiets gedaan, maar de beelden zagen er wel leuk uit. Het wordt weer een explosieve etappe. Tadej Pogacar (UAE).

clock 10:23 10 uur 23. Wie Mende zegt, kan natuurlijk niet om Laurent Jalabert heen. De Fransman won in 1995 de etappe tussen Saint-Etienne en Mende. De Côte de la Croix Neuve werd dan ook omgedoopt tot de Montée Jalabert. De voorbije jaren zegevierden er onder meer Stephen Cummings en Omar Fraile.

clock 10:23 10 uur 23. RETRO: Laurent Jalabert maakte de Fransen gek op 14 juillet 1995 in Mende.