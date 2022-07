Tour: Barguil geeft op door corona, kans voor sprinters of vluchters in St-Etienne?

clock 10:36 Barguil test positief op covid. Warren Barguil komt vandaag niet meer aan de start in Le Bourg d'Oisans. Afgelopen woensdag snuffelde hij vanuit de vlucht nog aan een ritzege op de Granon, maar gisteren draaide het plots vierkant voor de populaire Fransman. De reden is nu bekend: corona. De 7 andere renners van Arkéa-Samsic - onder wie Nairo Quintana (6e in de stand) - testten allemaal wel negatief. . 10 uur 36. give up Barguil test positief op covid Warren Barguil komt vandaag niet meer aan de start in Le Bourg d'Oisans. Afgelopen woensdag snuffelde hij vanuit de vlucht nog aan een ritzege op de Granon, maar gisteren draaide het plots vierkant voor de populaire Fransman. De reden is nu bekend: corona. De 7 andere renners van Arkéa-Samsic - onder wie Nairo Quintana (6e in de stand) - testten allemaal wel negatief.

clock 10:36 10 uur 36.

clock 09:40 09 uur 40. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een fraaie solo. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een fraaie solo

clock 09:39 09 uur 39. Parcours. De kleine versnellingen ruimen plaats voor een groter mes, al is dit zeker geen biljartlaken. Sprinters zijn niet volledig kansloos, maar vermoedelijk zal de knaldrang van baroudeurs en ontsnappingskoningen net iets meer doorslaggevend zijn. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een zenuwslopend kat-en-muisspel met Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Die heuvelachtige finale werd niet gekopieerd, maar na zo'n zware doortocht in de Alpen moet je sowieso over goeie papieren beschikken om hier een woordje mee te spreken. . Parcours De kleine versnellingen ruimen plaats voor een groter mes, al is dit zeker geen biljartlaken. Sprinters zijn niet volledig kansloos, maar vermoedelijk zal de knaldrang van baroudeurs en ontsnappingskoningen net iets meer doorslaggevend zijn.



Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een zenuwslopend kat-en-muisspel met Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot.



Die heuvelachtige finale werd niet gekopieerd, maar na zo'n zware doortocht in de Alpen moet je sowieso over goeie papieren beschikken om hier een woordje mee te spreken.

clock 09:31 09 uur 31.