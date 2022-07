LIVESTREAM Tour: Belgische sprintersteams jagen op kopgroep met Ganna, Küng en Pedersen

clock 14:28 Lekke band. Pech voor Matteo Jorgenson, want hij rijdt lek en moet achtervolgen op zijn 6 medevluchters. Het lijkt er wel op dat ze daar willen wachten op de Amerikaan, al moet die een half minuutje overbruggen. . 14 uur 28. flat tyre Lekke band Pech voor Matteo Jorgenson, want hij rijdt lek en moet achtervolgen op zijn 6 medevluchters. Het lijkt er wel op dat ze daar willen wachten op de Amerikaan, al moet die een half minuutje overbruggen.

14:27 Heel wat kwaliteit in de kopgroep van de dag, dus daar zullen de sprintersploegen een vette kluif aan hebben. Opvallend is dat van de 7 renners voorop er nog geen enkele een rit in de Tour kon winnen.

14:26 Situatie. Owain Doull laat zich inlopen door het peloton, waardoor de situatie helder is: 7 leiders (Küng, Ganna, Pedersen, Simmons, Houle, Jorgenson en Wright) hebben iets meer dan anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar Alpecin, Lotto en een klein beetje DSM het tempo bepalen.

14:22 Gemiddelde snelheid. Het was een razend tempo in het eerste wedstrijduur: bijna 52 kilometer werd afgelegd!

14:20 Belgische entente. In het peloton hebben ze vrede met de situatie, maar Alpecin heeft voor de jacht al de hulp gekregen van Lotto-Soudal, van niemand minder dan Philippe Gilbert. Het wordt een lange werkdag voor de twee Belgische teams, want St-Etienne is nog 138 kilometer verwijderd.

14:17 van 3 naar 7 leiders. Het kwartet Simmons, Pedersen, Houle en Wright heeft het trio Küng, Ganna en Jorgenson te pakken. Hier zit misschien muziek in. Het peloton wordt al op 47 seconden gechronometreerd. Owain Doull hangt daar nog in zijn eentje tussen.

14:15 Sagan: nee. Wie we schijnbaar mogen afschrijven vandaag is Peter Sagan. Hij vertoeft in een groepje dat probeert terug te keren tot in het peloton. Voor een Sagan in vorm was dit nochtans een etappe waar hij zich altijd in had uitgeleefd.

14:14 De man van Bahrain is niet Mohoric maar de bedrijvige Fred Wright. Trek heeft bovendien een tweede mannetje mee, met Mads Pedersen.

14:13 De wind zit nu schuin op kop, maar in de finale draait die een beetje, waardoor er mogelijk kans is op waaiers. Al denk ik niet dat het zover zal komen. Serge Pauwels (Sporza Tour).

14:12 Het valt maar niet stil en in bijna elke aanval (behalve dan die die nu vooraan rijdt) zit wel iemand van Trek-Segafredo. Quinn Simmons is deze keer op pad met Mohoric, twee grote motoren. Maar hebben die meer cilinders dan de 3 vooraan?

14:10 Kivilev. We rijden door Grenoble, waar Andrej Kiviliev in de Dauphiné van 2001 een van zijn twee profzeges behaalde. Het hadden er meer kunnen zijn, maar aan het leven van de Kazak kwam abrupt een einde na een val in Parijs-Nice van 2003. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van St-Etienne, waar de etappe van vandaag arriveert.

14:08 Wat een snelheid wordt hier weer ontwikkeld, en dat na 2 koninginnenritten in de Alpen! Carl Berteele vanop de motor.

14:07 Knap werk van Alpecin-Deceuninck, die het erin slagen om het gat dicht te rijden. Zullen ze nu voortvlammen of laten ze de drie lopen?

14:06 Waar zijn de Belgen? De achtervolgers zijn zo'n 19 renners sterk, met daarbij geen enkele Belg. Als beide groepen zouden samensmelten, krijgen we 22 koplopers zonder één landgenoot. Opmerkelijk!

14:04 Tijdsverschil. De groep met Mollema blijft hangen tussen het trio Ganna-Küng-Jorgenson en het peloton, waar Alpecin-Deceuninck alles alleen met opknappen. Er zitten zo'n 20-tal seconden tussen elke groep.

13:59 Bij Alpecin-Deceuninck willen ze die achtervolgende groep tot de orde roepen, want als die wegrijdt, slinken de kansen van Jasper Philipsen aanzienlijk.

13:57 Achtervolgers. In de achtervolgende groep herkennen we onder meer Mollema, Kron, Pedersen, Cattaneo, Honoré en Politt. Als zij bij de drie koplopers kunnen geraken, wordt het een vrij omvangrijke groep. Dan ziet het er plots goed uit voor de vluchters.

13:56 Helemaal achteraan haken de eerste trosjes renners af. Daarbij onder meer Chris Froome. Met zijn 3e plaats liet de viervoudige Tourwinnaar de smalende opmerkingen rond zijn naam toch wat verstommen.

13:55 Ganna en Küng wachten niet op wie nog uit de achtergrond komt. Zelfs Jorgenson doet zijn duit in het zakje.

13:54 Ganna waagt zijn kans.

13:53 Het is echt onwaarschijnlijk hoe hard Ganna kan rijden met een fiets. Küng kan zelfs niet eens overnemen. Christophe Vandegoor (Sporza).

13:52 Côte de Brié. Ganna komt als eerste boven op de Côte de Brié, op een handvol seconden gevolgd door enkele renners die graag willen aansluiten.

13:52 Op de Côte de Brie gaan tempobeulen Ganna en Küng over de voormalige kopgroep. Jorgenson haakt zijn karretje aan.

13:48 Nederlanders haken af. Plots ziet het er een stuk minder veelbelovend uit voor Taco van der Hoorn. Op de Côte de Brié komt hij zichzelf tegen. Hij moet zich laten uitzakken tot in het peloton. Met Danny van Poppel speelt Nederland ook zijn 2e pion in de kopgroep kwijt.

13:46 Tijdsverschil. 20 seconden hebben Pedersen, Van der Hoorn en co. Dit ziet er veelbelovend uit.

13:45 Nieuw groepje met Van der Hoorn. Van der Hoorn wil inderdaad meer. Met Mads Pedersen, Pierre-Luc Périchon, Danny van Poppel en Luca Mozzato krijgt hij enkele interessante figuren mee. Maar is het groepje niet weer te klein?

13:45 Van der Hoorn is erg actief.

13:42 Het feestje van Politt en Van der Hoorn is al voorbij. Er kunnen natuurlijk nog feestdagen komen.

13:38 De kriebels zijn nog niet uit het peloton, steeds opnieuw springen nieuwe vlooien weg uit het beest. Zo rijden de 6 koplopers niet echt ver weg.

13:35 Op naar zestal? Gradek heeft het gezelschap gekregen van onder meer Politt, Van der Hoorn, Louvel en Lecroq. Dewulf ziet het gevaar en wil de kloof dichten. Hij lijkt aan te sluiten, maar waait dan weer terug.

13:30 Ook bij Bahrain Victorious loopt het niet zoals ze verwacht hadden in deze Tour. Spelen de huiszoekingen voor de start van de Tour dan toch een rol? Kamil Gradek wil voor wat beter nieuws zorgen. Hij nodigt de anderen uit tot een ontsnapping.

13:28 Dewulf. Bij AG2R moeten ze wel voor de aanval kiezen, na het forfait van O'Connor, Naesen en Bouchard. Stan Dewulf heeft dat goed begrepen. Hij krijgt een paar meter voorsprong, maar meer ook niet.

13:26 Ik heb mijn zinnen op vandaag gezet. Dit is een rit die aansluit bij mijn profiel. Ik zal vanaf het begin scherp moeten zijn. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert).

13:25 Bij Ineos hebben ze blijkbaar de smaak te pakken, want veel Grenadiers houden zich op in de spits van het peloton. Ganna wordt uitgestuurd in de vuurlinie, maar het is toch wat met de handrem op.

13:22 Er wordt momenteel niet zozeer gevlamd, maar wel veel achterom gekeken. De brede wegen nodigen ook niet echt uit, want je bent nooit uit zicht van het peloton.

13:19 We zien de verwachte namen vooraan: Mohoric, Van der Hoorn, Cosnefroy,... Ook Politt zal deze dag aangekruist hebben, maar hij krijgt geen vrijgeleide.

13:18 Let the beast(s) go! Meteen aan kilometerpaal 0 gaat Mads Pedersen ervandoor. De Deen mag niet zomaar vertrekken, hij krijgt een lint aan renners aan zijn achterwiel.

13:17 Nog 400 meter tot de officiële start. De eerste aanvallers maken hun opwachting op de eerste rijen.

13:16 De Alpen waren heel gunstig voor ons, maar ook heel veeleisend. Vandaag heb ik het voordeel dat ik niet per se meer punten hoef te sprokkelen. Andere ploegen zullen eerder een sprint willen. Wout van Aert (Jumbo-Visma).

13:11 Bij Arkéa-Samsic draaien ze blijkbaar Snollebollekes in de teambus. Dankzij Amaury Capiot?

13:06 Officieuze start. Met de speciale truien als eerste zijn de renners in Le Bourg-d'Oisans van start gegaan. Nog even de beentjes warmdraaien - hoewel dat bij deze temperaturen wat onnozel klinkt - en dan kan het gevecht voor de vlucht beginnen.

12:59 Ik voel mij vermoeid, maar dat zal wel bij de meesten zo zijn. De benen zijn nog ça va. Vandaag is een nieuwe kans, al zullen we wat geluk nodig hebben. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

12:44 Ik heb de voorbije 2 dagen moeten vechten tegen de tijdslimiet en vandaag wordt het weer zwaar. Ik zie er een beetje tegenop. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl).

12:44 Jakobsen: "Ik zie er een beetje tegenop".

12:36 Ik had die hond echt niet gezien en voor ik het wist lag ik tegen de grond. Ik ben echt geradbraakt, vol blutsen en builen. Ik keek al een hele Tour naar deze rit uit, maar als je geen 100% bent, vrees ik ervoor. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl).

12:36 Lampaert: "Ik ben geradbraakt".

12:36 Zou het vandaag een dagje voor Peter Sagan kunnen zijn?

12:32 Er zijn niet veel etappes in deze Tour voor types zoals ik, maar deze heb ik op voorhand aangestipt. Ik moet proberen die kansen optimaal te benutten. En als het niet lukt, houden we nog altijd Caleb (Ewan) achter de hand. Brent Van Moer (Lotto-Soudal).

12:32 Van Moer: "Heb deze etappe aangestipt".

12:31 Zouden er waaiers komen? De klassementsmannen zullen toch moeten oppassen dan.

12:27 Het ging best goed gisteren. Zondag is zeker nog een kans voor sprinters zoals ik, maar vandaag is het toch lastiger. We kunnen het ook niet als enige ploeg controleren. Dylan Groenewegen (BikeExchange).

12:27 Groenewegen: "Moest nooit over de limiet gaan gisteren".

11:50 Ex-winnaars in St-Etienne. Als we de namen overlopen van de renners die allemaal gewonnen hebben in Saint-Etienne, dan valt op dat je inderdaad verschillende profielen krijgt: aanvallers zoals Thomas De Gendt (2019), Marcus Burghardt (2008) en Ludo

clock 11:50 11 uur 50. RETRO 1999: de mooiste dag van Ludo Dierckxsens in St-Etienne. RETRO 1999: de mooiste dag van Ludo Dierckxsens in St-Etienne

clock 11:46 Fans van Warren Barguil bij de start, maar hun held zullen ze niet (meer) zien. Hij is naar huis met corona. 11 uur 46. Fans van Warren Barguil bij de start, maar hun held zullen ze niet (meer) zien. Hij is naar huis met corona.

clock 11:39 Het profiel van de dag: golvende wegen richting Saint-Etienne. 11 uur 39. Het profiel van de dag: golvende wegen richting Saint-Etienne

clock 11:06 Wordt het Taco Time vandaag? 11 uur 06. Wordt het Taco Time vandaag?

clock 10:36 Barguil test positief op covid. Warren Barguil komt vandaag niet meer aan de start in Le Bourg d'Oisans. Afgelopen woensdag snuffelde hij vanuit de vlucht nog aan een ritzege op de Granon, maar gisteren draaide het plots vierkant voor de populaire Fransman. De reden is nu bekend: corona. De 7 andere renners van Arkéa-Samsic - onder wie Nairo Quintana (6e in de stand) - testten allemaal wel negatief. . 10 uur 36. give up Barguil test positief op covid Warren Barguil komt vandaag niet meer aan de start in Le Bourg d'Oisans. Afgelopen woensdag snuffelde hij vanuit de vlucht nog aan een ritzege op de Granon, maar gisteren draaide het plots vierkant voor de populaire Fransman. De reden is nu bekend: corona. De 7 andere renners van Arkéa-Samsic - onder wie Nairo Quintana (6e in de stand) - testten allemaal wel negatief.

clock 09:40 09 uur 40. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een fraaie solo. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een fraaie solo

clock 09:39 09 uur 39. Parcours. De kleine versnellingen ruimen plaats voor een groter mes, al is dit zeker geen biljartlaken. Sprinters zijn niet volledig kansloos, maar vermoedelijk zal de knaldrang van baroudeurs en ontsnappingskoningen net iets meer doorslaggevend zijn. Thomas De Gendt won in 2019 in Saint-Etienne na een zenuwslopend kat-en-muisspel met Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Die heuvelachtige finale werd niet gekopieerd, maar na zo'n zware doortocht in de Alpen moet je sowieso over goeie papieren beschikken om hier een woordje mee te spreken. . Parcours De kleine versnellingen ruimen plaats voor een groter mes, al is dit zeker geen biljartlaken. Sprinters zijn niet volledig kansloos, maar vermoedelijk zal de knaldrang van baroudeurs en ontsnappingskoningen net iets meer doorslaggevend zijn.



