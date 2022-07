Zet de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de Tour nog eens op zijn kop?

clock 08:50 08 uur 50. Geraint Thomas won op Alpe d'Huez in 2018. De laatste keer dat Alpe d'Huez de finish van een etappe was in de Tour, was in 2018. Geraint Thomas won toen in het geel. Bardet was toen 3e op 3 seconden, Roglic 6e op 13 seconden, Quintana 9e op 47 seconden. Thomas staat 4e in de stand op 2'26" van Vingegaard. De Welshman won de Tour in 2018. . Geraint Thomas won op Alpe d'Huez in 2018 De laatste keer dat Alpe d'Huez de finish van een etappe was in de Tour, was in 2018. Geraint Thomas won toen in het geel.



Bardet was toen 3e op 3 seconden, Roglic 6e op 13 seconden, Quintana 9e op 47 seconden.



Thomas staat 4e in de stand op 2'26" van Vingegaard. De Welshman won de Tour in 2018.

clock 08:11 08 uur 11. Bevestigt Vingegaard? Wat niemand had verwacht, gebeurde. Tadej Pogacar, tot dan ongenaakbaar en op weg naar zijn 3e Tourtriomf op een rij, kraakte op de slotklim, de Col du Granon. Vingegaard pakte uit op de steilste hellingen tot nu in deze Tour. Vandaag krijgt de Deen in het absolute hooggebergte een nieuwe etappe op die maat gesneden. Kan hij tussen Briançon en Alpe d'Huez zijn statuut bevestigen? Anderzijds is de jager nu prooi geworden. Hoe gaan de Deen, vorig jaar 2e in de Tour, en zijn team Jumbo-Visma daarmee om? Door zijn grote voorsprong (meer dan 2'16" op eerste achtervolger Romain Bardet) mag Vingegaard de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar de tegenstand zal hem de eindzege niet zomaar cadeau doen. Pogacar beloofde al van tot het bittere einde te vechten. En wat met Bardet, Thomas, Quintana, Yates en Gaudu, die nog binnen ruim 3 minuten staan?



Vingegaard pakte uit op de steilste hellingen tot nu in deze Tour. Vandaag krijgt de Deen in het absolute hooggebergte een nieuwe etappe op die maat gesneden. Kan hij tussen Briançon en Alpe d'Huez zijn statuut bevestigen?



Anderzijds is de jager nu prooi geworden. Hoe gaan de Deen, vorig jaar 2e in de Tour, en zijn team Jumbo-Visma daarmee om?



Door zijn grote voorsprong (meer dan 2'16" op eerste achtervolger Romain Bardet) mag Vingegaard de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.



Maar de tegenstand zal hem de eindzege niet zomaar cadeau doen. Pogacar beloofde al van tot het bittere einde te vechten. En wat met Bardet, Thomas, Quintana, Yates en Gaudu, die nog binnen ruim 3 minuten staan?

clock 08:03 08 uur 03. 90 procent van het peloton gaat uit van een hongerklop. Dan kan Pogacar de Tour nog winnen. Maar waar het voor de Tour 80-20 was in zijn voordeel, is het nu 60-40 in het voordeel van Vingegaard. Cocommentator José De Cauwer.

clock 07:59 07 uur 59. Ik wil racen tot het einde. Het is nog niet voorbij. Vandaag verlies ik 3 minuten, maar morgen win ik er misschien weer 3. Tadej Pogacar, gisteren na de rit.