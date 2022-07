LIVESTREAM: Zet de koninginnenrit naar Alpe d'Huez de Tour nog eens op zijn kop?

clock 14:19 14 uur 19. Meintjes, Powless en Ciccone zijn de enige overgebleven jagers op leider Perez. De vier anderen zijn eraan voor de moeite op 2,5 kilometer van de top. . Meintjes, Powless en Ciccone zijn de enige overgebleven jagers op leider Perez. De vier anderen zijn eraan voor de moeite op 2,5 kilometer van de top.

clock 14:17 14 uur 17. Matis Louvel parkeert. Ook Goossens en Schönberger krijgen het nu al lastig in de kopgroep. De betere klimmers blijven over. . Matis Louvel parkeert. Ook Goossens en Schönberger krijgen het nu al lastig in de kopgroep. De betere klimmers blijven over.

clock 14:13 14 uur 13. Anthony Perez vindt het tempo in de kopgroep te laag en gaat op zijn eentje ervandoor. De rest laat zich niet zot maken. Intussen leidt groene trui Van Aert het peloton over de Galibier. . Anthony Perez vindt het tempo in de kopgroep te laag en gaat op zijn eentje ervandoor. De rest laat zich niet zot maken. Intussen leidt groene trui Van Aert het peloton over de Galibier.

clock 14:10 14 uur 10. Nog 5 kilometer klimmen. Ciccone en Meintjes gaan in hun opzet slagen en vooraan komen aansluiten voor de top van de Galibier. We moeten nog 5 kilometer klimmen. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton bedraagt 1'27". . Nog 5 kilometer klimmen Ciccone en Meintjes gaan in hun opzet slagen en vooraan komen aansluiten voor de top van de Galibier. We moeten nog 5 kilometer klimmen. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton bedraagt 1'27".

clock 14:08 14 uur 08. Jumbo wil geen grote groep laten wegrijden. Van Aert roept de tegenaanvallers tot de orde. . Jumbo wil geen grote groep laten wegrijden. Van Aert roept de tegenaanvallers tot de orde.

clock 14:06 14 uur 06. Meintjes en Ciccone samen. Meintjes is intussen bij Ciccone gekomen. Ze moeten met hun tweetjes nog 40 seconden dichten. Achter hen verzamelt zich toch weer een ruime achtervolgende groep. Pidcock schuift mee. . Meintjes en Ciccone samen Meintjes is intussen bij Ciccone gekomen. Ze moeten met hun tweetjes nog 40 seconden dichten. Achter hen verzamelt zich toch weer een ruime achtervolgende groep. Pidcock schuift mee.

clock 14:06 14 uur 06. Er blijven eenzaten wegspringen uit het peloton. Pinot reageert op een uitval van Niv. . Er blijven eenzaten wegspringen uit het peloton. Pinot reageert op een uitval van Niv.

clock 14:04 14 uur 04. Romain Bardet: "De sfeer gaat geweldig zijn vandaag". Romain Bardet: "De sfeer gaat geweldig zijn vandaag"

clock 13:58 13 uur 58. Goossens doet nog steeds kopwerk voorin, terwijl zijn ploegmaats Meintjes en Zimmerman in de achtergrond op komst zijn. De Belg heeft daar blijkbaar geen weet van. . Goossens doet nog steeds kopwerk voorin, terwijl zijn ploegmaats Meintjes en Zimmerman in de achtergrond op komst zijn. De Belg heeft daar blijkbaar geen weet van.

clock 13:57 13 uur 57. Meintjes blijft proberen. Louis Meintjes wil kosten wat het kost meezitten met de vlucht van de dag. Hij probeert het nog eens. Zimmerman trekt hem op gang. . Meintjes blijft proberen Louis Meintjes wil kosten wat het kost meezitten met de vlucht van de dag. Hij probeert het nog eens. Zimmerman trekt hem op gang.

clock 13:55 13 uur 55. Bij Jumbo zijn het de Belgen die de boel moeten controleren. Van Hooydonck bepaalt het tempo met Van Aert in zijn wiel. . Bij Jumbo zijn het de Belgen die de boel moeten controleren. Van Hooydonck bepaalt het tempo met Van Aert in zijn wiel.

clock 13:53 13 uur 53. Ik ben klaar om te vechten. Als ik goede benen heb, ga ik zeker in de aanval. Tadej Pogacar. Ik ben klaar om te vechten. Als ik goede benen heb, ga ik zeker in de aanval. Tadej Pogacar

clock 13:51 13 uur 51. Ciccone is niet bang om tegen de wind te beuken. Hij gaat alleen op zoek naar de zes leiders. . Ciccone is niet bang om tegen de wind te beuken. Hij gaat alleen op zoek naar de zes leiders.

clock 13:49 13 uur 49. Er staat een strakke tegenwind. Dat kan nieuwe tegenaanvallers afschrikken. Gaan we het vandaag doen met deze kleine kopgroep? . Er staat een strakke tegenwind. Dat kan nieuwe tegenaanvallers afschrikken. Gaan we het vandaag doen met deze kleine kopgroep?

clock 13:47 13 uur 47. Amaury Capiot: "We gaan de balans met Nairo opmaken na vandaag". Amaury Capiot: "We gaan de balans met Nairo opmaken na vandaag"

clock 13:44 13 uur 44. Van Hooydonck zet het recht. In de achtervolgende groep zaten er iets te veel interessante namen naar de zin van Jonas Vingegaard. Nathan Van Hooydonck zet de situatie recht en dicht het gat. Zo hebben we nog steeds zes leiders. Daarachter is alles weer samen. . Van Hooydonck zet het recht In de achtervolgende groep zaten er iets te veel interessante namen naar de zin van Jonas Vingegaard. Nathan Van Hooydonck zet de situatie recht en dicht het gat. Zo hebben we nog steeds zes leiders. Daarachter is alles weer samen.

clock 13:39 13 uur 39. Grote groep tegenaanvallers. Iedereen wil meezitten vooraan. Een groep van een dertigtal renners neemt voorsprong op de rest. Primoz Roglic is mee, ook Thibaut Pinot zit in het pakketje. . Grote groep tegenaanvallers Iedereen wil meezitten vooraan. Een groep van een dertigtal renners neemt voorsprong op de rest. Primoz Roglic is mee, ook Thibaut Pinot zit in het pakketje.

clock 13:37 13 uur 37. De aanval van Froome draagt niet ver. Er zijn wel nog steeds anderen die het blijven proberen. We zien onder anderen Pollit, Muhlberger en Pinot een poging wagen. . De aanval van Froome draagt niet ver. Er zijn wel nog steeds anderen die het blijven proberen. We zien onder anderen Pollit, Muhlberger en Pinot een poging wagen.

clock 13:35 13 uur 35. Daar is Froome. Froome neemt het over van Van Aert. De viervoudige Tourwinnaar reed voorlopig onopvallend rond, maar wil zich duidelijk tonen vandaag. . Daar is Froome Froome neemt het over van Van Aert. De viervoudige Tourwinnaar reed voorlopig onopvallend rond, maar wil zich duidelijk tonen vandaag.

clock 13:34 13 uur 34. Van Aert knalt groepje voorbij richting tussensprint en pakt nog wat punten mee. Van Aert knalt groepje voorbij richting tussensprint en pakt nog wat punten mee

clock 13:33 Goossens spijst de kas van Intermarché. De tussensprint is een prooi voor Kobe Goossens. Toch weer wat centjes erbij voor Intermarché-Wanty. Intussen springt Wout van Aert over de tegenaanvallers om nog wat punten op te rapen. Hij komt als zevende door aan de streep. . 13 uur 33. sprint point Goossens spijst de kas van Intermarché De tussensprint is een prooi voor Kobe Goossens. Toch weer wat centjes erbij voor Intermarché-Wanty. Intussen springt Wout van Aert over de tegenaanvallers om nog wat punten op te rapen. Hij komt als zevende door aan de streep.

clock 13:31 13 uur 31. Toch nog tegenaanvallen vanuit het peloton. We zien Neilands en Meintjes meeglippen, maar ze moeten wel 2 minuten dichten. . Toch nog tegenaanvallen vanuit het peloton. We zien Neilands en Meintjes meeglippen, maar ze moeten wel 2 minuten dichten.

clock 13:31 13 uur 31. Col du Galibier. De kopgroep is al begonnen aan de Col du Galibier - vandaag doen we de andere kant dan gisteren. In het peloton gaat het blok erop. De voorsprong loopt op. . Col du Galibier De kopgroep is al begonnen aan de Col du Galibier - vandaag doen we de andere kant dan gisteren. In het peloton gaat het blok erop. De voorsprong loopt op.

clock 13:29 13 uur 29. Geraint Thomas: "Ik denk dat het vandaag wat gecontroleerder zal zijn dan gisteren". Geraint Thomas: "Ik denk dat het vandaag wat gecontroleerder zal zijn dan gisteren"

clock 13:26 13 uur 26. Gezelschap voor Powless. Het groepje met Goossens is komen aansluiten bij Powless. We hebben nu zes leiders met daarbij ook Perez, Schönberger, Louvel en Oliveira. . Gezelschap voor Powless Het groepje met Goossens is komen aansluiten bij Powless. We hebben nu zes leiders met daarbij ook Perez, Schönberger, Louvel en Oliveira.

clock 13:26 13 uur 26. Lampaert en Kruijswijk gaan tegen de grond. Lampaert en Kruijswijk gaan tegen de grond

clock 13:25 Kruiswijk en Lampaert tegen de vlakte. In het tumult van de openingskilometers zien we een valpartij in de buik van het peloton. Lampaert en Kruiswijk zijn de pechvogels van dienst, maar de schade lijkt mee te vallen. . 13 uur 25. fall Kruiswijk en Lampaert tegen de vlakte In het tumult van de openingskilometers zien we een valpartij in de buik van het peloton. Lampaert en Kruiswijk zijn de pechvogels van dienst, maar de schade lijkt mee te vallen.

clock 13:23 13 uur 23. Goossens neemt over. De poging van Teuns en co gaat niet door. Kobe Goossens probeert het dan maar met enkele nieuwe krachten. . Goossens neemt over De poging van Teuns en co gaat niet door. Kobe Goossens probeert het dan maar met enkele nieuwe krachten.

clock 13:22 13 uur 22. Neilson Powless krijgt voorlopig geen gezelschap. Teuns, Van Baarle en een paar anderen proberen een tegenaanval op poten te zetten. . Neilson Powless krijgt voorlopig geen gezelschap. Teuns, Van Baarle en een paar anderen proberen een tegenaanval op poten te zetten.

clock 13:21 13 uur 21. Bauke Mollema: "Ik verwacht niet dat ik de benen heb om mee te doen voor een resultaat". Bauke Mollema: "Ik verwacht niet dat ik de benen heb om mee te doen voor een resultaat"

clock 13:18 13 uur 18. Powless is de eerste die voorsprong weet te nemen. Na de kasseirit was hij dicht bij de gele trui, maar intussen is de Amerikaan teruggezakt naar de 20e plaats in het klassement. . Powless is de eerste die voorsprong weet te nemen. Na de kasseirit was hij dicht bij de gele trui, maar intussen is de Amerikaan teruggezakt naar de 20e plaats in het klassement.

clock 13:16 13 uur 16 match begonnen start time Départ réel Nu zijn we echt vertrokken voor de koninginnenetappe in deze Tour de France. De vroege vlucht zal ongetwijfeld weer populair zijn. Tim Wellens zit klaar om mee te springen.

clock 13:14 13 uur 14. Yves Lampaert: "Fabio had het lastig richting top van de Galibier". Yves Lampaert: "Fabio had het lastig richting top van de Galibier"

clock 13:12 13 uur 12. Eerst sprinten, dan knechten. Wout Van Aert zit nu al klaar om zich te mengen in de eerste en enige tussensprint van de dag. Die komt er al na 12 kilometer. . Eerst sprinten, dan knechten Wout Van Aert zit nu al klaar om zich te mengen in de eerste en enige tussensprint van de dag. Die komt er al na 12 kilometer.

clock 13:06 13 uur 06. Quintana moet nu al wisselen van fiets. Gelukkig zijn we nog niet uit de geneutraliseerde zone en kan hij weer rustig aansluiting zoeken met het peloton. . Quintana moet nu al wisselen van fiets. Gelukkig zijn we nog niet uit de geneutraliseerde zone en kan hij weer rustig aansluiting zoeken met het peloton.

clock 13:02 13 uur 02. Officieuze start. De start is gegeven. De renners krijgen nog 5 kilometer om rustig op gang te komen. En dat zal nodig zijn, want nadien gaat het quasi onmiddellijk bergop. . Officieuze start De start is gegeven. De renners krijgen nog 5 kilometer om rustig op gang te komen. En dat zal nodig zijn, want nadien gaat het quasi onmiddellijk bergop.

clock 12:55 12 uur 55. wereldrecord Marco Pantani heeft snelste tijd op Alpe d'Huez: 36'50" in 1995

clock 12:38 12 uur 38. Quatorze juillet. Het is natuurlijk ook de Franse nationale feestdag vandaag. Romain Bardet, David Gaudu en co zullen als echte patriotten gebrand zijn op een goede prestatie. We zijn ook benieuwd hoeveel Fransen de vroege vlucht zullen bevolken. . Quatorze juillet Het is natuurlijk ook de Franse nationale feestdag vandaag. Romain Bardet, David Gaudu en co zullen als echte patriotten gebrand zijn op een goede prestatie. We zijn ook benieuwd hoeveel Fransen de vroege vlucht zullen bevolken.

clock 12:34 12 uur 34. Vergeet je team op Sporza Tourmanager niet. De rit gaat over 40 minuten van start en dat is meteen ook de deadline om je Tourmanager-ploeg aan te passen. Heb jij Mathieu van der Poel of Oliver Naesen nog in je team staan, voer dan nog snel een transfer door! . Vergeet je team op Sporza Tourmanager niet De rit gaat over 40 minuten van start en dat is meteen ook de deadline om je Tourmanager-ploeg aan te passen. Heb jij Mathieu van der Poel of Oliver Naesen nog in je team staan, voer dan nog snel een transfer door!

clock 12:17 En halen de sprinters de tijdslimiet? Fabio Jakobsen eindigde gisteren als laatste, op meer dan 40 minuten van Jonas Vingegaard. Veel rek heeft hij niet meer. . 12 uur 17. En halen de sprinters de tijdslimiet? Fabio Jakobsen eindigde gisteren als laatste, op meer dan 40 minuten van Jonas Vingegaard. Veel rek heeft hij niet meer.

clock 12:07 12 uur 07. Belangrijke dag voor de bollen. Niet alleen klassementsmannen staan voor een cruciale dag, ook degene die hun zinnen op de bolletjestrui hebben gezet, kunnen zich niet verstoppen. Er zijn vandaag 60 bergpunten te verdienen. Hopelijk heeft de huidige leider in het bergklassement Simon Geschke zijn inspanningen van gisteren goed verteerd. Met Warren Barguil, Pierre Latour en Thibaut Pinot zijn er vooral Franse kapers op de kust. Of moeten we toch kijken naar de klassementsmannen als grootste concurrenten? . Belangrijke dag voor de bollen Niet alleen klassementsmannen staan voor een cruciale dag, ook degene die hun zinnen op de bolletjestrui hebben gezet, kunnen zich niet verstoppen. Er zijn vandaag 60 bergpunten te verdienen. Hopelijk heeft de huidige leider in het bergklassement Simon Geschke zijn inspanningen van gisteren goed verteerd. Met Warren Barguil, Pierre Latour en Thibaut Pinot zijn er vooral Franse kapers op de kust. Of moeten we toch kijken naar de klassementsmannen als grootste concurrenten?

clock 11:59 11 uur 59. Jumbo-Visma in nieuwe rol. Daar waar ze gisteren alles uit elkaar probeerden te ranselen, zal Jumbo-Visma zich vandaag moeten schikken in een nieuwe rol: de leiderstrui verdedigen. Ook groene trui Wout van Aert zal zijn steentje moeten bijdragen, zoveel is duidelijk. Verder zal ook Primoz Roglic zich moeten neerleggen bij een rol van meesterknecht. Zo wordt de Nederlandse brigade een moeilijk te ontwrichten geheel met verder ook een indrukwekkende Tiesj Benoot, een sterke Steven Kruiswijk en een trouwe Sepp Kuss in de rangen. Aan Tadej Pogacar en co om vandaag te bewijzen dat de Tour nog niet beslist is. . Jumbo-Visma in nieuwe rol Daar waar ze gisteren alles uit elkaar probeerden te ranselen, zal Jumbo-Visma zich vandaag moeten schikken in een nieuwe rol: de leiderstrui verdedigen. Ook groene trui Wout van Aert zal zijn steentje moeten bijdragen, zoveel is duidelijk. Verder zal ook Primoz Roglic zich moeten neerleggen bij een rol van meesterknecht. Zo wordt de Nederlandse brigade een moeilijk te ontwrichten geheel met verder ook een indrukwekkende Tiesj Benoot, een sterke Steven Kruiswijk en een trouwe Sepp Kuss in de rangen. Aan Tadej Pogacar en co om vandaag te bewijzen dat de Tour nog niet beslist is.

clock 11:47 11 uur 47. wielrennen BEKIJK: Oranje fans vieren al feest in bocht zeven de avond voor Alpe d'Huez

clock 11:17 11 uur 17. Tour Gehard in de vismijn en gekneed door de Jumbo-machine: wie is Jonas Vingegaard?

clock 08:50 08 uur 50. Geraint Thomas won op Alpe d'Huez in 2018. De laatste keer dat Alpe d'Huez de finish van een etappe was in de Tour, was in 2018. Geraint Thomas won toen in het geel. Bardet was toen 3e op 3 seconden, Roglic 6e op 13 seconden, Quintana 9e op 47 seconden. Thomas staat 4e in de stand op 2'26" van Vingegaard. De Welshman won de Tour in 2018. . Geraint Thomas won op Alpe d'Huez in 2018 De laatste keer dat Alpe d'Huez de finish van een etappe was in de Tour, was in 2018. Geraint Thomas won toen in het geel.



Bardet was toen 3e op 3 seconden, Roglic 6e op 13 seconden, Quintana 9e op 47 seconden.



Thomas staat 4e in de stand op 2'26" van Vingegaard. De Welshman won de Tour in 2018.

clock 08:11 08 uur 11. Bevestigt Vingegaard? Wat niemand had verwacht, gebeurde. Tadej Pogacar, tot dan ongenaakbaar en op weg naar zijn 3e Tourtriomf op een rij, kraakte op de slotklim, de Col du Granon. Vingegaard pakte uit op de steilste hellingen tot nu in deze Tour. Vandaag krijgt de Deen in het absolute hooggebergte een nieuwe etappe op die maat gesneden. Kan hij tussen Briançon en Alpe d'Huez zijn statuut bevestigen? Anderzijds is de jager nu prooi geworden. Hoe gaan de Deen, vorig jaar 2e in de Tour, en zijn team Jumbo-Visma daarmee om? Door zijn grote voorsprong (meer dan 2'16" op eerste achtervolger Romain Bardet) mag Vingegaard de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar de tegenstand zal hem de eindzege niet zomaar cadeau doen. Pogacar beloofde al van tot het bittere einde te vechten. En wat met Bardet, Thomas, Quintana, Yates en Gaudu, die nog binnen ruim 3 minuten staan? . Bevestigt Vingegaard? Wat niemand had verwacht, gebeurde. Tadej Pogacar, tot dan ongenaakbaar en op weg naar zijn 3e Tourtriomf op een rij, kraakte op de slotklim, de Col du Granon.



Vingegaard pakte uit op de steilste hellingen tot nu in deze Tour. Vandaag krijgt de Deen in het absolute hooggebergte een nieuwe etappe op die maat gesneden. Kan hij tussen Briançon en Alpe d'Huez zijn statuut bevestigen?



Anderzijds is de jager nu prooi geworden. Hoe gaan de Deen, vorig jaar 2e in de Tour, en zijn team Jumbo-Visma daarmee om?



Door zijn grote voorsprong (meer dan 2'16" op eerste achtervolger Romain Bardet) mag Vingegaard de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.



Maar de tegenstand zal hem de eindzege niet zomaar cadeau doen. Pogacar beloofde al van tot het bittere einde te vechten. En wat met Bardet, Thomas, Quintana, Yates en Gaudu, die nog binnen ruim 3 minuten staan?

clock 08:08 08 uur 08.

clock 08:08 08 uur 08.

clock 08:03 08 uur 03. 90 procent van het peloton gaat uit van een hongerklop. Dan kan Pogacar de Tour nog winnen. Maar waar het voor de Tour 80-20 was in zijn voordeel, is het nu 60-40 in het voordeel van Vingegaard. Cocommentator José De Cauwer. 90 procent van het peloton gaat uit van een hongerklop. Dan kan Pogacar de Tour nog winnen. Maar waar het voor de Tour 80-20 was in zijn voordeel, is het nu 60-40 in het voordeel van Vingegaard. Cocommentator José De Cauwer

clock 07:59 07 uur 59. Ik wil racen tot het einde. Het is nog niet voorbij. Vandaag verlies ik 3 minuten, maar morgen win ik er misschien weer 3. Tadej Pogacar, gisteren na de rit. Ik wil racen tot het einde. Het is nog niet voorbij. Vandaag verlies ik 3 minuten, maar morgen win ik er misschien weer 3. Tadej Pogacar, gisteren na de rit