LIVESTREAM: Kopgroep met Froome en Pidcock bezig aan langste klim van de Tour, Jumbo controleert

clock 16:33 16 uur 33. Het werk van Van Hooydonck scheidt alvast het eerste kaf van het koren. De bolletjestrui Simon Geschke haakt af.

clock 16:31 16 uur 31. Ook in het peloton zijn ze een versnelling hoger geschakeld. De deur achteraan wordt geopend.

clock 16:28 16 uur 28. Laporte heeft zijn job gedaan, Van Hooydonck is de volgende die moet werken. Kan hij mee over de top van de Croix de Fer geraken?

clock 16:26 16 uur 26. Pidcock drijft het tempo op. Pidcock voelt dat hij moet versnellen als hij straks voor de etappewinst wil strijden. Goossens, Schönberger, Perez en Oliveira moeten eraf. Meintjes, Powless, Froome en Ciccone zijn de enigen die kunnen volgen.

clock 16:22 16 uur 22. Zouden er nog renners zinnen op een aanval aan het eind van deze Croix de Fer. Het lijkt erop dat de echte kanonnen zullen wachten tot Alpe d'Huez, maar misschien durven jongens als Barguil, Jungels of Pinot er wel vroeger aan te beginnen.

clock 16:16 16 uur 16. Jumbo voltallig. Laporte blijft het kopwerk op zich nemen. Daarachter zit nog de voltallige ploeg van Jumbo-Visma gegroepeerd. Toch een contrast met de ploeg van Pogacar waar Hirschi en Bjerg daarjuist al in moeilijkheden zaten. Team Emirates was sowieso al twee belangrijke pionnen kwijt door covid. Bennett en Laengen hebben de Tour een paar dagen verlaten.

clock 16:15 Pidcock heeft nog overschot. 16 uur 15. Pidcock heeft nog overschot.

clock 16:11 16 uur 11. Langzaam maar zeker beginnen de mannen van Vingegaard te knabbelen aan de voorsprong van de kopgroep. Als het tempo straks nog een beetje wordt opgedreven, kan de ritzege nog altijd naar een van de klassementsmannen gaan.

clock 16:10 16 uur 10. Als ASO meldt dat er geen positieve gevallen zijn, dan moet dat met een korrel zout genomen worden. De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen

clock 16:08 16 uur 08. Het is warm in Frankrijk. Het is warm in Frankrijk

clock 16:06 16 uur 06. Benoot bezorgt Vingegaard koude douche. Benoot doet er alles aan om het zijn kopman zo comfortabel mogelijk te maken. Hij spuit een hele drinkbus leeg over de gele trui van Vingegaard. Welgekomen verfrissing voor de Deen.

clock 16:02 16 uur 02. Pogacar in het wit. Het is eventjes aanpassen om Pogacar in een andere kleur dan geel te zien rondrijden. Hij is wel nog steeds leider in het jongerenklassement en draagt dus de witte trui.

clock 16:00 16 uur . Groot peloton. Voorlopig ligt het tempo ook in het peloton vrij laag. Het is Laporte die de dans leidt, maar van uitdunning is nog niet veel sprake.

clock 15:58 15 uur 58. Bij de 9 koplopers zit maar een Fransman: Anthony Perez. Toch een beetje mager op de Franse feestdag.

clock 15:55 15 uur 55. Het is op reserve vooraan. Ze sparen mekaar. José De Cauwer.

clock 15:54 15 uur 54. Het is al drummen op de flanken van Alpe d'Huez. Het is al drummen op de flanken van Alpe d'Huez

clock 15:52 15 uur 52. Het is kwestie van goed in te delen op deze eindeloze col. Vooraan beseffen ze dat en proberen ze de ademhaling onder controle te houden. Nog 19 kilometer tot de top.

clock 15:49 Pittig klimmetje die Col de la Croix de Fer... 15 uur 49. Pittig klimmetje die Col de la Croix de Fer...

clock 15:44 15 uur 44. De flanken van Alpe d'Huez zijn al goed gevuld. Dat wordt een heksenketel straks. Hopelijk gaat alles goed en houden de supporters voldoende afstand.

clock 15:40 15 uur 40. Franse kampioen weet niet welke dag het is. Ook de Franse kampioen Florian Sénéchal moet het peloton laten gaan. Zou hij vergeten zijn dat het vandaag "quatorze juillet" is?

clock 15:37 15 uur 37. De sprinters krijgen het weer moeilijk tijdens de eerste kilometers van de Croix de Fer. Jakobsen, Ewan en Sagan haken af en zoeken een eigen tempo.

clock 15:35 15 uur 35. Ter info: vooraan is Pidcock als elfde in het klassement de best geplaatste renner. Hij staat 11'12" achter Vingegaard. Als de voorsprong van de koplopers nog verder groeit, zullen er toch een aantal renners zich bedreigd voelen door de jonge Brit.

clock 15:28 15 uur 28. Snikheet. De thermometer van een van de motoren geeft 37°C aan, snikheet dus. Gelukkig zoeken ze zo meteen hogere en koelere oorden op. Volgens Sabine Hagedoren neemt de temperatuur met een halve graad af per 100 meter stijging.

clock 15:26 15 uur 26. Col de la Croix de Fer. We zijn begonnen aan de tweede klim van de dag. En daar zijn we wel even zoet mee. Liefst 29 kilometer moet er geklommen worden op de Croix de Fer. Het gemiddeld stijgingspercentage bedraagt 5,2%.

clock 15:24 15 uur 24. Powless maakt wat misbaar naar Ciccone. Even een kink in de stroomkabel van de kopgroep, maar die wordt snel ontward. Ze draaien weer vredevol rond.

clock 15:19 15 uur 19. Gele trui gaat zelf om drank. Het peloton maakt zich weinig druk om Pidcock voorin. Gele trui Vingegaard laat zich uitzakken naar de achterkant van het peloton om drank op te halen.

clock 15:15 15 uur 15. Wij denken toch dat het een hongerklop was van Pogacar gisteren. Alle tekenen wijzen daarop. Serge Pauwels.

clock 15:13 15 uur 13. Pollit en Barguil hebben "per ongeluk" wat voorsprong genomen op het peloton, maar ze beseffen dat ze nergens naar toe rijden en houden in. Vooraan heeft Powless hetzelfde besef gehad. De kopgroep is weer compleet.

clock 15:11 4'37". Het peloton heeft de afdaling een heel pak voorzichtiger afgelegd dan de kopgroep. De voorsprong is gestegen tot 4'37". 15 uur 11. time difference 4'37"

clock 15:07 Covid blijft circuleren in de ploeg van Tadej Pogacar. Grote baas Joxean Matxin is het volgende slachtoffer. 15 uur 07. Covid blijft circuleren in de ploeg van Tadej Pogacar. Grote baas Joxean Matxin is het volgende slachtoffer.

clock 15:00 15 uur . Herbeleef de indrukwekkende afdaling van Pidcock. Herbeleef de indrukwekkende afdaling van Pidcock

clock 14:53 14 uur 53. Terwijl Van Moer even keuvelt met Pogacar in het peloton, is de kopgroep bezig aan het tweede deel van de afdaling. Nog een dikke 10 kilometer krijgen de benen relatieve rust.

clock 14:50 14 uur 50. Goossens en co sluiten weer aan. Dankzij een goede afdaling zijn Goossens, Schönberger en Oliveira weer vooraan komen aansluiten. Als Pidcock en Froome er zo meteen ook bijkomen, hebben we 9 koplopers.

clock 14:46 14 uur 46. Ze zijn vooraan bezig aan een tussenklimmetje. Daarna volgt het tweede deel van de afdaling - die van de Col du Télégraphe. Pidcock en Froome naderen de kop van de wedstrijd.

clock 14:46 14 uur 46.

clock 14:43 14 uur 43. Het duo Pidcock-Froome rijdt een minuut weg van het peloton. Het leiderskwartet is nog een minuut verderop.

clock 14:40 14 uur 40. Pidcock gooit zich als een steen naar beneden. Pidcock gooit zich als een steen naar beneden

clock 14:39 14 uur 39. Froome heeft op zijn oude dag moeite om de zorgeloze Pidcock te volgen in de afdaling, maar die beseft dat hij Froome straks nog kan gebruiken. De jonge Brit van Ineos past zijn tempo aan.

clock 14:38 14 uur 38. Chris Froome en Tom Pidcock: het verleden en de toekomst. José De Cauwer.

clock 14:34 14 uur 34. Pidcock neemt risico's. Pidcock daalt als een schicht. Hij haalt Louvel in in de bocht. Froome probeert het spoor van zijn jonge landgenoot te volgen. Hopelijk geraken ze heelhuids beneden.

clock 14:33 14 uur 33. Perez laat de drie achtervolgers terugkeren in de afdaling. Een verstandige beslissing van de Fransman, want alleen is er geen beginnen aan met nog 125 kilometer voor de boeg.

clock 14:31 14 uur 31. Pidcock in de afdaling. Er volgt nu een lange afdaling in twee delen. Pidcock weet dat en rekent op zijn stuurmanskunsten om weg te rijden van het peloton. De Brit neemt meteen 20".

clock 14:28 14 uur 28. Froome komt boven op 1'40" van Perez, het peloton zit niet ver achter hem. Latour sprint nog voor de punten, maar dat is een maat voor niets want de buit is al verdeeld.

clock 14:27 Perez houdt stand. Op de top van de Galibier houdt Perez goed stand. Hij komt als eerste boven en pakt het maximum van de punten. Op die manier beschermt hij de bergtrui van zijn ploegmaat Geschke. Ciccone komt als tweede boven, met Meintjes en Powless in zijn spoor. 14 uur 27. mountain

clock 14:20 14 uur 20. Froome toont zich. Froome muist er nog eens vanonder. De Brit zoekt een goed ritme, maar moet wel alleen op zoek naar de kop van de koers.

clock 14:19 14 uur 19. Meintjes, Powless en Ciccone zijn de enige overgebleven jagers op leider Perez. De vier anderen zijn eraan voor de moeite op 2,5 kilometer van de top.

clock 14:17 14 uur 17. Matis Louvel parkeert. Ook Goossens en Schönberger krijgen het nu al lastig in de kopgroep. De betere klimmers blijven over.

clock 14:13 14 uur 13. Anthony Perez vindt het tempo in de kopgroep te laag en gaat op zijn eentje ervandoor. De rest laat zich niet zot maken. Intussen leidt groene trui Van Aert het peloton over de Galibier.

clock 14:10 14 uur 10. Nog 5 kilometer klimmen. Ciccone en Meintjes gaan in hun opzet slagen en vooraan komen aansluiten voor de top van de Galibier. We moeten nog 5 kilometer klimmen. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton bedraagt 1'27".

clock 14:08 14 uur 08. Jumbo wil geen grote groep laten wegrijden. Van Aert roept de tegenaanvallers tot de orde.

clock 14:06 14 uur 06. Meintjes en Ciccone samen. Meintjes is intussen bij Ciccone gekomen. Ze moeten met hun tweetjes nog 40 seconden dichten. Achter hen verzamelt zich toch weer een ruime achtervolgende groep. Pidcock schuift mee.

clock 14:06 14 uur 06. Er blijven eenzaten wegspringen uit het peloton. Pinot reageert op een uitval van Niv.

clock 14:04 14 uur 04. Romain Bardet: "De sfeer gaat geweldig zijn vandaag". Romain Bardet: "De sfeer gaat geweldig zijn vandaag"

clock 13:58 13 uur 58. Goossens doet nog steeds kopwerk voorin, terwijl zijn ploegmaats Meintjes en Zimmerman in de achtergrond op komst zijn. De Belg heeft daar blijkbaar geen weet van.

clock 13:57 13 uur 57. Meintjes blijft proberen. Louis Meintjes wil kosten wat het kost meezitten met de vlucht van de dag. Hij probeert het nog eens. Zimmerman trekt hem op gang.

clock 13:55 13 uur 55. Bij Jumbo zijn het de Belgen die de boel moeten controleren. Van Hooydonck bepaalt het tempo met Van Aert in zijn wiel.

clock 13:53 13 uur 53. Ik ben klaar om te vechten. Als ik goede benen heb, ga ik zeker in de aanval. Tadej Pogacar.

clock 13:51 13 uur 51. Ciccone is niet bang om tegen de wind te beuken. Hij gaat alleen op zoek naar de zes leiders.

clock 13:49 13 uur 49. Er staat een strakke tegenwind. Dat kan nieuwe tegenaanvallers afschrikken.

clock 13:47 13 uur 47. Amaury Capiot: "We gaan de balans met Nairo opmaken na vandaag". Amaury Capiot: "We gaan de balans met Nairo opmaken na vandaag"