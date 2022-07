Tour finisht op "vergeten reus" Col du Granon in loodzware Alpen-2-daagse, kijk integraal

clock 08:38 08 uur 38. Bekijk de rit naar de Col du Granon uit de Tour van 1986. Bekijk de rit naar de Col du Granon uit de Tour van 1986

clock 07:08 07 uur 08. Live op alle Sporza-kanalen. Sporza is er vandaag met beelden bij vanaf de start. De fictieve start van rit 11 is om 12.15 uur, om 12.05 uur loopt de livestream al én is de tv-uitzending op Eén begonnen. Om 12.50 uur gaan we even naar Canvas om om 13.30 uur terug te keren naar Eén. Het commentaar op tv is van Renaat Schotte en José De Cauwer. Online is er al van ver voor de start met tekst live bij, Radio 1 pikt in vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Serge Pauwels. . Live op alle Sporza-kanalen Sporza is er vandaag met beelden bij vanaf de start. De fictieve start van rit 11 is om 12.15 uur, om 12.05 uur loopt de livestream al én is de tv-uitzending op Eén begonnen. Om 12.50 uur gaan we even naar Canvas om om 13.30 uur terug te keren naar Eén.



clock 07:07 07 uur 07.

clock 06:59 06 uur 59. Korte rit, 4 mooie bergen. Net als gisteren (148 km) is er ook vandaag een korte rit van 151,7 km. Vertrekken doen we op 324 meter hoogte in Albertville, na 16 km ligt er een tussenspurt voor groene trui Wout van Aert. Geleidelijk rijden we omhoog. Alle bergen liggen in de laatste dikke 100 kilometer. De top van de Lacets de Montvernier, de berg met de haarspeldbochten van 2e categorie, is 3,4 km aan 8,2 procent. Op de Col du Télégraphe (1e cat.) moet 11,9 km bedwongen worden aan 7,1 procent gemiddeld, maar het wordt nog zwaarder. Het dak van de Tour ligt op 2.642 meter op de Col du Galibier (BC) met 17,7 km klimmen aan 6,9 procent. De slotklim van buiten categorie eindigt op 2.413 meter hoogte op de Col du Granon met 11,3 km bergop aan 9,2 procent. De Granon is voor het eerst sinds 1986 weer opgenomen in het parcours. Bernard Hinault moest toen zijn gele trui afstaan aan Greg LeMond. De "vergeten reus" gunt de renners nauwelijks een adempauze en in de slotkilometers - op ruw asfalt - krijgt de wind vrij spel zoals we ook op de Mont Ventoux altijd meemaken. . Korte rit, 4 mooie bergen Net als gisteren (148 km) is er ook vandaag een korte rit van 151,7 km. Vertrekken doen we op 324 meter hoogte in Albertville, na 16 km ligt er een tussenspurt voor groene trui Wout van Aert.



clock 06:58 06 uur 58.