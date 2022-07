LIVESTREAM: Van Aert en Van der Poel stomen door na tussensprint in begin van loodzware Alpen-rit

clock 12:56 12 uur 56. Kaap van de 300 punten. Dankzij de tussensprint heeft Van Aert nu 304 punten in het puntenklassement. Daarmee overschrijdt hij de magische kaap van de 300 punten die in principe volstaan voor eindwinst in het sprintersklassement. En we zijn nog maar halverwege de Tour... . Kaap van de 300 punten Dankzij de tussensprint heeft Van Aert nu 304 punten in het puntenklassement. Daarmee overschrijdt hij de magische kaap van de 300 punten die in principe volstaan voor eindwinst in het sprintersklassement. En we zijn nog maar halverwege de Tour...

clock 12:54 12 uur 54. Benoot en co zijn eraan voor de moeite. Een nieuwe aanval uit het peloton brengt alles terug samen achter de twee leiders. . Benoot en co zijn eraan voor de moeite. Een nieuwe aanval uit het peloton brengt alles terug samen achter de twee leiders.

clock 12:52 12 uur 52. De verschillen zijn voorlopig beperkt. Het peloton, de zes achtervolgers en het koningskoppel voorin zitten allen op een zakdoek van een halve minuut. . De verschillen zijn voorlopig beperkt. Het peloton, de zes achtervolgers en het koningskoppel voorin zitten allen op een zakdoek van een halve minuut.

clock 12:50 Van Aert krijgt de punten. Van der Poel dringt niet aan bij de tussensprint. Missie volbracht voor Van Aert dus. Ze lijken door te rijden. . 12 uur 50. sprint point Van Aert krijgt de punten Van der Poel dringt niet aan bij de tussensprint. Missie volbracht voor Van Aert dus. Ze lijken door te rijden.

clock 12:48 12 uur 48. Nu toch een tegenaanval, met Belgen. Een groepje van zes renners heeft nu toch wat voorsprong genomen op het peloton. Benoot, Van Moer en Dewulf zorgen voor een sterke Belgische vertegenwoordiging. . Nu toch een tegenaanval, met Belgen Een groepje van zes renners heeft nu toch wat voorsprong genomen op het peloton. Benoot, Van Moer en Dewulf zorgen voor een sterke Belgische vertegenwoordiging.

clock 12:47 12 uur 47. We zijn bijna aan de tussensprint. Die punten zal Van Aert alleszins oprapen, maar wat doen ze nadien? Gaan ze door of sparen ze hun benen? . We zijn bijna aan de tussensprint. Die punten zal Van Aert alleszins oprapen, maar wat doen ze nadien? Gaan ze door of sparen ze hun benen?

clock 12:45 12 uur 45. Het spel zit op de wagen. In het peloton proberen ze een voor een weg te springen, maar niemand die in dat opzet slaagt. Van Aert en Van der Poel lopen intussen verder uit. . Het spel zit op de wagen In het peloton proberen ze een voor een weg te springen, maar niemand die in dat opzet slaagt. Van Aert en Van der Poel lopen intussen verder uit.

clock 12:44 Van Aert en van der Poel blijven gas geven. 12 uur 44. Van Aert en van der Poel blijven gas geven

clock 12:39 12 uur 39. De achtervolgers zijn allemaal bijgebeend. Het koningskoppel stoomt dus met hun tweetjes richting tussensprint. Ze hebben 15 seconden voorsprong op het peloton. . De achtervolgers zijn allemaal bijgebeend. Het koningskoppel stoomt dus met hun tweetjes richting tussensprint. Ze hebben 15 seconden voorsprong op het peloton.

clock 12:38 Vlasov moet achtervolgen. Aleksandr Vlasov blijft pech hebben in deze Tour. Hij staat even aan de kant met een mechanisch probleem en moet dus meteen achtervolgen. . 12 uur 38. mechanical breakdown Vlasov moet achtervolgen Aleksandr Vlasov blijft pech hebben in deze Tour. Hij staat even aan de kant met een mechanisch probleem en moet dus meteen achtervolgen.

clock 12:36 12 uur 36. Achter de twee tenoren zijn er nogal wat tegenaanvallers te zien, maar ze moeten toch nog een serieus kloofje dichten om vooraan aan te sluiten. Een van de tegenaanvallers is Chris Froome. . Achter de twee tenoren zijn er nogal wat tegenaanvallers te zien, maar ze moeten toch nog een serieus kloofje dichten om vooraan aan te sluiten. Een van de tegenaanvallers is Chris Froome.

clock 12:35 12 uur 35. Ze waren het voor de start al aan het bespreken met hun tweetjes. Van der Poel-Van Aert blijft ook in de Tour een onafscheidelijk duo. . Ze waren het voor de start al aan het bespreken met hun tweetjes. Van der Poel-Van Aert blijft ook in de Tour een onafscheidelijk duo.

clock 12:34 12 uur 34. Van Aert en van der Poel zijn eerste aanvallers. Van Aert en van der Poel zijn eerste aanvallers

clock 12:33 12 uur 33. Van Aert op zoek naar tussensprint. De eerste die wegspringt is niemand minder dan Wout van Aert. En wie zit er in zijn wiel? Mathieu van der Poel! De aanval van Van Aert valt te verklaren door de eerste tussensprint die al binnen 16 kilometer op het parcours ligt. . Van Aert op zoek naar tussensprint De eerste die wegspringt is niemand minder dan Wout van Aert. En wie zit er in zijn wiel? Mathieu van der Poel! De aanval van Van Aert valt te verklaren door de eerste tussensprint die al binnen 16 kilometer op het parcours ligt.

clock 12:32 12 uur 32 match begonnen start time Et c'est parti pour le show Het vlagje zwaait, de beren zijn los. Benieuwd of we weer zo een lange strijd om de vroege vlucht krijgen als gisteren. Misschien zijn er vandaag toch wat meer renners afgeschrikt door het parcours. We zullen het zien.

clock 12:26 12 uur 26. Op drie kilometer van de "départ réel" zien we de mannen van B&B-hotels al vooraan klaar zitten om straks mee te springen met de eerste aanvallen. . Op drie kilometer van de "départ réel" zien we de mannen van B&B-hotels al vooraan klaar zitten om straks mee te springen met de eerste aanvallen.

clock 12:22 12 uur 22. Ik weet niet waar de geruchten vandaan komen, maar ik heb helemaal geen problemen met mijn rug. Jonas Vingegaard. Ik weet niet waar de geruchten vandaan komen, maar ik heb helemaal geen problemen met mijn rug. Jonas Vingegaard

clock 12:17 12 uur 17. Michael Morkov: "Het wordt overleven vandaag, maar Jakobsen klimt goed dus ik heb er vertrouwen in". Michael Morkov: "Het wordt overleven vandaag, maar Jakobsen klimt goed dus ik heb er vertrouwen in"

clock 12:13 12 uur 13. Officieuze start. De countdown is afgerond en zo zijn we vertrokken voor nog enkele kilometers geneutraliseerde zone. Truidragers Pogacar (geel), Geschke (bollen), Van Aert (groen) en Pidcock (wit) trekken het peloton op gang. . Officieuze start De countdown is afgerond en zo zijn we vertrokken voor nog enkele kilometers geneutraliseerde zone. Truidragers Pogacar (geel), Geschke (bollen), Van Aert (groen) en Pidcock (wit) trekken het peloton op gang.

clock 12:12 12 uur 12. De renners staan klaar in Albertville. Binnen enkele minuten mogen ze de pedalen laten warmdraaien. . De renners staan klaar in Albertville. Binnen enkele minuten mogen ze de pedalen laten warmdraaien.

clock 12:07 Wout van Aert verkoelt zich nog even met een ijsvest. 12 uur 07. Wout van Aert verkoelt zich nog even met een ijsvest

clock 12:07 12 uur 07. Kobe Goossens: "Ik trainde hier vroeger vaak dus ik kijk ernaar uit". Kobe Goossens: "Ik trainde hier vroeger vaak dus ik kijk ernaar uit"

clock 12:06 12 uur 06. Zet u neer, pak een pistolet en maak u klaar voor de elfde rit van de Tour de France! Maarten Vangramberen. Zet u neer, pak een pistolet en maak u klaar voor de elfde rit van de Tour de France! Maarten Vangramberen

clock 12:02 12 uur 02. Brent Van Moer: "We hopen dat Ewan vandaag een betere dag heeft". Brent Van Moer: "We hopen dat Ewan vandaag een betere dag heeft"

clock 11:55 11 uur 55. Tour QUIZ: Herken de col uit de Tour de France

clock 11:35 Niet alleen Greg LeMond zal nostalgisch worden door de etappe van vandaag, ook Andy Schleck zal met plezier worden herinnerd aan zijn triomftocht over de Galibier in 2011. 11 uur 35. Niet alleen Greg LeMond zal nostalgisch worden door de etappe van vandaag, ook Andy Schleck zal met plezier worden herinnerd aan zijn triomftocht over de Galibier in 2011.

clock 11:26 11 uur 26. Strijden klassementsmannen ook om ritzege? De klassementsmannen zullen zich vandaag niet kunnen verstoppen. De vraag is alleen of het team van leider Pogacar de wedstrijd van in het begin gaat proberen controleren. Door de besmetting van Bennett verloren ze gisteren al een belangrijke bergluitenant. Proberen ze energie te sparen en geven ze de kopgroep ruimte om te strijden voor de dagzege? Of gaat Pogi toch zelf voor een derde ritzege? De kopmannen van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zullen het de Sloveense gele trui alleszins niet cadeau geven. . Strijden klassementsmannen ook om ritzege? De klassementsmannen zullen zich vandaag niet kunnen verstoppen. De vraag is alleen of het team van leider Pogacar de wedstrijd van in het begin gaat proberen controleren. Door de besmetting van Bennett verloren ze gisteren al een belangrijke bergluitenant. Proberen ze energie te sparen en geven ze de kopgroep ruimte om te strijden voor de dagzege? Of gaat Pogi toch zelf voor een derde ritzege? De kopmannen van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zullen het de Sloveense gele trui alleszins niet cadeau geven.

clock 11:08 11 uur 08. Klimmen en klauteren. Het parcours van vandaag is loodzwaar. Zo'n 4000 hoogtemeters moeten bedwongen worden over een afstand van 151 kilometer. Voor wie zich er niets bij kan voorstellen: de Ronde van Vlaanderen telt normaliter iets meer dan 2000 hoogtemeters en is 120 kilometer langer. De Vlaamse Ardennen mogen dan wel mooi zijn, de Alpen zijn andere koek. Het is duidelijk dat de lichtgewichten vandaag het zwaarst zullen doorwegen in de rituitslag. . Klimmen en klauteren Het parcours van vandaag is loodzwaar. Zo'n 4000 hoogtemeters moeten bedwongen worden over een afstand van 151 kilometer. Voor wie zich er niets bij kan voorstellen: de Ronde van Vlaanderen telt normaliter iets meer dan 2000 hoogtemeters en is 120 kilometer langer. De Vlaamse Ardennen mogen dan wel mooi zijn, de Alpen zijn andere koek. Het is duidelijk dat de lichtgewichten vandaag het zwaarst zullen doorwegen in de rituitslag.

clock 09:38 09 uur 38. Binnen de ploeg van Jumbo-Visma zal Wout van Aert vandaag en morgen in de rol van helper kruipen. Zaterdag en zondag zal hij volop zijn eigen kansen mogen gaan. . Sep Vanmarcke in Vive le Vélo. Binnen de ploeg van Jumbo-Visma zal Wout van Aert vandaag en morgen in de rol van helper kruipen. Zaterdag en zondag zal hij volop zijn eigen kansen mogen gaan. Sep Vanmarcke in Vive le Vélo

clock 08:38 08 uur 38. Bekijk de rit naar de Col du Granon uit de Tour van 1986. Bekijk de rit naar de Col du Granon uit de Tour van 1986

Live op alle Sporza-kanalen. Sporza is er vandaag met beelden bij vanaf de start. De fictieve start van rit 11 is om 12.15 uur, om 12.05 uur loopt de livestream al én is de tv-uitzending op Eén begonnen. Om 12.50 uur gaan we even naar Canvas om om 13.30 uur terug te keren naar Eén. Het commentaar op tv is van Renaat Schotte en José De Cauwer. Online is er al van ver voor de start met tekst live bij, Radio 1 pikt in vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Serge Pauwels.



Het commentaar op tv is van Renaat Schotte en José De Cauwer.



Online is er al van ver voor de start met tekst live bij, Radio 1 pikt in vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Serge Pauwels.

clock 06:59 06 uur 59. Korte rit, 4 mooie bergen. Net als gisteren (148 km) is er ook vandaag een korte rit van 151,7 km. Vertrekken doen we op 324 meter hoogte in Albertville, na 16 km ligt er een tussenspurt voor groene trui Wout van Aert. Geleidelijk rijden we omhoog. Alle bergen liggen in de laatste dikke 100 kilometer. De top van de Lacets de Montvernier, de berg met de haarspeldbochten van 2e categorie, is 3,4 km aan 8,2 procent. Op de Col du Télégraphe (1e cat.) moet 11,9 km bedwongen worden aan 7,1 procent gemiddeld, maar het wordt nog zwaarder. Het dak van de Tour ligt op 2.642 meter op de Col du Galibier (BC) met 17,7 km klimmen aan 6,9 procent. De slotklim van buiten categorie eindigt op 2.413 meter hoogte op de Col du Granon met 11,3 km bergop aan 9,2 procent. De Granon is voor het eerst sinds 1986 weer opgenomen in het parcours. Bernard Hinault moest toen zijn gele trui afstaan aan Greg LeMond. De "vergeten reus" gunt de renners nauwelijks een adempauze en in de slotkilometers - op ruw asfalt - krijgt de wind vrij spel zoals we ook op de Mont Ventoux altijd meemaken. . Korte rit, 4 mooie bergen Net als gisteren (148 km) is er ook vandaag een korte rit van 151,7 km. Vertrekken doen we op 324 meter hoogte in Albertville, na 16 km ligt er een tussenspurt voor groene trui Wout van Aert.



Geleidelijk rijden we omhoog. Alle bergen liggen in de laatste dikke 100 kilometer.



De top van de Lacets de Montvernier, de berg met de haarspeldbochten van 2e categorie, is 3,4 km aan 8,2 procent.



Op de Col du Télégraphe (1e cat.) moet 11,9 km bedwongen worden aan 7,1 procent gemiddeld, maar het wordt nog zwaarder. Het dak van de Tour ligt op 2.642 meter op de Col du Galibier (BC) met 17,7 km klimmen aan 6,9 procent.



De slotklim van buiten categorie eindigt op 2.413 meter hoogte op de Col du Granon met 11,3 km bergop aan 9,2 procent.



De Granon is voor het eerst sinds 1986 weer opgenomen in het parcours. Bernard Hinault moest toen zijn gele trui afstaan aan Greg LeMond.



De "vergeten reus" gunt de renners nauwelijks een adempauze en in de slotkilometers - op ruw asfalt - krijgt de wind vrij spel zoals we ook op de Mont Ventoux altijd meemaken.

