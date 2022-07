LIVESTREAM: Duel tussen Vingegaard en Pogacar, Van Aert wacht het duo op

De rit van gisteren was een aperitiefhapje voor wat vandaag en morgen op het menu staat in de Tour. Voor velen is morgen de koninginnenrit over 3 cols buiten categorie naar Alpe d'Huez, maar vandaag is ook niet mis. 4 cols moet het peloton over in rit 11: de Lacets de Montvernier (2e cat.), de Télégraphe (1e cat.), het dak van de Tour op de Galibier (BC) en de finish op de Col du Granon (BC). Kijk naar tv of onze livestream of luister naar Radio 1.