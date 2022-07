Tourrit 10: relatieve stilte voor de Alpen-storm

Na de rustdag in de Tour gisteren maakt het peloton zich klaar voor een loodzware week door de Alpen. De hoofdschotel is voor morgen en overmorgen, vandaag kunnen de klimmersbenen al getest worden met een aankomst op een col van 2e categorie in Megève. Volg de koers hier vanaf 13.40 uur met tekst, vanaf 14.40 uur zijn er beelden op Eén en in onze livestream. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur.