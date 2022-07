Tour LIVE: Pogacar verliest Bennett, ritje voor de vluchters vandaag?

clock 13:51 13 uur 51. Ik voel me best wel goed en heb er zin in. In de rustdag heb ik weer een boek uitgelezen en meteen aan een nieuw begonnen. En zo blijf je bezig. Bauke Mollema (Trek-Segrafredo). Ik voel me best wel goed en heb er zin in. In de rustdag heb ik weer een boek uitgelezen en meteen aan een nieuw begonnen. En zo blijf je bezig. Bauke Mollema (Trek-Segrafredo)

clock 13:50 13 uur 50. Mollema: "Ik heb er zin in!". Mollema: "Ik heb er zin in!"

clock 13:48 13 uur 48. C'est parti! Tourbaas Prud'homme heeft nu dan toch met zijn vlagje gezwaaid, maar niemand heeft zin om nu al aan te vallen. Is het de hitte die de benen van de renners afsnijdt? Of kijken ze even de kat uit de boom na de rustdag? . C'est parti! Tourbaas Prud'homme heeft nu dan toch met zijn vlagje gezwaaid, maar niemand heeft zin om nu al aan te vallen. Is het de hitte die de benen van de renners afsnijdt? Of kijken ze even de kat uit de boom na de rustdag?

clock 13:45 13 uur 45. Ik verwacht niet te veel van de rit van vandaag, maar dat deed ik zondag ook niet en door omstandigheden geraakte ik toch in de vlucht. Ik denk dat ik best energie spaar voor de komende dagen, die superzwaar worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik verwacht niet te veel van de rit van vandaag, maar dat deed ik zondag ook niet en door omstandigheden geraakte ik toch in de vlucht. Ik denk dat ik best energie spaar voor de komende dagen, die superzwaar worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 13:43 13 uur 43. Nog even wachten. Er zijn nog wat renners die op achterstand rijden door mechanische problemen. Zo moet Benjamin Thomas zijn schoen laten vervangen. De officiële start wordt uitgesteld tot iedereen is aangesloten. . Nog even wachten Er zijn nog wat renners die op achterstand rijden door mechanische problemen. Zo moet Benjamin Thomas zijn schoen laten vervangen. De officiële start wordt uitgesteld tot iedereen is aangesloten.

clock 13:37 Het wordt warm in de Tour, Barguil vraagt alvast een laagje zonnecrème. 13 uur 37. Het wordt warm in de Tour, Barguil vraagt alvast een laagje zonnecrème

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Start De renners hebben inmiddels al startplaats Morzine uitgewuifd. Over enkele kilometers wordt de echte start gegeven. Krijgen we meteen een spervuur aan aanvallen?

clock 13:35 13 uur 35.

clock 13:32 13 uur 32. Ik voel me steeds beter, de rustdag heeft me goed gedaan. Ik denk dat het vandaag een dag wordt voor de ontsnapping, maar ik kijk vooral uit naar de ritten van de komende dagen. Die ritten heb ik ook verkend. Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik voel me steeds beter, de rustdag heeft me goed gedaan. Ik denk dat het vandaag een dag wordt voor de ontsnapping, maar ik kijk vooral uit naar de ritten van de komende dagen. Die ritten heb ik ook verkend. Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 13:31 13 uur 31. Kobe Goossens: "Ik voel me steeds beter". Kobe Goossens: "Ik voel me steeds beter"

clock 13:30 Ze staan er klaar voor... 13 uur 30. Ze staan er klaar voor...

clock 13:28 Het lijkt erop dat de vlucht populair zal zijn vandaag. 13 uur 28. Het lijkt erop dat de vlucht populair zal zijn vandaag.

clock 13:23 13 uur 23. Na een rustdag ben ik soms goed, soms minder. Het is in ieder geval weer een kans vandaag. De hitte, ook voor de komende dagen, is wel niet in mijn voordeel. Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Na een rustdag ben ik soms goed, soms minder. Het is in ieder geval weer een kans vandaag. De hitte, ook voor de komende dagen, is wel niet in mijn voordeel. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

clock 13:23 13 uur 23. Teuns: "Vandaag weer een kans, maar...". Teuns: "Vandaag weer een kans, maar..."

clock 13:21 Steeds meer berichten die ook de positieve test voor Majka bevestigen... 13 uur 21. Steeds meer berichten die ook de positieve test voor Majka bevestigen...

clock 13:14 13 uur 14. Ik heb de hele rustdag in bed gelegen en dat heeft deugd gedaan. Vandaag wordt denk ik iets te lastig. Ik kan beter wat energie sparen voor later. Alpe d'Huez? Ja, maar niet om te winnen. Dat is een beetje fout opgevat. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Ik heb de hele rustdag in bed gelegen en dat heeft deugd gedaan. Vandaag wordt denk ik iets te lastig. Ik kan beter wat energie sparen voor later. Alpe d'Huez? Ja, maar niet om te winnen. Dat is een beetje fout opgevat. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:14 13 uur 14. Van der Poel: "Hele rustdag in bed". Van der Poel: "Hele rustdag in bed"

clock 13:12 13 uur 12. Wat met Majka? Intussen doet ook het nog niet bevestigde gerucht de ronde dat ook Rafal Majka positief getest zou hebben, maar dat zijn waarden zo laag zijn dat hij toch mag starten. UAE zit in ieder geval met een serieus coronaprobleem. . Wat met Majka? Intussen doet ook het nog niet bevestigde gerucht de ronde dat ook Rafal Majka positief getest zou hebben, maar dat zijn waarden zo laag zijn dat hij toch mag starten. UAE zit in ieder geval met een serieus coronaprobleem.

clock 13:05 13 uur 05. Pogacar nog met 5 ploegmaats. De rustdag heeft dan toch twee extra coronagevallen geëist: na Luke Durbridge verlaat ook George Bennett de Tour. Het is na Vegard Stake Laengen al de tweede ploegmaat van Tadej Pogacar die moet opstappen vanwege corona. . Pogacar nog met 5 ploegmaats De rustdag heeft dan toch twee extra coronagevallen geëist: na Luke Durbridge verlaat ook George Bennett de Tour. Het is na Vegard Stake Laengen al de tweede ploegmaat van Tadej Pogacar die moet opstappen vanwege corona.