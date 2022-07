LIVESTREAM Tour: winnaar zit in reusachtige kopgroep, koers stilgelegd door actievoerders

clock 16:19 16 uur 19 match begonnen start time Herstart Alberto Bettiol mag weer vertrekken, met een halve minuut na hem de 24 andere vluchters. Het peloton heeft nog een zevental minuten om rust te nemen.

clock 16:17 16 uur 17. De politie heeft alle moeite van de wereld om de actievoerders van het asfalt te krijgen, omdat ze zich hadden vastgeplakt met lijm. Het zal om "Soudal" (lijm) gaan, grapte Jack Bauer nog. Maarten Vangramberen vanop de motor.

clock 16:16 Met bengaals vuur brachten ze het peloton tot stilstand. 16 uur 16.

clock 16:15 De actievoerders worden van de weg getrokken. 16 uur 15.

clock 16:13 16 uur 13. Tour Opschudding in de Tour: vastgelijmde klimaatactivisten brengen kopgroep tot stilstand

clock 16:11 16 uur 11. De renners nemen van de verplichte rust gebruik om verkoeling op te zoeken of een plasje te maken. Zo krijgen we onbedoeld een koers in 2 delen.

clock 16:10 16 uur 10. De tijdsverschillen zijn opgenomen, dus we zullen straks vertrekken met de situatie zoals ze was. Renaat Schotte.

clock 16:07 16 uur 07. Alle renners staan stil! Bizar! Plots worden alle renners aangemaand om halt te houden. Zowel vooraan als in het peloton. Even verderop zouden enkele manifestanten zich vastgeketend op de weg, waardoor er geen doorkomen meer aan is.

clock 16:02 16 uur 02. Dat was nipt! Bettiol knalt bijna op de cameramotor. Dat was nipt! Bettiol knalt bijna op de cameramotor

clock 16:01 16 uur 01. Bettiol à la Van Aert. Bettiol heeft een lekker tempo te pakken en rijdt al bijna een halve minuut voor zijn voormalige vluchtgenoten uit. Door een moment van onoplettendheid rijdt hij bijna op de motor voor hem uit. Maar met een acrobatische zwenkbeweging loopt het goed af.

clock 15:59 15 uur 59. Bettiol gaat nu al. Alberto Bettiol beseft dat hij niet moet wachten tot de flanken van de Montée de Megève en dus probeert hij in de "vlakke" aanloop al zijn slag te slaan.

clock 15:52 Tijdsverschil. Het verschil is al geklommen naar 6'40", waardoor we nu al zeker zijn dat de winnaar vooraan zit. We zitten ook al op minder dan 50 kilometer van de finish. Maar wie van de 25 heeft de beste papieren in handen? 15 uur 52. time difference

clock 15:44 15 uur 44. Bekend terrein voor Izagirre. Jon Izagirre rijdt op bekend terrein rond in deze etappe, want in 2016 won hij de rit die hem van Megève naar Morzine voerde, terwijl het vandaag net andersom is. Bekijk hieronder nog eens de beelden van zijn zege.

clock 15:44 15 uur 44. RETRO 2016: Jon Izagirre wint in rit van Megève naar Morzine. RETRO 2016: Jon Izagirre wint in rit van Megève naar Morzine

clock 15:39 15 uur 39. Van Baarle en Ganna leggen er stevig de pees op in de kopgroep. Willen ze zo de ploegmaats van UAE uitroken, zodat de gele trui er straks - later in deze rit of in deze Tour - sneller alleen voor staat? Of rijden ze toch gewoon voor eigen rekening?

clock 15:37 15 uur 37. Ik vind dit een gemiste kans voor renners als Pidcock of zelfs een Roglic. Waarom hebben ze niet geprobeerd om mee te gaan? José De Cauwer.

clock 15:31 15 uur 31. 8 etappewinnaars in de kopgroep. 8 renners uit de kopgroep hebben al een ritzege in de Tour op hun naam staan. Philippe Gilbert snelde in 2011 op de Mont des Alouettes onweerstaanbaar naar ritwinst én geel, dat staat in het collectieve wielergeheugen van de Belgen gegrift. Luis Leon Sanchez is de renner met de meeste Tourritzeges vooraan, namelijk 4. Dat is er 1 meer dan Edvald Boasson Hagen en 2 meer dan Pierre Rolland. Lennard Kämna, Magnus Cort, Simon Clarke (eerder in deze Tour, op de kasseien) en Jon Izagirre hebben elk 1 streepje achter hun naam.



Luis Leon Sanchez is de renner met de meeste Tourritzeges vooraan, namelijk 4. Dat is er 1 meer dan Edvald Boasson Hagen en 2 meer dan Pierre Rolland. Lennard Kämna, Magnus Cort, Simon Clarke (eerder in deze Tour, op de kasseien) en Jon Izagirre hebben elk 1 streepje achter hun naam.

clock 15:30 Aanzienlijke voorsprong. Zoals je kon verwachten rijden de 25 koplopers steeds verder weg van het peloton, waar ze bij UAE vandaag misschien wel met andere dingen in hun hoofd zitten. Misschien willen ze het geel wel wegschenken aan Lennard Kämna? De Duitser van Bora moet dan 8'43" goedmaken, daar hebben ze nu al 4'43" van gevonden. Nog 4 minuutjes dus. 15 uur 30. time difference

clock 15:26 De kopgroep zal niet genieten van het prachtige uitzicht. 15 uur 26. De kopgroep zal niet genieten van het prachtige uitzicht

clock 15:23 15 uur 23. We moeten niet flauw doen: het is koers, hé. Je gunt niemand natuurlijk ziekte of een valpartij. Maar als het op een of andere manier in het voordeel van Jumbo-Visma kan uitdraaien, zullen ze daar zeker van willen profiteren. José De Cauwer over corona bij UAE.

clock 15:17 Sprintje om de punten. Op de top van de Col de Jambaz lagen punten voor 2 renners. Pierre Rolland kletst naar de 2 punten, voor Lennard Kämna. Een bedreiging voor bergkoning Geschke (19 punten) zijn ze niet. 15 uur 17. mountain

clock 15:10 15 uur 10. 18 van de 22 teams, 7 koppeltjes. De belangrijkste vraag is nu: wie gaat achter deze monstervlucht rijden? UAE zal het moeten doen, maar een echte bedreiging voor het geel van Pogacar zit er niet bij, dus voor hen hoeft het niet tot aan het gaatje. AG2R, Groupama-FDJ en Quick-Step zijn de andere 3 teams die niet vertegenwoordigd zijn. We hebben ook 7 koppeltjes: Sanchez en Wright (Bahrain), Van Baarle en Ganna (Ineos), Bauer en Schultz (BikeExchange), Simmons en Pedersen (Trek), Swift en Hofstetter (Arkéa), Thomas en Izagirre (Cofidis) en Bettiol en Cort (EF).



We hebben ook 7 koppeltjes: Sanchez en Wright (Bahrain), Van Baarle en Ganna (Ineos), Bauer en Schultz (BikeExchange), Simmons en Pedersen (Trek), Swift en Hofstetter (Arkéa), Thomas en Izagirre (Cofidis) en Bettiol en Cort (EF).

clock 15:06 15 uur 06. Philippe Gilbert enige Belg. Geen enkele andere landgenoot heeft zich bij Philippe Gilbert kunnen voegen. Zo moet hij het dus opnemen tegen 24 buitenlanders. Dit zijn de namen: - Lennard Kämna (op 8'43" de best geplaatste) - Luis Leon Sanchez - Benjamin Thomas - Matteo Jorgenson - Nick Schultz - Andreas Leknessund - Jon Izagirre - Alberto Bettiol - Simone Velasco - Edvald Boasson Hagen - Philippe Gilbert - Georg Zimmermann - Dylan van Baarle - Kristian Sbaragli - Fred Wright - Christophe Laporte - Jack Bauer - Hugo Hofstetter - Simon Clarke - Pierre Rolland - Filippo Gana - Connor Swift - Mads Pedersen - Magnus Cort Nielsen - Quinn Simmons



clock 15:05 15 uur 05. Kopgroep van 25. De voorwacht van het peloton is komen aansluiten en daarachter legt de ploeg van Pogacar er het blok op: het is nu echt welletjes geweest, vinden ze bij UAE. De voorsprong neemt snel toe, we stellen zo meteen de 25 vluchters voor.

clock 14:59 14 uur 59. Philippe Gilbert en zijn kompanen Luis Leon Sanchez, Dylan van Baarle en Pierre Rolland beginnen het somber in te zien, want het peloton nadert weer. Althans, een eerste groep die iets voor het peloton uitrijdt. Het ligt allemaal nog dicht bij elkaar.

clock 14:53 Tijdsverschil. Je zou zeggen: met dit klavertjevier kan iedereen wel leven. Maar blijkbaar bolletjestrui Simon Geschke niet. Hij zorgt er in zijn eentje voor dat het verschil weer terugloopt, naar 14 seconden. 14 uur 53. time difference

clock 14:53 14 uur 53. Gilbert in kwartet 'oldtimers'. Met Philippe Gilbert, Luis Leon Sanchez en Pierre Rolland komt zo'n 500 jaar koersgeschiedenis aansluiten bij Dylan van Baarle. Zo krijgen we 4 jongens vooraan die al heel wat oorlogen hebben uitgevochten, maar blijkbaar niet 'neen' zeggen tegen een laatste veldslag.

clock 14:50 14 uur 50. Van Baarle dan wel? Het peloton is als één lang lint gedrapeerd over de voorloper van de Col de Jambaz. Dylan van Baarle gaat daar wat voor rijden en zo gaat het onverminderd voort.

clock 14:48 14 uur 48. Vuistje van Pogacar, hopelijk is McNulty zijn knuffelcontact. Vuistje van Pogacar, hopelijk is McNulty zijn knuffelcontact

clock 14:47 14 uur 47. Helemaal achteraan nemen we nu al afscheid van Marc Hirschi. De Zwitser werd pas op het laatste moment aan de Tourselectie toegevoegd, maar Tadej Pogacar heeft nog niet veel hulp aan hem gehad. Net nu hij alle hulp kan gebruiken.

clock 14:47 14 uur 47. Toch weer Van Aert! Alexis Gougeard wordt ingelopen, maar niet door het voltallige peloton. Een grote groep heeft zich losgescheurd, met daarbij zowaar weer Wout van Aert!

clock 14:44 Bevestiging van de positieve test voor Rafal Majka, die desondanks toch mag voortrijden. "Zijn PCR-test toonde aan dat de kans op besmetting heel klein is", meldt de ploegarts. 14 uur 44. Bevestiging van de positieve test voor Rafal Majka, die desondanks toch mag voortrijden. "Zijn PCR-test toonde aan dat de kans op besmetting heel klein is", meldt de ploegarts.

clock 14:36 14 uur 36. Gougeard zet anoniem B&B op de kaart. Alexis Gougeard blijft stevig doorkachelen. Het is zowat de eerste keer dat we iemand van B&B Hotels in de voorwacht zien in deze Tour, dus zijn team kan de publiciteit van een eenzame vlucht wel gebruiken.

clock 14:35 14 uur 35. Ik hang hier achter het laatste groepje in koers, met Ewan, Naesen, Niv, Frison en Janse van Rensburg. Daarnet had ik ze gechronometreerd op iets meer dan 3 minuten achterstand. Maarten Vangramberen vanop de motor.

clock 14:32 14 uur 32. Wat krijgen we nog? Na de afdaling van de Côte de Chevenoz blijven we even in het dal rondfietsen, tot het weer omhoog gaat richting de top van de Col de Jambaz (3e cat). Daarna is er nog een pukkeltje (Côte de Châtillon) om vervolgens de ontknoping te krijgen op de klim naar Megève (2e cat).

clock 14:27 14 uur 27. Ene Fransman voor de andere. We ruilen de ene eenzame Franse vluchter, Thomas, in voor een nieuw exemplaar. Alexis Gougeard kan snel een paar honderd meter voorsprong pakken. Wordt hij het lokaas van de dag?

clock 14:22 14 uur 22. Thomas ingelopen. Benjamin Thomas beseft dat het geen zin heeft om meer dan 100 kilometer alleen te gaan rijden. Hij wordt opgeslokt door de voorwacht van het peloton. Maar het valt geen seconde meer stil.

clock 14:21 14 uur 21. Ik denk dat er verschillende rollen mogelijk zijn voor mij, ook als vluchter. Het zal ervan afhangen hoe de koers zich ontwikkelt. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

clock 14:20 14 uur 20. Benoot: "Verschillende rollen mogelijk voor mij". Benoot: "Verschillende rollen mogelijk voor mij"

clock 14:18 14 uur 18. Froome! Benjamin Thomas valt aan en dat motiveert blijkbaar ook Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar waait snel weer terug, waardoor Thomas er alleen voor staat. Ook geen cadeau.

clock 14:12 Latour zet door. Ook op de Côte de Chevenoz geraakt niemand echt weg. Tenzij Pierre Latour die als een speer wegschiet op weg naar het ene bergpuntje. 14 uur 12. hill

clock 14:11 14 uur 11. Weer samen. Kruis over Bettiol en Consefroy, wie worden de volgende avonturiers?