LIVESTREAM Tour: Philippe Gilbert is de enige Belg in monstervlucht, zit de winnaar vooraan?

clock 15:17 Sprintje om de punten. Op de top van de Col de Jambaz lagen punten voor 2 renners. Pierre Rolland kletst naar de 2 punten, voor Lennard Kämna. Een bedreiging voor bergkoning Geschke (19 punten) zijn ze niet.

clock 15:06 15 uur 06. Philippe Gilbert enige Belg. Geen enkele andere landgenoot heeft zich bij Philippe Gilbert kunnen voegen. Zo moet hij het dus opnemen tegen 24 buitenlanders. Dit zijn de namen: - Lennard Kämna (op 8'43" de best geplaatste) - Luis Leon Sanchez - Benjamin Thomas - Matteo Jorgenson - Nick Schultz - Andreas Leknessund - Jon Izagirre - Alberto Bettiol - Simone Velasco - Edvald Boasson Hagen - Philippe Gilbert - Georg Zimmermann - Dylan van Baarle - Kristian Sbaragli - Fred Wright - Christophe Laporte - Jack Bauer - Hugo Hofstetter - Simon Clarke - Pierre Rolland - Filippo Gana - Connor Swift - Mads Pedersen - Magnus Cort Nielsen - Quinn Simmons



clock 15:05 15 uur 05. Kopgroep van 25. De voorwacht van het peloton is komen aansluiten en daarachter legt de ploeg van Pogacar er het blok op: het is nu echt welletjes geweest, vinden ze bij UAE. De voorsprong neemt snel toe, we stellen zo meteen de 25 vluchters voor. . Kopgroep van 25 De voorwacht van het peloton is komen aansluiten en daarachter legt de ploeg van Pogacar er het blok op: het is nu echt welletjes geweest, vinden ze bij UAE. De voorsprong neemt snel toe, we stellen zo meteen de 25 vluchters voor.

clock 14:59 14 uur 59. Philippe Gilbert en zijn kompanen Luis Leon Sanchez, Dylan van Baarle en Pierre Rolland beginnen het somber in te zien, want het peloton nadert weer. Althans, een eerste groep die iets voor het peloton uitrijdt. Het ligt allemaal nog dicht bij elkaar. . Philippe Gilbert en zijn kompanen Luis Leon Sanchez, Dylan van Baarle en Pierre Rolland beginnen het somber in te zien, want het peloton nadert weer. Althans, een eerste groep die iets voor het peloton uitrijdt. Het ligt allemaal nog dicht bij elkaar.

clock 14:53 Tijdsverschil. Je zou zeggen: met dit klavertjevier kan iedereen wel leven. Maar blijkbaar bolletjestrui Simon Geschke niet. Hij zorgt er in zijn eentje voor dat het verschil weer terugloopt, naar 14 seconden. . 14 uur 53. time difference Tijdsverschil Je zou zeggen: met dit klavertjevier kan iedereen wel leven. Maar blijkbaar bolletjestrui Simon Geschke niet. Hij zorgt er in zijn eentje voor dat het verschil weer terugloopt, naar 14 seconden.

clock 14:53 14 uur 53. Gilbert in kwartet 'oldtimers'. Met Philippe Gilbert, Luis Leon Sanchez en Pierre Rolland komt zo'n 500 jaar koersgeschiedenis aansluiten bij Dylan van Baarle. Zo krijgen we 4 jongens vooraan die al heel wat oorlogen hebben uitgevochten, maar blijkbaar niet 'neen' zeggen tegen een laatste veldslag. . Gilbert in kwartet 'oldtimers' Met Philippe Gilbert, Luis Leon Sanchez en Pierre Rolland komt zo'n 500 jaar koersgeschiedenis aansluiten bij Dylan van Baarle. Zo krijgen we 4 jongens vooraan die al heel wat oorlogen hebben uitgevochten, maar blijkbaar niet 'neen' zeggen tegen een laatste veldslag.

clock 14:50 14 uur 50. Van Baarle dan wel? Het peloton is als één lang lint gedrapeerd over de voorloper van de Col de Jambaz. Dylan van Baarle gaat daar wat voor rijden en zo gaat het onverminderd voort. . Van Baarle dan wel? Het peloton is als één lang lint gedrapeerd over de voorloper van de Col de Jambaz. Dylan van Baarle gaat daar wat voor rijden en zo gaat het onverminderd voort.

clock 14:48 14 uur 48. Vuistje van Pogacar, hopelijk is McNulty zijn knuffelcontact. Vuistje van Pogacar, hopelijk is McNulty zijn knuffelcontact

clock 14:47 14 uur 47. Helemaal achteraan nemen we nu al afscheid van Marc Hirschi. De Zwitser werd pas op het laatste moment aan de Tourselectie toegevoegd, maar Tadej Pogacar heeft nog niet veel hulp aan hem gehad. Net nu hij alle hulp kan gebruiken. . Helemaal achteraan nemen we nu al afscheid van Marc Hirschi. De Zwitser werd pas op het laatste moment aan de Tourselectie toegevoegd, maar Tadej Pogacar heeft nog niet veel hulp aan hem gehad. Net nu hij alle hulp kan gebruiken.

clock 14:47 14 uur 47. Toch weer Van Aert! Alexis Gougeard wordt ingelopen, maar niet door het voltallige peloton. Een grote groep heeft zich losgescheurd, met daarbij zowaar weer Wout van Aert! . Toch weer Van Aert! Alexis Gougeard wordt ingelopen, maar niet door het voltallige peloton. Een grote groep heeft zich losgescheurd, met daarbij zowaar weer Wout van Aert!

clock 14:44 Bevestiging van de positieve test voor Rafal Majka, die desondanks toch mag voortrijden. "Zijn PCR-test toonde aan dat de kans op besmetting heel klein is", meldt de ploegarts. 14 uur 44. Bevestiging van de positieve test voor Rafal Majka, die desondanks toch mag voortrijden. "Zijn PCR-test toonde aan dat de kans op besmetting heel klein is", meldt de ploegarts.

clock 14:36 14 uur 36. Gougeard zet anoniem B&B op de kaart. Alexis Gougeard blijft stevig doorkachelen. Het is zowat de eerste keer dat we iemand van B&B Hotels in de voorwacht zien in deze Tour, dus zijn team kan de publiciteit van een eenzame vlucht wel gebruiken. . Gougeard zet anoniem B&B op de kaart Alexis Gougeard blijft stevig doorkachelen. Het is zowat de eerste keer dat we iemand van B&B Hotels in de voorwacht zien in deze Tour, dus zijn team kan de publiciteit van een eenzame vlucht wel gebruiken.

clock 14:35 14 uur 35. Ik hang hier achter het laatste groepje in koers, met Ewan, Naesen, Niv, Frison en Janse van Rensburg. Daarnet had ik ze gechronometreerd op iets meer dan 3 minuten achterstand. Maarten Vangramberen vanop de motor. Ik hang hier achter het laatste groepje in koers, met Ewan, Naesen, Niv, Frison en Janse van Rensburg. Daarnet had ik ze gechronometreerd op iets meer dan 3 minuten achterstand. Maarten Vangramberen vanop de motor

clock 14:32 14 uur 32. Wat krijgen we nog? Na de afdaling van de Côte de Chevenoz blijven we even in het dal rondfietsen, tot het weer omhoog gaat richting de top van de Col de Jambaz (3e cat). Daarna is er nog een pukkeltje (Côte de Châtillon) om vervolgens de ontknoping te krijgen op de klim naar Megève (2e cat). . Wat krijgen we nog? Na de afdaling van de Côte de Chevenoz blijven we even in het dal rondfietsen, tot het weer omhoog gaat richting de top van de Col de Jambaz (3e cat). Daarna is er nog een pukkeltje (Côte de Châtillon) om vervolgens de ontknoping te krijgen op de klim naar Megève (2e cat).

clock 14:27 14 uur 27. Ene Fransman voor de andere. We ruilen de ene eenzame Franse vluchter, Thomas, in voor een nieuw exemplaar. Alexis Gougeard kan snel een paar honderd meter voorsprong pakken. Wordt hij het lokaas van de dag? . Ene Fransman voor de andere We ruilen de ene eenzame Franse vluchter, Thomas, in voor een nieuw exemplaar. Alexis Gougeard kan snel een paar honderd meter voorsprong pakken. Wordt hij het lokaas van de dag?

clock 14:22 14 uur 22. Thomas ingelopen. Benjamin Thomas beseft dat het geen zin heeft om meer dan 100 kilometer alleen te gaan rijden. Hij wordt opgeslokt door de voorwacht van het peloton. Maar het valt geen seconde meer stil. . Thomas ingelopen Benjamin Thomas beseft dat het geen zin heeft om meer dan 100 kilometer alleen te gaan rijden. Hij wordt opgeslokt door de voorwacht van het peloton. Maar het valt geen seconde meer stil.

clock 14:21 14 uur 21. Ik denk dat er verschillende rollen mogelijk zijn voor mij, ook als vluchter. Het zal ervan afhangen hoe de koers zich ontwikkelt. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik denk dat er verschillende rollen mogelijk zijn voor mij, ook als vluchter. Het zal ervan afhangen hoe de koers zich ontwikkelt. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 14:20 14 uur 20. Benoot: "Verschillende rollen mogelijk voor mij". Benoot: "Verschillende rollen mogelijk voor mij"

clock 14:18 14 uur 18. Froome! Benjamin Thomas valt aan en dat motiveert blijkbaar ook Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar waait snel weer terug, waardoor Thomas er alleen voor staat. Ook geen cadeau. . Froome! Benjamin Thomas valt aan en dat motiveert blijkbaar ook Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar waait snel weer terug, waardoor Thomas er alleen voor staat. Ook geen cadeau.

clock 14:12 Latour zet door. Ook op de Côte de Chevenoz geraakt niemand echt weg. Tenzij Pierre Latour die als een speer wegschiet op weg naar het ene bergpuntje. . 14 uur 12. hill Latour zet door Ook op de Côte de Chevenoz geraakt niemand echt weg. Tenzij Pierre Latour die als een speer wegschiet op weg naar het ene bergpuntje.

clock 14:11 14 uur 11. Weer samen. Kruis over Bettiol en Consefroy, wie worden de volgende avonturiers? . Weer samen Kruis over Bettiol en Consefroy, wie worden de volgende avonturiers?

clock 14:08 14 uur 08. Naesen lost snel. Caleb Ewan moet het peloton laten lossen. Geen verrassing, maar ook Oliver Naesen heeft de rustdag blijkbaar slecht verteerd en ook Victor Lafay - toch een renner die dit soort ritten had aangestipt - verkeert in crisis. . Naesen lost snel Caleb Ewan moet het peloton laten lossen. Geen verrassing, maar ook Oliver Naesen heeft de rustdag blijkbaar slecht verteerd en ook Victor Lafay - toch een renner die dit soort ritten had aangestipt - verkeert in crisis.

clock 14:06 14 uur 06. Duo. Met Benoît Cosnefroy en Alberto Bettiol schieten twee renners met adelbrieven op de Vlaamse wegen weg uit het peloton. Krijgen zij wat speelruimte? . Duo Met Benoît Cosnefroy en Alberto Bettiol schieten twee renners met adelbrieven op de Vlaamse wegen weg uit het peloton. Krijgen zij wat speelruimte?

clock 14:04 Wat een rustdag al niet kan doen met een mens. 14 uur 04. Wat een rustdag al niet kan doen met een mens

clock 14:01 14 uur 01. Van der Poel zet zich door en hij krijgt met Mikkel Honoré en Filippo Ganna twee interessante renners mee. Maar de slang van het peloton bijt hen snel weer in hun achterste. . Van der Poel zet zich door en hij krijgt met Mikkel Honoré en Filippo Ganna twee interessante renners mee. Maar de slang van het peloton bijt hen snel weer in hun achterste.

clock 14:00 14 uur . Van der Poel roert zich! In een dalend stuk probeert Maciej Bodnar weg te rijden. Mathieu van der Poel ziet dat wel zitten, maar het valt niet stil in het peloton. . Van der Poel roert zich! In een dalend stuk probeert Maciej Bodnar weg te rijden. Mathieu van der Poel ziet dat wel zitten, maar het valt niet stil in het peloton.

clock 13:54 13 uur 54. Kriebels bij Gilbert. Dan toch een eerste paar speldenprikken, maar voorlopig nog geen bloeddruppels. Philippe Gilbert probeerde het ook even, zonder veel succes. Het tempo ligt ook niet echt hoog, dus het eerder van niet willen dan niet kunnen. . Kriebels bij Gilbert Dan toch een eerste paar speldenprikken, maar voorlopig nog geen bloeddruppels. Philippe Gilbert probeerde het ook even, zonder veel succes. Het tempo ligt ook niet echt hoog, dus het eerder van niet willen dan niet kunnen.

clock 13:51 13 uur 51. Ik voel me best wel goed en heb er zin in. In de rustdag heb ik weer een boek uitgelezen en meteen aan een nieuw begonnen. En zo blijf je bezig. Bauke Mollema (Trek-Segrafredo). Ik voel me best wel goed en heb er zin in. In de rustdag heb ik weer een boek uitgelezen en meteen aan een nieuw begonnen. En zo blijf je bezig. Bauke Mollema (Trek-Segrafredo)

clock 13:50 13 uur 50. Mollema: "Ik heb er zin in!". Mollema: "Ik heb er zin in!"

clock 13:48 13 uur 48. C'est parti! Tourbaas Prud'homme heeft nu dan toch met zijn vlagje gezwaaid, maar niemand heeft zin om nu al aan te vallen. Is het de hitte die de benen van de renners afsnijdt? Of kijken ze even de kat uit de boom na de rustdag? . C'est parti! Tourbaas Prud'homme heeft nu dan toch met zijn vlagje gezwaaid, maar niemand heeft zin om nu al aan te vallen. Is het de hitte die de benen van de renners afsnijdt? Of kijken ze even de kat uit de boom na de rustdag?

clock 13:45 13 uur 45. Ik verwacht niet te veel van de rit van vandaag, maar dat deed ik zondag ook niet en door omstandigheden geraakte ik toch in de vlucht. Ik denk dat ik best energie spaar voor de komende dagen, die superzwaar worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik verwacht niet te veel van de rit van vandaag, maar dat deed ik zondag ook niet en door omstandigheden geraakte ik toch in de vlucht. Ik denk dat ik best energie spaar voor de komende dagen, die superzwaar worden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 13:43 13 uur 43. Nog even wachten. Er zijn nog wat renners die op achterstand rijden door mechanische problemen. Zo moet Benjamin Thomas zijn schoen laten vervangen. De officiële start wordt uitgesteld tot iedereen is aangesloten. . Nog even wachten Er zijn nog wat renners die op achterstand rijden door mechanische problemen. Zo moet Benjamin Thomas zijn schoen laten vervangen. De officiële start wordt uitgesteld tot iedereen is aangesloten.

clock 13:37 Het wordt warm in de Tour, Barguil vraagt alvast een laagje zonnecrème. 13 uur 37. Het wordt warm in de Tour, Barguil vraagt alvast een laagje zonnecrème

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Start De renners hebben inmiddels al startplaats Morzine uitgewuifd. Over enkele kilometers wordt de echte start gegeven. Krijgen we meteen een spervuur aan aanvallen?

clock 13:32 13 uur 32. Ik voel me steeds beter, de rustdag heeft me goed gedaan. Ik denk dat het vandaag een dag wordt voor de ontsnapping, maar ik kijk vooral uit naar de ritten van de komende dagen. Die ritten heb ik ook verkend. Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik voel me steeds beter, de rustdag heeft me goed gedaan. Ik denk dat het vandaag een dag wordt voor de ontsnapping, maar ik kijk vooral uit naar de ritten van de komende dagen. Die ritten heb ik ook verkend. Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 13:31 13 uur 31. Kobe Goossens: "Ik voel me steeds beter". Kobe Goossens: "Ik voel me steeds beter"

clock 13:30 Ze staan er klaar voor... 13 uur 30. Ze staan er klaar voor...

clock 13:28 Het lijkt erop dat de vlucht populair zal zijn vandaag. 13 uur 28. Het lijkt erop dat de vlucht populair zal zijn vandaag.

clock 13:23 13 uur 23. Na een rustdag ben ik soms goed, soms minder. Het is in ieder geval weer een kans vandaag. De hitte, ook voor de komende dagen, is wel niet in mijn voordeel. Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Na een rustdag ben ik soms goed, soms minder. Het is in ieder geval weer een kans vandaag. De hitte, ook voor de komende dagen, is wel niet in mijn voordeel. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

clock 13:23 13 uur 23. Teuns: "Vandaag weer een kans, maar...". Teuns: "Vandaag weer een kans, maar..."

clock 13:21 Steeds meer berichten die ook de positieve test voor Majka bevestigen... 13 uur 21. Steeds meer berichten die ook de positieve test voor Majka bevestigen...

clock 13:14 13 uur 14. Ik heb de hele rustdag in bed gelegen en dat heeft deugd gedaan. Vandaag wordt denk ik iets te lastig. Ik kan beter wat energie sparen voor later. Alpe d'Huez? Ja, maar niet om te winnen. Dat is een beetje fout opgevat. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Ik heb de hele rustdag in bed gelegen en dat heeft deugd gedaan. Vandaag wordt denk ik iets te lastig. Ik kan beter wat energie sparen voor later. Alpe d'Huez? Ja, maar niet om te winnen. Dat is een beetje fout opgevat. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:14 13 uur 14. Van der Poel: "Hele rustdag in bed". Van der Poel: "Hele rustdag in bed"

clock 13:12 13 uur 12. Wat met Majka? Intussen doet ook het nog niet bevestigde gerucht de ronde dat ook Rafal Majka positief getest zou hebben, maar dat zijn waarden zo laag zijn dat hij toch mag starten. UAE zit in ieder geval met een serieus coronaprobleem. . Wat met Majka? Intussen doet ook het nog niet bevestigde gerucht de ronde dat ook Rafal Majka positief getest zou hebben, maar dat zijn waarden zo laag zijn dat hij toch mag starten. UAE zit in ieder geval met een serieus coronaprobleem.

clock 13:05 13 uur 05. Pogacar nog met 5 ploegmaats. De rustdag heeft dan toch twee extra coronagevallen geëist: na Luke Durbridge verlaat ook George Bennett de Tour. Het is na Vegard Stake Laengen al de tweede ploegmaat van Tadej Pogacar die moet opstappen vanwege corona. . Pogacar nog met 5 ploegmaats De rustdag heeft dan toch twee extra coronagevallen geëist: na Luke Durbridge verlaat ook George Bennett de Tour. Het is na Vegard Stake Laengen al de tweede ploegmaat van Tadej Pogacar die moet opstappen vanwege corona.

clock 12:47 12 uur 47. Tour opvallend Bus van EF rijdt zich vast in de startzone en houdt zo andere teams op

clock 11:59 Een voorsmaakje van de slotklim naar Megève. Iets voor de vluchters of zullen de favorieten hier strijd leveren voor de dagzege? 11 uur 59. Een voorsmaakje van de slotklim naar Megève. Iets voor de vluchters of zullen de favorieten hier strijd leveren voor de dagzege?

clock 11:36 Bauke Mollema is naar de kapper geweest. Toen Samson werd geknipt, verloor hij al zijn kracht, maar misschien is het met Mollema wel omgekeerd? Zijn ploegmaat Skujins gelooft erin. 11 uur 36. Bauke Mollema is naar de kapper geweest. Toen Samson werd geknipt, verloor hij al zijn kracht, maar misschien is het met Mollema wel omgekeerd? Zijn ploegmaat Skujins gelooft erin.