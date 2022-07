LIVESTREAM Tour: Wout van Aert op 1, Tadej Pogacar op 2 na nagelbijter

clock 17:31 17 uur 31. Samenvatting. Een résumé voor wie nog niet alles heeft gezien. Iedereen heeft zijn tijdrit in de gietende regen moeten afwerken, al begint het nu wat te beteren. Bauke Mollema staat halfweg nog altijd op 1, Mathieu van der Poel stond er in dezelfde seconde. Primoz Roglic, Wout van Aert, Filippo Ganna en Tadej Pogacar gaven er ook al niet te veel prijs. De kanjers gingen nog op en over Van der Poel, de man in de hot seat. Vooral Pogacar reed een magistrale tweede helft, maar Van Aert ligt in poleposition voor geel. . Samenvatting Een résumé voor wie nog niet alles heeft gezien. Iedereen heeft zijn tijdrit in de gietende regen moeten afwerken, al begint het nu wat te beteren. Bauke Mollema staat halfweg nog altijd op 1, Mathieu van der Poel stond er in dezelfde seconde. Primoz Roglic, Wout van Aert, Filippo Ganna en Tadej Pogacar gaven er ook al niet te veel prijs. De kanjers gingen nog op en over Van der Poel, de man in de hot seat. Vooral Pogacar reed een magistrale tweede helft, maar Van Aert ligt in poleposition voor geel.

clock 17:30 17 uur 30. Kasper Asgreen hoeven we niet meer te volgen: 25", dat is een anonieme tijd. . Kasper Asgreen hoeven we niet meer te volgen: 25", dat is een anonieme tijd.

clock 17:28 17 uur 28. De Denen zijn gemotiveerd: Magnus Cort geeft 15" prijs en rijdt de top 10 binnen. . De Denen zijn gemotiveerd: Magnus Cort geeft 15" prijs en rijdt de top 10 binnen.

clock 17:27 17 uur 27. Kan Asgreen voor eigen volk een toptijd neerzetten? Kan Asgreen voor eigen volk een toptijd neerzetten?

clock 17:26 17 uur 26. Gaat deze tijdrit nu als een nachtkaars uitdoven? Niet helemaal, want er zijn nog enkele schaakstukken zoals Kasper Asgreen, Adam Yates, Brandon McNulty, Magnus Cort en Tom Pidcock. . Gaat deze tijdrit nu als een nachtkaars uitdoven? Niet helemaal, want er zijn nog enkele schaakstukken zoals Kasper Asgreen, Adam Yates, Brandon McNulty, Magnus Cort en Tom Pidcock.

clock 17:26 17 uur 26. Het moet gezegd: de omstandigheden lijken net iets gunstiger met een wegdek dat een tikkeltje droger is. Tadej Pogacar heeft alleszins het snelste tweede stuk afgeleverd. 7'47" tegenover 7'50" van Wout van Aert, 7'54" van Filippo Ganna en 7'59" van Mathieu van der Poel. . Het moet gezegd: de omstandigheden lijken net iets gunstiger met een wegdek dat een tikkeltje droger is. Tadej Pogacar heeft alleszins het snelste tweede stuk afgeleverd. 7'47" tegenover 7'50" van Wout van Aert, 7'54" van Filippo Ganna en 7'59" van Mathieu van der Poel.

clock 17:24 17 uur 24. De top 10: Wout van Aert Tadej Pogacar Filippo Ganna Mathieu van der Poel Mads Pedersen Jonas Vingegaard Primoz Roglic Bauke Mollema Bob Jungels Stefan Küng . De top 10: Wout van Aert Tadej Pogacar Filippo Ganna Mathieu van der Poel Mads Pedersen Jonas Vingegaard Primoz Roglic Bauke Mollema Bob Jungels Stefan Küng

clock 17:22 17 uur 22. Wat was dit een rollercoaster! Filippo Ganna maakte zijn zeer beperkte achterstand goed op Mathieu van der Poel, maar de Italiaan werd meteen op zijn plaats gezet. En uiteindelijk was het zowaar nog Tadej Pogacar die Wout van Aert kwam kietelen. . Wat was dit een rollercoaster! Filippo Ganna maakte zijn zeer beperkte achterstand goed op Mathieu van der Poel, maar de Italiaan werd meteen op zijn plaats gezet. En uiteindelijk was het zowaar nog Tadej Pogacar die Wout van Aert kwam kietelen.

clock 17:22 17 uur 22. Ganna, Van Aert en Pogacar palmen het podium in. Ganna, Van Aert en Pogacar palmen het podium in

clock 17:21 17 uur 21. De tijden van de toppers. Wout van Aert 15'22" Tadej Pogacar 15'24" Filippo Ganna 15'27" Mathieu van der Poel 15'30" Mads Pedersen 15'32" Jonas Vingegaard 15'33" Primoz Roglic 15'33" Bauke Mollema 15'34" Bob Jungels 15'40" Stefan Küng 15'40" Geraint Thomas 15'42" Aleksandr Vlasov 15'49" Louis Meintjes 15'52" Daniel Martinez 16'01" Romain Bardet 16'02" Nairo Quintana 16'06" David Gaudu 16'07" Jack Haig 16'08" Enric Mas 16'13" Ben O'Connor 16'18" Guillaume Martin 16'20" Thibaut Pinot 16'38" . De tijden van de toppers Wout van Aert 15'22" Tadej Pogacar 15'24" Filippo Ganna 15'27" Mathieu van der Poel 15'30" Mads Pedersen 15'32" Jonas Vingegaard 15'33" Primoz Roglic 15'33" Bauke Mollema 15'34" Bob Jungels 15'40" Stefan Küng 15'40" Geraint Thomas 15'42" Aleksandr Vlasov 15'49" Louis Meintjes 15'52" Daniel Martinez 16'01" Romain Bardet 16'02" Nairo Quintana 16'06" David Gaudu 16'07" Jack Haig 16'08" Enric Mas 16'13" Ben O'Connor 16'18" Guillaume Martin 16'20" Thibaut Pinot 16'38"

clock 17:21 17 uur 21. Pogacar op 2. En daar is Tadej Pogacar: 15'24"79. Ook hij heeft een verbluffend eindschot en eindigt net boven Wout van Aert. Ze zetten het nog helemaal op zijn kop. . Pogacar op 2 En daar is Tadej Pogacar: 15'24"79. Ook hij heeft een verbluffend eindschot en eindigt net boven Wout van Aert. Ze zetten het nog helemaal op zijn kop.

clock 17:21 17 uur 21. Pogacar komt in de buurt, maar kan Van Aert niet van troon stoten.

clock 17:20 17 uur 20. Van Aert virtueel gele trui!

clock 17:19 Van Aert op 1. Hij neemt hem te grazen: 15'22"31! Wout van Aert is duidelijker sneller dan zijn Italiaanse rivaal. Dit moet volstaan. . 17 uur 19. time point Van Aert op 1 Hij neemt hem te grazen: 15'22"31! Wout van Aert is duidelijker sneller dan zijn Italiaanse rivaal. Dit moet volstaan.

clock 17:19 17 uur 19. Wereldkampioen Ganna sneller dan Van der Poel!

clock 17:18 17 uur 18. Ganna op 1. 15'27"98: Filippo Ganna doet het toch en duwt Mathieu van der Poel van de hoogste trede. . Ganna op 1 15'27"98: Filippo Ganna doet het toch en duwt Mathieu van der Poel van de hoogste trede.

clock 17:17 17 uur 17. Het stopt met regenen. Biedt dat nog kansen voor Kasper Asgreen en enkele andere mindere goden? Op naar de finish met het treintje van Filippo Ganna en co. . Het stopt met regenen. Biedt dat nog kansen voor Kasper Asgreen en enkele andere mindere goden? Op naar de finish met het treintje van Filippo Ganna en co.

clock 17:15 17 uur 15. Het wordt een dubbeltje op zijn kant voor Wout van Aert en Filippo Ganna. Enkele voorgangers hebben tijd goedgemaakt in het slotstuk. Flikken zij dat ook? Dan is ritwinst mogelijk. . Het wordt een dubbeltje op zijn kant voor Wout van Aert en Filippo Ganna. Enkele voorgangers hebben tijd goedgemaakt in het slotstuk. Flikken zij dat ook? Dan is ritwinst mogelijk.

clock 17:14 17 uur 14. Tadej Pogacar doet niet mee voor de eerste gele trui. . Renaat Schotte. Tadej Pogacar doet niet mee voor de eerste gele trui. Renaat Schotte

clock 17:13 Aan het tussenpunt. Bauke Mollema 7'31"33 Mathieu van der Poel 7'31"90 Primoz Roglic 7'32"17 Wout van Aert 7'32"51 Filippo Ganna 7'33"86 Tadej Pogacar 7'37"80 . 17 uur 13. time point Aan het tussenpunt Bauke Mollema 7'31"33 Mathieu van der Poel 7'31"90 Primoz Roglic 7'32"17 Wout van Aert 7'32"51 Filippo Ganna 7'33"86 Tadej Pogacar 7'37"80

clock 17:12 17 uur 12. Philippe Gilbert aan de start van zijn allerlaatste Tour. Philippe Gilbert aan de start van zijn allerlaatste Tour

clock 17:11 17 uur 11. Wout van Aert is 1"18 langzamer dan Bauke Mollema halfweg. Het ligt er op een zakdoek. De Belgische topper is ginds 6 tienden trager dan Mathieu van der Poel. Volgt u nog? . Wout van Aert is 1"18 langzamer dan Bauke Mollema halfweg. Het ligt er op een zakdoek. De Belgische topper is ginds 6 tienden trager dan Mathieu van der Poel. Volgt u nog?

clock 17:10 17 uur 10. Met heel veel voorzichtigheid snijdt Tadej Pogacar een curve aan. Hij schudt van neen. Filippo Ganna bij het tussenpunt: 5e in 7'34". Bauke Mollema is er 1e in 7'31". . Met heel veel voorzichtigheid snijdt Tadej Pogacar een curve aan. Hij schudt van neen. Filippo Ganna bij het tussenpunt: 5e in 7'34". Bauke Mollema is er 1e in 7'31".

clock 17:10 17 uur 10. Als we de GPS mogen geloven, is Wout van Aert 3 seconden sneller dan de wereldkampioen. En we zijn nog niet halfweg. . Als we de GPS mogen geloven, is Wout van Aert 3 seconden sneller dan de wereldkampioen. En we zijn nog niet halfweg.

clock 17:08 17 uur 08. Schijn bedriegt misschien, maar Tadej Pogacar heeft voor een erg groot mes gekozen. . Schijn bedriegt misschien, maar Tadej Pogacar heeft voor een erg groot mes gekozen.

clock 17:07 17 uur 07. Je hebt flirten en flirten flirten. Filippo Ganna moet een correctie doorvoeren. "Dit is geen pluspunt", ziet José De Cauwer. Remember Stefan Bissegger en zijn dubbele crash na zo'n voorbode. . Je hebt flirten en flirten flirten. Filippo Ganna moet een correctie doorvoeren. "Dit is geen pluspunt", ziet José De Cauwer. Remember Stefan Bissegger en zijn dubbele crash na zo'n voorbode.

clock 17:06 17 uur 06. De voorlopige top 10 aan de finish: Van der Poel, Pedersen, Vingegaard, Roglic, Mollema, Jungels, Küng, Tratnik, Matthews en G.Thomas. . De voorlopige top 10 aan de finish: Van der Poel, Pedersen, Vingegaard, Roglic, Mollema, Jungels, Küng, Tratnik, Matthews en G.Thomas.

clock 17:05 17 uur 05. Topfavoriet Pogacar gaat op zoek naar zijn derde eindzege. Topfavoriet Pogacar gaat op zoek naar zijn derde eindzege

clock 17:04 17 uur 04. Wout van Aert begint aan zijn gooi naar geel. Wout van Aert begint aan zijn gooi naar geel

clock 17:03 17 uur 03. Let's go! Het is tijd voor de kanjers. Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar: in die pikorde bollen ze nu van het podium. . Let's go! Het is tijd voor de kanjers. Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar: in die pikorde bollen ze nu van het podium.

clock 17:03 17 uur 03. Zal wereldkampioen Ganna straks pronken in het geel? Zal wereldkampioen Ganna straks pronken in het geel?

clock 17:02 17 uur 02.

clock 17:00 17 uur . De concentratie spat van het gezicht van Wout van Aert, Tadej Pogacar oogt superontspannen. Intussen is Ben O'Connor een van de verliezers van de dag met +45" op Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. . De concentratie spat van het gezicht van Wout van Aert, Tadej Pogacar oogt superontspannen. Intussen is Ben O'Connor een van de verliezers van de dag met +45" op Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.

clock 16:59 16 uur 59. Vingegaard finisht met een sterke tijd.

clock 16:58 16 uur 58. Bij Jumbo-Visma is de interne strijd al begonnen. . José De Cauwer. Bij Jumbo-Visma is de interne strijd al begonnen. José De Cauwer

clock 16:58 Vingegaard aan de finish. Ook Jonas Vingegaard bereikt zonder kleerscheuren de finish. De Deen zal zeker niet mopperen met 15'33". Hij rijdt ook een ijzersterk tweede stuk en is even snel als Primoz Roglic. . 16 uur 58. time point Vingegaard aan de finish Ook Jonas Vingegaard bereikt zonder kleerscheuren de finish. De Deen zal zeker niet mopperen met 15'33". Hij rijdt ook een ijzersterk tweede stuk en is even snel als Primoz Roglic.

clock 16:58 16 uur 58. Deense massa schreeuwt Vingegaard naar uitstekende tijd. Deense massa schreeuwt Vingegaard naar uitstekende tijd

clock 16:57 16 uur 57. Thomas komt binnen.

clock 16:56 16 uur 56. In de stromende regen herhaalt Geraint Thomas Düsseldorf van 2017 niet, maar zijn tweede gedeelte was prima: 15'42". . In de stromende regen herhaalt Geraint Thomas Düsseldorf van 2017 niet, maar zijn tweede gedeelte was prima: 15'42".

clock 16:53 16 uur 53. Met het kwartet klassementsmannen trekken we naar de finish, daarna zijn alle ogen gericht op het startpodium met de crème de la crème. . Met het kwartet klassementsmannen trekken we naar de finish, daarna zijn alle ogen gericht op het startpodium met de crème de la crème.

clock 16:50 16 uur 50. Europees kampioen Küng zal morgen niet in het geel starten.

clock 16:49 16 uur 49. We lonken naar het tussenpunt. Aleksandr Vlasov staat er op 14" van Bauke Mollema, Geraint Thomas op 18". Jonas Vingegaard is de beste leerling op 5". Stefan Küng blijft beneden de verwachtingen: 15'40" aan de finish. . We lonken naar het tussenpunt. Aleksandr Vlasov staat er op 14" van Bauke Mollema, Geraint Thomas op 18". Jonas Vingegaard is de beste leerling op 5". Stefan Küng blijft beneden de verwachtingen: 15'40" aan de finish.

clock 16:48 16 uur 48.

clock 16:46 16 uur 46. De lens van de tv-camera wordt meer en meer troebel. De omstandigheden lijken minder gunstig voor wie nu nog van start gaat. . De lens van de tv-camera wordt meer en meer troebel. De omstandigheden lijken minder gunstig voor wie nu nog van start gaat.

clock 16:44 16 uur 44. Het achterste van Jasper Stuyven krijgt dus geen tattoo van een ezel nu ploegmakker Mads Pedersen niet op 1 is geëindigd. Het Trek-duo had een weddenschap afgesloten. De Denen schreeuwen zich intussen schor voor Jonas Vingegaard. Als hij maar niet over zijn toeren gaat. . Het achterste van Jasper Stuyven krijgt dus geen tattoo van een ezel nu ploegmakker Mads Pedersen niet op 1 is geëindigd. Het Trek-duo had een weddenschap afgesloten. De Denen schreeuwen zich intussen schor voor Jonas Vingegaard. Als hij maar niet over zijn toeren gaat.

clock 16:42 16 uur 42. De tussentijd van Stefan Küng, na Zwitserland besmet geraakt, valt dik tegen. Hij zal niet in de prijzen rijden. . De tussentijd van Stefan Küng, na Zwitserland besmet geraakt, valt dik tegen. Hij zal niet in de prijzen rijden.

clock 16:41 16 uur 41. Pedersen geraakt net niet aan de tijd van Van der Poel.

clock 16:40 16 uur 40. Pedersen net niet. Tim Wellens heeft zijn tijdrit geanalyseerd. De wind wordt geneutraliseerd door de fans, dit is volgens Wellens iets voor de techneuten. Mads Pedersen maakt zijn droom net niet waar: hij eindigt 1"83 boven MVDP. . Pedersen net niet Tim Wellens heeft zijn tijdrit geanalyseerd. De wind wordt geneutraliseerd door de fans, dit is volgens Wellens iets voor de techneuten. Mads Pedersen maakt zijn droom net niet waar: hij eindigt 1"83 boven MVDP.

clock 16:40 16 uur 40. De finish van thuisrijder Pedersen. De finish van thuisrijder Pedersen

clock 16:40 16 uur 40. Ook dit blokje aan de start is bijzonder boeiend: Aleksandr Vlasov, Ben O'Connor, Geraint Thomas en Jonas Vingegaard hijgen in elkaars nek. Intussen raapt Nairo Quintana Caleb Ewan op. Jawel, u leest het goed. De sprinter neemt geen enkel risico. . Ook dit blokje aan de start is bijzonder boeiend: Aleksandr Vlasov, Ben O'Connor, Geraint Thomas en Jonas Vingegaard hijgen in elkaars nek. Intussen raapt Nairo Quintana Caleb Ewan op. Jawel, u leest het goed. De sprinter neemt geen enkel risico.

clock 16:38 16 uur 38. Terwijl Romain Bardet bijna uit een bocht vliegt, kijken we nu uit naar onder meer Mads Pedersen en Stefan Küng. Al is rechtblijven de eerste boodschap. . Terwijl Romain Bardet bijna uit een bocht vliegt, kijken we nu uit naar onder meer Mads Pedersen en Stefan Küng. Al is rechtblijven de eerste boodschap.

clock 16:38 16 uur 38.

clock 16:37 16 uur 37. Roglic net niet sneller dan Van der Poel.

clock 16:36 16 uur 36. Dit is heel sterk van Primoz Roglic! José De Cauwer. Dit is heel sterk van Primoz Roglic! José De Cauwer

clock 16:35 Roglic aan de finish. In de gietende regen doet Primoz Roglic het meer dan aardig, maar het balkje kleurt rood: hij blijft 2"55 boven MVDP. . 16 uur 35. time point Roglic aan de finish In de gietende regen doet Primoz Roglic het meer dan aardig, maar het balkje kleurt rood: hij blijft 2"55 boven MVDP.

clock 16:35 16 uur 35. Roglic met een sterke prestatie. Roglic met een sterke prestatie

clock 16:34 16 uur 34. Stefan Küng haalt zijn neus niet op voor de regen. De Europese kampioen wordt gelanceerd. Nog een halfuurtje tot Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar. . Stefan Küng haalt zijn neus niet op voor de regen. De Europese kampioen wordt gelanceerd. Nog een halfuurtje tot Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar.

clock 16:34 16 uur 34. Stefan Küng begint zijn gele jacht. Stefan Küng begint zijn gele jacht

clock 16:33 16 uur 33. Hoe groot is de knaldrang bij Primoz Roglic? Ook de Sloveen begint te slieren. . Hoe groot is de knaldrang bij Primoz Roglic? Ook de Sloveen begint te slieren.

clock 16:33 16 uur 33.

clock 16:32 16 uur 32. Het begint weer harder en harder te regenen. En dat terwijl het spitsuur nadert. . Het begint weer harder en harder te regenen. En dat terwijl het spitsuur nadert.

clock 16:31 16 uur 31. Voor de klassementsmannen is deze tijdrit in de regen een moeilijke denkoefening: op de limiet, maar er niet over. . José De Cauwer. Voor de klassementsmannen is deze tijdrit in de regen een moeilijke denkoefening: op de limiet, maar er niet over. José De Cauwer

clock 16:27 16 uur 27. Ook Primoz Roglic laat de molen uitstekend draaien. Bij het tussenpunt zit hij op 1 tel van de Nederlandse bolides. De tijd van David Gaudu: 16'07". . Ook Primoz Roglic laat de molen uitstekend draaien. Bij het tussenpunt zit hij op 1 tel van de Nederlandse bolides. De tijd van David Gaudu: 16'07".

clock 16:26 Van der Poel aan de finish. De ene Nederlander lost de andere af: Mathieu van der Poel stopt de klok bij 15'31". Dat is 3,5 seconden sneller dan Bauke Mollema. . 16 uur 26. time point Van der Poel aan de finish De ene Nederlander lost de andere af: Mathieu van der Poel stopt de klok bij 15'31". Dat is 3,5 seconden sneller dan Bauke Mollema.

clock 16:26 16 uur 26. Mathieu van der Poel zet de eerste richttijd neer. Mathieu van der Poel zet de eerste richttijd neer

clock 16:25 16 uur 25. Nog 1 kilometer voor Mathieu van der Poel. Wordt het een toptijd? Hij haalt alleszins Chris Hamilton in. . Nog 1 kilometer voor Mathieu van der Poel. Wordt het een toptijd? Hij haalt alleszins Chris Hamilton in.

clock 16:23 16 uur 23. Stefan Bissegger is helemaal de kluts kwijt. Na 2 valpartijen eindigt hij op 55". Over enkele minuten ontdekken we de tijd van Mathieu van der Poel. . Stefan Bissegger is helemaal de kluts kwijt. Na 2 valpartijen eindigt hij op 55". Over enkele minuten ontdekken we de tijd van Mathieu van der Poel.

clock 16:21 16 uur 21. We komen ogen tekort in deze fase. Mathieu van der Poel stormt op de finish af, Primoz Roglic is vertrokken en Mads Pedersen en Nairo Quintana staan klaar. . We komen ogen tekort in deze fase. Mathieu van der Poel stormt op de finish af, Primoz Roglic is vertrokken en Mads Pedersen en Nairo Quintana staan klaar.

clock 16:21 16 uur 21. Met Roglic start de eerste kandidaat voor geel in Parijs. Met Roglic start de eerste kandidaat voor geel in Parijs

clock 16:19 16 uur 19. Goeie start Van der Poel, Mollema op 1. Bij het tussenpunt is Mathieu van der Poel een zuchtje trager dan Bauke Mollema: hij staat er op amper 57 honderdsten van zijn landgenoot. Intussen finisht de Nederlandse kampioen: 15'34". . Goeie start Van der Poel, Mollema op 1 Bij het tussenpunt is Mathieu van der Poel een zuchtje trager dan Bauke Mollema: hij staat er op amper 57 honderdsten van zijn landgenoot. Intussen finisht de Nederlandse kampioen: 15'34".

clock 16:17 16 uur 17. Bisnummer Bissegger. Stefan Bissegger is de pechvogel van de dag. In een bocht gaat het nog maar eens mis. Dit is een dubbele waarschuwing voor de rest van het veld. . Bisnummer Bissegger Stefan Bissegger is de pechvogel van de dag. In een bocht gaat het nog maar eens mis. Dit is een dubbele waarschuwing voor de rest van het veld.

clock 16:17 16 uur 17. Bissegger valt x2. Bissegger valt x2

clock 16:16 16 uur 16. We hebben dankzij Jérémy Lecroq een eerste finisher: 16'19". Zo meteen starten favorieten Dani Martinez en Primoz Roglic. . We hebben dankzij Jérémy Lecroq een eerste finisher: 16'19". Zo meteen starten favorieten Dani Martinez en Primoz Roglic.

clock 16:14 16 uur 14. Na die val van Bissegger zullen sommige ploegleiders toch al zeggen: rechtblijven, jongens! José De Cauwer. Na die val van Bissegger zullen sommige ploegleiders toch al zeggen: rechtblijven, jongens! José De Cauwer

clock 16:12 Schrap Bissegger maar. Voor Stefan Bissegger wordt het noppes. Er was al een slipper, nu is er een schuiver. Zijn ketting ligt er ook af: hij wordt niet de ritwinnaar. . 16 uur 12. fall Schrap Bissegger maar Voor Stefan Bissegger wordt het noppes. Er was al een slipper, nu is er een schuiver. Zijn ketting ligt er ook af: hij wordt niet de ritwinnaar.

clock 16:12 16 uur 12. Bissegger onderuit. Bissegger onderuit

clock 16:11 16 uur 11. Met verkenner Jérémy Lecroq ontdekken we nu ook de technische passage aan de staart van deze tijdrit. De Fransman fietst door een Deense arena. Dit geeft nu al kippenvel en dan moeten de thuisrijders nog passeren. . Met verkenner Jérémy Lecroq ontdekken we nu ook de technische passage aan de staart van deze tijdrit. De Fransman fietst door een Deense arena. Dit geeft nu al kippenvel en dan moeten de thuisrijders nog passeren.

clock 16:10 16 uur 10. MVDP. Mathieu van der Poel oogt hypergeconcentreerd. Met zijn peperdure outfit kan hij zich uitleven in dit domein. . MVDP Mathieu van der Poel oogt hypergeconcentreerd. Met zijn peperdure outfit kan hij zich uitleven in dit domein.

clock 16:10 16 uur 10. Van der Poel.

clock 16:10 16 uur 10. Van der Poel begint aan zijn gele jacht. Van der Poel begint aan zijn gele jacht

clock 16:08 16 uur 08. Outsider Stefan Bissegger moet al even corrigeren bij het aansnijden van een bocht. Hij slipt net niet, maar zal dit wellicht meenemen in het vervolg van zijn tijdrit. . Outsider Stefan Bissegger moet al even corrigeren bij het aansnijden van een bocht. Hij slipt net niet, maar zal dit wellicht meenemen in het vervolg van zijn tijdrit.

clock 16:07 16 uur 07. Van een opvallende helm gesproken: Stefan Bissegger is weer met zijn UFO op stap. In principe moet de Zwitser rechtstreeks naar de hot seat snellen. . Van een opvallende helm gesproken: Stefan Bissegger is weer met zijn UFO op stap. In principe moet de Zwitser rechtstreeks naar de hot seat snellen.

clock 16:07 16 uur 07. Stefan Bissegger is de eerste die een gooi doet naar geel. Stefan Bissegger is de eerste die een gooi doet naar geel

clock 16:06 16 uur 06. Het zal deze namiddag meer en meer regenen en ook de wind wakkert aan. . José De Cauwer. Het zal deze namiddag meer en meer regenen en ook de wind wakkert aan. José De Cauwer

clock 16:05 16 uur 05. De Belgische fans kunnen een eerste keer uit hun pijp komen voor Tim Wellens. Zo meteen gaat Stefan Bissegger van start. De Zwitser is een kraan in dit werk, maar zoekt al enkele maanden naar zijn allerbeste tijdritbenen. . De Belgische fans kunnen een eerste keer uit hun pijp komen voor Tim Wellens. Zo meteen gaat Stefan Bissegger van start. De Zwitser is een kraan in dit werk, maar zoekt al enkele maanden naar zijn allerbeste tijdritbenen.

clock 16:05 16 uur 05. Tim Wellens is de eerste belg die van start gaat. Tim Wellens is de eerste belg die van start gaat

clock 16:03 16 uur 03. Edvald Boasson Hagen, op de valreep opgeroepen, draagt als eerste man de nieuwe helm van Specialized. Het is een futuristisch exemplaar met een langere neksteun: half renner, half ruimtevaarder. Na de Noor zien we voor het eerst de Nederlandse trui van Bauke Mollema, die het NK als debutant won. . Edvald Boasson Hagen, op de valreep opgeroepen, draagt als eerste man de nieuwe helm van Specialized. Het is een futuristisch exemplaar met een langere neksteun: half renner, half ruimtevaarder. Na de Noor zien we voor het eerst de Nederlandse trui van Bauke Mollema, die het NK als debutant won.

clock 16:01 16 uur 01. Het eerste deel van dit traject is op technisch vlak geen zware kost, maar je ziet toch dichtgeknepen billen bij de eerste acteurs. Door de plassen vormt elke bocht een valkuil. . Het eerste deel van dit traject is op technisch vlak geen zware kost, maar je ziet toch dichtgeknepen billen bij de eerste acteurs. Door de plassen vormt elke bocht een valkuil.

clock 16:00 16 uur . Lecroq is de eerste renner die door de mensenzee mag rijden. Er heerst een festivalsfeertje in Denemarken, ook al trekken we pas morgen naar Roskilde. . Lecroq is de eerste renner die door de mensenzee mag rijden. Er heerst een festivalsfeertje in Denemarken, ook al trekken we pas morgen naar Roskilde.

clock 16:00 16 uur . On y va! Jérémy Lecroq is het eerste haantje op het podium. De Fransman is een van de 40 debutanten in dit pakket van 176 renners. We schakelen daarna snel naar Tim Wellens, Stefan Bissegger en Mathieu van der Poel om 16.11 u. . On y va! Jérémy Lecroq is het eerste haantje op het podium. De Fransman is een van de 40 debutanten in dit pakket van 176 renners. We schakelen daarna snel naar Tim Wellens, Stefan Bissegger en Mathieu van der Poel om 16.11 u.

clock 16:00 16 uur . Met Jérémy Lecroq trekt de Ronde van Frankrijk editie 2022 zich op gang. Met Jérémy Lecroq trekt de Ronde van Frankrijk editie 2022 zich op gang

clock 15:58 15 uur 58 match begonnen start time Start



clock 15:57 15 uur 57. De spanningsboog ligt erg vroeg in deze tijdrit. Het zal regenen van bij het begin. . Renaat Schotte. De spanningsboog ligt erg vroeg in deze tijdrit. Het zal regenen van bij het begin. Renaat Schotte

clock 15:55 15 uur 55. De helikopterbeelden vanuit Kopenhagen zijn niet echt bemoedigend. Het miezert en van zonneschijn is geen sprake. . De helikopterbeelden vanuit Kopenhagen zijn niet echt bemoedigend. Het miezert en van zonneschijn is geen sprake.

clock 15:52 15 uur 52. 13,2 kilometer met grosso modo 20 bochten en een tussenpunt na 6,5 kilometer. Om 16 u gaat de eerste renner van start. . 13,2 kilometer met grosso modo 20 bochten en een tussenpunt na 6,5 kilometer. Om 16 u gaat de eerste renner van start.

clock 15:50 15 uur 50. Gedaan met wachten! Renaat Schotte en José De Cauwer hebben hun stembanden gesmeerd: veel kijkplezier tijdens deze Ronde van Frankrijk! . Gedaan met wachten! Renaat Schotte en José De Cauwer hebben hun stembanden gesmeerd: veel kijkplezier tijdens deze Ronde van Frankrijk!

clock 15:39 15 uur 39. Nog 20 minuten tot de start. Bauke Mollema is een van de eerste sollicitanten. Mollema is de kersverse Nederlandse kampioen in dit werk. We tellen 10 nationale tijdritkampioenen in dit peloton met ook onder meer Filippo Ganna, Bob Jungels, Aleksandr Vlasov, Dani Martinez en Jan Tratnik. . Nog 20 minuten tot de start. Bauke Mollema is een van de eerste sollicitanten. Mollema is de kersverse Nederlandse kampioen in dit werk. We tellen 10 nationale tijdritkampioenen in dit peloton met ook onder meer Filippo Ganna, Bob Jungels, Aleksandr Vlasov, Dani Martinez en Jan Tratnik.

clock 15:28 15 uur 28. In de Tour moeten ze nog aan de dagtaak beginnen, in de Giro Donne is de eerste rit in lijn ingeblikt. Wereldkampioene Elisa Balsamo was er sneller dan Marianne Vos, Charlotte Kool en Lotte Kopecky. . In de Tour moeten ze nog aan de dagtaak beginnen, in de Giro Donne is de eerste rit in lijn ingeblikt. Wereldkampioene Elisa Balsamo was er sneller dan Marianne Vos, Charlotte Kool en Lotte Kopecky.

clock 15:26 15 uur 26.

clock 15:19 15 uur 19. Tour Wielerkampioenen voorspellen Tour-podium: Pogacar op eenzame hoogte, ook vertrouwen in Martinez

clock 15:14 15 uur 14. "Overdrijf de techniciteit niet". "De techniciteit is er wel op deze omloop, maar je mag het niet overdrijven", is de conclusie van Sven Nys na een verkenning op de motor. "Het eerste deel is een Ganna-stuk, bij de Kleine Zeemeermin is het wat meer draaien en keren en dat ligt Van Aert weer wat meer." . "Overdrijf de techniciteit niet" "De techniciteit is er wel op deze omloop, maar je mag het niet overdrijven", is de conclusie van Sven Nys na een verkenning op de motor. "Het eerste deel is een Ganna-stuk, bij de Kleine Zeemeermin is het wat meer draaien en keren en dat ligt Van Aert weer wat meer."

clock 15:11 15 uur 11. Hoe schatten onze radiocommentatoren de omstandigheden in Kopenhagen in? "Een uurtje geleden heeft het fel geregend, nu probeert de zon weer door de wolken te breken. Er is een welles-nietesspelletje aan de gang", zeggen ze vanuit een enthousiaste Deense hoofdstad, waar de Grand Départ echt leeft. . Hoe schatten onze radiocommentatoren de omstandigheden in Kopenhagen in? "Een uurtje geleden heeft het fel geregend, nu probeert de zon weer door de wolken te breken. Er is een welles-nietesspelletje aan de gang", zeggen ze vanuit een enthousiaste Deense hoofdstad, waar de Grand Départ echt leeft.

clock 15:10 15 uur 10. Er is hier onwaarschijnlijk veel volk. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Er is hier onwaarschijnlijk veel volk. Christophe Vandegoor (Radio 1)

clock 15:05 EF-EasyPost zal sowieso opvallen. . 15 uur 05. EF-EasyPost zal sowieso opvallen.

clock 15:02 15 uur 02. Radio 1. De zomer kan nu echt beginnen, want op Radio 1 kriebelt het dankzij Sporza Tour. Veel luisterplezier de komende weken! . Radio 1 De zomer kan nu echt beginnen, want op Radio 1 kriebelt het dankzij Sporza Tour. Veel luisterplezier de komende weken!

clock 15:02 15 uur 02. Ganna zoals Cancellara. Als wereldkampioen lijkt het misschien evident dat je in dat regenboogshirt de openingstijdrit van de Tour wint, maar enkel Fabian Cancellara heeft dat kunstje al voor mekaar gekregen. Filippo Ganna weet dus dat de zege niet op bestelling zal volgen. . Ganna zoals Cancellara Als wereldkampioen lijkt het misschien evident dat je in dat regenboogshirt de openingstijdrit van de Tour wint, maar enkel Fabian Cancellara heeft dat kunstje al voor mekaar gekregen. Filippo Ganna weet dus dat de zege niet op bestelling zal volgen.

clock 14:55 14 uur 55. Ook al kijken wij met onze Belgische bril vooral naar Wout van Aert, Filippo Ganna is voor de meeste volgers nog altijd de topfavoriet. De wereldkampioen debuteert op zijn 25e in de Tour. In 2020 reed hij voor het eerst de Giro en in Palermo pakte hij prompt de maglia rosa na de tijdrit op dag 1. Ganna bereidde zich de voorbije weken niet zo ver van Piemonte voor met een hoogtestage (2.796 meter). Met een skilift daalde hij elke dag af naar een circuit van zo'n 8 kilometer dat hem moest klaarstomen voor deze dag van de waarheid. . Ook al kijken wij met onze Belgische bril vooral naar Wout van Aert, Filippo Ganna is voor de meeste volgers nog altijd de topfavoriet. De wereldkampioen debuteert op zijn 25e in de Tour. In 2020 reed hij voor het eerst de Giro en in Palermo pakte hij prompt de maglia rosa na de tijdrit op dag 1. Ganna bereidde zich de voorbije weken niet zo ver van Piemonte voor met een hoogtestage (2.796 meter). Met een skilift daalde hij elke dag af naar een circuit van zo'n 8 kilometer dat hem moest klaarstomen voor deze dag van de waarheid.

clock 14:48 14 uur 48. Tour Het coronaprotocol tijdens de Tour: een positieve test betekent niet per se een retourticket

clock 14:40 14 uur 40.

clock 14:39 14 uur 39. Een tijdrit of proloog op dag 1 van de Tour, het was de jongste jaren vaak anders. Onze quizmaster heeft zijn archief nog eens bekeken en stelde deze quiz samen over tijdritten in het begin van de Tour. 10 op 10? . Een tijdrit of proloog op dag 1 van de Tour, het was de jongste jaren vaak anders. Onze quizmaster heeft zijn archief nog eens bekeken en stelde deze quiz samen over tijdritten in het begin van de Tour. 10 op 10?

clock 14:37 14 uur 37. Regen tijdens de openingstijdrit van de Tour? Vraag maar aan Alejandro Valverde wat dat betekent... Regen tijdens de openingstijdrit van de Tour? Vraag maar aan Alejandro Valverde wat dat betekent...

clock 14:27 14 uur 27. De regen valt momenteel lang niet met bakken uit de lucht in Kopenhagen. Het zijn buitjes die af en toe wat intenser zijn en soms weer gaan liggen. Carl Berteele heeft een verkenning op de motor gedaan en concludeert dat dit parcours iets is voor de powerbeesten. Technisch met veel bochten? Onze man op de motor telt er 2 die naam waardig. . De regen valt momenteel lang niet met bakken uit de lucht in Kopenhagen. Het zijn buitjes die af en toe wat intenser zijn en soms weer gaan liggen. Carl Berteele heeft een verkenning op de motor gedaan en concludeert dat dit parcours iets is voor de powerbeesten. Technisch met veel bochten? Onze man op de motor telt er 2 die naam waardig.

clock 14:20 14 uur 20. Maarten Vangramberen maakte er tijdens het middagjournaal een grapje over. "Alle favorieten hebben blijkbaar het snelste tijdritpak ooit", zei onze reporter. Mathieu van der Poel wil schitteren in zijn skinsuit, Filippo Ganna zou ook al sneller dan ooit moeten vliegen en ook Wout van Aert en zijn Jumbo-makkers zitten in het nieuw op deze eerste dag van de solden. Hun kledingsponsor moest op vraag van het team de tamtam evenwel wat beperkter houden. . Maarten Vangramberen maakte er tijdens het middagjournaal een grapje over. "Alle favorieten hebben blijkbaar het snelste tijdritpak ooit", zei onze reporter. Mathieu van der Poel wil schitteren in zijn skinsuit, Filippo Ganna zou ook al sneller dan ooit moeten vliegen en ook Wout van Aert en zijn Jumbo-makkers zitten in het nieuw op deze eerste dag van de solden. Hun kledingsponsor moest op vraag van het team de tamtam evenwel wat beperkter houden.

clock 14:16 14 uur 16. Het is een snel parcours, echt zeer snel. Er zijn veel bochten, maar je verliest niet te veel snelheid. Dit is voor de zuivere specialisten. En iedereen kruist zijn vingers voor het weer. . Chris Froome (Israel-Premier Tech) na de verkenning. Het is een snel parcours, echt zeer snel. Er zijn veel bochten, maar je verliest niet te veel snelheid. Dit is voor de zuivere specialisten. En iedereen kruist zijn vingers voor het weer. Chris Froome (Israel-Premier Tech) na de verkenning

clock 14:12 14 uur 12. Van Aert verkent de tijdrit.

clock 14:11 14 uur 11.

clock 13:56 13 uur 56. De eerste druppels bereiken Kopenhagen.

clock 13:52 13 uur 52. De apps met weerinformatie worden veelvuldig geconsulteerd en voorlopig ziet het er naar uit dat niemand aan het onheil zal ontsnappen. Gegokt en verloren, dat geldt voorlopig voor alle renners. . De apps met weerinformatie worden veelvuldig geconsulteerd en voorlopig ziet het er naar uit dat niemand aan het onheil zal ontsnappen. Gegokt en verloren, dat geldt voorlopig voor alle renners.

clock 13:45 De klokken luiden al. . 13 uur 45. De klokken luiden al.

clock 13:43 13 uur 43. We hebben net nog eens de deelnemerslijst bekeken. Corona heeft geen rugnummer gekregen, maar fietst wel mee. Letterlijk en figuurlijk, want door een aanpassing van het UCI-protocol betekent een positieve test niet noodzakelijk dat een renner sowieso naar huis wordt gestuurd. Er wordt nu meer belang gehecht aan de CT-waarde van een test, het cijfer dat de graad van besmettelijkheid aantoont. Als die waarde aanvaardbaar is (hoe hoger, hoe geringer de kans op overdraagbaarheid) én als de renner geen of amper symptomen vertoont, dan is het best mogelijk dat een expertenpanel (ploegdokter, UCI en Covid-arts van de Tour) de renner toch laten koersen. Dat verklaart ook waarom Bob Jungels straks toch van start gaat. De virale lading bij zijn test ligt zo laag dat de bevoegde personen het verantwoord vinden om de Luxemburger toch te laten meerijden. . We hebben net nog eens de deelnemerslijst bekeken. Corona heeft geen rugnummer gekregen, maar fietst wel mee. Letterlijk en figuurlijk, want door een aanpassing van het UCI-protocol betekent een positieve test niet noodzakelijk dat een renner sowieso naar huis wordt gestuurd. Er wordt nu meer belang gehecht aan de CT-waarde van een test, het cijfer dat de graad van besmettelijkheid aantoont. Als die waarde aanvaardbaar is (hoe hoger, hoe geringer de kans op overdraagbaarheid) én als de renner geen of amper symptomen vertoont, dan is het best mogelijk dat een expertenpanel (ploegdokter, UCI en Covid-arts van de Tour) de renner toch laten koersen. Dat verklaart ook waarom Bob Jungels straks toch van start gaat. De virale lading bij zijn test ligt zo laag dat de bevoegde personen het verantwoord vinden om de Luxemburger toch te laten meerijden.

clock 13:42 13 uur 42. Ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert legt uit wat er veranderd is in het protocol. Ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert legt uit wat er veranderd is in het protocol

clock 13:30 13 uur 30. Radio 1, Eén en Canvas. Radio 1 en Eén zijn de komende weken uw beste vrienden. Gert Geens en Babette Moonen zijn de presentatoren (13 u - 18 u), maar door deze avondtijdrit loopt de uitzending vandaag van 15 u tot 20 u. Op Eén beginnen we er om 15.50 u aan, Renaat Schotte en José De Cauwer nemen u vanaf 18 u mee naar Canvas. . Radio 1, Eén en Canvas Radio 1 en Eén zijn de komende weken uw beste vrienden. Gert Geens en Babette Moonen zijn de presentatoren (13 u - 18 u), maar door deze avondtijdrit loopt de uitzending vandaag van 15 u tot 20 u. Op Eén beginnen we er om 15.50 u aan, Renaat Schotte en José De Cauwer nemen u vanaf 18 u mee naar Canvas.

clock 13:23 Nu al regen? Maarten Vangramberen, onze verslaggever in Het Journaal, ziet hoe heel wat renners momenteel bezig zijn aan hun verkenning. En hij heeft ook minder goed nieuws: "Er werd regen voorspeld tegen 18 u, maar het gedruppel zou nu al beginnen. Het weer kan dus een grote spelbreker zijn." . 13 uur 23. rain Nu al regen? Maarten Vangramberen, onze verslaggever in Het Journaal, ziet hoe heel wat renners momenteel bezig zijn aan hun verkenning. En hij heeft ook minder goed nieuws: "Er werd regen voorspeld tegen 18 u, maar het gedruppel zou nu al beginnen. Het weer kan dus een grote spelbreker zijn."

clock 13:21 13 uur 21. wielrennen Europol bevestigt grootschalig onderzoek naar dopingpraktijken bij Bahrain Victorious

clock 13:20 13 uur 20. Bahrain Victorious: Interpol bevestigt onderzoek naar dopingpraktijken. Intussen blijft Bahrain Victorious opgejaagd wild door (doping)inspecteurs. Europol heeft meer uitleg gegeven bij de zoekacties van de afgelopen dagen. De actie had ook vertakkingen in ons land. Eurojust, het agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken, meldt dat bij een huiszoeking in België "een computer, een draagbare telefoon en capsules met onduidelijke inhoud" in beslag genomen zijn. . Bahrain Victorious: Interpol bevestigt onderzoek naar dopingpraktijken Intussen blijft Bahrain Victorious opgejaagd wild door (doping)inspecteurs. Europol heeft meer uitleg gegeven bij de zoekacties van de afgelopen dagen. De actie had ook vertakkingen in ons land. Eurojust, het agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken, meldt dat bij een huiszoeking in België "een computer, een draagbare telefoon en capsules met onduidelijke inhoud" in beslag genomen zijn.

clock 13:02 13 uur 02. Rond 17.30 u zullen we de uitslag al kennen. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Rond 17.30 u zullen we de uitslag al kennen. Christophe Vandegoor (Radio 1)

clock 13:02 13 uur 02. De volgorde van de 22 teams lag vast, maar de ploegen konden de rangorde van hun renners voor deze openingstijdrit zelf bepalen. Door het weerbericht kiezen nagenoeg alle toppers eieren voor hun geld en gaan ze ongewoon vroeg van start. Of dat zal lonen, moet nog blijken. Maar het zegt wel iets over de prioriteiten binnen de teams. Jumbo-Visma stuurt eerst Roglic en Vingegaard op pad, dan pas Van Aert. Ineos Grenadiers gaat voor Martinez, Thomas, Ganna en Yates in die volgorde. Bij UAE had Pogacar ook niet het meest gunstige lot getrokken. Bij Astana kijken ze de andere kant op. Kopman Loetsenko bewandelt een ander pad en start om 18.42 u. . De volgorde van de 22 teams lag vast, maar de ploegen konden de rangorde van hun renners voor deze openingstijdrit zelf bepalen. Door het weerbericht kiezen nagenoeg alle toppers eieren voor hun geld en gaan ze ongewoon vroeg van start. Of dat zal lonen, moet nog blijken. Maar het zegt wel iets over de prioriteiten binnen de teams. Jumbo-Visma stuurt eerst Roglic en Vingegaard op pad, dan pas Van Aert. Ineos Grenadiers gaat voor Martinez, Thomas, Ganna en Yates in die volgorde. Bij UAE had Pogacar ook niet het meest gunstige lot getrokken. Bij Astana kijken ze de andere kant op. Kopman Loetsenko bewandelt een ander pad en start om 18.42 u.

clock 12:57 Regen op een stadscircuit, da's om miserie vragen. . 12 uur 57. Regen op een stadscircuit, da's om miserie vragen.

clock 12:54 12 uur 54. Over 3 uur gaat de Tour de France van start in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad is het bewolkt en de teams en renners lonken angstvallig naar de lucht. Er worden buien verwacht en die zouden wel eens vroeger dan gehoopt kunnen toeslaan. Strijdt iedereen met gelijke wapens? . Over 3 uur gaat de Tour de France van start in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad is het bewolkt en de teams en renners lonken angstvallig naar de lucht. Er worden buien verwacht en die zouden wel eens vroeger dan gehoopt kunnen toeslaan. Strijdt iedereen met gelijke wapens?

clock 12:52 12 uur 52. Tour De laatsten zullen niet de eersten zijn: waarom beginnen de toppers zo vroeg aan hun tijdrit?

clock 09:05 09 uur 05. Tour Het geheime wapen van Mathieu van der Poel op jacht naar geel: een skinsuit van 3.500 euro

clock 06:00 06 uur .

clock 01-07-2022 01-07-2022.

clock 14:18 14 uur 18. Van Aert om 17.04 uur. De tijdrit morgen kent pas zijn ontknoping na 19 uur, maar uit schrik voor het weer hebben heel wat toppers voor een vroeger startuur gekozen. Iets na 17 uur zal het dan ook spitsuur worden in Kopenhagen, met om 17.03 uur de start van wereldkampioen Filippo Ganna, een minuut later Wout van Aert en nog eens een minuut later titelverdediger Tadej Pogacar. . Van Aert om 17.04 uur De tijdrit morgen kent pas zijn ontknoping na 19 uur, maar uit schrik voor het weer hebben heel wat toppers voor een vroeger startuur gekozen. Iets na 17 uur zal het dan ook spitsuur worden in Kopenhagen, met om 17.03 uur de start van wereldkampioen Filippo Ganna, een minuut later Wout van Aert en nog eens een minuut later titelverdediger Tadej Pogacar.

clock 14:17 14 uur 17.

clock 14:17 14 uur 17.