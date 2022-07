LIVE Tour: Iedereen gelijk voor de wet? Het regent nu al in Kopenhagen

clock 15:10 15 uur 10. Er is hier onwaarschijnlijk veel volk. . Christophe Vandegoor (Radio 1). Er is hier onwaarschijnlijk veel volk. Christophe Vandegoor (Radio 1)

clock 15:05 EF-EasyPost zal sowieso opvallen. . 15 uur 05. EF-EasyPost zal sowieso opvallen.

clock 15:02 15 uur 02. Radio 1. De zomer kan nu echt beginnen, want op Radio 1 kriebelt het dankzij Sporza Tour. Veel luisterplezier de komende weken! . Radio 1 De zomer kan nu echt beginnen, want op Radio 1 kriebelt het dankzij Sporza Tour. Veel luisterplezier de komende weken!

clock 15:02 15 uur 02. Ganna zoals Cancellara. Als wereldkampioen lijkt het misschien evident dat je in dat regenboogshirt de openingstijdrit van de Tour wint, maar enkel Fabian Cancellara heeft dat kunstje al voor mekaar gekregen. Filippo Ganna weet dus dat de zege niet op bestelling zal volgen. . Ganna zoals Cancellara Als wereldkampioen lijkt het misschien evident dat je in dat regenboogshirt de openingstijdrit van de Tour wint, maar enkel Fabian Cancellara heeft dat kunstje al voor mekaar gekregen. Filippo Ganna weet dus dat de zege niet op bestelling zal volgen.

clock 14:55 14 uur 55. Ook al kijken wij met onze Belgische bril vooral naar Wout van Aert, Filippo Ganna is voor de meeste volgers nog altijd de topfavoriet. De wereldkampioen debuteert op zijn 25e in de Tour. In 2020 reed hij voor het eerst de Giro en in Palermo pakte hij prompt de maglia rosa na de tijdrit op dag 1. Ganna bereidde zich de voorbije weken niet zo ver van Piemonte voor met een hoogtestage (2.796 meter). Met een skilift daalde hij elke dag af naar een circuit van zo'n 8 kilometer dat hem moest klaarstomen voor deze dag van de waarheid. . Ook al kijken wij met onze Belgische bril vooral naar Wout van Aert, Filippo Ganna is voor de meeste volgers nog altijd de topfavoriet. De wereldkampioen debuteert op zijn 25e in de Tour. In 2020 reed hij voor het eerst de Giro en in Palermo pakte hij prompt de maglia rosa na de tijdrit op dag 1. Ganna bereidde zich de voorbije weken niet zo ver van Piemonte voor met een hoogtestage (2.796 meter). Met een skilift daalde hij elke dag af naar een circuit van zo'n 8 kilometer dat hem moest klaarstomen voor deze dag van de waarheid.

clock 14:48 14 uur 48. Tour Het coronaprotocol tijdens de Tour: een positieve test betekent niet per se een retourticket

clock 14:39 14 uur 39. Een tijdrit of proloog op dag 1 van de Tour, het was de jongste jaren vaak anders. Onze quizmaster heeft zijn archief nog eens bekeken en stelde deze quiz samen over tijdritten in het begin van de Tour. 10 op 10? . Een tijdrit of proloog op dag 1 van de Tour, het was de jongste jaren vaak anders. Onze quizmaster heeft zijn archief nog eens bekeken en stelde deze quiz samen over tijdritten in het begin van de Tour. 10 op 10?

clock 14:37 14 uur 37. Regen tijdens de openingstijdrit van de Tour? Vraag maar aan Alejandro Valverde wat dat betekent... Regen tijdens de openingstijdrit van de Tour? Vraag maar aan Alejandro Valverde wat dat betekent...

clock 14:27 14 uur 27. De regen valt momenteel lang niet met bakken uit de lucht in Kopenhagen. Het zijn buitjes die af en toe wat intenser zijn en soms weer gaan liggen. Carl Berteele heeft een verkenning op de motor gedaan en concludeert dat dit parcours iets is voor de powerbeesten. Technisch met veel bochten? Onze man op de motor telt er 2 die naam waardig. . De regen valt momenteel lang niet met bakken uit de lucht in Kopenhagen. Het zijn buitjes die af en toe wat intenser zijn en soms weer gaan liggen. Carl Berteele heeft een verkenning op de motor gedaan en concludeert dat dit parcours iets is voor de powerbeesten. Technisch met veel bochten? Onze man op de motor telt er 2 die naam waardig.

clock 14:20 14 uur 20. Maarten Vangramberen maakte er tijdens het middagjournaal een grapje over. "Alle favorieten hebben blijkbaar het snelste tijdritpak ooit", zei onze reporter. Mathieu van der Poel wil schitteren in zijn skinsuit, Filippo Ganna zou ook al sneller dan ooit moeten vliegen en ook Wout van Aert en zijn Jumbo-makkers zitten in het nieuw op deze eerste dag van de solden. Hun kledingsponsor moest op vraag van het team de tamtam evenwel wat beperkter houden. . Maarten Vangramberen maakte er tijdens het middagjournaal een grapje over. "Alle favorieten hebben blijkbaar het snelste tijdritpak ooit", zei onze reporter. Mathieu van der Poel wil schitteren in zijn skinsuit, Filippo Ganna zou ook al sneller dan ooit moeten vliegen en ook Wout van Aert en zijn Jumbo-makkers zitten in het nieuw op deze eerste dag van de solden. Hun kledingsponsor moest op vraag van het team de tamtam evenwel wat beperkter houden.

clock 14:16 14 uur 16. Het is een snel parcours, echt zeer snel. Er zijn veel bochten, maar je verliest niet te veel snelheid. Dit is voor de zuivere specialisten. En iedereen kruist zijn vingers voor het weer. . Chris Froome (Israel-Premier Tech) na de verkenning. Het is een snel parcours, echt zeer snel. Er zijn veel bochten, maar je verliest niet te veel snelheid. Dit is voor de zuivere specialisten. En iedereen kruist zijn vingers voor het weer. Chris Froome (Israel-Premier Tech) na de verkenning

clock 14:12 14 uur 12. Van Aert verkent de tijdrit.

clock 13:56 13 uur 56. De eerste druppels bereiken Kopenhagen.

clock 13:52 13 uur 52. De apps met weerinformatie worden veelvuldig geconsulteerd en voorlopig ziet het er naar uit dat niemand aan het onheil zal ontsnappen. Gegokt en verloren, dat geldt voorlopig voor alle renners. . De apps met weerinformatie worden veelvuldig geconsulteerd en voorlopig ziet het er naar uit dat niemand aan het onheil zal ontsnappen. Gegokt en verloren, dat geldt voorlopig voor alle renners.

clock 13:45 De klokken luiden al. . 13 uur 45. De klokken luiden al.

clock 13:43 13 uur 43. We hebben net nog eens de deelnemerslijst bekeken. Corona heeft geen rugnummer gekregen, maar fietst wel mee. Letterlijk en figuurlijk, want door een aanpassing van het UCI-protocol betekent een positieve test niet noodzakelijk dat een renner sowieso naar huis wordt gestuurd. Er wordt nu meer belang gehecht aan de CT-waarde van een test, het cijfer dat de graad van besmettelijkheid aantoont. Als die waarde aanvaardbaar is (hoe hoger, hoe geringer de kans op overdraagbaarheid) én als de renner geen of amper symptomen vertoont, dan is het best mogelijk dat een expertenpanel (ploegdokter, UCI en Covid-arts van de Tour) de renner toch laten koersen. Dat verklaart ook waarom Bob Jungels straks toch van start gaat. De virale lading bij zijn test ligt zo laag dat de bevoegde personen het verantwoord vinden om de Luxemburger toch te laten meerijden. . We hebben net nog eens de deelnemerslijst bekeken. Corona heeft geen rugnummer gekregen, maar fietst wel mee. Letterlijk en figuurlijk, want door een aanpassing van het UCI-protocol betekent een positieve test niet noodzakelijk dat een renner sowieso naar huis wordt gestuurd. Er wordt nu meer belang gehecht aan de CT-waarde van een test, het cijfer dat de graad van besmettelijkheid aantoont. Als die waarde aanvaardbaar is (hoe hoger, hoe geringer de kans op overdraagbaarheid) én als de renner geen of amper symptomen vertoont, dan is het best mogelijk dat een expertenpanel (ploegdokter, UCI en Covid-arts van de Tour) de renner toch laten koersen. Dat verklaart ook waarom Bob Jungels straks toch van start gaat. De virale lading bij zijn test ligt zo laag dat de bevoegde personen het verantwoord vinden om de Luxemburger toch te laten meerijden.

clock 13:42 13 uur 42. Ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert legt uit wat er veranderd is in het protocol. Ploegdokter van Intermarché-Wanty-Gobert legt uit wat er veranderd is in het protocol