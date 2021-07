Tour: Vandaag 1e aankomst bergop, slaat Pogacar ook toe in Tignes?

11:44 Dit onderstreept de dominantie van Tadej Pogacar nog wat meer: de rest van de top 10 staat niet op de foto. 11 uur 44.

11:23 11 uur 23. "Aankomst boven". Deze 108e editie van de Tour de France telt slechts 3 aankomsten bergop: deze 9e rit en de zware bergritten in de slotweek naar de Col du Portet (17e etappe) en Luz Ardiden (18e etappe). Puristen zullen bovendien opmerken dat deze etappe naar Tignes geen volwaardige aankomst bergop is. Halfweg de onregelmatige klim hebben we zelfs een korte afdaling en een vlak intermezzo, net voor het zwaartepunt. De echte top bereiken we bovendien op 2 kilometer van de aankomst. Maar op een hoogte van meer dan 2.000 meter is zo'n vlakke uitloper naar de finishboog natuurlijk relatief. . "Aankomst boven" Deze 108e editie van de Tour de France telt slechts 3 aankomsten bergop: deze 9e rit en de zware bergritten in de slotweek naar de Col du Portet (17e etappe) en Luz Ardiden (18e etappe). Puristen zullen bovendien opmerken dat deze etappe naar Tignes geen volwaardige aankomst bergop is. Halfweg de onregelmatige klim hebben we zelfs een korte afdaling en een vlak intermezzo, net voor het zwaartepunt. De echte top bereiken we bovendien op 2 kilometer van de aankomst. Maar op een hoogte van meer dan 2.000 meter is zo'n vlakke uitloper naar de finishboog natuurlijk relatief.

11:23 Onze radiocommentator over de slotklim: "Niet zo steil, iets voor de mannen met macht en kracht". 11 uur 23. Onze radiocommentator over de slotklim: "Niet zo steil, iets voor de mannen met macht en kracht"

11:20 11 uur 20. Na de voorbije dagen zal er misschien iets meer gematigd gekoerst worden. Het verloop zal afhangen van de ploeg van leider Tadej Pogacar: ik denk dat ze een grote vlucht zullen laten rijden en dat we dus weinig vuurwerk zullen krijgen bij de klassementsmannen. Zij werden gisteren al van het kastje naar de muur getikt. Ik denk niet dat ze daar twee dagen op een rij zin in hebben. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Na de voorbije dagen zal er misschien iets meer gematigd gekoerst worden. Het verloop zal afhangen van de ploeg van leider Tadej Pogacar: ik denk dat ze een grote vlucht zullen laten rijden en dat we dus weinig vuurwerk zullen krijgen bij de klassementsmannen. Zij werden gisteren al van het kastje naar de muur getikt. Ik denk niet dat ze daar twee dagen op een rij zin in hebben. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

11:18 Regen. Het peloton begint er vandaag om klokslag 13 u aan. In tegenstelling tot gisteren loopt het wegdek niet van bij de start op: een aanhef van 15 vlakke kilometers zal de benen kunnen warmdraaien. Ook voor vandaag zijn de weersvoorspellingen somber: onze ploeg in aankomstplaats Tignes werd vanmorgen wakker zonder zonnestralen in de buurt en vanaf 11 u werd er regen voorspeld. . 11 uur 18. Regen Het peloton begint er vandaag om klokslag 13 u aan. In tegenstelling tot gisteren loopt het wegdek niet van bij de start op: een aanhef van 15 vlakke kilometers zal de benen kunnen warmdraaien. Ook voor vandaag zijn de weersvoorspellingen somber: onze ploeg in aankomstplaats Tignes werd vanmorgen wakker zonder zonnestralen in de buurt en vanaf 11 u werd er regen voorspeld.

11:05 De Slovenen in het peloton leven met elkaar mee. 11 uur 05.

09:32 09 uur 32. Tour Lijdende Primoz Roglic houdt de Tour de France voor bekeken

08:59 08 uur 59. De start is pittig met de Côte de Domancy (2e cat., km 19), de Col des Saisies (1e cat., km 49) en de heel mooie Col du Pré (BC, km 80). Maar de afdaling van de Cormet de Roselend (2e cat., km 93) is lang en daarna is er een stuk vallei vooraleer de klim naar Tignes aan te vatten. . Parcoursbouwer Thierry Gouvenou. De start is pittig met de Côte de Domancy (2e cat., km 19), de Col des Saisies (1e cat., km 49) en de heel mooie Col du Pré (BC, km 80). Maar de afdaling van de Cormet de Roselend (2e cat., km 93) is lang en daarna is er een stuk vallei vooraleer de klim naar Tignes aan te vatten. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou

08:48 08 uur 48. Tignes en de modderstroom in 2019. Tignes, 2 jaar later. Twee jaar geleden had Tignes de aankomstplaats moeten zijn van de 19e rit vertokken vanuit Saint-Jean-de-Maurienne, maar uiteindelijk werd die dag geen winnaar aangeduid. Omdat de weg naar de top plots bedolven werd onder sneeuw, hagel, regen en een heuse modderstroom. De rit werd geannuleerd, de tijden werden gepakt op de top van de Iseran, waardoor Egan Bernal in het geel kwam (en later de Tour zou winnen). Het wordt dus de 2e keer dat we aankomen in Tignes in de Tour, de 1e keer was in 2007, toen Michael Rasmussen er won. Later die Tour moest de Deen in het geel de Tour verlaten, omdat hij gelogen had over zijn whereabouts. . Tignes en de modderstroom in 2019 Tignes, 2 jaar later. Twee jaar geleden had Tignes de aankomstplaats moeten zijn van de 19e rit vertokken vanuit Saint-Jean-de-Maurienne, maar uiteindelijk werd die dag geen winnaar aangeduid.

Omdat de weg naar de top plots bedolven werd onder sneeuw, hagel, regen en een heuse modderstroom. De rit werd geannuleerd, de tijden werden gepakt op de top van de Iseran, waardoor Egan Bernal in het geel kwam (en later de Tour zou winnen).

Het wordt dus de 2e keer dat we aankomen in Tignes in de Tour, de 1e keer was in 2007, toen Michael Rasmussen er won. Later die Tour moest de Deen in het geel de Tour verlaten, omdat hij gelogen had over zijn whereabouts.

08:47 08 uur 47. 2019: door modderstroom wordt rit naar Tignes stilgelegd. 2019: door modderstroom wordt rit naar Tignes stilgelegd