LIVESTREAM Tour: Aanvallers bij de vleet, maar chaos regeert in de Alpen

14:54 14 uur 54. Nog 79 kilometer. De 6 koplopers kunnen niet op hun positieven komen in het dal, want de Col du Pré staat al te trappelen. Dat is het eerste monster buiten categorie in deze Tour. In de kopgroep is het nog maar eens hommeles: Poels en Woods kunnen het gebeuk van Quintana, Higuita, O'Connor en Hamilton niet beantwoorden. . Nog 79 kilometer De 6 koplopers kunnen niet op hun positieven komen in het dal, want de Col du Pré staat al te trappelen. Dat is het eerste monster buiten categorie in deze Tour. In de kopgroep is het nog maar eens hommeles: Poels en Woods kunnen het gebeuk van Quintana, Higuita, O'Connor en Hamilton niet beantwoorden.

14:48 14 uur 48. 6 leiders. Quintana gebruikt toch min of meer zijn verstand en laat de rest in de laatste daalkilometers aansluiten. De groep met Alaphilippe wordt op 1'02" geklokt. Daar zitten onder meer Teuns, G.Martin, Mollema, Cattaneo, Meintjes, Fuglsang, Latour, Konrad en D.Martin. . 6 leiders Quintana gebruikt toch min of meer zijn verstand en laat de rest in de laatste daalkilometers aansluiten. De groep met Alaphilippe wordt op 1'02" geklokt. Daar zitten onder meer Teuns, G.Martin, Mollema, Cattaneo, Meintjes, Fuglsang, Latour, Konrad en D.Martin.

14:47 14 uur 47. Poels, Woods, Higuita, Hamilton en O'Connor: dat zijn de eerste achtervolgers op 10 tellen. . Poels, Woods, Higuita, Hamilton en O'Connor: dat zijn de eerste achtervolgers op 10 tellen.

14:46 14 uur 46. Ik heb net een tweede jasje aangetrokken. Het lijkt elk uur kouder te worden in Tignes. Rond 17 u zou de gevoelstemperatuur zakken tot 2 graden: aangenaam is anders voor de renners. . Sven Nys . Ik heb net een tweede jasje aangetrokken. Het lijkt elk uur kouder te worden in Tignes. Rond 17 u zou de gevoelstemperatuur zakken tot 2 graden: aangenaam is anders voor de renners. Sven Nys

14:45 14 uur 45. De natte wegen schrikken Quintana geenszins af. Hij wacht niet op G2 of G3 en ook niet op Poels. In zijn eentje verlengt hij zijn inspanning. . De natte wegen schrikken Quintana geenszins af. Hij wacht niet op G2 of G3 en ook niet op Poels. In zijn eentje verlengt hij zijn inspanning.

14:40 14 uur 40. Quintana is alleszins de beste daler bij ons kopduo. Over een tiental kilometer zullen we aan de voet van de Col du Pré een veel beter overzicht krijgen van wie waar rijdt. . Quintana is alleszins de beste daler bij ons kopduo. Over een tiental kilometer zullen we aan de voet van de Col du Pré een veel beter overzicht krijgen van wie waar rijdt.

14:38 14 uur 38. De bollenman en de Colombiaan doen elkaar de duvel aan, maar werken ze nu samen in de afdaling? Als ze even naar achteren turen, dan zien ze een verhakkelde groep. In het peloton is Hirschi de regisseur: 5'24". . De bollenman en de Colombiaan doen elkaar de duvel aan, maar werken ze nu samen in de afdaling? Als ze even naar achteren turen, dan zien ze een verhakkelde groep. In het peloton is Hirschi de regisseur: 5'24".

14:35 Col des Saisies. Poels wantrouwt de Colombiaanse berggeit. De Nederlander maakt er een sprint van 400 meter van en redt het met een banddikte. Er is misschien zelfs een fotofinish voor nodig. Straffe kost! . 14 uur 35. Col des Saisies Poels wantrouwt de Colombiaanse berggeit. De Nederlander maakt er een sprint van 400 meter van en redt het met een banddikte. Er is misschien zelfs een fotofinish voor nodig. Straffe kost!

14:34 14 uur 34. Nog 800 meter tot de top. Quintana herleeft en snelt nu richting Poels. . Nog 800 meter tot de top. Quintana herleeft en snelt nu richting Poels.

14:32 In het peloton werken de ploegmaats van gele trui Pogacar. 14 uur 32. In het peloton werken de ploegmaats van gele trui Pogacar

14:30 14 uur 30. Poels is een ongeduldig type en zoekt vanuit de diepte de hoogte. Op 2 kilometer van de top zet hij de eerste poursuivants (Woods, Quintana, O'Connor, Higuita) op een 15-tal seconden. . Poels is een ongeduldig type en zoekt vanuit de diepte de hoogte. Op 2 kilometer van de top zet hij de eerste poursuivants (Woods, Quintana, O'Connor, Higuita) op een 15-tal seconden.

14:25 14 uur 25. Het spelletje Russische roulette gaat door. Poels zet op meer dan 4 kilometer van de top de uitdunning door. Onder meer Kuss, Woods, Cattaneo, G.Martin, Perez, Guerreiro, Higuita, O'Connor, Quintana, Hamilton en Fraile zijn gecharmeerd en willen mee(r). . Het spelletje Russische roulette gaat door. Poels zet op meer dan 4 kilometer van de top de uitdunning door. Onder meer Kuss, Woods, Cattaneo, G.Martin, Perez, Guerreiro, Higuita, O'Connor, Quintana, Hamilton en Fraile zijn gecharmeerd en willen mee(r).

14:22 14 uur 22. Heeft Thomas De Gendt argwaan? Is er ongerustheid? Michel Wuyts over het spraakmakende interview met de eeuwige aanvaller. Heeft Thomas De Gendt argwaan? Is er ongerustheid? Michel Wuyts over het spraakmakende interview met de eeuwige aanvaller

14:19 14 uur 19. Dit zouden de 41 vluchters moeten zijn: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dan Martin, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin, Simon Geschke, Anthony Perez (Cofidis), Ruben Guerreiro, Sergio Higuita (EF), Ben O’Connor (AG2R-Citröen), Warren Barguil, Élie Gesbert, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Harry Sweeny (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious), Lucas Hamilton, Luka Mezgec, Chris Juul Jensen, Michael Matthews (BikeExchange), Jakob Fuglsang, Alex Aranburu, Omar Fraile (Astana-PremierTech), Pierre Latour, Víctor de la Parte, Fabien Doubey (TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour, Quentin Pacher, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). . Dit zouden de 41 vluchters moeten zijn: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dan Martin, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Julien Bernard, Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Guillaume Martin, Simon Geschke, Anthony Perez (Cofidis), Ruben Guerreiro, Sergio Higuita (EF), Ben O’Connor (AG2R-Citröen), Warren Barguil, Élie Gesbert, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Harry Sweeny (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious), Lucas Hamilton, Luka Mezgec, Chris Juul Jensen, Michael Matthews (BikeExchange), Jakob Fuglsang, Alex Aranburu, Omar Fraile (Astana-PremierTech), Pierre Latour, Víctor de la Parte, Fabien Doubey (TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour, Quentin Pacher, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).

14:18 14 uur 18. Ons boerenverstand zou de vluchters aanraden om in dit stadium nog samen te blijven en de knechten te nuttigen in de valleien die straks nog volgen, maar Nairo Quintana en co luisteren niet. Rui Costa heeft zich overigens laten terugzakken tot bij de gele man. . Ons boerenverstand zou de vluchters aanraden om in dit stadium nog samen te blijven en de knechten te nuttigen in de valleien die straks nog volgen, maar Nairo Quintana en co luisteren niet. Rui Costa heeft zich overigens laten terugzakken tot bij de gele man.

14:15 14 uur 15. We krijgen voorlopig een copy-paste van gisteren. . Michel Wuyts . We krijgen voorlopig een copy-paste van gisteren. Michel Wuyts

14:13 Nog 104 kilometer. Ook in deze kopgroep is er nog geen samenhorigheid. Op 8 kilometer van de top rijdt een nieuwe lading weg onder impuls van Nairo Quintana. Het gemiddelde na een uur: 39,4 km/u. . 14 uur 13. Nog 104 kilometer Ook in deze kopgroep is er nog geen samenhorigheid. Op 8 kilometer van de top rijdt een nieuwe lading weg onder impuls van Nairo Quintana. Het gemiddelde na een uur: 39,4 km/u.