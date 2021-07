LIVESTREAM Tour: Van der Poel blijft passief, ook Van Aert geraakt niet weg

Kragh Andersen is de best geplaatste op 6'30" van Van der Poel.

15 uur 05. Wie zit Poels op de hielen? Deze namen sijpelen door: Kragh Andersen, Henao, G.Martin, Paret-Peintre, Cattaneo, Valverde, Yates, Elissonde, Teuns , Quintana, Castroviejo, Benoot , Woods, Izagirre, Armirail, Kuss en Juul Jensen. Kragh Andersen is de best geplaatste op 6'30" van Van der Poel.

15 uur 04. In het peloton grijpen ze naar de achterzak: het is tijd om wat hout in de kachel te gooien. Op 70 kilometer van de finish zijn we op weg naar een ruime kopgroep. .